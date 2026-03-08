Premium| Raja Ravi Varma : राजा रविवर्मांच्या वारशाची जपणूक करणारे किलीमनूर!

मनस्विनी प्रभुणे-नायकराजा रविवर्मा यांचं घर बघायचं आणि परत निघायचं, असं ठरवून गेले होते; पण दोन तासांचा राजेशाही पाहुणचार घेऊन परतले. माझ्या तोडक्यामोडक्या इंग्रजीमध्ये सलग दोन तास राजा रामवर्मा यांच्याशी मारलेल्या गप्पा मला आजही अचंबित करतात.‘किलीमनूर’ हे राजा रविवर्मा यांचं जन्मगाव. तिरुअनंतपुरमला एका सेमिनारच्या निमित्ताने गेले होते, तेव्हा या गावी जाण्याबद्दल नियोजन नव्हतं. सेमिनार संपल्यावर तिरुअनंतपुरममध्येच दोन दिवस मुक्काम करायचा, एवढंच पक्कं होतं. सेमिनार संपताच मी तिरुअनंतपुरममध्ये एकटी भटकत राहिले. नेपिअर संग्रहालयात येऊन बसले. इथे राजा रविवर्मा यांच्या मूळ चित्रांचे संग्रहालय आहे. दुसऱ्या दिवशी १२ फेब्रुवारीला माझ्या भावाचा मुकेशचा वाढदिवस होता. तो गेल्यानंतरचा, त्याच्याशिवायचा हा पहिलाच वाढदिवस. अभिनव महाविद्यालयात शिकत असताना मुकेशने राजा रविवर्मा यांच्या मळवली (लोणावळा) येथील प्रिंटिंग प्रेस - त्यांच्या ‘ओलिओग्राफ- लिथोग्राफ प्रिंटिंग’ कलेवर संशोधन केलं होतं. तिरुअनंतपुरमच्या मुक्कामात तिथल्या राजवाड्यांमध्ये फिरताना सतत राजा रविवर्मा यांचे संदर्भ समोर येत होते. याच ‘त्रावणकोर’ राजघराण्याचा तेदेखील एक भाग होते. त्यामुळे इथं राजा रविवर्मा यांच्या भूमीत असताना मुकेशच्या आठवणीने मी भावनिक झाले होते. डोळ्यांत सारखी असावं येत होती. इथवर आलेच आहे, तर राजा रविवर्मा यांच्या गावी जाऊन येऊ या, असं वाटून मी किलीमनूरला निघाले. .वळणावळणाचा रस्ता पार करत मी किलीमनूरला पोहोचले. गेट बंद होतं. तिथला वॉचमन बाहेर आला आणि त्याने हा राजवाडा आणि राजा रविवर्मा यांची चित्रशाळा बंद आहे, असं सांगितलं. पुढचे तीन दिवस बंद असेल, तुम्ही तीन दिवसांनी या, असं सांगत त्याने गेट बंद करून टाकलं. मी त्याच्यामागे धावले. तीन दिवसांनी येणं शक्य नाही. मी आजच परत जाणार आहे, तरी कृपया मला थोड्या वेळासाठी आत जाऊ द्या, म्हणून विनवणी केली. तो काही ऐकायला तयार नव्हता. मग शेवटी मी ‘राजा रविवर्मा यांचा प्रिंटिंग प्रेस होता त्या मळवली गावाच्या शेजारच्या गावातून आलेय. मला दरवाजापर्यंत जाऊ द्या. मी उंबऱ्यावरूनच घर बघते,’ अशी विनवणी त्याला केली. मळवली गावाचं नाव ऐकताच त्याने मला घराच्या उंबऱ्यापर्यंत जायची परवानगी दिली. सुंदर कमान असलेल्या प्रवेशद्वारापाशी रंगकाम सुरू होतं. पांढऱ्याशुभ्र कमानीच्या दगडी पायऱ्या चढत असतानाच मला गहिवरून येऊ लागलं. राजा रविवर्मा यांचं घर बघून मला रडू कोसळलं आणि मी त्या उंबऱ्यावर मटकन बसले. मला काहीतरी झालं असं समजून ड्रायव्हर धावला. खाली वॉचमन उभा होता, तोदेखील धावून आला. त्याने कोणाला तरी फोन लावला आणि फोनवर मल्याळी भाषेत बोलत होता.‘तुम्ही आतमध्ये फक्त एका दालनात जाऊ शकता. बाकीच्या दालनात रंगकाम सुरू आहे, त्यामुळे तिथं तुम्हाला जाता येणार नाही,’ असं सांगत वॉचमनने मला मुख्य दालनात नेलं. माझे डोळे वाहत होते. आखीवरेखीव दगडी बांधकाम असलेल्या या दालनात शिरताच समोरच्या भिंतीवर राजा रविवर्मा यांचं भलंमोठं तैलचित्र दिसलं. मी त्या चित्रासमोर डोकं टेकवलं आणि परत माझा कंठ दाटून आला. राजा रविवर्मा यांच्या ध्यासाने मुकेश जगला होता. तो मात्र इथं कधी पोहोचू शकला नाही आणि मी मात्र इथं आले, या विचाराने मला रडू कोसळत होते. माझी ही अवस्था बघून वॉचमनने परत कुणाला तरी फोन लावला आणि त्यांच्याशी बोलू लागला. त्याचं बोलणं संपताच माझ्याकडे फोन दिला आणि ‘यांच्याशी बोला’ असं म्हणाला. ‘कोण आहेत फोनवर?’ असं विचारताच, ‘राजा रामवर्मा - रविवर्मा यांचे नातू आहेत. त्यांना तुमच्याशी बोलायचंय’ असं सांगून माझ्याकडे फोन दिला. मी बोलण्याच्या परिस्थितीत नव्हते. .‘‘हॅलो - मी रामवर्मा बोलतोय. आमच्या वॉचमनने सांगितलं, की तुम्ही मळवली जवळच्या गावातून आला आहात आणि इथं आल्यापासून तुम्ही खूप भावनिक होऊन रडत आहात. हे ऐकून मला तुमच्याशी बोलावसं वाटलं. इथं अनेक जण येतात, फोटो काढतात आणि निघून जातात; पण तुमची राजा रविवर्मा यांच्याशी असलेली भावनिक गुंतवणूक बघून मला आश्चर्य वाटलं; पण सॉरी तुम्ही आज फक्त हे एकच दालन बघू शकता. तुम्ही या दालनात तुम्हाला हवा तेवढा वेळ बसा.’’... असं अगदी टिपिकल दाक्षिणात्य सुरात इंग्लिशमध्ये ते माझ्याशी बोलत होते. मग मी त्यांना माझ्या भावाचं मुकेशचं नाव सांगितलं. ज्याने राजा रविवर्मा समिती स्थापन करून त्यांचे संग्रहालय करण्यासाठी भरपूर काम केलं होतं. हे सांगत असताना मला परत दाटून आलं. माझा रडवेला आवाज ऐकून, ‘‘मला दहा मिनिटे द्या. मी तुम्हाला भेटायला येतो.’’माझं लक्ष राजा रविवर्मा यांची सगळी प्रसिद्ध चित्रं तिथं लावली होती, तिथं गेलं. खिडकीत एका कोपऱ्यात ‘इझल’ (चित्र काढण्याच्या स्टॅन्ड) होता. त्यावर राजा रविवर्मा यांचे छायाचित्र होते. राजा रविवर्मा त्याच जागेवर उभे राहून चित्र काढायचे. आणखी एका भिंतीवर राजा रविवर्मा यांनी आपल्या बहिणीचे मंगलाबाई यांचे काढलेले चित्र लावलेले होते. या मंगलाबाईदेखील चित्रकार होत्या आणि या दालनातील सर्वांत मुख्य भिंतीवर राजा रविवर्मा यांचं लावलेलं भलंमोठं चित्र या मंगलाबाईंनी काढलेलं होतं. राज रविवर्मा यांच्या घराण्यात.सगळेच कलाकार कुळातले. दहा मिनिटांत वॉचमन परत आला आणि शेजारी असलेल्या निवासी वाड्यातील एका दालनात घेऊन गेला. तिथल्या एका दिवाणावर राजा रामवर्मा बसले होते. राजघराण्यातली व्यक्ती... पण सध्या ते पारंपरिक केरळी वेशभूषेत होते. ‘‘आज तुम्ही जशा भावनिक झाल्या आहात, तसाच मी पुण्याहून मुंबईला जाताना वाटेत जेव्हा मळवली गाव लागलं तेव्हा असाच भावनिक झालो होतो. माझ्या डोळ्यांतून अशीच आसवं वाहू लागली होती.’’ राजा रामवर्मा मळवली गावाच्या आठवणी सांगत होते. मग त्यांनी सध्या गावात काय परिस्थिती आहे? राजा रविवर्मा यांच्याबद्दल तिथं काही केलं जातं का, असे बरेच प्रश्न विचारले.मुकेश त्याच्या महाविद्यालयीन काळापासून मळवळीला जात असे. तो तिथल्या वातावरणाने भारावून गेला होता. राजा रविवर्मा यांनी १९०३ मध्ये फ्रिट्झ श्लेचर या त्यांच्या जर्मन .सहाय्यकाला ही प्रिंटिंग प्रेस विकून टाकली होती. मुकेश मळवलीला जाऊ लागला तेव्हा या फ्रिट्झ श्लेचर यांच्या कुटुंबातील पीटर श्लेचर इथं वास्तव्याला होते. मळवली गावातील सगळे जण त्यांना पीटर बाबा म्हणायचे. राजा रविवर्मा यांच्या प्रिंटिंग प्रेसवरील संशोधनाच्या निमित्ताने मुकेशची आणि पीटर बाबा यांची मैत्री झाली. पीटर बाबांसोबत तासन्तास गप्पा, त्याच्यासोबत जवळच असलेल्या लोहगडावर ट्रेकिंग, आजूबाजूच्या गावात फेरफटका असं सुरू असायचं. मुकेशच्या तोंडी कायम पीटर बाबांचं नाव असायचं. गावातल्या लोकांनी प्रिंटिंग प्रेसमधले लिथो (जर्मन दगड) ज्यावर राजा रविवर्मा यांनी कॅलेंडरसाठी चित्र कोरली होती, ते सर्व लिथो आपापल्या घरात फरशीसारखे वापरले होते. गावातल्या शाळेतदेखील याच लिथोचा फरशीसारखा उपयोग केला होता. मुकेशने इथल्या प्रत्येकाच्या घरी जाऊन, त्यांना जमेल तसे स्वतःच्या खिशातले पैसे देऊन काही लिथो ताब्यात घेतले आणि आमच्या घरी आणले होते. जे पुढे केरळ सरकारला त्याचाकोणताही मोबदला न घेता देऊनही टाकले. पुढे मुकेशला मळवली गावात- चिंचवडच्या चापेकरवाड्यात राजा रविवर्मा यांचं संग्रहालय उभं करायचं होतं. धाकटा भाऊ मयूरेश प्रभुणे याला सोबत घेऊन मळवलीमधील जागेबाबत सरकारने हस्तक्षेप करावा, यासाठी ‘सकाळ’मध्ये बातमीदेखील दिली होती; परंतु सरकारच्या अनास्थेपायी काही घडू शकलं नाही. ही सगळी माहिती मी राजा रामवर्मा यांना सांगितली. .राजा रामवर्मा स्वतः प्रसिद्ध शास्त्रीय गायक आहेत. तिथं जाईपर्यंत मला त्यांच्याबद्दल काही माहीत नव्हतं. त्यांनी मला त्या दिवशी राजा रविवर्मा यांचं दालन दाखवलं, शिवाय तिथल्या प्रत्येक चित्र-फोटोबाबतची माहिती सांगितली.इथं त्यांचा राजवाडा आहे. या त्यांच्या राजवाड्यात आता त्यांच्या वंशातील दोन कुटुंबे राहतात. त्यात एक राजा रामवर्मा आहेत. मळवली गावातील प्रिंटिंग प्रेस विकल्यावर राजा रविवर्मा आपल्या गावी परत आले. इथेच राहून आता मुलांना चित्रकला शिकवायची, असं त्यांनी ठरवलं होतं. त्यासाठी त्यांनी तिथं चित्रशाळा सुरू केली होती. मी ज्या दालनात बसले होते, ती इमारतदेखील त्यांच्याच मार्गदर्शनाखाली बांधण्यात आली. राजा रविवर्मा यांना त्या नव्या वास्तूत स्वतःच्या चित्रांचे दालन करायचे होते. या वेळी ते फक्त ५७-५८ वर्षांचे होते. आपला ६०वा वाढदिवस याच दालनाच्या उद्घाटनाने त्यांना करायचा होता. त्यासाठी त्यांचं नियोजन सुरू होतं; पण २ ऑक्टोबर १९०३ रोजी चित्रशाळेत चित्र काढत असताना त्यांचा मृत्यू झाला. ते अर्धवट राहिलेलं चित्र आजही या चित्रशाळेत आहे. त्यांची आवडती खिडकी, त्यासमोर असलेलं भाताचं शेत आणि त्या पलीकडे राजा रविवर्मा यांचे आराध्य दैवत अय्यप्पाचे मंदिर हे सगळं आजही जसंच्या तसं आहे.राजा रविवर्मा यांचा चित्र काढण्याचा ‘इझल’ आणि त्या ‘इझल’वर राजा रविवर्मा यांचा अतिशय दुर्मिळ असा फोटो लावलेला आहे. दुर्मिळ यासाठी की बिना मिशीचे राजा रविवर्मा या छायाचित्रात आहेत. बिना मिशीचा हा त्यांचा एकमेव फोटो, अशी माहिती राजा रामवर्मा यांनी सांगितली. रामवर्मा यांच्या आधीच्या पिढीने राजा रविवर्मा यांची चित्रं नेपिअर संग्रहालयाकडे सुपूर्द केल्यामुळे या त्यांच्या मूळ घरात फार थोडी चित्रे बघायला मिळतात; पण ते मूळ घर तुम्हाला अतिशय वेगळी अनुभूती देतं. या घराच्या- वाड्याच्या मूळ रचनेत फारसा बदल केला नाहीये. राजा रविवर्मा यांनी त्याची रचना केली होती. त्यामुळे ते जसं होतं तसंच आजही उभं आहे. ज्या दालनात राजा रविवर्मा यांची चित्रं ठेवण्यात आली आहेत, बरोबर त्यामागे या राजघराण्याचा कथकली कला सादर करण्याचा मंडप आहे.जर त्या वॉचमॅनचं ऐकून मी फाटकावरून निघून गेले असते, तर या साऱ्या अनुभवाला मुकले असते आणि कदाचित परत कधीच माझं या गावात येणं झालं नसतं. राजा रविवर्मा यांचं घर बघायचं आणि परत निघायचं, असं ठरवून गेले होते; पण दोन तासांचा राजेशाही पाहुणचार घेऊन परतले. राजा रामवर्मा यांच्याशी मारलेल्या गप्पा मला आजही अचंबित करतात. ध्यानीमनी नसताना मी एकटीच किलीमनूर गावी गेले आणि तिथं गेल्यावर या वास्तूशी आपले काहीतरी ऋणानुबंध आहेत, असं सतत जाणवत राहिलं. तिथून निघताना - ‘मुकेशची ओळख खूप आधी व्हायला हवी होती. कदाचित त्याचं आणि माझं स्वप्न केव्हाच पूर्ण झालं असतं’ असं राजा रामवर्मा यांनी बोलून दाखवलं, ज्याची मलाही खंत जाणवू लागली होती. तिथून निघताना अगदी डोळ्यांआड होईपर्यंत मी त्या वास्तूकडे बघत राहिले....सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 