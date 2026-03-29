Premium|Milind Shinde Chandralekha : ‘फुलराणी’ की ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’? मोहन वाघांना ‘फोन ठेव’ म्हणायला भाग पाडणारा मिलिंद शिंदेंचा निर्णायक क्षण

कुणाच्या तराजूत जाऊन बसायचं... कुणासोबत राहायचं? नाटकासोबत की सिनेमासोबत..? चंद्रलेखेसोबत की गजेंद्रसोबत?गोष्ट थोडी मागची... जेव्हा ठरलं आपल्याला ‘फुलराणी’ नाटक करता करताच गजेंद्रचा सिनेमा करायचा आहे. तर ते जमत होतं. त्यातलाच शूटिंगचा पहिला दिवस... ज्या संस्थेत मी शिकलो (एफटीआयआय) त्याच्याच आसपास लोकेशन होतं. सकाळचा कॉल टाईम होता... मी सकाळी कसाबसा सेटवर पोहोचलो... अंघोळ केलेली नव्हती... काही सोय नव्हती... थेट मुंबईहून आलो होतो. थंडीचे दिवस होते... अंगात स्वेटर होता, पिवळ्या रंगाचा. अंघोळीशिवाय तसाच पहिल्या सीनमधल्या पहिल्या शॉटला उभा राहिलो... कॉस्च्यूमची तयारी सुरू होती. जुळवाजुळव चालू होती... गजेंद्रला काय सूचलं कोण जाणे, म्हणाला, ‘‘तुझ्या अंगात जो पिवळा स्वेटर आहे तोच तुझा कॉस्च्यूम आहे...’’ आणि मग तोच माझा कॉस्च्यूम झाला. सिनेमात तो दिसतो आहे... पिवळा स्वेटर एस. एम. गरुडचा. एस. एम. गरुड या वकिलाचं पुस्तकांनी भरलेलं घर, नेपथ्यवाल्या मंडळींनी उभं केलं... पहिला शॉट सुरू झाला... त्यात मी वाचत वाचत किचनमध्ये ऑम्लेट करतो असा प्रसंग होता... सायलेन्स, साऊंड, ॲक्शन अशा सूचना घुमल्या. शांतता वातावरणाला चिकटली. साधारण पन्नास मंडळींचे शंभर डोळे मला जोखू लागले... माझा पहिलाच सिनेमा... त्यातला पहिलाच शॉट... शांतता आणखीनच घट्ट झाली. ‘‘काय करतो यार...ऽऽ’’ या किंचाळीने भंगली... तो आवाज आमचे कॅमेरामन इम्तीयाज बारगीर यांचा होता... ते माझ्यावर चिडले होते, त्यामुळे ते मोठ्यानं ओरडले होते.‘‘काय झालं..?’’ गजेंद्र...‘‘अरे लाइट सोडतो यार... फ्रेम सोडतो...’’‘‘बारगीर तू फ्रेम ओपन कर, त्याला काय करायचं ते करू दे. तो काय करतोय ते आपल्याला शूट करायचंय...’’ गजेंद्रने हातही दिला, वाटही काढली...तो काळ निगेटिव्हजचा (रिळं). डिजिटल (प्रिंटस) युग अजून यायचं होतं. त्यामुळे स्टॉक (रिळं) वाया जाणं फार वाईट. तसाच खर्चही...त्या काळात एखादा शॉट वाया जाणं म्हणजे नामुष्कीच होती; पण गजेंद्रनं मला आश्वस्त केलं. माध्यमात वाहतं केलं. असंच अडखळत पहिला दिवस आणि समजून घेत काही दिवस गेले..मोहन वाघांना कसं सांगू पण..?२६ तारखेचा जो दुपारचा प्रयोग मला करता येणार नाही ते... अनेक वेळा त्यांना फोन करायचा प्रयत्न केला. बूथजवळही गेलो. नंबरही डायल केला. तोच तो चारशे तीस सव्वीस ऐंशी... पण हिम्मत झाली नाही... पुन्हा माघार घेतली. पुढे ढकललं... प्रयोग चालू होते... पण पुढचं कसं... काय निर्णय घ्यायचा २६ तारीख अशी निर्णायक भिंत बनून उभी होती... दोनदा तीनदा वाघांच्या समोरून जाण्याचाही योग आला. सारखी भीती वाटायची की यांना कळलं की काय, मी शूटिंग करतोय... आणि माझ्या मनात काय शिजतंय ते... इतकं विनयानं, आदरानं, उपकारानं, चोरीनं, बंडखोरीनं मन कधीच भरलं नव्हतं... या सगळ्यांना एकत्र नांदवण्यात मनाचं काय होत असेल आणि त्यामुळं माझं काय होत होतं... नसा फुटतील, असं वाटायचं. चोरटं मन लपाछपी खेळत होतं. आणि मनातले सगळे एकमेकांचे कट्टर शत्रू... आणि मी त्या सगळ्यांना राहा रे गुण्यागोविंदाने थोडे दिवस... काढतो काहीतरी मार्ग... असं काकुळतीला येऊन म्हणत असे...‘‘तुषार दळवीचा कॅमेरा सेन्स चांगला आहे... जरा लक्ष दे...’’ चित्रीकरणादरम्यान गजेंद्रनं सूचनावजा सावध केलं. आपण कुठे कुठे आणि कसे कसे कमी पडतोय, हे नेमकं हेरून मला गजेंद्र सांगत होता. मी वाघ डोक्यात घेऊन काम करत होतो... थोडं दुर्लक्ष होत होतं. आपण ‘ऑथर बॅक रोल’ म्हणतो. कधी कधी तसं काहीसं माझ्या वाट्याला आलं होतं... सिनेमाचं नाव ‘नॉट ओन्ली मिसेस राऊत’ आणि सिनेमात एका प्रसंगात हे वाक्य गजेंद्रनं माझ्या तोंडी योजलं होतं... जबाबदारी वाढत होती... पण तिढा काही सुटत नव्हता. लक्ष थोडं विचलित होत होतं.रिहर्सलला चांगलं करतोस... टेक तेव्हढा चांगला होत नाही. लक्ष दे... की डायरेक्ट टेकच करू..?इशारा, सूचना, उपाय एकाच वेळेस... पुन्हा सावध होत होतो...कधी सांगायचं यार मोहन वाघांना..?मोठा प्रश्न पुन्हा पुन्हा पुन्हा उभा राहायचा... २६ तारीख जवळ येत होती... आणि जरी आपण नाटक सोडायचं म्हटलं. काही मार्गच नाही निघाला तर रिप्लेसमेंट (पर्यायी कलाकार) तयार करायला वेळ लागणार म्हणून मी तातडीनं काही तरी चंद्रलेखाला सांगावं... बघा इथंही मी मोहनकाकांचं नाव टाकतोय... किती भीती मनात... विचारात सुद्धा... त्यांना सामोरं जाण्यास हिंमत बांधता येत नव्हती... पण उशीर करूनही चालणार नव्हतं... कुठली तरी एक बाजू घेणं गरजेचं होतं. नाही तर आपण कुणाचेच राहणार नाही... वाट ठरवावी लागणार हे मनातलं आंदोलन कुठेतरी शमवावं लागणार...सिनेमा की नाटक...?मोहन वाघ की गजेंद्र अहिरे...चंग बांधला... पुन्हा सोडला... मग बांधलाच.तीन-तीन मिनिटानं कॉल वाढवायला लागणाऱ्या बूथवरून आकडे फिरवले. कसलीच पूर्ण भूमिका न मांडता थेट मोहन वाघांना सांगितलं...‘‘काका... मला इथून पुढे नाटक करायला नाही जमणार.’’ शांतता... शांतता... आणखी शांतता... पलीकडून आता काय आणि किती ऐकावं लागणार... आपण घेतलेल्या निर्णयावर ठाम राहायचं की माघार घ्यायची... अनेक विचार चटचट येऊन गेले...‘‘फोन ठेव... परत फोन करू नकोस..’’खटकन फोन ठेवला गेला... तो कडक आवाज मोठ्या स्फोटासारखा वाटला.काय म्हणायचं या अवस्थेला..? ओझं उतरलं की डोंगर अंगावर घेतला..? मोकळा झालो की व्यापून गेलो..?बराच वेळ टेलिफोन बूथजवळ बसून होतो. पहिल्या प्रयोगापासून सगळं आठवत गेलं. ज्या नाटकानं आपण या नगरीत सुरुवात केली आज त्यालाच अंतर द्यावं लागतंय. आपल्या वागण्याला लोक काय म्हणतील. आपल्याला बेईमान म्हणतील का..? की संधीसाधू म्हणतील..? असं तांडव मनात सुरू झाले...पण जन्मभर कुणी एकच काम करायला जन्मलेला नाहीये, असं पांघरून घेतलं बराच वेळ... मनाला भूमिकेला बळ देत गेलो. मन खूप समजूतदार, घेतं आपल्याला समजून... वाट देतं कोरून...मोहन काकांनी मला मोकळं केलं होतं... बहुतेक मागच्या तीन चार वेळा मी त्यांना विनंती केलेली त्यांना आठवली असेल. माझी घालमेल... घुसमट त्यांनी ओळखली असावी. त्यांनी कॅलेंडर सैल केलं. मला रकान्यांमधून मोकळं केलं...जा म्हटले... खूप धडका मारतोयस... डोकं फुटेल... जा...मोकळं केलं खरं... पण फारच मोकळं... भटकं वाटू लागलं. अचानक पायाखालून डोक्यावरून काहीतरी खर्रकन निघून घेतल्यासारखं वाटायला लागलं. सगळं दादर मला परकं वाटू लागलं. शिवाजी मंदिरही... अचानक मला लाखों तारे आसमान में, एक मगर ढुंडे ना मिला... देख के दुनिया की दिवाली, दिल मेरा चूर चाप जला.., मुसाफिर हूँ यारो... घर हैं ना ठिकाना... कोई हमदम ना रहा, ही गाणी जवळची वाटू लागली... जणू ही गाणी माझ्यासाठीच लिहिली आहेत, असं वाटू लागलं. समजा हा गजेंद्रचा सिनेमा त्याचं शूटिंग संपलं... तो सिनेमा आला. गेला... आपल्याकडं आता... आणि पुढे काय..? काहीच नाही आपल्याकडे... आता आपल्याला काम कोण देणार..? आपलं आता मुंबईत कसं होणार..? गणरंग सुटलं (विनय आपटे) चंद्रलेखाही (मोहन वाघ) सुटली आता काय..?करायचं काय आता...?.वडिलांची आठवण येऊ लागली... ते सांगत होते, एमपीएससी, यूपीएससी कर. ते बरोबर होतं. आता त्यांना काय सांगू? वडिलांना हे आवडत नव्हतंच... त्यात हे तर त्यांना अजिबातच आवडलं नसतं... की आता आपल्या मुलाला काहीच पर्याय नाही... त्यांचा नुसता या क्षेत्रावर राग नव्हता तर मुंबई शहरामध्ये आम चे जितके जवळचे, लांबचे नातेवाईक होते त्यांच्यावर कमालीचा राग होता... चिडले की म्हणायचे, माझा पोरगा तिकडं कसा राहतोय, कुठे खातो आहे... कुणाला त्याचं काही नाही... एक नातेवाईक म्हणत नाही, आमच्याकडं येऊन राहा. जेवत जा... राहा... ही सल त्यांना होतीच. एक नातेवाईक माझ्या पोराच्या कामाला आला नाही... पण त्याच वेळेस ‘लगान’, ‘ज्युरॅसिक पार्क’, ‘गदर’ असे सिनेमे आसपास होते. त्यातले काही डायलॉग मनात कोरले जात होते... ‘सून मितवा तुझको क्या डर है रे... ये धरती अपना अंबर है रे..’ हे ‘लगान’मधलं गाणं, ‘गदर’ सिनेमातला ‘एक कागज में मुहर नही लगेगी तो क्या तारा अपने बीबी बच्चोंसे मिलने नही जा पायेंगा?’ तसंच ‘ज्युरासिक पार्क’मधील ‘लाइफ फाइंड्स अ वे...’ हे डायलॉग उभारी देत होते. सिनेमा नाटकवाल्याला शेवटी तिथलेच डायलॉग कामाला आले... तर मराठमोळं गीतमन सुद्ध तुजं, गोष्ट हाये पृथ्वी मोलाची...तू चाल पुढं, तुला रे गड्या भीती कशाची...पुन:पुन्हा पंपिंग करीत होते...मधल्या काळात परेश मोकाशी ‘लग्न कल्लोळ’ हे नाटक करत होता. त्याच्याशी जोडून घेतलं. काहीतरी हाताशी असावं म्हणून तोच गजेंद्रनं दुसरा सिनेमा सुरू केला होता. हाऊस फुल्ल. भरत जाधव, वर्षा उसगावकर, वृंदा गजेंद्र, मी शूटिंग आणि ‘लग्न कल्लोळ’चे प्रयोग सुरू होते. कल्याणच्या प्रयोगाला... नाटक अगदी अंताकडे असताना... मला विंगेतून हातवारे दिसू लागले. मला वाटलं... आम्हा सगळ्यांची नेहमीची गम्मत असेल... हातवारे सुरूच होते... पडदा पडला तसे सगळे धावत आले. तुझ्या वडिलांना हार्ट ॲटॅक आलाय. निघ लवकर नगरला, घरून फोन आला होता. कल्याणवरून काही नगरला जायला गाडी मिळेना. जी मिळाली ती भरलेली. उभं राहून नगरला पोहोचलो. डोक्यात, छातीत, मनात बाप धरून प्रवास करत होतो. काय झालं असेल? नक्की काय झालं असेल? नगरहून पुन्हा बीडला. सकाळी १०च्या दरम्यान बीडला जिथं वडिलांना ॲडमीट केलं होतं, तिथं पोहोचलो. आई म्हणाली, ''आधी डॉक्टरांना भेट... ते तुझीच वाट पाहाताहेत.'' मी त्यांच्या केबिनमध्ये गेलो.''सर...''''बरं झालं आलात... ऐका...''मी काळजाचा कान केला.(लेखक प्रसिद्ध अभिनेते आहेत.). 