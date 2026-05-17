Premium|Energy use reform in India : आखातातील भडका आणि जागतिक इंधनकोंडी; पंतप्रधानांच्या 'नऊ कलमी' आवाहनामागील खरे अर्थकारण काय?

अभय टिळक - saptrang@esakal.comऊर्जावापराची एक नवीन आणि प्रगल्भ संस्कृतीच आपल्याला येथून पुढे अंगी बाणवून घ्यावी लागेल. पंतप्रधानांनी त्यासाठी आवाहन केलेले आहे ते आपल्या देशभक्तीला. परंतु, तेवढ्याने भागणार नाही. भक्तीला जोड द्यावी लागेल ती जगण्याची नवीन रीत मनोभावे अंगीकारण्याचे व्रत निरलसपणे जपण्याची!राजकारण आणि अर्थकारण या दोन प्रांतांचे स्वभाव आणि कार्यप्रवृत्ती एकमेकांपेक्षा अगदी निराळी असते. राजकारण प्रतिसाद देते तात्कालिकाला, तर अर्थकारणाला भान ठेवावे लागते सुदूर भविष्याचे. त्यामुळे राजकीय व्यासपीठांवरून नेते ज्या वेळी एखादी भावनिक साद घालतात, तेव्हा तिला पार्श्वभूमी लाभलेली असते ती तात्कालिकाची. परंतु, काही प्रसंग असे निर्माण होतात की, प्रचलित परिस्थितीची तोंडमिळवणी कशीबशी करण्यासाठी राजकीय व्यवस्थेतील धुरीण जी आवाहने करतात त्यांना संदर्भ जरी समकालीन आव्हानांचा असला तरी, त्यांची प्रस्तुतता केवळ वर्तमानापुरती मर्यादित नसते. तशा आवाहनांना समाजमनाकडून दिला जाणारा प्रतिसाद भविष्यातील चित्राचे रंग निश्चित करत असतो. २८ फेब्रुवारी २०२६ पासून आखातामध्ये भडकलेल्या संघर्षापायी उभ्या जगाचीच जी इंधनकोंडी झालेली आहे तिच्या पार्श्वभूमीवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी देशवासीयांच्या देशभक्तीला केलेले आवाहन त्यादृष्टीने समजावून घेणे गरजेचे आहे. पंतप्रधानांच्या त्या नऊ कलमी कार्यक्रमावर समाजाच्या विविध स्तरांतून उमटलेल्या संतापाच्या, हतबलतेच्या प्रतिक्रिया साहजिक आणि म्हणूनच समजण्याजोग्या असल्या तरी, त्या आवाहनाला विवेकी प्रतिसाद देण्याखेरीज गत्यंतर नाही, हे जितके प्रकर्षाने व लवकरात लवकर आपल्याला उमजेल, तितके ते सार्वत्रिक हिताचे सिद्ध होईल..Premium| Freedom fighters of India: झेंडावंदनाला गुन्हा ठरवल्यानंतर शासनाला माघार घ्यावी लागली. लोकशाही मूल्यांच्या विजयाचा तो सोहळा ठरला.मूलभूत बदल हवेतदेशाची ऊर्जासुरक्षा ही पूर्णपणे आयातीवर अवलंबून आहे, ही बाब काही नवीन नाही. दुसरे म्हणजे, परकी चलनाची आपली गंगाजळी कधीच ओथंबून वाहत नसते, हे वास्तवदेखील आजचे नाही. पुन्हा या दोन बाबींचे एकमेकांशी आतड्याचे नाते आहे. कच्च्या खनिज तेलाच्या घाऊक आयातीवर सर्वस्वी अवलंबून असलेली देशाची ऊर्जासुरक्षा अपारंपरिक ऊजास्रोतांचे संवर्धन-उपयोजन घडवत सुदृढ करता येईल, ही बाब सैद्धान्तिक पातळीवर निर्विवाद असली तरी त्या बाबतीत व्यवहारात, ‘पी हळद अन् हो गोरी,’ हा न्याय लागू होणार नाही. तीच बाब पाम तेलाच्या आयातीची आणि वापराची. तोच न्याय लागू पडतो रासायनिक खतांच्या वापराबाबत हात आखडता घेण्यासंदर्भात.सध्याच्या दुस्तर परिस्थितीत अनावश्यक प्रवास टाळणे, रासायनिक खतांऐवजी सेंद्रीय खतांना प्राधान्य देणे, स्वयंपाकघरात तेल जपूनच वापरणे, सार्वजनिक वाहतूक सुविधेकडे वळणे अशांसारखे जे उपाय पंतप्रधानांनी सुचविलेले आहेत, तेदेखील पुन्हा तात्कालिक स्वरूपाचेच आहेत. पार गळ्याशी भिडल्याखेरीज काही मूलभूत बदल करण्यास आपण तयार होत नाही, हे आपले सामाजिक वैशिष्ट्य पुरातन आहे. नाकातोंडात पाणी जायला लागल्यावर जिवाच्या आकांताने हातपाय मारावेत तसाच काहीसा प्रकार आर्थिक पुनर्रचना कार्यक्रमाचा अंगीकार १९९१मध्ये करतेवेळी घडल्याचे आपल्याला आठवत असेल. त्यांमुळे, सध्याच्या इंधन आणीबाणीतून तरून जाण्यासाठी पंतप्रधानांनी ताबडतोबीने अंगीकारण्याजोग्या ज्या उपायांचा निर्देश केलेला आहे, ते पर्याय येथून पुढच्या काळात चिरंतन वापरण्याच्या दृष्टीने जी पावले निर्धाराने उचलावी लागतील. त्यांचा विचार तपशीलवार करून त्या दिशेने ठोस पावले सर्व स्तरांवर उचलली जाणे अगत्याचे ठरते..पेट्रोल बचतीसाठी...या संदर्भात आपण सुरुवात करू ती पेट्रोल व डिझेलसारख्या इंधनवापराच्या मुद्यापासून. लोकांनी खासगी वाहनांच्या वापराला चाप लावून सार्वजनिक वाहतूक सुविधांचा अधिकाधिक वापर करावा, हा उपदेश करणे सोपे आहे. यांत दोन गोष्टी आहेत. शहरांतर्गत प्रवासासाठी, इच्छा असूनही, स्वत:चे वाहन रस्त्यावर आणण्याखेरीज गत्यंतरच नाही, असेच चित्र आज बहुतांश शहरांत दिसते. शहरांतर्गत वाहतुकीसाठी पुरेशी व समाधानकारक सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था उपलब्धच नसणे, हे त्यामागील सबळ व मुख्य कारण आहे. मोठ्या शहरांमधील सार्वजनिक वाहतुकीच्या सुविधांची अक्षम्य हेळसांड हे त्यांमागील मुख्य कारण आहे. सार्वजनिक बससेवेसारख्या सुविधांच्या गळ्याशी, वर्षानुवर्षे दुर्लक्ष केल्यामुळे, जटिल होऊन बसलेल्या जरठ समस्यांचा विळखा आवळलेला आहे. मुळात, या सेवांच्या सक्षमीकरणासाठी पुरेसा निधी वेळोवेळी उपलब्ध करून देण्याची क्षमता आणि इच्छाशक्तीच स्थानिक स्वराज्य संस्थांपाशी नाही, हे कटू वास्तव सरसहा नजरेआड केले जाते. जुन्या बसगाड्या, त्यांचे वारंवार नादुरुस्त होणे, परिणामी ताफ्यातील बऱ्याच बसगाड्या रस्त्यावर न येणे, त्यांमुळे ज्या काही गाड्या रस्त्यांवर धावतात त्यांत प्रचंड गर्दी, बससेवा अपुरी असल्यामुळे स्वत:चे वाहन घेऊन बाहेर पडलेल्यांची रस्त्यांवर बेसुमार गर्दी, त्यांपायी होणारी वाहतूक कोंडी आणि त्या कोंडीपायी मंदावलेला वाहतुकीचा वेग हेच दृश्य आज शहरोशहरी दिसते. वाहतुकीचा सरासरी वेग कमी झाला की त्याचा प्रतिकूल परिणाम होतो इंधनवापराच्या क्षमतेवर. परिणामी, इंधनाचा वापर आणि आनुषंगिक खर्च वाढतो. सार्वजनिक वाहतूक सेवेचे अर्थकारण कोलमडून पडते. तिच्या सेवांचा दर्जा खालावतो आणि निरुपायाने लोकांना खासगी वाहनवापराकडे वळावे लागते. हेच दुष्टचक्र अव्याहत चालू आहे.‘ट्रक्स-ऑन-ट्रेन’येथून पुढे तरी, आपल्या देशातील नागरी सार्वजनिक वाहतूक सुविधांचे सर्वांगीण सक्षमीकरण घडवून आणण्यासाठी सर्व स्तरांवरील शासनसंस्था प्रामाणिकपणे पावले उचलणार का, हा खरा प्रश्न आहे. जी बाब प्रवासी वाहतुकीची तीच मालवाहतुकीची. आपल्या देशात इंधनाचा जितका वापर होतो, त्यांतील जवळपास ५४-५५ टक्के इंधन वाहतुकीखातर खर्ची पडते. त्यांतील जवळपास निम्मे इंधन वापरले जाते ते मालमोटरींद्वारे केल्या जाणाऱ्या मालवाहतुकीसाठी. आर्थिक विकासाच्या प्रक्रियेचे एक अंग म्हणून देशाच्या कानाकोपऱ्यात रस्त्यांचे जाळे निर्माण करण्यावर गेल्या जवळपास पाऊण शतकात आपण भर दिला. परंतु, त्यांत तुलनेने गहन उपेक्षा झाली ती रेल्वेची. निखळ मालवाहतुकीसाठी वाहिलेले रेल्वेचे विशेष ‘कॉरिडॉर्स’ निर्माण करण्याला अगदी अलीकडे आपण हात घालतो आहोत. परिणामी, मालमोटारींमधून रस्त्यांद्वारे केल्या जाणाऱ्या मालवाहतुकीपायी प्रचंड इंधन जाळले जाते. यावर उपाय म्हणून, डॉ. किरीट पारीख यांच्यासारखे ऊर्जेच्या अर्थशास्त्राचे व्यासंगी अभ्यासक ‘ट्रक्स-ऑन-ट्रेन’सारखा उपाय सुचवितात, तो आपण गांभीर्याने विचारात घेणार का, हा पुढचा प्रश्न. मालाने भरलेल्या मालमोटरी महामार्गांवरून पळवत बसण्यापेक्षा रेल्वेच्या वाघिणींवर ते चढविणे, असा हा पर्याय आहे. विशेषत:, परस्परांपासून लांब अंतरांवर वसलेल्या शहरांदरम्यानची अथवा ठिकाणांदरम्यानची मालवाहतूक अशा प्रकारे करण्यावर प्रथम भर दिला जाणे हिताचे ठरते. मालाने भरलेल्या मालमोटरी रेल्वेने त्या त्या शहरांत धाडून तिथून पुढे त्या मालाचे वितरण रस्त्यांद्वारे करण्याने लक्षणीय प्रमाणावर इंधनाची बचत शक्य आहे. डॉ. पारीख यांच्या गणितानुसार, मालमोटारींद्वारे महामार्गाने केल्या जाणाऱ्या मालवाहतुकीपैकी निदानपक्षी निम्मी वाहतूक जरी २०३०सालापर्यंत आपण रेल्वेकडे वळवू शकलो तरी वाहतुकीसाठी केल्या जाणाऱ्या इंधनवापरामध्ये १० टक्क्यांची बचत शक्य आहे..Premium|Kashmiri Pashmina Shawl Heritage : काश्मिरी पश्मीना शालींचा शतकांचा वारसा धोक्यात.सेंद्रिय शेतीच्या दिशेने...शेतीमधील रासायनिक खतांचा केला जाणारा भरघोस वापर थेट १९६०च्या दशकापासून, म्हणजेच, हरित क्रांतीच्या पर्वापासून आपल्या देशात चालू आहे. रासायनिक खतांच्या अतिरिक्त वापरापायी जमिनीच्या कसाचा कधीही भरून न येणारा ऱ्हास घडून येतो, यावर चोथा होईपर्यंत चर्चेची गुऱ्हाळे आजवर आपण चालविलेली आहेत. रासायनिक खतांच्या वापराला, बऱ्याच अंशी, खतांसंबंधीच्या अनुदानाची धोरणेदेखील हातभार लावतात, हे वास्तवही सर्वज्ञात आहे. आता, रासायनिक खतांचा व खतांच्या कच्च्या मालाचा केला जाणारा पुरवठा होर्मुझच्या सामुद्रधुनीचा गळा अमेरिका आणि इराणनामक घटसर्पांनी आवळलेला असल्यामुळे सेंद्रिय खतांकडे वळण्याबाबत पंतप्रधानांनी आवाहन केलेले आहे. परंतु, हीदेखील लगोलग साध्य होणारी बाब नव्हे. याला कारणे दोन. एक म्हणजे, इथे मुख्य प्रश्न उपस्थित होतो अथवा होईल तो शेणखतासारख्या सेंद्रीय खतांच्या पुरेशा निर्मितीचा व पुरवठ्याचा. पशुधनाच्या बाबतीत आपला देश जगात अग्रेसर आहे. परंतु, गुरांच्या शेणाचे रूपांतर शेणखतामध्ये करण्यासंदर्भातील चित्र काही उत्साहवर्धक नाही.काही अभ्यासांनी नमूद केलेल्या आकडेवारीनुसार, गुरांच्या वाळवलेल्या शेणाचा (गोवऱ्या) मुख्य वापर आजमितीस ग्रामीण भागांत केला जातो तो इंधनासाठी. एकूणांतील जवळपास ४१ टक्के शेण त्यासाठीच वापरले जाते. इतस्तत: भटकणाऱ्या गुरांचे शेण संकलित करण्याची यंत्रणाच सक्षम नसल्यामुळे एकूणांतील जवळपास २९ टक्के शेण वाया जाते. शेणखतामध्ये, या सगळ्याची गोळाबेरीज म्हणजे, एकूणांतील अधिकाधिक २० ते २५ टक्के शेण काय ते रूपांतरित होते. दुसरे म्हणजे, शेतकऱ्यांपैकी मोठ्या गटाला मुदलात शेतीच परवडत नसल्याने गोठ्यातील गुरांची संख्याही घटते आहे. तिसरे म्हणजे, पीकपद्धतीमधील बदलांपायी घरगुती चाऱ्याचे प्रमाण घटते आहे. गावाच्या विस्तारापायी गायराने अदृश्य होत आहेत. अशा परिस्थितीत, सेंद्रिय खतांच्या अंगीकाराचा उपदेश नजीकच्या भविष्यात लागू पडण्याच्या शक्यता धूसर दिसतात. नीती आयोगाच्या पुढाकाराने प्रवर्तित झालेले ‘गोशाळा’ प्रकल्पासारखे उपक्रम म्हणजे या दिशेने उचललेले एक चांगले पाऊल असले तरी सेंद्रिय शेतीचा पर्याय ताबडतोब अवलंबण्याजोगा नाही.पाम तेलाच्या आयातीत घट घडवून आणावयाची, तर तेलबियांच्या देशी उत्पादनात वाढ घडवून आणण्यातील संरचनात्मक (स्ट्रक्चरल) अडथळे दूर करण्यावर त्वरेने लक्ष केंद्रित करण्याखेरीज पर्याय नाही. देशातील बव्हंश तेलबिया पिकवल्या जातात भरड अथवा कमी मगदुराच्या जमिनींवर. या जमिनीही पुन्हा असतात मुख्यत: कोरडवाहू. तेलबिया पिकवणाऱ्यांमध्ये बहुतांश भरणा आहे तो अल्पभूधारकांचा अथवा लहान शेतकऱ्यांचा. या परिस्थितीला, अभ्यासकांच्या निरीक्षणानुसार, अधिकांशाने हातभार लागतो आहे तो तांदुळ व गहू यांच्यासारख्या मुख्य तृणधान्य पिकांभोवतीच गुंफल्या गेलेल्या आधारभूत किमतींविषयक धोरणाचा. तेलबियांची लागवड व उत्पादनवाढ यांसाठी ठोस उपायांची सक्षम अंमलबजावणी, तेलबिया लागवडीला उचित असा आधारभूत किमतींचा आधार आणि उत्पादित तेलबियांच्या संकलनाची यंत्रणा कार्यक्षम बनवण्यावर भर यांसारख्या सुधारणांना आपण प्राधान्य देणार का?.या ना त्या स्वरूपात सतत उद्भवणाऱ्या ऊर्जासुरक्षेवरील सावटाच्या निवारणासाठी संरचनात्मक स्वरूपाचेच तोडगे काढण्याच्या अशा काही दिशांचे सूचन पंतप्रधानांद्वारे केले जाण्यास सध्याचे ऊर्जासंकट कारणभूत असले तरी त्यांचे आवाहन मात्र सद्य:स्थितीपुरते मर्यादित नाही. तसे आपण समजणेही दिशाभूल करणारे ठरेल. ऊर्जावापराची एक नवीन आणि प्रगल्भ संस्कृतीच आपल्याला इथून पुढे अंगी बाणवून घ्यावी लागेल. पंतप्रधानांनी त्यासाठी आवाहन केलेले आहे ते आपल्या देशभक्तीला. परंतु, तेवढ्याने भागणार नाही. भक्तीला जोड द्यावी लागेल ती जगण्याची नवीन रीत मनोभावे अंगीकारण्याचे व्रत निरलसपणे जपण्याची!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.