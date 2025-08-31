Premium|Aar Paar songs: ‘आरपार’ने हिंदी सिनेमात नवा रंग भरला. गुरुदत्त आणि ओ. पी. नय्यरची ही जोडी आजही रसिकांच्या मनात घर करून आहे

स्वातंत्र्याचा उत्सव आणि त्याखाली हेलकावणाऱ्या फाळणीच्या वेदनांमुळे मुंबईच्या चित्रनगरीत रोज एक वेगळी कथा लिहिली जात असे. त्याकाळच्या चित्रपटांची नावं, विषय, त्यांचं संगीत पाहिले तर मानवी मनाची कवाडं खुली होतील. त्यात अद्भुत असं जग दिसेल, अगदी ‘दुर्गापूजा’, ‘अमर कीर्तन’, ‘शमा परवाना’पासून आबे-हयापर्यंत; पण तरुणाई फिदा होती क्लब सॉँग्ज, फेल्ट हॅट-काळा चष्मा, रहस्यमयता, गुन्हेगारी विश्व आणि दिलफेक संगीतावर. ‘आरपार’ने तर गुरुदत्त आणि ओ. पी. नय्यर यांचं यश आरपार नेले..सुलभा तेरणीकरsaptrang@esakal.comभारतीयांच्या गोष्टीवेल्हाळ देशात सिनेमाने लोकांना चांगलेच गुंतवून ठेवले होते. खास महिलांसाठी ‘सुहाग सिंदूर’ तर निखळ मनोरंजनासाठी हुकुमी ‘अलीबाबा चाळीस चोर’ तसे ‘आफ्रिका’, फूजिलामा’, ‘खैबर’ असेसुद्धा येत होते आणि चित्रपट कोणत्याही विषयांचे असोत गाणी मात्र पाच-सात असायचीच. नक्षत्रांकित आभाळ असावे असा रणजित स्टुडिओ मात्र हळू हळू शेवटाकडे पावलं टाकत होता. सरदार चंदूलाल शहा यांचा दबदबा मात्र अजून ओसरला नव्हता. म्हणून ऐन बहरात असलेल्या राज कपूर, नर्गिसला घेऊन चित्रपट काढायचं त्यांनी ठरवलं असावं. पण ‘पापी’मध्ये राज-नर्गिस असूनही यश आले नाहीच. तीच गोष्ट ‘फूटपाथ’ चित्रपटाची. दिलीपकुमार-मीनाकुमारी असे खंदे अभिनेते होते. तरीही ‘फूटपाथ’ची एक खूण मात्र राहिली, ती म्हणजे तलत मेहमूद यांनी गायलेलं ‘शाम-ए गम की कसम’ हे नितांत सुंदर गाणं! याचे संगीतकार होते खय्याम! फार वर्षांपूर्वी संघर्ष, उमेदवारीच्या काळात खय्यामना एक संधी आली होती, संगीत देण्याची! त्या वेळी त्यांनी काही चाली ऐकवल्या. निर्माता म्हणाला ‘या कसल्या चाली? नौशाद साहेबांसारख्या करा!’ स्वभावाने मानी, सच्चे आणि स्वयंभू विचाराचे खय्याम चित्रपट सोडून निघाले; पण एक चाल त्यांचा पाठलाग सोडत नव्हतीच. मग ‘फूटपाथ’च्या वेळी मजरूहसाहेबांनी गाणं लिहिलं. ‘शाम-ए-गम की कसम, आज गमगीं है हम, आभी जा आज मेरे सनम...’ उर्दू साहित्यात तिन्ही सांजेला वाटणारी हुरहूर, उदासीनता यावर विपुल लिहिलं गेलं आहे. ‘शाम-ए-गम’बरोबरच एकलेपण, विरहाचं दुःख असं काही दाटून आलं आणि त्याला तलतसारखा मखमली, मुलायम, मधाळ, मोरपंखी अशी सगळी विशेषणं लावावीत असा आवाज लाभला आणि एक जादू घडली. .नायक विरह व्याकूळ दिलीपकुमार; पण चित्रपटाने तेवढ्यासाठी गर्दी खेचली नाहीच; पण सिनेसंगीतप्रेमींनी मात्र ते खास जपले! याच त्रेपन्न-चोपन्न सालात ‘रणजीत’चा ‘धोबी डॉक्टर’ म्हणून चित्रपट आला. किशोरकुमार, उषा किरण आणि संगीत खय्याम यांचे तर दिग्दर्शक होते प्रसिद्ध दिग्दर्शक फणी मुजुमदार. त्यावेळची आठवण संगीतकार खय्याम सांगत असत. रणजीतचा पडता काळ होता. कामं सुरू होती; पण पैशाचं नाव नव्हतं. तेव्हा किशोरकुमारने एक सांकेतिक वाक्य ठरवलं होतं. ‘क्या भाई कैसे है? ठीक ठाक है ना!’ म्हणजे पैशाचे पाकीट हाती आले नाही. मग खय्यामसाहेब म्हणायचे- ‘आमचं क्या भाई कैसे है’ असं रोजच चालत असे. या क्रूर ‘शो बिझनेस’ची मोहिनी मात्र सर्वांनाच असे. सुप्रसिद्ध आणि सर्व संगीतकारांनी त्यांचं नाव घेताच आदरार्थी खूण म्हणून कान पकडावे असे अनिल विश्वासही या मोहात पडले. त्यांच्या ‘व्हरायटी पिक्चर्स’ या संस्थेने ‘बाजूबंद’ आणि ‘हमदर्द’ असे दोन चित्रपट केले. ‘बाजूबंद’चे संगीत महंमद शफी यांचं होते. नौशादचे गुणी सहाय्यक, उत्कृष्ट सतारवादक असे महंमद शफी ‘बाजूबंद’साठी काही जादू करू शकले नाहीत. लताचं ‘बाजूबंद’ खुल खुल जाये मात्र दुर्मिळ, सुंदर गाण्याच्या चाहत्यांसाठीच उरलं. .‘हमदर्द’मध्ये तर स्वतः अनिल विश्वास संगीतकार होते. कथा एका अंध गायिकेची होती, ह्रदयस्पर्शी होती. लता-मन्ना डे यांची ऋतु आये ऋतु जाये सखी री ही रागमालिका, लताचं ‘तेरे सब गम मिले मुझको’, गीता दत्तचं ‘आ सपने तुझे बुलाये’ ही गाणी मात्र रसिक आजही शोधतात. पण अनिल विश्वास यांच्यासारख्या प्रतिभावंत संगीतकाराने चित्रपटाच्या अपयशात हात पोळून घेतले. हे वर्ष होतं १९५४. १९३५ पासून मुंबईच्या मयनगरीत वावरणारे, सर्व संगीतकारांचे संगीतकार म्हणवणारे अनिल विश्वास निष्प्रभ होऊ लागले, हे मात्र खरं! पण ‘झाँसी की रानी’च्या अपयशानं खचून न जाता मिनर्व्हाचे सर्वेसर्वा सोहराब मोदी मात्र एका नव्या चित्रपटाच्या निर्मितीचा विचार करीत होते. .चित्रपट होता ‘मिर्झा गालिब’. संगीतकार गुलाम मुहम्मद, नौशाद यांचे सहाय्यक अर्थात चित्रपट गीते म्हणजे गालिब यांची शायरी होती, फक्त दोन गाणी शकील यांची होती! ‘नुक्ताची’ है गमे दिल’, ‘आह को चाहिये इक उम्र’, ‘रहिये अब ऐसी जगह’, ‘ये न थी हमारी किस्मत’ ही सुरैय्यांनी गायलेली, तर ‘फिर मुझे दीदा-ए तर’ आणि ‘दिले नादाँ तुझे हुआ क्या है’ ही तलतने गायलेली आणि रफींचं ‘कहते है के गालिब का अंदाज ए बयाँ और’ ही एक मेजवानी होती. गालिब आजही प्रतिभावंत, संगीतकार, चाहते यांना खुणावतोच. पण १९५४ या वर्षातल्या ‘मिर्झा गालिब’ने यश, लोकप्रियता मिळवून दिली. उत्कृष्ट चित्रपटाचे राष्ट्रपतीपदकही मिळालं. ‘श्यामची आई’ नंतर दुसरा मान ‘मिर्झा गालिब’ चित्रपटाला मिळाला. अपयश धुवून तर गेलंच पण यशही उज्ज्वल मिळालं.याच सोहराब मोदींकडे ‘सिकंदर’चे संवाद लिहायला आलेल्या उत्तर प्रदेशातील होतकरू युवकानं कमाल अमरोहीने ‘महल’मध्ये यश मिळवलं होतं. त्यामुळेच स्वतः ‘कमाल’ पिक्चर्ससाठी ‘दायरा’ची निर्मिती केली होती. निर्माता-दिग्दर्शक-लेखक कमाल अमरोही. मीनाकुमारी आणि नासिरखान म्हणजे दिलीपकुमारचे बंधू अशी जोडी होती. संगीत होते जमाल सेन यांचे. गीत, नृत्य, वादन, काव्य यात पारंगत अशा राजस्थानच्या कलावंत परंपरेतील जमाल सेन हे हिंदी चित्रपटात अभावानेच दिसले; पण त्यांच्या संगीताच्या पाऊलखुणांचा शोध जाणकार आजही घेतात. ‘दायरा’चा विषय संवेदनशील होता. कदाचित थोडा काळाच्या पुढचा! वयानं मोठे असलेल्या पतीबरोबर राहताना एका तरुणीची होणारी घुसमट आणि तिचं दुसऱ्या युवकावर मन जडणं... असा होता..अर्थात प्रेक्षकांना रुचला नाहीच. संगीतकार जमाल सेन आणि राजस्थानच्या गायिका मुबारक बेगम यांनी मात्र एका सुंदर गाण्याची आठवण रसिक मनात रुजवली. रफींबरोबरचे ‘देवता तुम हो मेरा सहारा, मैने थामा है दामन तुम्हारा...’ मीनाकुमारीची अभिनयाचा कस लावणारी भूमिका मात्र ‘दायरा’च्या अपयशानं कायमची विस्मृतीत गेली. कमाल अमरोहींने पुढे स्वतंत्रपणे महल पिक्चर्स स्थापन केली. स्वतःचा स्टुडिओ उभा केला आणि इतिहास रचला. अभिनयाची उंची गाठून मीनाकुमारीनेही आपलं नाव इतिहासात नोंदलं. या काही सिनेमाच्या कथांची पानं पिवळी पडली खरी पण पुन्हा बहरली.पुन्हा एकदा ४५ मध्ये पुण्यात भेटलेल्या दोन मित्रांची कहाणी सांगायला हवी. त्यांची नांवं देव आनंद आणि गुरुदत्त! ‘नवकेतन’च्या ‘बाजी’त दोघांनी बाजी मारली होती. गुरुदत्त मात्र स्वतःच्या ‘बाज’मध्ये थोडा पराभूत होता; पण ‘जाल’मध्ये दोघे फॉर्मात होते. तरीही आपल्या स्वतःची संस्था आणि कथा याचा शोध सुरू झाला. मग ‘गुरुदत्त फिल्म्स’ची घोषणा झाली. वर्ष १९५४. अभिनेत्री श्यामा आपल्या आठवणीत सांगतात, ‘गुरुदत्त यांची पत्नी गीता माझ्याकडे आली. मानधनाचं विचारू लागली. मी तिचे हात हाती घेऊन म्हटलं, ‘तू स्वतः आली. तू देशील ते घेईन.’.‘बाज’बरोबर अपयशाने कोसळलेल्या गुरुदत्तने संगीतकार ओ. पी. नय्यर यांची निवड केली. अर्थात गायिका गीता दत्तने ओ. पी. नय्यरना राजी केलं. लेखन अब्रार अल्वी, पटकथा नवेंदु घोष, निर्मिती, दिग्दर्शन गुरुदत्त. गुन्हेगारी विश्व, क्लबची गाणी, फेल्ट हॅट, काळा चष्मा घालून ओळख लपवणारी व्यक्ती, छुपी प्रेम कहाणी, सस्पेन्स, थ्रिल, रोमान्स याची तरुणाईला भुरळ होती. ‘आरपार’च्या संगीतासाठी गुरुदत्तने अमेरिकन पॉप संगीताच्या काही ध्वनिमुद्रिका ओपींकडे पाठवल्या. त्यात फ्रँक सिनात्रा, बिंग क्रॉस्ब्री अशांच्या होत्या. पण अस्तित्वाची लढाई लढणाऱ्या ओपींनी त्या पाश्चात्त्य संगीताला आपल्या पंजाबीचे वळण दिलं. नुसत्या नक्कला केल्या नाहीत. .Premium| Sholay movie: शोले आजही प्रेक्षकांना खिळवून ठेवतो. काळ बदलला, पण ‘शोले’ची मोहिनी अजूनही तशीच आहे.शायर मजरूहनीदेखील शब्द लिहिले ‘ये लो मै हारी पिया...’ गीता दत्त, रफी आणि शमशाद यांनी ‘आरपार’ची गाणी रसिकांच्या हृदयात आरपार नेली. ओ. पी. नय्यर या गाण्यांबद्दल सांगतात की, ‘‘मी धून ऐकवल्या, गुरू म्हणाला, मी सांगतो ते बदल कर.’ मी म्हटलं हो करतो... दुसऱ्या दिवशी पुन्हा ऐकवल्या. मग गुरू म्हणतो, आता छान जमल्या. मी मनात म्हटलं, बाबा, मी काही बदल केला नाहीये... गुरूला काय कळतंय, त्यातलं!’’ ‘आरपार’चं संगीत झींग आणणारं होतं. प्रचलित संगीतापेक्षा अगदी वेगळं. त्याला पाश्चात्त्य संगीताची छाया लाभली असली तरी स्वतःचा रंग होता. चिरतारुण्याची कवचकुंडलं लाभलेलं ‘आरपार’चे ओपीचे संगीत, चित्रपटाची मुंबई शहराची दृश्य, सस्पेन्सकडे जाणारे कथा सूत्र आणि खास बम्बईया भाषा... खूप आगळं वेगळं होतं. ‘बाबूजी धीरे चलना’ या गाण्यातला इषारा मानायला ना गुरुदत्त ठिकाणावर ना ओ. पी. नय्यर... दोघंही सुसाट...(लेखिका ज्येष्ठ चित्रपट अभ्यासक आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 