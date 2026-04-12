Premium|Reader vs Book Lover : वाचक की पुस्तकप्रेमी? पुस्तकसंग्रहाच्या दिखाव्यापलीकडचं खरं वाचन

विठ्ठल काळे - mailvitthalkale@gmail.comपुस्तकांच्या दुकानात काम करणारा कामगार किंवा मालक दिवसभर पुस्तकांच्या गराड्यात असतो म्हणून आपण त्याला वाचक म्हणू शकत नाही. अगदी तसंच ज्याच्याकडे स्वतःच्या मालकीचं एकही पुस्तक नाही, याचा अर्थ असा होत नाही, की तो वाचक नाही. काहीही असो; आपलं अंतिम ध्येय वाचन असलं पाहिजे न की वाचनाचं ढोंग...घरातील पुस्तकांच्या मोठ्या कपाटाकडे बघत माझा मित्र म्हणाला, ‘अरे वा! एवढी पुस्तकं आहेत तुझ्याकडे?’ माझ्या चेहऱ्यावरील अभिमान मला लपवता आला नाही. ‘मला खूप आनंद झाला, तुझ्याकडे एवढी पुस्तकं आहेत हे बघून’ असं म्हणत तो पुस्तकांच्या कपाटाकडे गेला. आपली मान वाकडी करून कपाटातील पुस्तकांची नावं वाचू लागला. ‘अरे तुझ्याकडे हे पुस्तक आहे... ते पुस्तक आहे. तू हे वाचलं का? तू ते वाचलं का? हे जबरदस्त आहे, ते मस्त आहे, ते ठीक आहे...’ असं म्हणू लागला. त्याच्या आवाजातही आनंद जाणवू लागला. भूक लागलेला माणूस काचेच्या आत ठेवलेल्या अन्नपदार्थाकडे जसा अधाशा नजरेने बघतो, अगदी तसाच तो त्या कपाटातल्या पुस्तकांकडे बघत होता. तो बराच वेळ त्या कपाटाच्या आजूबाजूला रेंगाळला. शेवटी कपाटाकडे बघत बघतच तो खुर्चीमध्ये बसला. कपाटाकडून त्याने नजर काढली आणि माझ्या डोळ्यांत बघत त्याने मला प्रश्न केला, ‘तू वाचक आहेस की पुस्तकप्रेमी?’ मी प्रश्नार्थक नजरेने हलकंसं स्मित केलं. त्याने पुन्हा तोच प्रश्न विचारला, ‘तू वाचक आहेस की पुस्तकप्रेमी?’ या वेळी मात्र माझ्या चेहऱ्यावरील स्मित उडून गेलं. ‘म्हणजे काय म्हणायचं आहे तुला?’ मी त्याला उलट प्रश्न केला. ‘मला हे म्हणायचं आहे, की तुला वाचन करायला आवडतं की पुस्तकांवर प्रेम करायला आवडतं...?’ त्याने पुन्हा तोच प्रश्न वेगळ्या स्वरूपात विचारला. ‘तुझा प्रश्न मला समजला; पण तू असं का विचारतो आहेस?’ मी... ‘कारण वाचायला आवडतं म्हणून मी पुस्तकांवर प्रेम करू शकतो आणि पुस्तकांवर माझं प्रेम आहे म्हणून मी आवडीने वाचतो...’ आता स्मित माझ्या मित्राच्या चेहऱ्यावर होतं. .Premium|Milind Shinde acting journey : मुंबई मराठी ग्रंथसंग्रहालयात वाचनाची गोडी लागली; गजेंद्र अहिरेने दिला अनमोल ठेवा.मला मित्राच्या प्रश्नाने अस्वस्थ केलं. मी त्याला पुन्हा विचारलं, ‘तुला नेमकं काय म्हणायचं आहे या प्रश्नातून?’ त्याने एक दीर्घ श्वास घेतला, समोर टिपॉयवर ठेवलेलं एक पुस्तक उचललं आणि त्या पुस्तकाची पानं चाळत तो म्हणाला, ‘बऱ्याच जणांची गल्लत होते, वाचक आणि पुस्तकप्रेमी या दोन्हींमध्ये. वाचक हा पुस्तकप्रेमी असण्याची शक्यता असते; पण पुस्तकप्रेमी हा वाचक असेलच, असं नाही.’ तो पुस्तकात बघत बघत म्हणाला. ‘असं कसं शक्य आहे? पुस्तकप्रेमी हा वाचक असणारच ना! वाचक असल्याशिवाय तो पुस्तकांवर प्रेम करेल का?’ मी म्हणालो... हातातील पुस्तक खाली ठेवत मित्र म्हणाला, ‘तू जे म्हणतो आहेस ते वर वर जरी खरं वाटत असलं, तरी ते पूर्ण सत्य नाही. पुस्तकांच्या आजूबाजूला असणाऱ्या किंवा पुस्तकं आजूबाजूला असणाऱ्या प्रत्येकाला असं वाटतं, की ते वाचक आहेत; पण खरंच ते वाचक आहेत का? किती लोक नियमित वाचन करतात? वर्षामध्ये एक किंवा फार फार तर दोन पुस्तके वाचणाऱ्यांना आपण वाचक म्हणायचं का? पुस्तकं आजूबाजूला ठेवणं किंवा पुस्तकांच्या आजूबाजूला राहणं म्हणजे वाचक नव्हे. त्याला आपण पुस्तकप्रेमी म्हणू शकतो. बऱ्याच लोकांना पुस्तक प्रदर्शनामध्ये फिरायला खूप आवडतं, पुस्तकांबद्दलची वैचारिक चर्चा ऐकायला खूप आवडतं, पुस्तकं विकत घ्यायला आवडतं, पुस्तकांचा संग्रह करायला खूप आवडतं... काहींना दर आठवड्याला पुस्तकांची स्वच्छता करून, ती आकर्षक पद्धतीने मांडायला आवडतं. काहींना स्वतःकडील पुस्तकांचा दिखावा करायलाही खूप आवडतं. बाजारात नवीन आलेलं पुस्तक माझ्या संग्रही असलंच पाहिजे, हा त्यांचा अट्टहास असतो. माझं त्यांच्या पुस्तकांचा संग्रह करण्यावर आक्षेप नाही; उलट ती खूप चांगली सवय आहे. आपलं पुस्तक आपल्याकडे हवंच. माझा आक्षेप यावर आहे, की ते त्यांच्या संग्रहातील किती पुस्तकं वाचतात? त्यांनी विकत आणलेल्या पुस्तकांना वाचण्यासाठी दोन दोन वर्षं त्यांचा हातही लागत नाही. त्यांच्या संग्रही असलेली पुस्तकं ते वाचत नाहीत; मात्र नव्या पुस्तकांची खरेदी जोमात करतात. (काही लेखक, प्रकाशक, विक्रेते या मंडळींसाठी ही बाब चांगलीच आहे; पण त्यांचंही म्हणणं हेच असणार की किमान एकदा तरी पुस्तक वाचा.) यांना वाचक म्हणता येईल का? हा... हे पुस्तकप्रेमी नक्कीच आहेत; पण वाचकखूप कमी.'.'तुला काय म्हणायचं आहे, की पुस्तकांचा संग्रह करणारे निव्वळ दिखाव्यासाठी संग्रह करतात?' मी... 'नाही, असं अजिबात नाही. उलट, पुस्तकांचा संग्रह करून त्यांचा योग्य वापर करणाऱ्यांची संख्या अधिक आहे; परंतु दिखाव्यासाठी संग्रह करणाऱ्यांची ही कमतरता नाही,' तो पटकन म्हणाला.'मग, तुझ्या मते 'वाचक' कोण?' मी मित्राला खोचक प्रश्न विचारला. तो खुर्चीमध्ये मागे रेलून बसला, माझ्याकडे बघितलं आणि म्हणाला, 'माझ्या मते, वाचक म्हणजे तो, जो आपल्या संग्रही असलेल्या पुस्तकांची काळजी घेतो; पण त्यांच्यावर डोळे झाकून प्रेम करत नाही; तर पुस्तकांकडे तटस्थपणे बघतो. माझ्यासाठी पुस्तकं आहेत, मी समृद्ध व्हावं म्हणून पुस्तकं आहेत, पुस्तकांसाठी मी नव्हे. जो वाचक आहे त्याच्याकडे पुस्तकांचा भरमसाट संग्रह असेलच असं नाही; पण तो वाचक जरूर असेल. तो काहीही करून पुस्तक मिळवेल, विकत घेईल, लायब्ररीमधून मिळवेल, मित्राकडून उसने पैसे घेऊन पुस्तक विकत घेईल किंवा मित्राकडूनच ते पुस्तक घेईल आणि ते वाचून काढेल. एक वाचक पुस्तक वाचण्याला प्राधान्य देईल न की पुस्तकांच्या दिखाव्याला. महत्त्वाचं हे आहे, की वाचनाची इच्छा पाहिजे; फक्त पुस्तकांचा संग्रह करण्याची नव्हे.'.पुस्तकांच्या दुकानात काम करणारा कामगार किंवा मालक दिवसभर पुस्तकांच्या गराड्यात असतो. त्याच्या आजूबाजूला खूप पुस्तकं आहेत म्हणून आपण त्याला वाचक म्हणू शकत नाही. अगदी तसंच ज्याच्याकडे स्वतःच्या मालकीचं एकही पुस्तक नाही, याचा अर्थ असा होत नाही, की तो वाचक नाही. माझा मित्र काय म्हणतो आहे, ते माझ्या लक्षात येत होतं. त्याने मांडलेला मुद्दा सुरुवातीला जरी न पटणारा वाटला तरी आता हळूहळू मला पटत होता. वाचक असणं वेगळं आणि पुस्तकप्रेमी असणं वेगळं. शेवटी न राहवून मी त्याला विचारलंच, की 'दोन्ही गुण असणारे वाचक नाहीत का?' त्यावर तो मोठ्याने हसत म्हणाला, 'अरे असं कसं, आहेत की खूप आहेत आणि त्यांपैकी एक माझ्यासमोर बसला आहे. तू वाचकही तेवढाच अस्सल आहेस, जेवढा अस्सल पुस्तकप्रेमी आहेस.' थोडा वेळ थांबून मित्र म्हणाला, 'काहीही असो; पण आपलं अंतिम ध्येय वाचन असलं पाहिजे न की वाचनाचं ढोंग... नाही का?'. 