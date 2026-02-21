Premium|CWTS Leiden Ranking 2026 : संशोधकीय गुणवत्तेचे ‘चलन’

विज्ञानाचे अभ्यासक - शहाजी मोरेनेदरलॅंडच्या लेडेन विद्यापीठाच्या ‘सेंटर फॉर सायन्स अँड टेक्नॉलॉजी स्टडीज’ने जगभरातील १५९४ विद्यापीठातील संशोधकांनी लिहिलेले शोधनिबंध व त्यांना किती वेळा इतर संशोधकांनी उद्धृत (साईट) केले व संशोधनाच्या दर्जाच्या मूल्यमापनाच्या इतर निकषांवर आधारित क्रमवारी जानेवारी महिन्यात जाहीर केली आहे.आश्चर्य म्हणजे शैक्षणिक, संशोधन गुणवत्तेचा जागतिक मानदंड समजले जात असलेले अमेरिकेतील हॉर्वर्ड विद्यापीठ या क्रमवारीत तिसऱ्या स्थानी गेले आहे. आजपर्यंत हे विद्यापीठ अव्वल स्थानीच असते वा आहे व अमेरिकेतील इतर सात-आठ विद्यापीठे पहिल्या दहामध्ये येत असत. ‘लेडेन’च्या २०२६च्या क्रमवारीत पहिल्या दहा विद्यापीठांमध्ये आठ विद्यापीठे चीनमधील आहेत. चीनमधील झेजियांग विद्यापीठाने या क्रमवारीत प्रथम स्थान पटकावले आहे. लेडन विद्यापीठ १७१व्या स्थानी आहे. .Premium|Venezuelan oil politics: व्हेनेझुएलावरच्या अमेरिकन कारवाईमुळे चीनची गोची! .सर्वच जागतिक क्रमवारीत सातत्याने अमेरिकेचा झेंडा फडकत असायचा; परंतु सध्या अमेरिकन विद्यापीठांची क्रमवारी सातत्याने घसरत असून आहे. अमेरिकी विद्यापीठांची ही घसरण काही आताची नाही. गेल्या १०-१५ वर्षांपासून ती चालू आहे. एकविसाव्या शतकाच्या प्रारंभी संशोधनावर आधारित क्रमवारीत अमेरिकेतील सात विद्यापीठे पहिल्या दहा क्रमांकात असत व चीनमधील ‘झेजियांग विद्यापीठ’ पंचविसाव्या स्थानावर असे. अमेरिकेतील मिशिगन विद्यापीठ, युनिव्हर्सिटी ऑफ कॅलिफोर्निया/लॉस अँजेलीस, जॉन हॉफकिन्स युनिव्हर्सिटी, वॉशिंग्टन विद्यापीठ, पेनसिल्वेनिया विद्यापीठ व स्टॅनफोर्ड विद्यापीठ इ. पहिल्या दहामध्ये असत.अमेरिकेतील विद्यापीठांची क्रमवारी डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या आडमुठ्या शैक्षणिक धोरणामुळे घसरत चाललेली नसली, तरी आता मात्र त्यांच्या अशा धोरणांमुळे वडाच्या पारंब्यांसारखी (वरून खाली) आणखी वेगाने घसरत जाईल. अमेरिकी विद्यापीठे क्रमवारीत घसरत चालली आहेत, याचा अर्थ असा नव्हे की, तेथे संशोधनाचा दर्जा, संख्या व उद्धृते कमी होत आहेत, तर ‘हॉर्वर्ड’सह वर उल्लेखलेल्या विद्यापीठांमध्ये पूर्वीपेक्षाही दर्जेदार व संख्येनेही अधिक शोधनिबंध प्रसिद्ध होत आहेत; परंतु चिनी विद्यापीठे या विद्यापीठांपेक्षा संख्येने अधिक व उत्तम शोधनिबंध प्रसिद्ध करीत आहेत. ‘मॅसेच्युसेट्स इन्स्टिट्यूट ऑफ टेक्नॉलॉजी’चे (एम.आय.टी.) माजी अध्यक्ष (आपल्याकडे कुलगुरू) राफाईल रईफ म्हणतात, ‘चीनमधून प्रकाशित होणाऱ्या शोधनिबंधांची संख्या व गुणवत्ता उत्कृष्ट असून आपले (अमेरिकेतील) शोधनिबंध त्यामुळे खुजे ठरत आहेत’..‘लेडन’ची ही क्रमवारी वेगळी आहे. अन्य क्रमवाऱ्यांमध्ये संशोधनाबरोबर विद्यापीठांची प्रतिष्ठा, शैक्षणिक विकास, गुणवत्ता, परदेशी विद्यार्थांचे प्रमाण, अशा बाबींचा विचार केला जातो. परंतु लेडनच्या क्रमवारीत संशोधन, त्या संशोधनाचा संदर्भ म्हणून किती वेळा उल्लेख (सायटेशन) करण्यात आले व त्यानंतर त्याचा प्रभाव या गोष्टींचा विचार करण्यात झाला आहे. ‘लेडन’ क्रमवारीसाठी विद्यापीठांनी स्वत: पुरवलेली माहिती (जी त्या विद्यापीठाच्या उच्च क्रमवारीसाठी अनुकूल ठरावी, अशी केली जाते) विचारात न घेता एका विशिष्ट संशोधनाच्या गुणवत्तेसंदर्भातील सर्व तपशील काळजीपूर्वक नोंदविणाऱ्या विदा संग्रहातून (डेटा बेस) घेतली जाते.‘लेडन’ क्रमवारीसाठी ‘वेब ऑफ सायन्स’ या डेटाबेस म्हणजे जगभरातील दर्जेदार शोधपत्रिकांच्या संग्रहामधून कोणत्या विद्यापीठातून किती शोधनिबंध प्रसिध्द झाले, त्यांचे उद्धृतीकरण किती वेळा करण्यात आले, किती शोधनिबंध इतर विद्यापीठांच्या सहयोगातून प्रसिद्ध करण्यात आले, सर्वोत्कृष्ट एक टक्क्यांमध्ये, सर्वोत्कृष्ट दहा टक्क्यांमध्ये किती शोधनिबंध आहेत व त्यांच्या प्रभावाची सविस्तर माहिती असलेल्या संग्रहातून विषयानुसार माहिती उपयोगात आणली जाते. संशोधनाच्या दर्जाच्या विविध निर्देशांकानुसार ही क्रमवारी सिद्ध केली आहे. विद्यापीठांच्या जागतिक क्रमवारीत गुणवत्तेचे नभ चिनी विद्यापीठे आक्रमित असल्याचे अलीकडे दिसते. याचे एक कारण म्हणजे चिनी शास्त्रज्ञ एकमेकांचे शोधनिबंध इतर देशांतील शास्त्रज्ञ एकमेकांचे शोधनिबंध उद्धृत करतात, त्यापेक्षा जास्त वेळा (संदर्भ म्हणून उल्लेख) करतात, असे म्हटले जाते. चीनमध्ये अशा क्रमवारीस गांभीर्याने घेतले जाते. शिवाय अमेरिकेला मागे टाकणारी शैक्षणिक गुणवत्ता ही सामर्थ्य व विकास म्हणून चीनमध्ये पाहिले जाते. चीन फक्त अमेरिकेला आपला सर्व क्षेत्रातील प्रतिस्पर्धी मानत आला आहे. गेल्या काही वर्षांत, चीनच्या शैक्षणिक व विज्ञान संशोधन प्रगतीत एक अदृश्य शक्ती असते, ती म्हणजे चीनचे प्रशासन/सरकार! चीन ही एक संशोधन महासत्ता बनत चालली आहे किंवा किंवा जवळजवळ बनली आहे. चिनी सरकारला चीन सर्व क्षेत्रात महासत्ता बनवायची आहे.इंग्रजी भाषेतील प्रतिष्ठित शोधपत्रिकांमध्ये चिनी संशोधक शोधनिबंध पाठवतात. चीन संशोधनासाठी अब्जावधी डॉलर विद्यापीठांमध्ये अक्षरशः ओतत आहे व अनेक परदेशी प्रज्ञावंतांना सवलती देऊन आकृष्ट करतो. चीनमधील संशोधनाच्या प्रगतीसाठी चीनचे अध्यक्ष शी जिन पिंग आग्रही असतात. 'एखाद्या देशाचे जागतिक स्तरावरील सामर्थ्य, वैज्ञानिक प्रभावावर अवलंबून असते. महासत्तांच्या खेळाशी विज्ञान-तंत्रज्ञानातील प्रगती/क्रांती घट्टपणे विणलेली आहे', असे ते २०२४ मध्ये भाषणात म्हणाले होते. शी जिन पिंग यांची ही दूरदृष्टी सध्या दुर्मीळच. याउलट अमेरिकी अध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांचा मार्ग दिसतो. त्यांच्या मार्गामुळे अमेरिकी विद्यापीठे आणखी किती खाली जाणार आहेत ते पाहायचे! ट्रम्प प्रशासन अजून तीन वर्षे असणार आहे. क्रमवारीत घसरणीस लागलेली अमेरिका त्यांच्या कारकिर्दीच्या चार वर्षांचा प्रभाव अमेरिकी शैक्षणिक, वैज्ञानिक संशोधन, आरोग्य, पर्यावरण इ. बाबींवर किती प्रतिकूल परिणाम करणार आहे, ते यापुढे लक्षात येईल. त्यांच्यानंतर विस्कटलेली घडी पूर्वपदावर येण्यास दशके लागतील; तेही देशासाठी उच्च ध्येय बाळगणारा सरळमार्गी नेता आल्यासच.भारत आणि लेडेन क्रमवारीएकूण १५९४ विद्यापीठांत या क्रमवारीत ७७ विद्यापीठे/संशोधनसंस्था या भारतातील आहेत. चीनची ३५८, अम 