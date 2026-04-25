Premium|Albert Mehrabian 7-38-55 rule : ‘इशारों इशारों’मधल्या संवादाचे वास्तव...

भाषिक प्रभुत्व येईपर्यंत लहान मुलांचा संवाद मुख्यत्वे शरीराच्या माध्यमातूनच चाललेला असतो. त्या अर्थाने पाहिले तर संवाद किंवा संज्ञापन हे फक्त माहितीची देवाण-घेवाण नसते. तो दोन्ही बाजूंसाठी सदेह आविष्काराचा अनुभव असतो.काश्मीर की कली (१९६४) या चित्रपटातील ‘इशारों इशारों मे दिल लेने वाले’ हे प्रसिद्ध गाणे तुम्ही ऐकलं असेलच. त्यात ती त्याला लडिवाळपणे प्रश्न विचारते, “केवळ इशाऱ्यांमधून माझे मन जिंकण्याचे हुनर तू कुठे शिकलास?” त्यावर तोही खट्याळपणे उत्तर देतो, “नजरेच्या खेळांची जादू तू जिथे शिकली तिथेच.” इशारे, नजर, मौन, लज्जा यांसारख्या निःशब्द अभिव्यक्तीची प्रेमामधील महती सांगणारे हे काही एकमेव गाणे नाही. हिंदी, मराठी आणि अन्य भाषांमध्येही अशी गाणी शेकड्याने सापडतील. अशा असंख्य गाण्यांच्या आधारे बघायला गेलो तर लक्षात येते की, प्रेम व्यक्त करणे आणि प्रेम जाणवणे या दोन प्रांतांमध्ये शब्दांचे स्थान तसे दुय्यमच. तिथे खरी मातबरी नजरेची, स्पर्शाची, शारीर सोबतीची. जे काही खोलवर सांगितले जाते, समजते, विश्वासार्ह वाटते ते जाणवते संपूर्ण शारीर संवेदनांच्या पातळीवर. ते फक्त शब्दार्थांपुरते मर्यादित नसते. .Premium|Digital memory : अनुभवांपेक्षा फोटो महत्त्वाचे होत चाललेत का?.हे फक्त आपल्याच साहित्यात होते असे नाही. जगभरातले रोमॅन्टिक साहित्यही हेच सांगते. आणि हे फक्त प्रेमाच्याच प्रांतात घडते असे नाही. जिथे जिथे खोलवरचे काही सांगायचे किंवा कळून घ्यायचे असते अशा सगळ्याच संवादव्यवहारात हे घडत असते. अमेरिकी मानसशास्त्रज्ञ अल्बर्ट महराबियन यांचा याबाबतचा ७-३८-५५ चा नियम प्रसिद्ध आहे. भावना किंवा मनोवृत्ती प्रभावीपणे व्यक्त करण्यामध्ये शब्दांचा वाटा फक्त सात टक्के असतो, ३८ टक्के प्रभाव आपल्या बोलण्याच्या ध्वनीमय शैलीचा आणि ५५ टक्के प्रभाव हावभाव व देहबोलीचा असतो, असे हा नियम सांगतो. अर्थात, या नियमाला मर्यादा आहेत. त्याबाबत काही आक्षेपही आहेत. पण या गाण्यांमधील काव्यमयता आणि या नियमातील संख्यात्मकता काढली तरी एक गोष्ट उरतेच. ती म्हणजे मानवी संवादव्यवहारांमध्ये शरीराला असलेले मध्यवर्ती स्थान. त्याअर्थाने संज्ञापन फक्त भाषिकच नाही तर कायिकही असते. म्हणूनच एखाद्याने दिलेले निमंत्रण किती खरे आणि किती तोंडदेखले आहे हे आपण याच देहबोलीवरून समजून घेत असतो. एखाद्याने व्यक्त केलेला आदर किती मनापासून आहे आणि किती बोलण्यापुरता हेही आपल्याला असेच कळते. भाषिक प्रभुत्व येईपर्यंत लहान मुलांचा संवाद तर मुख्यत्वे शरीराच्या माध्यमातूनच चाललेला असतो. त्या अर्थाने पाहिले तर संवाद किंवा संज्ञापन हे फक्त माहितीची देवाणघेवाण नसते. तो दोन्ही बाजूंसाठी सदेह आविष्काराचा अनुभव असतो..डिजिटल संवादविश्वाचा पल्ला मौखिक संस्कृतीत बाह्य माध्यमे फारशी नसतात. त्यामुळे देह हेच मुख्य संवादमाध्यम असते. पण लिपी, छपाई, दूरभाष, दूरध्वनी, छायाचित्र, चित्रपट, रेडिओ, टीव्ही अशी माध्यमे येत गेली तसे संवादव्यवहारामधील देहाच्या या मध्यवर्ती स्थानाला आव्हान मिळत गेले. मौखिक संस्कृतीने सदेह दर्शनाला प्राधान्य देणारा दर्शनार्थी निर्माण केला. पुस्तकांनी एकांतप्रिय, व्यक्तीवादी वाचक निर्माण केला. तर रेडिओ, चित्रपट आणि टीव्हीने दृकश्राव्य आशय उपभोगणारा समूहवादी श्रोता-प्रेक्षक. या प्रत्येक बदलांसरशी संवादशील व्यक्तींना एकाच स्थळकाळात एकमेकांपुढे शरीराने उपस्थित राहण्याची गरज कमी कमी होत गेली. डिजिटल माध्यमांनी तर ही गरजच जवळजवळ गैरलागू ठरविणारी परिस्थिती निर्माण केली. साधा मेसेज ते व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंग असा डिजिटल संवादविश्वाचा पल्ला बराच मोठा आहे. व्हिडिओ कॉन्फरन्समध्ये तर सगळे सदेह उपस्थित असतात. ते एकमेकांना दिसतातही. तरीही तो अनुभव प्रत्यक्ष भेटीसारखा कधी नसतो. ‘झूम मीटिंग’ किंवा आभासी वर्गामध्ये सहभागी झालेल्या कोणालाही विचारा. कितीही ‘हाय डेफिनिशन’ किंवा कितीही फिचर्स असले तरी या मीटिंग किंवा वर्गांना प्रत्यक्षातील मीटिंग किंवा वर्गाच्या अनुभवाची बरोबरी येत नाही. म्हणजे चेहरे तर दिसतात. पण नजरानजर क्वचितच होते. चेहऱ्यावर हावभाव तर उमटतात; पण ते कशासाठी आणि कोणासाठी याचा नेमका अंदाज येत नाही. शरीर तर दिसते; पण चेहऱ्यापुरते. संवादातील साद-प्रतिसादाचा खेळ तर खेळता येतो. या संवादी खोखोच्या खेळामधील टायमिंग बरेचदा चुकते. इंग्रजीमध्ये ज्याला ‘टर्न टेकिंग’ म्हणतात ती संवादातील साद-प्रतिसादाची नैसर्गिक प्रक्रिया देहबोलीतील सूक्ष्म संकेतांवर अवलंबून असतात. हे सूक्ष्म संकेत पुरेसे मिळत नाहीत की फोनवर किंवा झूम मीटिंगमधील संवादात बरेचदा एकाचवेळी बोलण्याचा पूर येतो, नाहीतर अचानक शांततेचे कोरडे क्षण येतात. आपल्या सगळ्यांसाठी हे अनुभव काही नवे नाहीत. असे फक्त माध्यमांमुळेच घडते असे नाही. प्रत्यक्ष संवादातही असे घडूच शकते. पण ते पचविण्याची किंवा त्यातून सहज बाहेर येण्याची शक्यता आणि क्षमता प्रत्यक्ष संवादामध्ये जेवढी मिळते तेवढी माध्यमांतील संवादात मिळत नाही..अमेरिकी मानसशास्त्रज्ञ स्टिफन पोर्जेस हे त्यांच्या ‘पॉलिव्हेगर थिअरी’मध्ये यासंदर्भात चेतासंस्थेच्या पातळीवर स्पष्टीकरण देतात. ही काही संवादाची थिअरी नाही. पण समाजामध्ये वावरणे, टिकून राहणे आणि विश्वास ठेवणे या तीन महत्त्वाच्या प्रक्रियांबाबत ही थिअरी चेताशास्त्रीय पातळीवर स्पष्टीकरण देते. चेतासंस्थेच्या पातळीवर या प्रक्रिया स्वयंचलित असतात आणि बहुतेकवेळा आपल्याला त्याची वेगळी जाणीव होत नसते. सस्तन प्राण्यांमध्ये ही स्वयंचलित चेताव्यवस्था आजूबाजूच्या परिस्थितीचे ‘टिकून राहता येईल अशी सुरक्षित व शांत स्थिती’, ‘लढणे किंवा पळ काढणे शक्य होईल अशी धोकादायक स्थिती’ आणि ‘काहीच करता येणार नाही अशी अतिधोकादायक स्थिती’ असे सतत वर्गीकरण करत असते आणि त्यानुसार शरीराला, बुद्धीला प्रतिसादासाच्या सूचना देत असते. आपण जिच्याशी बोलतोय ती व्यक्ती आणि ते वातावरण सुरक्षित आहे हे जाणवण्यासाठी, तसा विश्वास निर्माण होण्यासाठी या चेताव्यवस्थेला विपुल, वैविध्यपूर्ण आणि सूक्ष्म संदेशांची (सिग्नल्सची) गरज असते. ते नुसते एकदा मिळून चालत नाही. पूर्ण प्रक्रियेभर ते मिळत रहावे लागतात. पण ते मिळतात कुठून तर दुसऱ्याच्या चेहऱ्यावरचे हावभाव, त्याची बोलण्याची शैली- वेग- पट्टी, आवाजातील नाद, देहबोली, हातवारे, उभे राहण्याची लकब, दोन शरीरांमधील अंतर अशा अनेक निःशब्द संदेशांमधून. ते टिपण्यासाठी संवादातील दोन्ही व्यक्तींना शरीराने एकमेकांच्या टप्प्यात असणे गरजेचे असते. एका अर्थाने संवाद अनुभवातून जाणणवारा विश्वास हा या दोन्ही चेतासंस्थेच्या परस्परपूरक खेळामधून आकाराला येत असतो. म्हणूनच पुलंच्या शब्दात सांगायचे तर काहीजणांशी पहिल्या भेटीतच जन्मजन्मांतरीचे सोबत असल्यासारखे सूत जमते तर अनेकांच्या बाबतीत परीटघडीच्या चेहऱ्यावरची सुरकुती हलण्यापलीकडे फार काही घडत नाही. आपल्या लक्षात येत नाही; पण असे घडण्यामध्ये तोंडावाटे काय बोलले जाते यापेक्षा संपूर्ण देहबोलीसह ते कसे बोलले जाते हे अधिक महत्त्वाचे ठरते. त्यातून कधी अविश्वास- तिटकारा- राग निर्माण होतो. तर कधी विश्वास- स्नेह आणि प्रेम. 'इशारों इशारो मे दिल लेने वाले' मागील शारीर प्रक्रिया अशी गुंतागुंतीची असते.पण डिजिटल माध्यमे जर अशा शारीर संवादाची उपेक्षा करत असतील तर त्याचे विश्वास, नाते, समज यासारख्या संवादावर खोलवर अवलंबून असलेल्या गोष्टींवर काय परिणाम होत असतील? पुढच्या लेखात संवादामध्ये त्याचीच उत्तरे शोधण्याचा प्रयत्न करूया. 