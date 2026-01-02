Premium|The Last Jew in Vinnitsa : इतिहासाच्या पोटातलं गुपित; विन्नित्साच्या फोटोमागील सत्य उघड

ब्रिजेश सिंह- brijeshbsingh@gmail.comगेली ८४ वर्षं ‘द लास्ट ज्यू इन विन्नित्सा’ हे छायाचित्र जगाला अस्वस्थ करीत असले, तरी त्यातील मारेकऱ्याची ओळख मात्र गुलदस्त्यात होती. आज २०२५ मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाने हे कोडं उलगडलं आहे. समोर आलेलं सत्य थक्क करणारं आहे. तो थंड डोक्याचा मारेकरी कोणी जन्मजात गुन्हेगार नव्हता, तर मुलांवर संस्कार करणारा एक सुशिक्षित शाळेचा शिक्षक होता - जेकोबस ओनेन.खड्ड्याच्या काठावर मृत्यूला सामोरे जाणारा एक हतबल माणूस आणि त्याच्या मागे पिस्तूल रोखून उभा असलेला एक निर्विकार जर्मन सैनिक. त्या सैनिकाच्या चेहऱ्यावर ना राग होता, ना द्वेष; जणू तो एखादं नेहमीचं काम करीत होता. .दुसऱ्या महायुद्धातील ‘होलोकास्ट’चं सर्वात विदारक प्रतीक म्हणजे ‘द लास्ट ज्यू इन विन्नित्सा’ हा फोटो. खड्ड्याच्या काठावर मृत्यूला सामोरे जाणारा एक हतबल माणूस आणि त्याच्या मागे पिस्तूल रोखून उभा असलेला एक निर्विकार जर्मन सैनिक. त्या सैनिकाच्या चेहऱ्यावर ना राग होता, ना द्वेष; जणू तो एखादं नेहमीचं काम करीत होता. गेली ८४ वर्षं हा फोटो जगाला अस्वस्थ करीत असला, तरी त्यातील मारेकऱ्याची ओळख मात्र गुलदस्त्यात होती. आज २०२५मध्ये आधुनिक तंत्रज्ञानाने हे ८४ वर्षांचं कोडं उलगडलं आहे. आणि समोर आलेलं सत्य थक्क करणारं आहे. तो थंड डोक्याचा मारेकरी कोणी जन्मजात गुन्हेगार नव्हता, तर मुलांवर संस्कार करणारा एक सुशिक्षित शाळेचा शिक्षक होता - जेकोबस ओनेन. या शोधामुळे मानवी क्रौर्याचा एक अत्यंत सामान्य पण भयावह चेहरा जगासमोर आला आहे.या शोधाची गोष्ट एखाद्या थरारक गुप्तहेर कथेपेक्षा कमी नाही. अमेरिकेतील वॉशिंग्टन डीसी येथील ‘यूएस होलोकास्ट मेमोरियल म्युझियम’चे माजी संशोधन प्रमुख आणि ज्येष्ठ इतिहासकार जर्गन मॅथ्यूस यांनी या तपासाची धुरा आपल्या खांद्यावर घेतली होती. गेली ६०हून अधिक वर्षं या फोटोला ‘विन्नित्सा’ या युक्रेनियन शहराशी जोडलं जात होतं. असं मानलं जात होतं, की १९४१मध्ये विन्नित्सा शहरातल्या ज्यूंना संपवतानाचा हा फोटो आहे. त्या शहरातल्या मृतांच्या स्मरणार्थ हा फोटो वापरला जात असे. पण इतिहासाला कलाटणी मिळाली ती एका छोट्या डायरीमुळे. मॅथ्यूस यांना संशोधनादरम्यान वॉल्टर मॅटरना नावाच्या एका ऑस्ट्रियन सैनिकाची युद्धकाळातील रोजनिशी सापडली. त्या डायरीच्या पानांमध्ये याच फोटोची एक सुस्पष्ट प्रत चिकटवलेली होती. पण त्याखाली लिहिलेलं कॅप्शन वेगळंच होतं. तिथे लिहिलं होतं, ‘बर्दिचिव्हच्या किल्ल्यात ज्यूंची हत्या, २८ जुलै १९४१.’.ही माहिती धक्कादायक होती. विन्नित्सा आणि बर्दिचिव्ह ही दोन वेगळी शहरं आहेत. मग खरा फोटो कुठला? ८० वर्षांपासून आपण चुकीचा इतिहास वाचत होतो का? इथे मदतीला धावून आलं ते आजचं आधुनिक तंत्रज्ञान आणि ‘बेलिंगकॅट’ नावाची संस्था. ही संस्था इंटरनेटवरील खुल्या माहितीचा वापर करून युद्धगुन्ह्यांचा आणि गुंतागुंतीच्या प्रकरणांचा तपास करण्यासाठी प्रसिद्ध आहे.या संस्थेच्या स्वयंसेवकांनी एखाद्या डिजिटल डिटेक्टिव्हप्रमाणे काम सुरू केलं. त्यांनी फोटोतल्या पार्श्वभूमीचा बारीक अभ्यास केला. फोटोत मागे दिसणाऱ्या इमारतींच्या खिडक्यांची रचना, छतांचे आकार आणि अगदी झाडांच्या स्थानांचा ताळमेळ त्यांनी आजच्या सॅटेलाइट इमेजेस आणि १९४०च्या दशकातील जुन्या नकाशांशी घातला. आणि निष्कर्ष निघाला - डायरीतली माहिती खरी होती. तो फोटो विन्नित्साचा नसून बर्दिचिव्हच्या जुन्या किल्ल्यातला (Citadel) आहे. जागा निश्चित झाली होती, तारीख सापडली होती. एका चुकीची दुरुस्ती झाली होती; पण तो माणूस कोण होता? तो चष्मा लावलेला, किंचित वाकून उभा असलेला मारेकरी कोण होता? ‘तो’ अट्टल गुन्हेगार नव्हता, तर मुलांवर संस्कार करणारा शिक्षक होता!जेव्हा मॅथ्यूस यांनी आपल्या संशोधनाचे हे प्राथमिक निष्कर्ष आणि फोटोची सुधारित माहिती प्रसिद्ध केली, तेव्हा जर्मनीतून एका वाचकाने त्यांना संपर्क साधला. त्या वाचकाने पाठवलेल्या ईमेलने या तपासाला वेगळीच दिशा दिली. त्या माणसाने लिहिलं होतं, ‘‘हा फोटो आमच्या कुटुंबासाठी गेली अनेक दशकं एक न फिटणारा डाग आणि शाप ठरला आहे. कौटुंबिक चर्चा आणि जुन्या आठवणींवरून आम्हाला दाट संशय आहे, की तो सैनिक माझ्या पत्नीचा काका आहे.’’ .Premium: Interview: 'एनएसडी' मध्येही मी अनेक चुकीच्या गोष्टी शिकले, पण..; अभिनेत्री रत्ना पाठक शहा यांची रोखठोक मुलाखत.त्यांचं नाव होतं - जेकोबस ओनेनहे नाव इतिहासाच्या कोणत्याही मोठ्या पुस्तकात नव्हतं. तो कोणी मोठा जनरल किंवा नाझी अधिकारी नव्हता; पण आता खात्री करायची कशी? यासाठी इतिहासकारांनी आजच्या युगातील सर्वात प्रभावी साधनाची मदत घेतली - ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता’ अर्थात एआयची.त्या कुटुंबाने ओनेनचे काही खासगी, जुने कौटुंबिक फोटो संशोधकांसाठी दिले. त्यात तो बागेत हसताना, मित्रांसोबत गप्पा मारताना आणि शाळेत विद्यार्थ्यांच्या गराड्यात उभा असलेला दिसत होता. फेशियल रेकग्निशन सॉफ्टवेअरने त्या हसऱ्या, साध्याभोळ्या वाटणाऱ्या शिक्षकाचा चेहरा आणि फोटोतील त्या निर्दयी मारेकऱ्याचा चेहरा यांचा सूक्ष्म अभ्यास केला. डोळ्यांची ठेवण, नाकाची लांबी, कपाळावरील रेषा आणि चेहऱ्याची एकूण रचना... कॉम्प्युटरने काही क्षणांत निकाल दिला - ९९.९ टक्के आत्मविश्वासानं सांगितलं गेलं, की ते दोन्ही एकच व्यक्ती आहेत!जेकोबस ओनेनचा जन्म १९०६मध्ये जर्मनीतील एका छोट्या गावात, टिकेलवॉर्फ येथे झाला होता. तो काही अशिक्षित, भरकटलेला किंवा गुन्हेगारी पार्श्वभूमी असलेला तरुण नव्हता. तो एक सुसंस्कृत, उच्चशिक्षित माणूस होता. फ्रेंच आणि इंग्रजी भाषांवर त्याचं प्रभुत्व होतं. तो शाळेत भाषा आणि व्यायाम शिकवायचा. आपल्या भारतीय संस्कृतीत आपण शिक्षकाला ‘गुरू’ मानतो, जो अंधाराकडून प्रकाशाकडे नेतो; पण इथे हा शिक्षकच अंधाराचा, मृत्यूचा दूत बनला होता. विचार करा, जो माणूस सकाळी मुलांना शिस्त आणि मूल्ये शिकवत होता, तोच माणूस हातात पिस्तूल घेऊन एका निरपराध माणसाचा जीव घेण्यासाठी इतक्या सहजपणे कसा उभा राहू शकतो?१९३३ मध्ये हिटलर सत्तेवर येण्याआधीच, म्हणजे १९३१ मध्येच ओनेन नाझी पक्षात सामील झाला होता. १९४१मध्ये जेव्हा जर्मनीने सोव्हिएत युनियनवर हल्ला केला, तेव्हा ओनेन ‘आईनझत्सग्रुपे सी’ या मोबाइल किलिंग स्क्वाडचा सदस्य बनला होता. या तुकड्यांचं काम युद्ध लढणं नव्हतं, तर गावागावात फिरून ज्यू लोकांचा शोध घेणं आणि त्यांना संपवणं होतं.या शोधातली सर्वात अस्वस्थ करणारी गोष्ट म्हणजे ओनेनची मानसिकता. त्याच्या नातेवाइकांनी सांगितलं, की युद्धभूमीवरून त्याने अनेक पत्रं घरी पाठवली होती; पण १९९०च्या दशकात कदाचित बदनामीच्या भीतीपोटी किंवा लज्जेस्तव त्याच्या कुटुंबीयांनी ती पत्रं जाळून टाकली. इतिहासाच्या दृष्टीने हा एक मोठा ठेवा नष्ट झाला. तरीही ज्यांनी ती पत्रं वाचली होती त्यांच्या आठवणीनुसार, त्या पत्रांमध्ये कुठेही रक्ताची तहान, द्वेष किंवा केलेल्या कृत्याबद्दलचा पश्चात्ताप नव्हता.ती पत्रं अगदीच सामान्य, ज्याला आपण ‘Banal’ म्हणतो तशी होती. ‘आज हवामान खूप खराब आहे’, ‘येथे चिखल खूप आहे’, ‘जेवण चांगलं मिळालं नाही’, अशा किरकोळ तक्रारी त्यात होत्या. आपण हजारो लोकांच्या कत्तलीचा भाग आहोत, आपण माणसं मारतोय याचा कोणताही लवलेश त्याच्या लिखाणात नव्हता. हेच ते हॅना अरेंट यांनी मांडलेलं ‘बॅनॅलिटी ऑफ इव्हिल’ म्हणजेच ‘दुष्कृत्याची सामान्यता’ या तत्त्वाचं जिवंत उदाहरण आहे. जेव्हा एखादा माणूस स्वतःचा विवेक गहाण ठेवतो, स्वतःची विचारशक्ती बंद करतो आणि ‘मी फक्त वरिष्ठांच्या आदेशाचं पालन करतोय’ असं मानून भयानक गुन्हे करतो, तेव्हा तो ओनेनसारखा दिसतो. फोटोत त्याच्या देहबोलीत जी बेफिकिरी आणि सुस्ती दिसते, ती याचं उत्तम उदाहरण आहे. जणू काही तो एखाद्या ‘ट्रॉफी’साठी पोझ देत असावा इतक्या सहजतेने आणि निर्लज्जपणे तो तिथे उभा आहे. मॅथ्यूस यांच्या मते, तो कदाचित स्वतःला महत्त्वाचा दाखवण्यासाठी तिथे उभा राहिला असावा..मृत्यूच्या डोळ्यात डोळे घालणारा तो ‘अज्ञात’ कोण?तंत्रज्ञानाने आणि नशिबाने मारेकऱ्याचा चेहरा उजेडात आणला, पण त्या बळीचं काय? त्या पीडित व्यक्तीचं काय, ज्याचा शेवटचा श्वास त्या फोटोत कैद झाला आहे? गुडघ्यावर बसलेला तो माणूस आजही अनामिकच आहे. त्याने कोट व्यवस्थित गुंड्या लावून घातला आहे, त्याचे कपडे नीटनेटके आहेत. मृत्यू समोर उभा असतानाही त्याने आपली प्रतिष्ठा, आपला आत्मसन्मान सोडलेला नाही. तो कोण होता? त्याचं नाव काय होतं? त्याचे कुटुंबीय कोण होते? मॅथ्यूस आणि त्यांचे सहकारी आता युक्रेनमधील जुन्या सोव्हिएत नोंदी तपासत आहेत. बर्दिचिव्हमधील १९४१ची जनगणनेची यादी आणि युद्धानंतर बेपत्ता झालेल्या लोकांची यादी पडताळून पाहिली जात आहे. पण हे काम सोपं नाही, किंबहुना ते गवताच्या गंजीत सुई शोधण्यासारखं आहे.याचं कारण म्हणजे नाझींची कार्यपद्धती. पश्चिम युरोपातून (उदा. फ्रान्स, नेदरलँड्स) जे ज्यू रेल्वेने छळछावणीत (उदा. ऑश्वित्झ) नेले गेले, त्यांच्या याद्या नाझींनी अत्यंत काटेकोरपणे जपून ठेवल्या होत्या. पण पूर्व युरोपात, रशिया आणि युक्रेनच्या सीमेवर, जिथे खड्डे खणून गोळ्या घालून हत्या झाल्या तिथे नोंदी ठेवल्या गेल्या नाहीत. तिथे फक्त आकडे मोजले गेले, नावं नाही. ‘आज इतके मारले,’ एवढीच नोंद.जेव्हा जर्मन सैन्य बर्दिचिव्हमध्ये शिरलं तेव्हा तिथे २० हजार ज्यू राहत होते. एक भरलेलं-गोकुळ शहर होतं ते. १९४४मध्ये जेव्हा युद्ध संपत आलं आणि रशियन सैन्य तिथे पोहोचलं तेव्हा तिथे फक्त १५ ज्यू जिवंत सापडले. बाकीचे १९,९८५ लोक अशाच खड्ड्यांमध्ये गडप झाले. त्यामुळे त्या व्यक्तीची ओळख पटणं हे अत्यंत कठीण काम आहे. तरीही इतिहासकार हार मानायला तयार नाहीत..२०२५मध्ये या शोधाचं महत्त्व काय?८४ वर्षांपूर्वीच्या या घटनेचा आज काय संबंध? ८४ वर्षांपूर्वीच्या या घटनेचा आज काय संबंध? आज २०२५मध्ये आपण 'डीपफेक' आणि खोट्या माहितीच्या युगात आहोत. अशा वेळी याच एआय तंत्रज्ञानाने इतिहासातील एक कटू सत्य उजेडात आणले आहे. हा शोध आपल्याला आरसा दाखवतो. आपण गुन्हेगारांना 'राक्षस' समजतो, पण ओनेन हा मुलांचा गृहपाठ तपासणारा एक सामान्य शिक्षक होता. द्वेष डोक्यात शिरला की हातात खडू धरणारा माणूस पिस्तूलही धरू शकतो, हे वास्तव अस्वस्थ करणारे आहे. हा फोटो आता केवळ बळीचा नाही, तर एका सामान्य माणसाच्या अध:पतनाचा पुरावा आहे. इतिहास विसरणारा समाज त्याच चुका पुन्हा करतो, म्हणूनच हे स्मरण आजही अत्यंत गरजेचे आहे. 