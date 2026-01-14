Premium|Venezuela Crisis : व्हेनेझुएलाचे धडे !

विनय सहस्रबुद्धे - माजी खासदारदक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला येथे जे काही घडले त्यामागे त्या देशातील सुशासनाचा ठार अभाव ( गव्हर्नन्स डेफिसिट) हे एक मुख्य कारण ठरते. या कुशासनाचे दोन मुख्य पैलू म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी आणि अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी करून टाकणारा कारभार हे होत... महत्त्वाच्या जागतिक घडामोडींचा वेध घेणारे नवे पाक्षिक सदर.दक्षिण अमेरिकेतील व्हेनेझुएला या देशात काही दिवसांपूर्वी जे घडले ते अनेक संदर्भात जगातील सर्व लोकशाहीनिष्ठ लोकांना विचार करायला लावणारे आहे. राष्ट्राध्यक्ष निकोलस मादुरो यांची कारकीर्द, त्यांच्या शासन-शैलीतील उघड-उघड हुकूमशाही प्रवृत्ती, भ्रष्टाचार आणि कुशासनाने पोखरलेले त्यांचे प्रशासन हे सर्व जितके अभद्र आणि निषेधार्ह होते, तितकेच अमेरिकी सैन्याने निकोलस मादुरो यांना ‘न्यायाचा सामना करण्यासाठी’ अपदस्थ करून नंतर व्हेनेझुएलातून बाहेर काढणे हेदेखील निखालस निंद्य अन् चिंताजनकच ! तीन जानेवारी २०२६ रोजी अमेरिकेच्या विशेष दलांनी निकोलस मादुरो यांना रातोरात केलेली अटक ही शीतयुद्धोत्तर जगात लॅटिन अमेरिकेत घडून आलेली थेट हस्तक्षेपाची सर्वाधिक नाट्यपूर्ण घटना मानली जातेय. आता पुढे काय? हा एक कळीचा प्रश्न उरतोच पण हा जो घटनाक्रम घडून आला त्याच्या मुळाशी त्या देशातील सुशासनाचा ठार अभाव (गव्हर्नन्स डेफिसिट) हे एक मुख्य कारण ठरते. या कुशासनाचे दोन मुख्य पैलू म्हणजे लोकशाहीची गळचेपी आणि अर्थव्यवस्था पार खिळखिळी करून टाकणारा कारभार हे होत !.सर्वात पहिला मुद्दा म्हणजे मुदारो यांच्या राजवटीत झालेली लोकशाहीची गळचेपी. संयुक्त राष्ट्रांच्या अहवालानुसार २०१७ मध्ये अवघ्या एका वर्षात सत्ताधारी पक्षाच्या हस्तकांकडून ५,२८७ न्यायबाह्य हत्या झाल्या, तर २०१९ च्या पहिल्या सहामाहीत आणखी किमान १,५६९. राजकीय विरोधकांना तुरुंगात डांबण्यात आले, माध्यमे बंद करण्यात आली आणि लोकशाहीचे आधारस्तंभ मानल्या जाणाऱ्या संस्था आतून पोखरून टाकण्यात आल्या. सरकारच्या विरोधातील आवाज दाबून टाकण्यासाठी सुमारे ८०० राजकीय कैद्यांना आजही तुरुंगात डांबण्यात आले असून त्यात पत्रकार, सामाजिक नेते, शिक्षणतज्ज्ञ आणि राजकीय मंडळींचा समावेश आहे. मादुरो यांच्या अटकेपर्यंत व्हेनेझुएला प्रत्यक्षात ‘नार्को-राज्य’ बनला होता आणि तिथल्या प्रशासनातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर अमेरिकी न्यायालयांत अमली पदार्थ तस्करी आणि दहशतवादाच्या आरोपाखाली अनेक गुन्हे दाखल करण्यात आले होते. परिस्थिती इतकी खालावत गेली, की मे २०२५ पर्यंत ६.८ दशलक्षांहून अधिक व्हेनेझुएलियन—म्हणजे जवळपास लोकसंख्येच्या एक चतुर्थांश—आपल्या मातृभूमीचा त्याग करून परक्या देशात स्थायिक होण्यासाठी बाहेर पडले. एकेकाळी लोकशाही परंपरा आणि मजबूत आर्थिक स्थितीसाठी ओळखला जाणारा हा देश आर्थिक डबघाई आणि बेसुमार दडपशाहीचे एक निर्विवाद उदाहरण बनला आणि त्यातूनच पुढे संघटित गुन्हेगारीही फोफावली..निवडणूकच ‘हायजॅक’व्हेनेझुएलामधील हस्तक्षेपाच्या संदर्भात अमेरिकेने व्हेनेझुएलामधील लोकशाही प्रक्रियेबाबत पूर्वी केलेले दावे उल्लेखनीय आहेत. त्यांचा स्वच्छ आरोप होता, की मादुरो यांनी २०२४ मधील अध्यक्षीय निवडणूक अक्षरशः ‘हायजॅक’ केली आणि विरोधी उमेदवार एडमुण्डो गोंझालेस उरुतिया हेच त्या वेळचे खरे विजेते होते. शिवाय व्हेनेझुएलाच्या अधिकाऱ्यांनी २०२५ मधील संसदीय निवडणुकांचे निकालही फिरवले होते. अर्थातच यातले काहीही कायदेशीररित्या सिद्ध झालेले नसले तरी काल्पनिक अथवा वास्तविक शंकांचे काहूर निर्माण करण्याने लोकशाही प्रक्रियेची शुद्धता प्रश्नचिन्हांकित होते आणि व्हेनेझुएलात तेच घडून आले. अर्थात, अनेक काही तटस्थ निरीक्षकांना व्हेनेझुएलाची निवडणूकप्रक्रिया खरोखरच दोषपूर्ण होती असे प्रामाणिकपणे वाटत होते हेही खरेच.या संदर्भातला आणखी एक उल्लेखनीय मुद्दा म्हणजे अमेरिकेने आपल्या अत्यंत असाधारण कारवाईच्या समर्थनासाठी व्हेनेझुएलामध्ये लोकशाहीची फेरस्थापना करण्यासाठी आपण हस्तक्षेप वगैरे केला, असे कोठेही नमूद केलेले नाही. अनेक राजकीय निरीक्षकांना असे वाटते की अमेरिकेने असे करण्याचे टाळले, याचे कारण यामुळे लोकशाहीच्या फेरस्थापनेसाठी असा हस्तक्षेप करण्याचा जणू परवानाच अन्य अनेक देशांना मिळू शकेल आणि इतर देशही लोकशाही फेरस्थापनेच्या नावाखाली अशीच कारवाई करतील. तसे होणे अर्थातच अमेरिकी हिताच्या आड येऊ शकते..Premium|Kumbh Mela Nashik 2026 : ‘तपोवना’तील वाट बिकट..!.व्हेनेझुएलाच्या वर्तमान स्थितीस तिथली अत्यंत हलाखीची आर्थिक स्थितीही जबाबदार म्हणायला हवी. व्हेनेझुएलाकडे जगातील सर्वात मोठा सिद्ध तेलसाठा आहे ३०३ अब्ज बॅरल, म्हणजेच जागतिक साठ्याच्या सुमारे १८ टक्के. गेल्या दोन दशकांत समाजवादी सरकारने या संपत्तीचे व्यवस्थापन पद्धतशीरपणे बिघडवले, लुटले आणि राजकीय शस्त्र म्हणून बिनदिक्कत वापरले. आता पदच्युत झालेले निकोलस मादुरो यांना सत्तासंपादनाच्या वेळीच पराकोटीच्या कमकुवत अर्थव्यवस्थेचा वारसा मिळाला होता. त्यांनी सूत्रे हाती घेतल्यानंतर आर्थिक संकटाचे रूपांतर थेट भीषण आपत्तीत झाले. २०१३ ते २०२० या काळात प्रतिव्यक्ती ‘जीडीपी’मध्ये व्हेनेझुएलाची तब्बल ७३ टक्के घट झाली. या भयानक घसरगुंडीची तीव्रता अमेरिकेतील महामंदीपेक्षाही अधिक होती.२०१९ उजाडेपर्यंत महागाई अक्षरशः गगनचुंबी झाली. परिणामी सर्वसामान्यांच्या गंगाजळी पूर्ण रित्या झाल्या. व्यवसाय उद्ध्वस्त झाले आणि देश प्रत्यक्षात दुहेरी चलनव्यवस्थेत ढकलला गेला. किंमतनियंत्रण, नफानियंत्रण, कोणतीही भरपाई न देता केलेली जप्ती आणि बेफिकीर चलनविस्तार या सर्व घटकांमुळे आर्थिक विनाशाचे दुष्टचक्र निर्माण झाले. आंतरराष्ट्रीय संघटनांच्या अहवालानुसार याच काळात उपासमारी इतकी वाढली की जवळपास ७५ टक्के लोकांचे शारीरिक वजन सरासरी आठ किलोपर्यंत घटले. आरोग्यव्यवस्था कोसळली, माता मृत्यूदर वाढला आणि अनेक सहजी टाळता येण्याजोगे आजार पुन्हा दिसू लागले. व्हेनेझुएलाची आर्थिक जीवनरेषा असलेले तेलक्षेत्र उद्ध्वस्त झाले. या देशात समाजवादाची जपमाळ ओढणारे राज्यकर्ते सत्तेवर येण्यापूर्वी दररोज जवळपास ३५ लाख बॅरलपर्यंत कच्च्या तेलाचे उत्पादन होत असे. समाजवादी राजवटीत ते केवळ दररोज दहा लाख बॅरलपर्यंत घसरले. अनेक नामवंत उद्योगपती आणि त्यांच्या उद्योगगृहांवर बेजबाबदारपणे केलेल्या आरोपांमुळे गुंतवणूकदार जणू देशाचे शत्रू आहेत असे चित्र निर्माण केले गेले. परिणामी गुंतवणूक आटली आणि पायाभूत सुविधा इतक्या मोडकळीस आल्या की देखभालीच्या साध्या-साध्या गोष्टीही अशक्य झाल्या ! अध्यक्ष ट्रम्प यांच्यासारख्या विधिनिषेधांची तमा न बाळगणाऱ्या नेत्याला एका तेलसंपन्न देशात हस्तक्षेप करण्यासाठी यापेक्षा अधिक अनुकूलतेची अर्थातच गरज नव्हती!.महत्त्वाचे म्हणजे या अत्यंत शिताफीने घडवून आणलेल्या कारवाईनंतर पुढे काय घडेल, याबाबत अमेरिकेने आजतागायत तरी कोणतीही सुस्पष्ट मांडणी केलेली नाही. इराक आणि अफगाणिस्तानमधील अमेरिकेच्या अपयशाला ही गोंधळच स्थितीच कारणीभूत होती, हे विसरता येणार नाही. यातून लोकशाहीनिष्ठ वैश्विक समुदायाने निदान दोन धडे तरी घ्यायलाच हवेत. पहिला हा, की आपल्या संकुचित आणि ऱ्हस्व दृष्टीच्या राजकारणासाठी निवडणूक यंत्रणेची विश्वसनीयता आपणच संपुष्टात आणण्याचे पाप कोणीही करू नये. तसे करणे देशाच्या सार्वभौमत्वाच्या सुरक्षेशी जीवघेणा खेळ ठरू शकते. दुसरा महत्त्वाचा धडा म्हणजे गुंतवणूक-विरोधी वातावरण निर्माण केल्याने देशाची आर्थिक व्यवस्था दुर्बल होते आणि त्यातूनही सार्वभौमत्व संकटात येऊ शकते. मोठ्या उद्योगगृहांची गुंतवणूक आणि निवडणूक प्रक्रियेच्या पायाभूत शुद्धीकरणासाठीच्या 'एस आय आर' सारख्या मुद्द्यांवर काहुर माजविणारे नेते हे दोन्ही धडे ध्यानात घेतील काय?. 