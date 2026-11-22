डॉ. मनीष दाभाडे - mdmanish@jnuac.in११ सप्टेंबर २००१च्या दहशतवादी हल्ल्याने जागतिक सुरक्षा आणि सत्तासंतुलनाचे समीकरण बदलले. दहशतवादाविरुद्धच्या युद्धाने अफगाणिस्तानपासून इराकपर्यंतचे भूराजकारण ढवळून काढले, मात्र दहशतवाद संपला नाही. उलट तो जागतिक सत्तासंघर्षाचा भाग बनला. सीमापार दहशतवाद आणि ‘२६/११’चा हल्ला यांमधून भारतालाही या वास्तवाचा सामना करावा लागला. ‘९/११’ला २५ वर्षे पूर्ण होत असताना दहशतवाद, बदलते भूराजकारण आणि भारतासमोरील आव्हाने यांचा वेध घेणे महत्त्वाचे ठरते.११ सप्टेंबर २००१ची सकाळ आधुनिक इतिहासातील एक निर्णायक वळण ठरली. १९ अपहरणकर्त्यांनी चार प्रवासी विमानांचा ताबा घेतला आणि त्यांपैकी दोन न्यूयॉर्कमधील वर्ल्ड ट्रेड सेंटरच्या जुळ्या मनोऱ्यांवर आदळवली. तिसरे विमान अमेरिकेच्या संरक्षण व्यवस्थेचे केंद्र असलेल्या पेंटॅगॉनवर कोसळले. चौथे विमान पेनसिल्व्हेनियात पडले. काही तासांत जवळपास तीन हजार नागरिक मृत्युमुखी पडले आणि जगातील सर्वांत शक्तिशाली राष्ट्राच्या सुरक्षिततेविषयीच्या कल्पनांना जबर धक्का बसला.‘९/११’च्या हल्ल्याने एक गोष्ट अतिशय क्रूरपणे स्पष्ट केली. एखाद्या छोट्या, पण संघटित बिगर-राज्य गटाला मोठे सैन्य, रणगाडे किंवा लढाऊ विमाने नसली, तरी आधुनिक जगातील खुली अर्थव्यवस्था, नागरी विमान सेवा, जागतिक दळणवळण, तंत्रज्ञान आणि लोकशाही समाजांचा मोकळेपणा यांचाच वापर शस्त्र म्हणून करता येतो. ‘९/११’ पूर्वी राष्ट्रीय सुरक्षेचा विचार करताना देशांतर्गत आणि परदेशी धोके वेगळे मानले जात. ‘९/११’ने ही सीमारेषाच पुसून टाकली. अफगाणिस्तानातील एका दुर्गम सुरक्षित आश्रयातून आखलेला कट अमेरिकेच्या आर्थिक आणि सामरिक केंद्रांपर्यंत पोहोचू शकतो, हे जगाने पाहिले. परंतु या घटनेनंतर २५ वर्षे उलटूनही जगाला ‘दहशतवाद’ या शब्दाची सर्वमान्य, कायदेशीर आणि बंधनकारक व्याख्या करता आलेली नाही, हे आश्चर्यकारक वाटते. दहशतवादाची काही मूलभूत लक्षणे ओळखणे कठीण नाही. राजकीय, धार्मिक किंवा वैचारिक उद्देशासाठी पूर्वनियोजित हिंसा करणे किंवा तशी धमकी देणे, प्रत्यक्ष बळींपेक्षा मोठ्या समाजात भीती निर्माण करणे, सरकार, संस्था किंवा जनतेवर दबाव आणणे आणि हिंसेचा नाट्यमय वापर करून राजकीय संदेश पोहोचवणे ही त्याची ठळक वैशिष्ट्ये आहेत.मनोवैज्ञानिक आणि राजकीय हिंसा!दहशतवाद हा स्वतःमध्ये एखादा स्वतंत्र विचार नसून, हिंसेची एक पद्धत आहे. त्यात गोळी किंवा बॉम्बचा फटका एका व्यक्तीला बसतो; पण त्याचा मानसिक परिणाम लाखो नागरिकांवर व्हावा हा उद्देश असतो. दहशतवादी हल्ल्यात प्रत्यक्ष मारले गेलेले नागरिक अनेकदा अंतिम लक्ष्य नसतात. अंतिम लक्ष्य असते संपूर्ण समाजाचे मनोधैर्य, सरकारची राजकीय इच्छाशक्ती आणि सामान्य जीवनावरील नागरिकांचा विश्वास. त्यामुळे दहशतवाद ही जितकी शारीरिक हिंसा आहे, तितकीच ती मनोवैज्ञानिक आणि राजकीय हिंसाही आहे.मग व्याख्येवर वाद का होतो? कारण प्रश्न केवळ शब्दांचा नाही; तर तो सत्ता, कायदा आणि राजकारणाचा आहे. दहशतवादाची व्याख्या फक्त बिगर-राज्य गटांना लागू करायची का? राज्याने नागरिकांवर जाणीवपूर्वक दहशत निर्माण केली तर त्याला काय म्हणायचे? सैनिकांवरील हल्ला दहशतवाद मानायचा, बंडखोरी कि युद्धातील कारवाई? राष्ट्रीय मुक्तीचा दावा करणाऱ्या संघटनांना सूट द्यायची का? अधिकृत युद्ध घोषित झालेले नसताना सशस्त्र दलांनी केलेल्या कारवाईला कोणते नियम लागू करायचे? या प्रत्येक प्रश्नामागे विविध देशांचे हितसंबंध दडलेले आहेत.एकदा एखाद्या कृतीला दहशतवाद म्हटले, की त्याचे गंभीर परिणाम होतात. संबंधित व्यक्ती किंवा संघटनेवर निर्बंध लागू होऊ शकतात, त्यांची मालमत्ता गोठवली जाऊ शकते, निधी रोखता येतो, प्रवासबंदी घालता येते, प्रत्यार्पण मागता येते आणि काही परिस्थितीत लष्करी कारवाईचे समर्थनही केले जाऊ शकते. त्यामुळे अनेक राष्ट्रे आपल्या मित्रांसाठी एक निकष आणि विरोधकांसाठी दुसरा निकष वापरतात. हाच ‘चांगला दहशतवादी’ आणि ‘वाईट दहशतवादी’ असा धोकादायक भेद निर्माण करतो.‘‘एकाचा दहशतवादी हा दुसऱ्याचा स्वातंत्र्यसैनिक असतो,’’ असे वारंवार म्हटले जाते. हे वाक्य राजकीय मतभेद दाखवते; पण नैतिक कसोटी म्हणून ते अपुरे आहे. एखादे उद्दिष्ट योग्य असू शकते किंवा चुकीचे असू शकते; परंतु ते साध्य करण्यासाठी वापरलेली पद्धत स्वतंत्रपणे तपासलीच पाहिजे. स्वातंत्र्य, धर्म, राष्ट्रवाद किंवा न्यायाचा दावा करून रेल्वे स्थानकावरील प्रवासी, शाळेतील मुले, धार्मिक स्थळांतील भाविक, बाजारातील नागरिक किंवा पर्यटक यांची हत्या करण्याचा परवाना कोणालाही मिळत नाही! म्हणूनच दहशतवादाची व्याख्या व्यक्ती किंवा संघटनेच्या लोकप्रियतेवर नव्हे; तर तिच्या कृतीवर आधारित असली पाहिजे. राजकीय उद्देशासाठी सामान्य नागरिकांना जाणीवपूर्वक लक्ष्य करून व्यापक भीती निर्माण करणारा कोणीही दहशतवादी पद्धतीचा वापर करतो. एखादी मुक्ती चळवळही दहशतवादी कृत्य करू शकते आणि एखादे राज्यही दहशतवादी गटाला प्रायोजित करू शकते. न्याय्य कारणाचा दावा अन्याय्य साधनांना पवित्र बनवत नाही.या वादाचे एक महत्त्वाचे भारतीय परिमाण आहे. भारताने १९९६ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांसमोर आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष कराराचा प्रस्ताव ठेवला. कोणतेही राजकीय, तात्त्विक, धार्मिक किंवा वांशिक कारण दहशतवादी कृत्याचे समर्थन करू शकत नाही, अशी त्यामागची भूमिका होती. दहशतवाद्यांना सुरक्षित आश्रय न देणे, त्यांची आर्थिक मदत रोखणे आणि संबंधित आरोपीला स्वतः खटल्याला सामोरे नेणे किंवा दुसऱ्या देशाकडे प्रत्यार्पित करणे, अशी व्यापक चौकट भारताला अपेक्षित होती. पण तीन दशके उलटूनही हा करार अंतिम स्वरूपात स्वीकारला गेलेला नाही. राष्ट्रीय मुक्ती चळवळींना कोणती सूट द्यायची, राज्यांच्या सशस्त्र दलांच्या कृतींना कोणते नियम लागू करायचे आणि दहशतवादी कोण, हे ठरवण्याचा अधिकार कोणाकडे असावा, यावर मतभेद कायम आहेत. विमान अपहरण, ओलीस ठेवणे, दहशतवादी बॉम्बहल्ले, अणू-दहशतवाद आणि दहशतवादी वित्तपुरवठा यांसारख्या विशिष्ट विषयांवर अनेक आंतरराष्ट्रीय करार झाले. मात्र, दहशतवादाविरोधात एकच सर्वंकष आणि सार्वत्रिक चौकट अजूनही निर्माण झालेली नाही. याचा फटका भारतासारख्या देशांना दीर्घकाळ बसला. भारत अनेक दशकांपासून सीमापार दहशतवादाचा सामना करीत होता; परंतु ‘९/११’ पूर्वी पाश्चिमात्य जगाला हा प्रश्न प्रामुख्याने भारत-पाकिस्तान किंवा काश्मीरपुरताच मर्यादित वाटत असे. भारतीय नागरिकांना लक्ष्य करणाऱ्या दहशतवादी गटांकडे आणि पाश्चिमात्य देशांवर हल्ले करणाऱ्यांकडे पाहण्याचा दृष्टिकोनही अनेकदा वेगवेगळा असे. ‘९/११’ने दहशतवाद्यांना मिळणारा सुरक्षित आश्रय, त्यांना होणारा अर्थपुरवठा आणि राज्याच्या मौन किंवा सक्रिय पाठिंब्याची मोजावी लागणारी किंमत जगासमोर आणली; तरीही दहशतवादाकडे पाहण्यातील दुहेरी मापदंड पूर्णपणे संपलेला नाही.‘दहशतवादाविरोधातील युद्ध’ : यश, अपयश अन् मोठी किंमत‘९/११’ नंतर अमेरिकेची तातडीची प्रतिक्रिया समजण्यासारखी होती. अल-कायदाने तालिबानच्या राजवटीखालील अफगाणिस्तानातून हल्ल्याचे नियोजन केले होते. तालिबानने ओसामा बिन लादेन आणि त्याच्या सहकाऱ्यांना आश्रय दिला होता. त्यांना अमेरिकेच्या ताब्यात देण्यास नकार मिळाल्यानंतर अमेरिकेने स्वसंरक्षणाचा अधिकार सांगत अफगाणिस्तानात लष्करी कारवाई सुरू केली. काही आठवड्यांत तालिबानचे सरकार कोसळले आणि अल-कायदाच्या अनेक प्रशिक्षण छावण्या उद्ध्वस्त झाल्या.या मोहिमेला जगातील अनेक देशांचा पाठिंबा मिळाला. उत्तर अटलांटिक करार संघटनेने (नाटो) आपल्या इतिहासात प्रथमच सामूहिक संरक्षणाचे कलम लागू केले. म्हणजे एका सदस्यावर झालेला हल्ला हा सर्व सदस्यांवरील हल्ला मानण्यात आला. दहशतवाद्यांचे आर्थिक जाळे तोडण्यासाठी निर्बंध लादले गेले, बँक व्यवहारांवर अधिक लक्ष ठेवले गेले, संशयितांच्या हालचालींवर नियंत्रण वाढले आणि गुप्तचर यंत्रणांमध्ये अभूतपूर्व सहकार्य सुरू झाले. पण ‘दहशतवादाविरोधातील जागतिक युद्ध’ या घोषणेत सुरुवातीपासूनच एक मूलभूत अडचण होती. दहशतवाद हा एखादा देश, विशिष्ट सैन्य किंवा एका राजधानीत बसलेला शत्रू नाही. तो हिंसेचा एक मार्ग आहे. रणांगणावरील सैन्य पराभूत होऊ शकते आणि एखादे राज्य शरणागतीच्या दस्तऐवजावर स्वाक्षरी करू शकते; पण हिंसेची पद्धत शरणागती पत्करत नाही. त्यामुळे दहशतवादासारख्या खुल्या आणि सतत बदलणाऱ्या पद्धतीविरुद्ध ‘युद्ध’ घोषित केल्यावर त्या युद्धाचा भूगोल, कालावधी आणि अंतिम विजयाची व्याख्या अस्पष्ट राहते.अफगाणिस्तानातील अल-कायदाविरोधी केंद्रित कारवाई हळूहळू मोठ्या आणि बहुआयामी प्रकल्पात बदलली. त्यात तालिबानविरोधी बंडखोरी-दमन, ड्रोन हल्ले, गुप्त तुरुंग, शासनबदल, लोकशाही निर्माण करण्याचे प्रयत्न, राष्ट्रउभारणी आणि स्थानिक सुरक्षा दलांची निर्मिती यांचा समावेश झाला. मार्च २००३मध्ये अमेरिकेने इराकवर आक्रमण केले. अशा रीतीने दहशतवादी नेटवर्क नष्ट करण्यासाठी सुरू झालेली मोहीम काही वर्षांत अनेक देशांतील विशाल लष्करी आणि राजकीय उपक्रम बनली.दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्यातील काही महत्त्वाचे यश नाकारता येणार नाही. ११ सप्टेंबर २००१ नंतर अमेरिकेच्या भूमीवर त्याच प्रमाणावरील दुसरा परदेशातून नियोजित दहशतवादी हल्ला झाला नाही. अल-कायदाचे केंद्रीय नेतृत्व मोठ्या प्रमाणावर कमकुवत झाले. २०११मध्ये पाकिस्तानातील अबोटाबाद येथे अमेरिकेच्या कारवाईत ओसामा बिन लादेन मारला गेला. या काळात विमानतळ आणि विमानांच्या सुरक्षाव्यवस्थेत आमूलाग्र बदल झाले. प्रवासी आणि सामानाच्या तपासण्या अधिक कठोर करण्यात आल्या. संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांचा शोध घेण्यासाठी आंतरराष्ट्रीय यंत्रणा अधिक सक्षम करण्यात आल्या..Premium|Sonia Gandhi Autobiography : इटलीतील बालपणापासून गांधी कुटुंबापर्यंत; सोनिया गांधींच्या आयुष्याचा वेध.माहिती, समन्वय आणि पूर्वानुमान महत्त्वाचेअमेरिकेच्या अंतर्गत सुरक्षा रचनेतही व्यापक बदल झाले. होमलँड सिक्युरिटी विभाग, राष्ट्रीय गुप्तचर संचालकाचे कार्यालय आणि राष्ट्रीय दहशतवादविरोधी केंद्र अशा संस्थांची निर्मिती झाली. विविध यंत्रणांकडे असलेली माहिती एकत्र न आल्यामुळे आणि उपलब्ध संकेतांचा अर्थ योग्य वेळी न लावल्यामुळे ‘९/११’ रोखता आले नाही, हे तपासातून स्पष्ट झाले होते. हायजॅक केलेले विमानच प्रचंड क्षमतेचे शस्त्र बनू शकते, ही शक्यता सुरक्षा व्यवस्थेच्या कल्पनेबाहेर राहिली. त्यानंतर माहितीची देवाणघेवाण, संस्थांमधील समन्वय आणि संभाव्य हल्ल्याचे पूर्वानुमान यांना अधिक महत्त्व मिळाले.तरीही दहशतवादाविरुद्धच्या लढ्याचा एकूण राजकीय आणि सामरिक हिशेब अस्वस्थ करणारा आहे. इराकवरील आक्रमणामुळे लक्ष्य, साधने आणि राजकीय ऊर्जा अफगाणिस्तान व अल-कायदापासून दूर गेली. सद्दाम हुसेनची राजवट पाडणे लष्करीदृष्ट्या सोपे ठरले; परंतु त्यानंतर स्थिर आणि वैध राजकीय व्यवस्था उभी करणे कठीण गेले. इराकी राज्य यंत्रणेचे विघटन, सांप्रदायिक हिंसा आणि दीर्घ अस्थिरतेतून पुढे इस्लामिक स्टेटच्या उदयासाठी अनुकूल परिस्थिती तयार झाली.अफगाणिस्तानातही उद्दिष्टांचा सतत विस्तार झाला. अल-कायदाची आश्रयस्थाने नष्ट करणे हे सुरुवातीचे स्पष्ट लक्ष्य होते. नंतर केंद्रीकृत लोकशाही राज्य, आधुनिक प्रशासन, सक्षम सैन्य, पोलिस, न्यायव्यवस्था आणि विकसित अर्थव्यवस्था निर्माण करण्याचा प्रयत्न झाला; पण बाह्य पैसा, हवाई मदत, तांत्रिक सहाय्य आणि परदेशी कंत्राटदारांवर उभी असलेली व्यवस्था स्वतःच्या पायावर टिकू शकली नाही. भ्रष्टाचार, स्थानिक सत्तासंबंधांचे अपुरे आकलन आणि सतत बदलणारी अमेरिकी उद्दिष्टे यामुळे मोहिमेची दिशा अस्पष्ट झाली. ऑगस्ट २०२१ मध्ये तालिबान पुन्हा काबूलमध्ये सत्तेवर आला.अमेरिकेने एका अर्थाने युद्ध जिंकले आणि दुसऱ्या अर्थाने हरले. मोठ्या दहशतवादी हल्ल्यांची क्षमता नष्ट करण्यात, नेत्यांना पकडण्यात किंवा ठार करण्यात आणि त्यांच्या आर्थिक जाळ्यांवर आघात करण्यात त्यांनी मोठे यश मिळाले; पण सैन्याच्या मदतीने टिकाऊ राजकीय व्यवस्था निर्माण करणे काही जमले नाही. प्रगत तंत्रज्ञान, अत्यंत प्रशिक्षित विशेष दल आणि अचूक हल्ले एखाद्या व्यक्तीला किंवा छावणीला नष्ट करू शकतात. ते वैध शासन, सामाजिक विश्वास आणि राजकीय एकमत निर्माण करू शकत नाहीत. या लढ्याची मानवी आणि आर्थिक किंमत प्रचंड होती. अमेरिकेने अनेक लाख कोटी डॉलर खर्च केले; लाखो नागरिक प्रत्यक्ष किंवा अप्रत्यक्ष हिंसेमुळे मृत्युमुखी पडले आणि अफगाणिस्तान, इराक, सीरिया, पाकिस्तान, येमेन, सोमालिया आणि इतर संघर्षग्रस्त भागांत कोट्यवधी जनताविस्थापित झाली. या सर्व संघर्षांची प्रत्येक हानी थेट ‘९/११’वर टाकणे योग्य होणार नाही. त्या देशांतील स्थानिक इतिहास, सत्तासंघर्ष आणि सांप्रदायिक तणावही महत्त्वाचे होते. तरीही दहशतवादविरोधी मोहिमेचा अमर्याद विस्तार किती मोठी किंमत मागू शकतो, हे या कालखंडाने दाखवून दिले.नैतिक आणि कायदेशीर किंमतही कमी नव्हती. अनिश्चित काळासाठी कैद, ग्वांतानामो बे, गुप्त तुरुंग, संशयितांचे गुप्त हस्तांतरण, छळ, व्यापक पाळत आणि ड्रोन हल्ल्यांत झालेली नागरी हानी यामुळे अमेरिकेच्या जागतिक प्रतिमेला धक्का बसला. लोकशाही मूल्यांचे रक्षण करण्यासाठी सुरू केलेल्या लढाईत जर तेच मूल्य बाजूला ठेवले तर दहशतवादी प्रचाराला बळ मिळते. अन्याय झाल्याची भावना वाढते, स्थानिक समुदायांचा सरकारवरील विश्वास कमी होतो आणि सुरक्षेसाठी अत्यावश्यक असलेले सहकार्य दुर्बल होते. म्हणून अमेरिकेच्या दहशतवादावरील युद्धाला फक्त ‘पूर्ण विजय’ किंवा ‘संपूर्ण अपयश’ असे म्हणणे चुकीचे ठरेल. अमेरिकेने मोठे हल्ले रोखण्याची क्षमता प्रचंड वाढवली, अल-कायदाच्या मूळ नेतृत्वाला उद्ध्वस्त केले आणि जागतिक दहशतवादविरोधी सहकार्याची नवी रचना उभी केली. मात्र, लष्करी सामर्थ्याच्या जोरावर एखादी राजवट उलथवून टाकणे जितके सोपे असते तितकीच स्थिर आणि टिकाऊ राजकीय व्यवस्था उभारणे कठीण असते. अनेक वेळा अमेरिकेचे लष्करी डावपेच उत्कृष्ट होते; परंतु दीर्घकालीन राजकीय उद्दिष्टे साध्य करण्यात तिचे धोरण अपुरे पडले.दहशतवाद संपला नाही; तो विखुरला आणि डिजिटल झाला!आजचा दहशतवाद २००१ मधील अल-कायदासारखाच दिसेल, अशी अपेक्षा करणे धोकादायक आहे. त्याचा भूगोल बदलला आहे. इराक, सीरिया आणि अफगाणिस्तान ही केंद्रे काही प्रमाणात मागे पडली असताना आफ्रिकेतील साहेल पट्टा-माली, बुर्किना फासो, नायजर आणि आसपासचा प्रदेश-जागतिक दहशतवादाचे नवे केंद्र बनला आहे. दुर्बल शासन, लष्करी उठाव, स्थानिक वांशिक संघर्ष, बेरोजगारी, तस्करीची अर्थव्यवस्था, हवामानाशी संबंधित ताण आणि विशाल असुरक्षित सीमा यांचा दहशतवादी संघटना फायदा घेत आहेत.दहशतवादी संघटनांची रचनाही बदलली आहे. ‘९/११’चा कट अनेक वर्षे आखणारे, स्पष्ट आदेश साखळी असलेले आणि विविध देशांतील सदस्यांना प्रशिक्षण देणारे मोठे जाळे होते. आज त्यासोबत प्रादेशिक शाखा, लहान स्वायत्त गट, स्वतंत्र पेशी आणि इंटरनेटवर कट्टर बनलेले एकाकी हल्लेखोर दिसतात. काही वेळा हल्लेखोराचा एखाद्या संघटनेशी प्रत्यक्ष संपर्क नसतो. तो ऑनलाइन प्रचार पाहतो, उपलब्ध साधनांचा वापर करून हल्ला करतो आणि नंतर एखादी जागतिक संघटना त्याचे श्रेय घेते.पूर्वी मोठ्या हल्ल्यासाठी प्रशिक्षण छावणी, प्रशिक्षक, बनावट कागदपत्रे, मोठा निधी आणि सुरक्षित संपर्कव्यवस्था आवश्यक असे. आज साध्या शस्त्राने, वाहनाने, घरगुती स्फोटकाने किंवा स्वस्त ड्रोननेही भीती निर्माण करता येते. एन्क्रिप्टेड संदेशव्यवस्था भरती आणि संपर्क सुलभ करते. आभासी चलन आणि अनेक स्तरांतील ऑनलाइन व्यवहारांमुळे निधीचा मागोवा घेणे कठीण होते. सोशल मीडिया प्रचाराला वेग देतो. एका देशातील हिंसेचा व्हिडिओ काही मिनिटांत दुसऱ्या खंडातील असंतुष्ट तरुणापर्यंत पोहोचतो.कृत्रिम बुद्धिमत्ता दहशतवादाच्या आव्हानाला आणखी गुंतागुंतीचे बनवत आहे. विविध भाषांमध्ये प्रचार साहित्य तयार करणे, बनावट चित्रफिती आणि आवाज निर्माण करणे, लक्ष्यांची माहिती गोळा करणे, सुरक्षा व्यवस्थेतील उणिवा शोधणे आणि दिशाभूल करणे अधिक सोपे झाले आहे. दहशतवादी गटांना स्वतःची दूरचित्रवाणी वाहिनी, मुद्रणालय किंवा बँक उभारण्याची गरज उरलेली नाही. ते व्यापारी तंत्रज्ञान आणि सर्वसामान्यांना उपलब्ध असलेल्या मंचांचा वापर करतात. राज्ये एका मंचावर बंदी घालतात तोपर्यंत प्रचार दुसऱ्या मंचावर सरकतो.दहशतवादाचा वैचारिक पटही व्यापक झाला आहे. जिहादी दहशतवादाचा धोका कायम आहे; पण तोच एकमेव धोका नाही. वंशश्रेष्ठत्ववादी गट, अतिउजवे हिंसक नेटवर्क, सरकारविरोधी कट्टरतावादी, वांशिक आणि फुटीरतावादी संघटना तसेच अत्यंत ध्रुवीकरणातून जन्मणारी राजकीय हिंसा अनेक देशांसमोर आव्हान उभी करीत आहे. काही व्यक्ती एका सुसंगत विचारसरणीऐवजी इंटरनेटवरील विविध द्वेषपूर्ण कल्पनांचे मिश्रण स्वीकारतात. त्यामुळे जुन्या चौकटीत एखाद्या गटाचे नाव शोधून धोका ओळखणे पुरेसे राहत नाही.तंत्रज्ञानामुळे दहशतवादाचे स्वरूप बदलले आणि त्याच्या कारवाया करणे सोपे झाले असले, तरी तंत्रज्ञान हे त्यामागचे मूळ कारण नाही. दहशतवादी चळवळी बहुधा अशा प्रदेशांत फोफावतात जिथे राज्यव्यवस्था कमकुवत असते, सीमा असुरक्षित असतात, संघर्ष दीर्घकाळ प्रलंबित असतात, प्रशासन अन्याय्य किंवा निष्क्रिय वाटते आणि तरुणांसमोर भविष्याची आशा धूसर असते. काही दहशतवादी गटांना सुरक्षित आश्रय मिळतो. कारण संबंधित सरकार त्यांना नष्ट करू शकत नाही. परंतु काही गट टिकतात. कारण एखादे सरकार किंवा त्याच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील घटक त्यांना उपयोगी साधन मानतात. दहशतवादी गटांना रोखण्यात राज्याची असमर्थता आणि त्यांना हेतुपुरस्सर दिले जाणारे समर्थन यांतील फरक ओळखणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे.दुर्बल राज्याला दहशतवादी आश्रय नष्ट करण्याची इच्छा असते, पण क्षमता नसते. प्रायोजक राज्य मात्र आपल्या प्रतिस्पर्ध्यावर कमी खर्चात दबाव टाकण्यासाठी दहशतवादी गटाचा वापर करते आणि अधिकृत जबाबदारी नाकारते. अशा गटांना प्रशिक्षण, शस्त्रे, पैसा, गुप्त माहिती किंवा राजकीय संरक्षण दिले जाऊ शकते. प्रत्यक्ष युद्ध न करता शत्रूला सतत रक्तबंबाळ ठेवण्याचे हे साधन असते; परंतु अशा प्रतिनिधी गटांवर कायम नियंत्रण राहतेच असे नाही. ते पुढे स्वतःच्या प्रायोजकावर उलटू शकतात.२५ वर्षांच्या अनुभवातून तीन मोठे इशारे मिळतात. पहिला, एखाद्या संघटनेच्या नेत्याला मारल्याने तिची क्षमता तात्पुरती कमी होते; पण विचारसरणी संपत नाही. दुसरा, सुरक्षित आश्रय नष्ट करण्यासाठी केलेले आक्रमण जुनी समस्या कमी करताना नवीन अराजक निर्माण करू शकते. तिसरा, फक्त एका धर्माशी संबंधित दहशतवादावर लक्ष केंद्रित केल्यास इतर प्रकारच्या राजकीय हिंसेकडे दुर्लक्ष होते. आजचा धोका एका कायमस्वरूपी शत्रूचा नसून, बदलत्या राजकीय कारणांना चिकटणाऱ्या हिंसेच्या पद्धतीचा आहे.भारताची दीर्घ लढाई आणि पाकिस्तानचा प्रश्नभारतासाठी दहशतवादाची सुरुवात ‘९/११’ने झाली नाही. पंजाबने खलिस्तानी दहशतवादाचा रक्तरंजित काळ अनुभवला होता. जम्मू-काश्मीरमध्ये स्थानिक असंतोष, फुटीरतावाद आणि सीमापार घुसखोरी यांच्या मिश्रणातून दीर्घ संघर्ष उभा राहिला. ईशान्य भारतात विविध बंडखोर चळवळी सक्रिय होत्या. मुंबईसह अनेक शहरांनी बॉम्बस्फोट पाहिले होते. नक्षलवादी हिंसा देशाच्या विस्तृत भागात राज्याला आव्हान देत होती.भारतीय अनुभवाचे सर्वांत गंभीर वैशिष्ट्य म्हणजे दहशतवाद आणि राज्य प्रायोजनाची सांगड. पाकिस्तानच्या सुरक्षा व्यवस्थेतील प्रभावी घटकांनी काही दहशतवादी संघटनांकडे भारताविरोधातील कमी खर्चाचे सामरिक साधन म्हणून पाहिले. पारंपरिक युद्धात भारताशी असलेली विषमता भरून काढणे, जम्मू-काश्मीरमध्ये अस्थिरता कायम ठेवणे आणि भारताला सतत सुरक्षा खर्चात अडकवणे, हे या धोरणामागील हेतू होते. पाकिस्तानकडे अण्वस्त्रे असल्याने भारत मोठ्या पारंपरिक प्रत्युत्तरापासून दूर राहील, असा त्यामागचा अंदाज होता.लष्कर-ए-तैयबा आणि जैश-ए-मोहम्मद यांसारख्या संघटना पाकिस्तानच्या भूमीतून कार्यरत राहिल्या आणि भारताला लक्ष्य करीत राहिल्या, हे केवळ भारताचे म्हणणे नव्हते. संयुक्त राष्ट्रे, अमेरिका आणि इतर देशांनीही या संघटनांवर निर्बंध घातले. अल-कायदा आणि तालिबानशी संबंधांमुळे जैश-ए-मोहम्मदला २००१ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंध यादीत टाकण्यात आले. अनेक आंतरराष्ट्रीय मूल्यमापनांत पाकिस्तानच्या दुहेरी खेळाकडे लक्ष वेधण्यात आले. पाकिस्तान किंवा अमेरिकेला धोका देणाऱ्या काही गटांविरुद्ध कारवाई करणे; पण भारत किंवा अफगाणिस्तानात उपयोगी ठरणाऱ्या इतर गटांशी संबंध कायम ठेवणे.‘चांगला दहशतवादी’ आणि ‘वाईट दहशतवादी’ अशी विभागणी करून हिंसक गटांवर कायम नियंत्रण ठेवता येते, हा भ्रम पाकिस्तानला महागात पडला. काही गट परराष्ट्र धोरणासाठी उपयुक्त, तर काही राज्यासाठी धोकादायक मानले गेले. पण या सर्वांना पोसणारी कट्टर वैचारिक संस्कृती, शस्त्रांचे जाळे, प्रशिक्षण व्यवस्था, धार्मिक संस्थांचा वापर आणि बेकायदा अर्थपुरवठा यांच्यात स्पष्ट भिंती उभ्या राहू शकल्या नाहीत. भारताकडे वळवलेली हिंसेची व्यवस्था कालांतराने पाकिस्तानच्या स्वतःच्या समाजातही पसरली.‘९/११’ नंतर भारतासमोर एकाच वेळी संधी आणि अडचण उभी राहिली. संधी अशी की जगाला अखेर दहशतवाद्यांची सुरक्षित आश्रयस्थाने, त्यांचा आर्थिक पुरवठा आणि त्यांना मिळणारे राज्याचे संरक्षण यांचे धोके समजू लागले. भारताने अनेक वर्षे मांडलेला सीमापार दहशतवादाचा मुद्दा जागतिक सुरक्षेच्या मुख्य चर्चेत आला. अमेरिका आणि भारत यांच्यात गुप्तचर माहिती, दहशतवादी अर्थपुरवठा, तपास, न्यायवैद्यक तंत्रज्ञान, वाहतूक सुरक्षा, विशेष दलांचे प्रशिक्षण आणि सागरी सुरक्षा या क्षेत्रांमध्ये सहकार्य वाढले.अडचण अशी होती, की अफगाणिस्तानातील अमेरिकी युद्धासाठी पाकिस्तानचे भौगोलिक स्थान अत्यंत महत्त्वाचे होते. अमेरिकेला पाकिस्तानी हवाई क्षेत्र, पुरवठा मार्ग, गुप्तचर माहिती आणि तालिबानवर असलेला प्रभाव आवश्यक होता. भारताला आंतरराष्ट्रीय स्तरावर एकाकी पाडायचे असलेले पाकिस्तान उलट अमेरिकेचा प्रमुख गैर-नाटो सहकारी बनले आणि त्याला मोठ्या प्रमाणावर आर्थिक व लष्करी मदत मिळाली. त्यामुळे अमेरिकेने अल-कायदा आणि अफगाण तालिबानकडे एका चौकटीत, तर भारताला लक्ष्य करणाऱ्या गटांकडे अनेकदा दुसऱ्या चौकटीत पाहिले.भारतीय संसदेवर १३ डिसेंबर २००१ रोजी झालेल्या हल्ल्याने भारत-पाकिस्तान संबंध युद्धाच्या उंबरठ्यावर आणले. भारताने ‘ऑपरेशन पराक्रम’अंतर्गत मोठ्या प्रमाणावर सैन्य सीमेवर तैनात केले. जवळपास दहा महिने चाललेल्या या संघर्षस्थितीने पाकिस्तानवर दबाव निर्माण केला; पण त्याचबरोबर भारताच्या लष्करी आणि राजकीय मर्यादाही दाखवल्या. सैन्याची संथ जमवाजमव, कारवाईच्या उद्दिष्टांतील अस्पष्टता आणि अण्वस्त्रधारी शेजाऱ्याविरुद्ध मोठ्या युद्धाचा धोका यामुळे भारताला अपेक्षित परिणाम मिळाले नाहीत.‘२६/११’ नंतर पाकिस्तानचे क्रौर्य जगासमोरमुंबईवरील २६ नोव्हेंबर २००८च्या दहशतवादी हल्ल्याने परिस्थितीचे गांभीर्य जगासमोर नव्याने अधोरेखित केले. लष्कर-ए-तैयबाच्या दहा दहशतवाद्यांनी समुद्रमार्गे मुंबईत प्रवेश केला आणि ताज व ओबेरॉय हॉटेल, छत्रपती शिवाजी महाराज टर्मिनस, कामा रुग्णालय परिसर, लिओपोल्ड कॅफे आणि नरीमन हाउससह अनेक ठिकाणी हल्ले केले. १६० हून अधिक नागरिक मारले गेले. मृतांमध्ये भारतीयांसोबत अमेरिकी, इस्रायली आणि अन्य देशांच्या नागरिकांचाही समावेश होता. हल्ल्याचे थेट प्रसारण अनेक दिवस चालले आणि जगभर पाहिले गेले. त्यामुळे दहशतवादाचे क्रौर्य आणि त्याचे आंतरराष्ट्रीय स्वरूप जगासमोर ठळकपणे आले.पाकिस्तानी वंशाचा अमेरिकी नागरिक डेव्हिड कोलमन हेडली याने हल्ल्यापूर्वी अनेकदा मुंबईला भेट देऊन संभाव्य लक्ष्यांची पाहणी केली होती. पाकिस्तानातील लष्कर-ए-तैयबाच्या छावण्यांत प्रशिक्षण घेतल्याची कबुलीही त्याने अमेरिकी न्यायालयात दिली. अमेरिकेच्या एफबीआयचा तपास, दूरध्वनी संभाषणांचे पुरावे, हल्लेखोरांना समुद्रापलीकडून दिले जाणारे निर्देश आणि विविध देशांतील नागरिकांचा मृत्यू, या सर्व बाबींमुळे हा केवळ ‘काश्मीरशी संबंधित स्थानिक संघर्ष’ असल्याचा युक्तिवाद टिकणे कठीण झाले. पाकिस्तानस्थित दहशतवादी यंत्रणेचा मुद्दा भारत अनेक वर्षांपासून आंतरराष्ट्रीय व्यासपीठांवर मांडत होता. मुंबईवरील हल्ल्यामुळे तो दावा जागतिक पातळीवर अधिक विश्वासार्ह बनला.भारताने ‘२६/११’ नंतर दहशतवादविरोधी संस्थात्मक रचना सुधारण्यास सुरुवात केली. राष्ट्रीय तपास संस्था स्थापन करण्यात आली. राष्ट्रीय सुरक्षा दलाची प्रादेशिक केंद्रे उभारण्यात आली, जेणेकरून दिल्लीहून विशेष पथक पोहोचेपर्यंत मौल्यवान वेळ वाया जाऊ नये. गुप्तचर संस्थांमधील माहितीची देवाणघेवाण वाढवण्यात आली. किनारपट्टी पोलिस व्यवस्था, नौका नोंदणी, सागरी देखरेख आणि बंदर सुरक्षा यांवर अधिक भर देण्यात आला. तांत्रिक गुप्तचर क्षमता, दहशतवादी व गुन्हेगारी माहितीचे जाळे आणि सीमा कुंपण यांचाही विस्तार झाला. या सुधारणांमागे एक मूलभूत जाणीव होती. दहशतवादाविरुद्धची खरी लढाई केवळ एखाद्या नाट्यमय लष्करी कारवाईत नसते, तर ती रोजच्या गुप्तचर संकलनात, स्थानिक पोलिसांच्या कौशल्यात, संशयास्पद आर्थिक व्यवहारांच्या तपासात, सीमा व्यवस्थापनात, तंत्रज्ञानाच्या योग्य वापरात, न्यायालयात टिकणारे पुरावे गोळा करण्यात आणि विविध सरकारी संस्थांनी वेळेत एकमेकांशी बोलण्यात असते. हल्ला झाल्यानंतर दहशतवाद्यांना ठार करणे आवश्यक असू शकते; पण सर्वोत्तम यश म्हणजे हल्ला घडण्यापूर्वीच तो रोखणे.भारताने अवलंबलेला दुसरा मार्ग होता राजनैतिक आणि आर्थिक दबावाचा. संयुक्त राष्ट्रांच्या निर्बंधांच्या यादीत व्यक्ती आणि संघटनांचा समावेश व्हावा, यासाठी भारताने दीर्घकाळ प्रयत्न केले. पुराव्यांसह तयार केलेली माहितीपत्रे मित्रदेशांना सादर केली. दहशतवादी कारवायांसाठी वित्तपुरवठा करणाऱ्या संस्था, तथाकथित धर्मादाय गट आणि मुखवटा संघटनांच्या कारवायांकडे आंतरराष्ट्रीय समुदायाचे लक्ष वेधले. जैश-ए-मोहम्मदचा प्रमुख मसूद अझहर याला अखेर २०१९मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी जागतिक दहशतवादी घोषित केले. हा निर्णय घडवून आणण्यासाठी भारताला जवळपास एक दशक राजनैतिक प्रयत्न करावे लागले.दहशतवादी वित्तपुरवठ्यावर लक्ष ठेवणाऱ्या फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्सच्या करड्या यादीत पाकिस्तानचा २०१८ ते २०२२ दरम्यान समावेश होता. त्यामुळे पाकिस्तानच्या आर्थिक व्यवहारांवर आंतरराष्ट्रीय देखरेख अधिक कडक झाली आणि त्याला कायदेशीर व प्रशासकीय उपाययोजना कराव्या लागल्या. या दबावामुळे काही कारवाया झाल्या असल्या; तरी दहशतवादी संघटनांनी नावे बदलणे, नव्या सामाजिक संस्था स्थापन करणे, रोख व्यवहारांचा वापर करणे आणि डिजिटल माध्यमांतून आर्थिक व्यवहार करणे सुरूच ठेवले. त्यामुळे करड्या यादीतून पाकिस्तानची मुक्तता झाली. याचा अर्थ त्याची दहशतवादी वित्तपुरवठ्याची संपूर्ण यंत्रणा नष्ट झाली, असा होत नाही..Premium|Sadashiv Amrapurkar : काय केलंत तुम्ही नगरसाठी?.नियंत्रणरेषेपार भारताचे प्रत्युत्तर!भारताच्या रणनीतीतील तिसरा बदल म्हणजे मर्यादित आणि मोजूनमापून केलेल्या लष्करी शक्तीचा वापर. सप्टेंबर २०१६ मध्ये उरी येथील लष्करी तळावर झालेल्या हल्ल्यानंतर भारतीय लष्कराने नियंत्रणरेषेपलीकडील दहशतवादी प्रक्षेपण केंद्रांवर ‘सर्जिकल स्ट्राइक’ केल्याची अधिकृत घोषणा केली. गुप्त कारवाईची जुनी परंपरा असली तरी अशा कारवाईची सार्वजनिक कबुली देऊन भारताने नवा राजकीय संदेश दिला - सीमापार हल्ल्याची किंमत फक्त राजनैतिक निषेधापुरती राहणार नाही.पुलवामा येथे फेब्रुवारी २०१९मध्ये आत्मघाती हल्ल्यात केंद्रीय राखीव पोलिस दलाचे ४० जवान हुतात्मा झाले. त्यानंतर भारतीय हवाई दलाने पाकिस्तानातील खैबर पख्तूनख्वा प्रांतातील बालाकोट येथे जैश-ए-मोहम्मदशी संबंधित ठिकाणावर हवाई प्रहार केला. भारताने त्याचे वर्णन ‘लष्करी नसलेली प्रतिबंधात्मक कारवाई’ असे केले. यामागे दोन संदेश होते. पहिला, भारत नियंत्रणरेषेपुरता मर्यादित राहणार नाही. दुसरा, पाकिस्तानी सैन्य किंवा नागरिकांऐवजी दहशतवादी पायाभूत व्यवस्था लक्ष्य करून संघर्षाची व्याप्ती नियंत्रित ठेवण्याचा प्रयत्न केला जाईल. एप्रिल २०२५ मधील पहलगाम हल्ल्यात २६ नागरिक मारले गेल्यानंतर भारताने ‘ऑपरेशन सिंदूर’अंतर्गत पाकिस्तान आणि पाकिस्तानव्याप्त जम्मू-काश्मीरमधील दहशतवादी ठिकाणांवर प्रहार केले. भारताच्या अधिकृत भूमिकेनुसार सुरुवातीच्या कारवाईत नऊ ठिकाणे लक्ष्य करण्यात आली आणि पाकिस्तानी लष्करी तळ टाळण्यात आले. त्यानंतर पाकिस्तानच्या प्रत्युत्तरामुळे संघर्षाचा विस्तार झाला. दोन्ही देशांनी आपल्या कामगिरीबाबत मोठे दावे केले आणि माहितीच्या युद्धालाही तितकेच महत्त्व आले.‘ऑपरेशन सिंदूर’चे दीर्घकालीन परिणाम इतिहास ठरवेल; पण त्यामागचा राजकीय संदेश स्पष्ट होता - भारत दहशतवादी आणि त्यांना सुरक्षित जागा उपलब्ध करून देणारी व्यवस्था यांना पूर्णपणे वेगळे मानणार नाही. दहशतवादी पायाभूत सुविधांवरील प्रहार हा थेट पाकिस्तानशी व्यापक युद्ध नसला, तरी त्या सुविधांना अभय देण्याची किंमत वाढवण्याचा प्रयत्न आहे. अशा प्रकारे २००१मधील मोठ्या सैन्य जमवाजमवीपासून २०१६ मधील नियंत्रणरेषेपार कारवाई, २०१९ मधील हवाई प्रहार आणि २०२५ मधील व्यापक लक्ष्यनिवड असा भारताच्या प्रत्युत्तराचा क्रमशः विस्तार दिसतो.तथापि, प्रत्येक लष्करी प्रहार म्हणजे कायमस्वरूपी प्रतिबंध निर्माण झाला, असे मानता येत नाही. पाकिस्तानची सामरिक विचारसरणी, त्याच्या लष्कराचे राजकीय वर्चस्व आणि भारतविरोधी गटांचा उपयोग यांमध्ये मूलभूत बदल झाला आहे का, हा खरा प्रश्न आहे. एखादी कारवाई दहशतवाद्यांना शिक्षा करू शकते, त्यांच्या सुविधा नष्ट करू शकते आणि भारताची राजकीय इच्छाशक्ती दाखवू शकते; पण ती एकटी पाकिस्तानच्या सुरक्षा व्यवस्थेची दीर्घकालीन गणिते बदलू शकत नाही. प्रतिबंध ही एकदाच होणारी घटना नसून, सतत निर्माण आणि टिकवावी लागणारी मानसिक अवस्था आहे.भारताचा चौथा आणि अनेकदा दुर्लक्षित मार्ग म्हणजे देशांतर्गत भरतीची जागा कमी करणे. प्रभावी गुप्तचर यंत्रणा आणि कठोर सुरक्षा कारवाई आवश्यक आहे; पण त्यासोबत न्याय्य प्रशासन, स्थानिक राजकीय सहभाग, रोजगाराच्या संधी, विश्वासार्ह न्यायव्यवस्था आणि समुदायांचे सहकार्यही आवश्यक आहे. पंजाबमध्ये सामान्य स्थिती परत आणणे, ईशान्येत अनेक शांतता करार करणे आणि नक्षलवादी हिंसेचा भौगोलिक विस्तार कमी करणे यात सुरक्षा कारवाईसोबत विकास, रस्ते, दूरसंचार, प्रशासनाची उपस्थिती आणि आत्मसमर्पण धोरणांचा वाटा होता.दहशतवादी संघटना समाजातील वास्तविक किंवा काल्पनिक तक्रारींचा वापर भरतीसाठी करतात. त्यामुळे प्रत्येक तक्रारीला दहशतवादाशी जोडणे चुकीचे आहे; पण त्यांकडे दुर्लक्ष करणेही धोकादायक आहे. सरकारविरोधी मत, आंदोलन, फुटीरतावादी विचार, बंडखोरी आणि दहशतवाद या सर्वांना एकाच चौकटीत टाकल्यास नेमकेपणा नष्ट होतो. कठोर कायद्यांचा अविचारी वापर झाल्यास निष्पाप नागरिक दुरावतात, पोलिसांना आवश्यक माहिती मिळत नाही आणि दहशतवादी प्रचाराला नवे इंधन मिळते.पुढील हल्ल्याच्या पलीकडे पाहणारी रणनीतीभारताने गेल्या २५ वर्षांत अधिक आत्मविश्वासपूर्ण आणि बहुआयामी दहशतवादविरोधी भूमिका विकसित केली आहे; तरीही मूलभूत समस्या संपलेली नाही. मर्यादित लष्करी शक्ती दहशतवादी केंद्रे उद्ध्वस्त करू शकते, किंमत लावू शकते आणि भारताचा निर्धार दाखवू शकते; परंतु ती एकटी पाकिस्तानच्या लष्करी व्यवस्थेचे भारताविषयीचे मूलभूत आकलन बदलू शकत नाही. शिवाय दोन्ही देश अण्वस्त्रधारी असल्यामुळे प्रत्येक कारवाईत अनपेक्षित वाढीचा धोका असतो.देशांतर्गत राजकीय वातावरणात तत्काळ विजयाच्या घोषणा आकर्षक वाटतात; पण राष्ट्रीय सुरक्षेला शांत आणि प्रामाणिक मूल्यमापनाची गरज असते. हल्ल्यात नेमके काय साध्य झाले, किती काळासाठी शत्रूची क्षमता कमी झाली, त्याने नवीन मार्ग स्वीकारले का, आंतरराष्ट्रीय समर्थन भारताच्या बाजूने राहिले का, संघर्ष वाढण्याचा धोका किती होता, असे प्रश्न विचारणे हे सरकार किंवा सैन्याच्या विरोधात जाणे नाही. उलट हेच जबाबदार सामरिक संस्कृतीचे लक्षण आहे.भारताच्या भविष्यातील रणनीतीचा पहिला आधार प्रतिबंध असला पाहिजे. केंद्र आणि राज्यांच्या गुप्तचर यंत्रणांनी माहिती अखंडपणे सामायिक केली पाहिजे. राज्य पोलिसांना आधुनिक प्रशिक्षण, न्यायवैद्यक साधने, सायबर कौशल्य आणि स्थानिक भाषा व समाजाचे ज्ञान मिळाले पाहिजे. किनारपट्टी, ड्रोन, बोगदे, सीमा आणि महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांवरील निगराणी मजबूत असली पाहिजे. पर्यटनस्थळे, धार्मिक केंद्रे, वाहतूक व्यवस्था आणि मोठ्या सार्वजनिक कार्यक्रमांसाठी वेगवेगळ्या सुरक्षायोजना तयार असणे आवश्यक आहे.दुसरा आधार म्हणजे वेगवान आणि विश्वासार्ह दोषनिश्चिती. मोठ्या हल्ल्यानंतर पहिल्या काही तासांत अफवा, बनावट चित्रफिती आणि राजकीय आरोप पसरतात. भारताने तांत्रिक, डिजिटल, आर्थिक आणि मानवी गुप्तचर पुरावे वेगाने एकत्र करून मित्रदेशांसोबत सामायिक केले पाहिजेत. दोषनिश्चिती जितकी विश्वासार्ह असेल तितके राजनैतिक समर्थन मिळवणे, निर्बंध लावणे आणि आवश्यक प्रत्युत्तराचे औचित्य स्पष्ट करणे सोपे जाते. केवळ दावा पुरेसा नसतो; जगासमोर टिकणारा पुरावा आवश्यक असतो.तिसरा आधार म्हणजे आर्थिक युद्ध. दहशतवादी संघटना केवळ बंदुका आणि बॉम्बवर चालत नाहीत. त्यांना भरती, प्रशिक्षण, प्रवास, निवास, प्रचार, शस्त्रे आणि मारल्या गेलेल्या सदस्यांच्या कुटुंबांसाठी पैसा लागतो. तथाकथित धर्मादाय संस्था, मुखवटा कंपन्या, अमली पदार्थांची तस्करी, हवाला, रोख देणग्या, बनावट व्यापार व्यवहार आणि डिजिटल वॉलेट यांचा शोध घेणे आवश्यक आहे. दहशतवादी तळावर हल्ला करण्याइतकेच त्यांच्या बँक खात्यावर, पुरवठा साखळीवर आणि निधी गोळा करणाऱ्या नेटवर्कवर आघात करणे महत्त्वाचे आहे.चौथा आधार राजनैतिक सातत्याचा आहे. आंतरराष्ट्रीय दहशतवादावरील सर्वंकष करारासाठी भारताने प्रयत्न सुरू ठेवले पाहिजेत; परंतु जागतिक एकमताची वाट पाहत बसण्याची गरज नाही. संयुक्त राष्ट्रे, फायनान्शियल ॲक्शन टास्क फोर्स, इंटरपोल, द्विपक्षीय गुप्तचर भागीदारी, क्वाडसारखे मंच आणि तंत्रज्ञान सहकार्य यांच्या माध्यमातून व्यावहारिक आघाड्या उभारता येतात. नागरिकांवर जाणीवपूर्वक हल्ला करणाऱ्या कोणत्याही गटाला राजकीय कारणाच्या नावाखाली सूट मिळू नये, हा भारताचा सोपा आणि सातत्यपूर्ण संदेश असला पाहिजे.पाचवा आधार तंत्रज्ञान आणि मानवी बुद्धिमत्ता यांचा संतुलित वापर आहे. उपग्रह, ड्रोन, कृत्रिम बुद्धिमत्ता, चेहरा ओळख, संप्रेषण विश्लेषण आणि मोठ्या माहितीचे परीक्षण यामुळे सुरक्षा यंत्रणांची क्षमता वाढते; पण तंत्रज्ञान सर्वकाही पाहू शकत नाही. स्थानिक समाजाशी विश्वासाचे संबंध, प्रशिक्षित पोलिस, भाषिक आणि सांस्कृतिक जाण, तुरुंगांतील कट्टरतावादावर नियंत्रण आणि समुदायांकडून स्वेच्छेने मिळणारी माहिती यांना पर्याय नाही. डेटाचा प्रचंड साठा म्हणजे अचूक गुप्तचर नव्हे; योग्य संदर्भात लावलेला अर्थ हीच खरी गुप्तचर क्षमता आहे.सहावा आधार म्हणजे संकटाच्या काळातील नियंत्रित संवाद. भारत आणि पाकिस्तानमधील कोणताही मोठा दहशतवादी हल्ला काही तासांत लष्करी संकटात बदलू शकतो. त्यामुळे राजकीय नेतृत्व, सैन्य आणि राजनैतिक यंत्रणांमध्ये स्पष्ट संवाद आवश्यक आहे. विरोधकाला शिक्षा देतानाच आपल्या कारवाईची मर्यादा आणि उद्देश समजावून सांगण्यासाठी विश्वसनीय मार्ग खुले ठेवावे लागतात. संकटातील संवाद हा दुर्बलपणा नसतो; तर तो अनपेक्षित अणुयुद्ध टाळण्याचे साधन असतो.सातवा आधार संविधान आणि कायद्याच्या राज्याचा आहे. कठोर दहशतवादविरोधी कायदे काही परिस्थितीत आवश्यक असतात; पण त्यांची व्याख्या अस्पष्ट आणि अंमलबजावणी मनमानी असेल तर खटले न्यायालयात टिकत नाहीत आणि निर्दोष व्यक्तींना दीर्घकाळ शिक्षा भोगावी लागते. अचूक कायदे, स्वतंत्र न्यायालयीन देखरेख, पोलिसांची जबाबदारी आणि मानवी हक्कांचे रक्षण यामुळे सुरक्षा कमी होत नाही; उलट ती अधिक टिकाऊ बनते. नागरिकांचा विश्वास हा दहशतवादाविरोधातील सर्वांत महत्त्वाचा आणि अनेकदा सर्वांत कमी लेखला जाणारा स्रोत आहे.भारताने ‘पुढील हल्ला मागील हल्ल्यासारखाच असेल’ हा समजही सोडला पाहिजे. पुढील धोका पाकिस्तानस्थित गटाकडून येऊ शकतो; पण तो इस्लामिक स्टेटप्रेरित लहान पेशी, इंटरनेटवर कट्टर बनलेला एकटा हल्लेखोर, फुटीरतावादी नेटवर्क, ड्रोनचा समूह, महत्त्वाच्या डिजिटल व्यवस्थेवरील विध्वंसक हल्ला किंवा दहशतवाद आणि दिशाभूल यांचे मिश्रण असू शकतो. भविष्यातील हायब्रिड कारवाईत गोळीबाराबरोबर सायबर हल्ला, बनावट व्हिडिओ, सांप्रदायिक अफवा आणि आर्थिक घबराट निर्माण करण्याचा प्रयत्न एकाच वेळी होऊ शकतो.यासाठी व्यापक दृष्टी आवश्यक आहे; पण व्यापकता म्हणजे प्रत्येक विरोधी मताला दहशतवाद म्हणणे नव्हे. शांततापूर्ण असहमती, सरकारविरोधी टीका, आंदोलन, अतिरेकी विचार, गुन्हेगारी, बंडखोरी, सायबर हल्ला आणि दहशतवाद यांच्यात कायदेशीर आणि विश्लेषणात्मक फरक राखला पाहिजे. संकल्पना जितकी ढोबळ होईल तितकी सुरक्षा यंत्रणेची ऊर्जा विखुरेल आणि खऱ्या धोक्याची ओळख कठीण होईल.‘९/११’चा सर्वांत खोल धडा प्रमाण आणि संतुलनाबद्दल आहे. त्या हल्ल्यापूर्वी अमेरिकेसह अनेक देशांनी दूरवरच्या सुरक्षित आश्रयांतून काम करणाऱ्या छोट्या नेटवर्कची क्षमता कमी लेखली. हल्ल्यानंतर अमेरिकेने काही वेळा लष्करी शक्तीने समाज आणि राजकीय व्यवस्था बदलण्याची स्वतःची क्षमता जास्त मानली. भारताने या दोन्ही चुका टाळल्या पाहिजेत. निष्काळजी नको आणि अंतहीन युद्धही नको. निष्क्रिय संयम नको आणि स्पष्ट राजकीय उद्दिष्टाशिवाय शक्तीचावापरही नको. दहशतवाद आजही धोकादायक आहे. कारण दहशतवादी मोठ्या सैन्याचे नेतृत्व करतात म्हणून नव्हे, तर आंतरराष्ट्रीय व्यवस्थेतील उणिवांचा आणि संदिग्धतेचा ते फायदा घेतात म्हणून. युद्ध आणि शांतता, देशांतर्गत आणि आंतरराष्ट्रीय सुरक्षा, भौतिक आणि डिजिटल जग अन् राज्य आणि बिगर-राज्य घटक यांच्यातील अस्पष्ट जागांचा ते वापर करतात. लोकशाही समाजात भीती निर्माण करणे, समाजात फूट पाडणे आणि सरकारांना अतिप्रतिक्रिया देण्यास भाग पाडणे हेच त्यांच्या रणनीतीचे प्रमुख उद्दिष्ट असते.दहशतवादावरील सर्वांत मजबूत उत्तर म्हणजे केवळ एखादी छावणी उद्ध्वस्त करणे किंवा एखाद्या दहशतवाद्याला अटक करणे नाही. ते आवश्यक असू शकते; पण अंतिम विजय त्यापेक्षा मोठा असतो. हल्ल्याचा आधीच अंदाज घेऊ शकणारे राज्य, प्रायोजकाला किंमत मोजायला लावणारी राजनैतिक आणि लष्करी क्षमता, पुराव्यावर चालणारी न्यायव्यवस्था, तांत्रिकदृष्ट्या सक्षम सुरक्षा संस्था आणि ध्रुवीकरणाला नकार देणारा एकसंध समाज ही दहशतवादाविरोधातील खरी ढाल आहे.२५ वर्षांपूर्वी ‘९/११’ने जगाला जागे केले. त्यानंतरच्या युद्धांनी दहशतवाद्यांना मोठे आघात दिले; पण शक्तीच्या मर्यादाही दाखवल्या. भारताने या काळात बचावात्मक संयमापासून अधिक सक्रिय, बहुआयामी आणि प्रतिबंधक रणनीतीकडे वाटचाल केली आहे. आता पुढचे पाऊल म्हणजे या क्षमतेला संस्थात्मक शहाणपण, राजनैतिक सातत्य, सामाजिक सलोखा आणि कायद्याच्या राज्याशी जोडणे. दहशतवादाला आपली भीती, फूट आणि अविचारी प्रतिक्रिया हवी असते. त्याला पराभूत करण्यासाठी भारताला नेमके याच्या उलट आत्मविश्वास, एकता आणि संयमित सामर्थ्य दाखवावे लागेल.हीच विजयाची अधिक कठीण व्याख्या आहे आणि शेवटी हीच एकमेव व्याख्या दीर्घकाळ टिकू शकते.(लेखक दिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठाच्या स्कूल ऑफ इंटरनॅशनल स्टडीजमध्ये सहयोगी प्राध्यापक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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