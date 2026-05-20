Premium|AI Mission Profit vs Non Profit Dispute : नफा की जनकल्याण? अब्जावधी डॉलर्सच्या खर्चामुळे 'एआय' संस्थांनी बदलली आपली मूळ नियमावली

ब्रिजेश सिंह-brijeshbsingh@gmail.comअमेरिकेतील कोर्टात सध्या दोन मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमध्ये सुरू भांडणाचा खटला सिलिकॉन व्हॅलीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा खरा उद्देश काय असावा, याबद्दलचा हा वाद आहे. या खटल्यात एक मोठा प्रश्न आहे : ज्या उद्योगात दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च होतात तिथे एखाद्या चांगल्या उद्देशासाठी सुरू केलेल्या संस्थेचे अस्तित्व टिकू शकते का?अमेरिकेतील सॅन फ्रॅन्सिस्को शहरातील कोर्टात सध्या फक्त दोन मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्यांमधील भांडण सुरू नाहीय. त्यापेक्षा जास्त महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे, ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ (एआय) म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्ता याचा खरा उद्देश काय असावा, याबद्दलचा हा वाद आहे. या खटल्यात फक्त एखाद्या कंपनीची मालकी कुणाची असावी किंवा १३० अब्ज डॉलर्सची भरपाई मिळावी का, एवढेच प्रश्न नाहीत. त्याऐवजी, एक मोठा प्रश्न आहे : ज्या उद्योगात दररोज कोट्यवधी रुपये खर्च होतात आणि जिथे पैशाची गरज कमाईपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे, तिथे एखाद्या चांगल्या उद्देशासाठी सुरू केलेल्या संस्थेचे अस्तित्व टिकू शकते का?जेव्हा एखादी संस्था सुरुवातीला म्हणते, की ‘आम्ही नफा कमवणार नाही, आम्ही लोकांच्या भल्यासाठी काम करू’... पण नंतर पैसे गोळा करण्यासाठी आपली रचना बदलते, तेव्हा कायदा त्याला विश्वासघात मानतो की काळाची गरज? या कोर्टातील केसमुळे एक महत्त्वाचा प्रश्न समोर आला आहे : अब्जावधी डॉलर्स खर्च करावे लागणाऱ्या तंत्रज्ञानाला एखादी धर्मादाय संस्थेची नियमावली बांधून ठेवू शकते का?.कोर्टात अडकलेल्या 'उद्देशा'ची व्याख्याकोर्टाने या खटल्याची व्याप्ती खूपच कमी केली आहे आणि तिथेच या केसचे खरे महत्त्व लपलेले आहे. इलॉन मस्क यांनी सुरुवातीला २६ आरोप केले होते; पण त्यातील फक्त दोनच आरोप कोर्टाने मान्य केले आहेत ः 'धर्मादाय विश्वासाचा भंग' आणि 'अन्यायकारक फायदा'. फसवणूक, खोटी जाहिरात वगैरे आरोप कोर्टाने फेटाळले आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट झाली, की कोर्ट वैयक्तिक भांडणाच्या कथांवर नव्हे; तर पुराव्यावर आधारित निर्णय देते. आता सगळे काही या एका मुद्द्यावर अवलंबून आहे : मस्क यांनी सुरुवातीला दिलेले सुमारे ३८ दशलक्ष डॉलर्सचे योगदान ही एक कायदेशीररीत्या बंधनकारक जबाबदारी होती का? आता कोर्टाला वैयक्तिक वादाऐवजी धर्मादाय संस्थांच्या कायद्यांवर लक्ष केंद्रित करावे लागत आहे. जरी निकाल मस्क यांच्या बाजूने लागला, तरी त्याचा परिणाम पैशाच्या स्वरूपात नसून संस्थेच्या सुधारणांच्या स्वरूपात असण्याची शक्यता आहे.कागदावरची आश्वासने की खरा करार?धर्मादाय विश्वासाचा युक्तिवाद अशा कागदपत्रांवर आधारित आहे जे कधीही बंधनकारक करार म्हणून तयार केले गेले नव्हते. संस्थेच्या मूळ नियमावलीत स्पष्टपणे लिहिलेले आहे, की ही संस्था कोणत्याही व्यक्तीच्या खासगी फायद्यासाठी नाही. पण, कॅलिफोर्नियाच्या कायद्यानुसार स्पष्ट उद्देश, ओळखता येण्याजोगी मालमत्ता आणि ठरवलेले लाभार्थी असणे आवश्यक आहे - या सर्व गोष्टींवर सध्या कोर्टात वाद सुरू आहेत. औपचारिक 'ट्रस्ट' कागदपत्रांचा अभाव हा सुरुवातीच्या काळातील उद्देशवादी कंपन्यांचा एक कमकुवत मुद्दा ठरत आहे.बऱ्याचदा कंपन्या सुरू करणारे लोक त्यांच्या भविष्यातील हेतूंसाठी फक्त 'मिशन स्टेटमेंट्स' आणि तोंडी आश्वासनांवर अवलंबून असतात. त्यांना असे वाटते, की भविष्यात व्यावसायिक दबाव वाढला तरी ही आश्वासने कायदेशीर संरक्षण देतील. परंतु, एखादे उद्देश विधान बोर्डाच्या त्या कायदेशीर जबाबदारीला रोखू शकते का, ज्या अंतर्गत त्यांना संस्था चालवण्यासाठी भांडवल उभे करावे लागते? हा गुंता असे सूचित करतो, की भविष्यातील तंत्रज्ञान कंपन्यांनी केवळ नैतिक वचनबद्धतेवर अवलंबून न राहता स्पष्ट व्यवस्थापन नियम तयार करणे आवश्यक आहे..वेळेचे गणित आणि डावपेचया खटल्याच्या वेळेबाबत अनेक शंका घेतल्या जात आहेत, ज्यामुळे संघर्षाची बाजू अधिक गुंतागुंतीची झाली आहे. हा दावा गेल्या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये दाखल करण्यात आला होता. विशेष म्हणजे, तक्रारदाराने स्वतःची स्पर्धक एआय कंपनी सुरू केल्यानंतर एक वर्षानंतर आणि प्रतिवादीने एका मोठ्या तंत्रज्ञान कंपनीसोबत आपली भागीदारी घट्ट केल्यानंतर काही महिन्यांनी हा खटला समोर आला.कायदेशीर तज्ज्ञांचे म्हणणे आहे, की जेव्हा एखादा स्पर्धक बाजारात येतो तेव्हाच दावा दाखल केला जातो, तेव्हा कोर्टाकडून हेतूबाबत शंका घेतली जाते. बचाव पक्षाने युक्तिवाद केला, की तक्रारदाराने अनेक वर्षांपूर्वीच या भागीदारीवर सार्वजनिक टीका केली होती, मग कोर्टात येण्यास इतका उशीर का झाला? आता कोर्टाला हे ठरवायचे आहे, की हा खटला मूळ तत्त्वांच्या संरक्षणासाठी आहे की केवळ स्पर्धकाला प्रगतीच्या टप्प्यावर रोखण्यासाठी खेळलेली एक चाल आहे.बाजारमूल्य विरुद्ध खरे आर्थिक चित्रकायदेशीर वादाच्या पलीकडे एक असे आर्थिक वास्तव आहे जे कंपनीच्या प्रचंड किमतीशी जुळत नाही. मोठ्या प्रमाणात निधी गोळा केल्यानंतर या कंपनीचे मूल्य सध्या सुमारे ८५२ अब्ज डॉलर्स इतके प्रचंड आहे. मात्र, अंतर्गत अहवाल असे दर्शवतात, की कंपनी नफ्यात येण्यापूर्वी तिला ४४ अब्ज डॉलर्सपेक्षा जास्त एकत्रित तोटा सहन करावा लागणार आहे. प्रगत बुद्धिमत्ता विकसित करण्यासाठी आवश्यक असलेली पायाभूत सुविधा इतकी महागडी आहे, की एका व्हिडिओ मॉडेलचा दैनंदिन खर्च एक दशलक्ष डॉलर्सच्या जवळ गेल्यामुळे कंपनीला नुकतीच एक मोठी भागीदारी संपुष्टात आणावी लागली.बाजारमूल्य आणि आर्थिक वास्तव यांच्यातील ही दरी हे स्पष्ट करते की, एआय क्षेत्रातील किमती सध्याच्या उत्पन्नापेक्षा भविष्यातील शक्यतांवर आधारित आहेत. गुंतवणूकदार आणि संस्थापक अशा वातावरणात काम करत आहेत जिथे प्रगतीसाठी सतत तोटा सहन करणे अनिवार्य आहे. अशा वेळी बोर्डाला 'उद्देशाची शुद्धता' आणि 'आर्थिक व्यवहार्यता' यांपैकी एकाची निवड करावी लागते. त्यामुळे हा खटला केवळ कायद्याची चाचणी नसून एआयच्या अर्थशास्त्राचे परीक्षणदेखील आहे..तांत्रिक व्याख्या आणि भविष्यातील निर्णयकोर्टात तांत्रिक संज्ञांच्या व्याख्या अनपेक्षितपणे महत्त्वाच्या ठरल्या आहेत. तक्रारदार पक्षाचा असा दावा आहे, की सध्याच्या भाषा मॉडेल्सनी 'जनरल इंटेलिजन्स'ची (AGI) सीमा ओलांडली आहे. जर हे सिद्ध झाले, तर व्यावसायिक परवाना आणि नफा वाटपावरील मूळ निर्बंध लागू होतील. दुसरीकडे, बचाव पक्षाचे म्हणणे आहे, की खऱ्या 'जनरल इंटेलिजन्स'साठी मानवी स्तरावरील तार्किक विचार करण्याची क्षमता आवश्यक आहे, जी अद्याप गाठली गेलेली नाही.एका दशकापूर्वी लिहिलेल्या तांत्रिक संज्ञेच्या व्याख्येवर आता अब्जावधी डॉलर्सचे भवितव्य अवलंबून आहे. या खटल्याची विभागणी दोन भागांत करण्यात आली आहे : ज्युरी (न्यायमंडळ) केवळ जबाबदारीवर सल्लागार निर्णय देतील; तर अंतिम तोडगा किंवा उपाययोजना ठरवण्याचा अधिकार केवळ न्यायाधीशांकडे असेल. या व्यवस्थेमुळे ज्युरींच्या भावनिक प्रभावापासून कंपनी पुनर्रचनेचे गुंतागुंतीचे निर्णय वेगळे ठेवले गेले आहेत.पुराव्यांची लढाई आणि पारदर्शकतेचा काळदाव्यांच्या पलीकडे, हा खटला पुराव्यांचे व्यवस्थापन आणि अंतर्गत व्यवस्थापनावरील संघर्षात बदलला आहे. प्रतिवादीवर डिजिटल संवाद नष्ट केल्याचा आरोप आहे; तर प्रतिवादीने स्वतःच्या माहिती उघड करण्याच्या प्रक्रियेत तपासाचा सामना केला आहे. आधुनिक कॉर्पोरेट खटले आता केवळ कागदपत्रांवर नाही; तर अंतर्गत संदेश आणि कार्यकारी ई-मेलवर कसे अवलंबून असतात, हे यातून स्पष्ट होते.अंतर् कंपनीने नुकतेच ‘पब्लिक बेनिफिट कॉर्पोरेशन’मध्ये केलेले रूपांतर, जिथे नफा न कमवणारी संस्था मतदानाचा अधिकार स्वतःकडे ठेवते, हा उद्देश टिकवून भांडवल मिळवण्याचा एक धाडसी प्रयत्न आहे. जर कोर्टाने या मॉडेलला मान्यता दिली, तर तो जगभरातील उद्देशप्रेरित कंपन्यांसाठी एक आदर्श ठरेल; परंतु जर कोर्टाने ही रचना चुकीची ठरवली, तर भविष्यात अशा संस्था सुरू होण्याचे प्रमाण कमी होईल आणि एआय संशोधन पूर्णपणे नफ्याच्या उद्देशानेच केले जाईल. तंत्रज्ञान आणि कायदेशीर चौकटी यांचा ताळमेळ बसणे कठीण असते, हेच यातून पुन्हा सिद्ध होत आहे. तंत्रज्ञान दर तीन महिन्यांनी स्वतःच्या सीमा बदलत असताना कायदा त्या वेगाशी जुळवून घेऊ शकेल का, हा प्रश्न अनुत्तरीतच राहतो. कदाचित भविष्यातील कंपन्या या खटल्यातून धडा घेऊन असे मार्गा शोधतील की जिथे कायदेशीर बंधने त्यांना स्पर्शही करू शकणार नाहीत.हा खटला सिलिकॉन व्हॅलीच्या इतिहासातील एक महत्त्वाचा टप्पा ठरू शकतो. येथे केवळ दोन कंपन्यांचे भांडण नाही, तर संपूर्ण एआय उद्योगाचे भवितव्य ठरणार आहे. कोर्टाचा निर्णय काय असेल, यावर हजारो कंपन्या, लाखो नोकऱ्या आणि अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक अवलंबून आहे. हा निकाल ठरवेल की भविष्यात एआय तंत्रज्ञान केवळ पैसे कमवण्यासाठी वापरले जाईल की मानवतेच्या भल्यासाठीही काम करेल..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 