Premium|Robotic Dogs : रोबोटिक कुत्र्यांचा उदय; मानवाच्या मदतीचा देवदूत की धोक्याची घंटा?

ब्रिजेश सिंह- brijeshbsingh@gmail.comआज आपण इतिहासाच्या एका अशा वळणावर उभे आहोत, जिथे ‘माणसाचा सर्वात जवळचा मित्र’ असलेली कुत्र्याची हजारो वर्षांची संकल्पनाच बदलत आहे. हे एआय-पॉवर्ड रोबो-कुत्रे माणसाच्या आदेशाचे पालन करणारे ‘सेवक’ आहेत, तोपर्यंत ते प्रगतीचे लक्षण आहेत. पण ज्या दिवशी ते केवळ स्वतःच्या अल्गोरिदमवर चालायला लागतील, तो दिवस भयानक वळण ठरेल.म्हाला ‘टर्मिनेटर’ किंवा ‘ब्लॅक मिरर’सारख्या मालिका आठवतात? ज्यात दाखवले जायचे, की भविष्यात यंत्रमानव किंवा रोबो जगावर राज्य करतील किंवा माणसाच्या बरोबरीने चालतील. काही वर्षांपूर्वीपर्यंत हे सर्व आपल्याला केवळ विज्ञानकथा (Science Fiction) किंवा हॉलीवूडच्या चित्रपटांमधील कल्पनाशक्तीचा भाग वाटत असे; पण आज २०२५ साल उजाडले आणि आपल्या लक्षात आले, की भविष्यातील ते ‘फिक्शन’ आता ‘फॅक्ट’ बनून आपल्या डोळ्यांसमोर उभे ठाकले आहे.हे तंत्रज्ञान आता केवळ प्रयोगशाळेच्या चार भिंतींत अडकून राहिलेले नाही; तर ते आपल्या दैनंदिन जीवनाचा, उद्योगांचा आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे आपल्या राष्ट्रीय सुरक्षेचा एक अविभाज्य भाग बनू लागले आहे. या महाकाय बदलाचे सर्वात ठळक आणि जिवंत प्रतीक म्हणजे ‘रोबोटिक डॉग्स’ (Robotic Dogs) किंवा सोप्या भाषेत सांगायचे तर - ‘यांत्रिक कुत्रे’... चार पायांवर चालणारी, कधीही न थकता अहोरात्र काम करणारी आणि आता ज्यांना ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ची (एआय) प्रगल्भ बुद्धिमत्ता लाभली आहे, अशी ही यंत्रे मानवी आयुष्यात नक्की काय क्रांती घडवत आहेत? हा बदल आपल्या फायद्याचा आहे, की ती धोक्याची घंटा आहे? हे समजून घेणे आजच्या डिजिटल युगात प्रत्येक सजग नागरिकासाठी अत्यंत गरजेचे आहे..Premium|Amrapali Tree: नागपूरच्या काँक्रीटच्या जंगलात आम्रपाली आंब्याचा शेवटचा वृक्ष वाचवण्यासाठी चिपको आंदोलन.फॅक्टरीतील ‘कामगार’ ते बुद्धिमान ‘सोबती’आजवर आपली रोबोची संकल्पना मर्यादित होती. आपण रोबोंना फॅक्टरीतल्या साच्यांमध्ये एकाच जागी उभे राहून, ठरावीक हालचाली करताना किंवा मोटारींचे सुटे भाग जोडताना पाहिले आहे; पण आता समोर आलेले हे ‘यांत्रिक कुत्रे’ त्या पारंपरिक रोबोपेक्षा जमीन-अस्मानच्या फरकाने वेगळे आहेत. हे रोबो आपल्यासारखेच चालू शकतात, धावू शकतात, उड्या मारू शकतात आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, जिथे माणसाला जाणे अत्यंत कठीण, धोकादायक किंवा अशक्य आहे तिथे ते सहज पोहोचू शकतात. २०२५ च्या अखेरीस या क्षेत्रात झालेली क्रांती ही केवळ त्यांच्या ‘हार्डवेअर’पुरती मर्यादित राहिलेली नाही; तर त्यांना मिळालेल्या ‘मेंदू’मुळे ती अधिक वेगवान झाली आहे. सुरुवातीच्या काळात हे रोबो-कुत्रे म्हणजे रिमोट कंट्रोलवर चालणारी महागडी खेळणी वाटायची; पण आता परिस्थिती आमूलाग्र बदलली आहे. आजच्या घडीला हे रोबो केवळ मानवाचे आदेश पाळत नाहीत; तर ते स्वतः ‘विचार’ करू लागले आहेत, निर्णय घेऊ लागले आहेत, असे म्हटले तर ते वावगे ठरणार नाही.या वर्षात (२०२५) या तंत्रज्ञानात सर्वात मोठा आणि महत्त्वाचा बदल घडला तो म्हणजे, ‘लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स’ (LLM) आणि ‘व्हिजन लँग्वेज मॉडेल्स’ (VLM) यांचा वापर. हे शब्द ऐकायला जड वाटले तरी यांचा अर्थ सोपा आहे - या रोबोंना आता ‘डोळे’ (दृष्टी) आणि ‘भाषा’ समजण्याची समज आली आहे. त्यांना काय दिसते आहे आणि त्यांना काय सांगितले जात आहे, याचा अर्थ ते लावू शकतात.अमेरिकेतील ‘बोस्टन डायनॅमिक्स’ (Boston Dynamics) या जगप्रसिद्ध कंपनीने विकसित केलेला ‘स्पॉट’ (Spot) हा रोबो याचे एक उत्कृष्ट उदाहरण आहे. पूर्वी ‘स्पॉट’ला चालवण्यासाठी, त्याला दिशा देण्यासाठी एका मानवी ऑपरेटरची सतत गरज भासायची; पण आता नवीन एआय अपडेट्समुळे हा रोबो एखाद्या कारखान्यात फिरताना स्वतःच्या बुद्धीने निर्णय घेऊ शकतो. उदाहरणार्थ, त्याला जर विचारले, की ‘समोरच्या भिंतीवर फायर एक्स्टिंग्विशर (अग्निशमन यंत्र) त्याच्या जागेवर आहे का?’ किंवा ‘पाइपलाइनच्या मीटरचे रीडिंग काय आहे?’ तर तो आपल्या हाय-डेफिनेशन कॅमेऱ्याच्या आणि एआयच्या मदतीने परिस्थितीचे विश्लेषण करून त्याचे अचूक उत्तर देऊ शकतो. हे एखाद्या लहान मुलाला आपण जसे शिकवतो, तसे आहे. फक्त फरक इतकाच, की हा विद्यार्थी कधीच थकत नाही, कंटाळत नाही आणि महत्त्वाचे म्हणजे, चुका करत नाही..कोलांट्याउड्या मारणारे लोखंडी कसरतपटूकेवळ अमेरिकाच नाही; तर चीनसारखे देशही या शर्यतीत वेगाने पुढे येत आहेत. चीनमधील ‘युनिट्री’ (Unitree) सारख्या कंपन्यांनी तयार केलेले ‘गो-२’ (Go२) सारखे रोबो तर चक्क ऑलिम्पिकमधील कसरतपटूंसारखे आहेत. ते कोलांट्याउड्या (बॅकफ्लिप्स) मारू शकतात, रस्त्यातील अडथळे लिलया पार करू शकतात आणि चुकून पडले तरी, कोणाच्याही मदतीशिवाय स्वतःहून उठून उभे राहू शकतात.या चपळतेचा उपयोग काय? तर औद्योगिक क्षेत्रात जिथे माणसाला धोका आहे, अशा ठिकाणी हे रोबो वरदान ठरत आहेत. गॅसगळती शोधणे, किरणोत्सर्गी भागात जाऊन तपासणी करणे किंवा भूकंप आणि नैसर्गिक आपत्तीमध्ये ढिगाऱ्याखाली अडकलेल्या लोकांचा शोध घेणे, अशा कामांसाठी हे ‘लोखंडी मित्र’ माणसाचे प्राण वाचवणारे दूत ठरत आहेत.युद्धभूमीवरचे नवे ‘यांत्रिक’ सैनिकएकीकडे मानवाच्या मदतीसाठी आलेले हे तंत्रज्ञान आता युद्धाचे हिंस्र रूप धारण करत आहे. अमेरिकेसह अनेक बड्या देशांनी ‘गोस्ट रोबोटिक्स’च्या ‘व्हिजन ६०’सारख्या यांत्रिक कुत्र्यांना सैन्यात दाखल केले आहे. हे रोबो केवळ टेहळणी करत नाहीत, तर प्रसंगी थेट हल्ल्यासाठीही सज्ज आहेत. २०२४-२५ मधील मध्यपूर्वेतील चाचण्यांनुसार, पाठीवर अत्याधुनिक रायफल्स बसवलेले हे एआय-रोबो मानवी सैनिकांपेक्षाही अधिक अचूक नेम धरू शकतात. त्यामुळे युद्ध आता माणसांचे नसून ‘अल्गोरिदम’चे बनले आहे, हे वास्तव अंगावर काटा आणणारे आहे. त्यात सर्वाधिक भीती आणि वादंग ‘थर्मोनेटर’ या आगीच्या लोळा ओकणाऱ्या रोबोमुळे निर्माण झाले आहेत. सुमारे आठ-नऊ लाख रुपयांत बाजारात उपलब्ध असलेला हा रोबो ‘फ्लेमथ्रोअर’ने सज्ज आहे. कंपनीने याचा वापर वणवे रोखण्यासाठी किंवा बर्फ वितळवण्यासाठी होईल, असा दावा केला असला तरी असे घातक तंत्रज्ञान सहज उपलब्ध होणे अत्यंत असुरक्षित आहे. ५० फुटांपर्यंत आग फेकणारा हा यांत्रिक कुत्रा दहशतवाद्यांच्या किंवा एखाद्या माथेफिरूच्या हातात पडल्यास मोठा अनर्थ घडू शकतो, अशी रास्त भीती जागतिक स्तरावर व्यक्त होत आहे..भारतीय लष्कराची ‘हाय-टेक’ झेपजागतिक स्तरावर अशी शर्यत सुरू असताना, आपला भारत देश तरी त्यात मागे कसा राहील? भारताने या तंत्रज्ञानाचा स्वीकार आंधळेपणाने न करता, आपल्या गरजेनुसार अतिशय हुशारीने आणि धोरणीपणाने केला आहे. भारतीय लष्करासाठी हे रोबो-कुत्रे, ज्यांना तांत्रिक भाषेत 'म्यूल्स' (MULEs - Multi-Utility Legged Equipment) म्हटले जाते, ते हिमालयासारख्या दुर्गम भागात जवानांसाठी वरदान ठरत आहेत.आपल्याला माहीत आहे, की लडाख, सियाचीन किंवा ईशान्येच्या पर्वतीय भागात आपले जवान किती कठीण, प्रतिकूल आणि जीवघेण्या परिस्थितीत कर्तव्य बजावतात. ऑक्सिजन कमी असतो, रस्ते नसतात अशा ठिकाणी सैन्यासाठी रसद (अन्नधान्य) पोहोचवणे, दारूगोळा वाहून नेणे किंवा शत्रूच्या हालचालींवर नजर ठेवणे हे काम अत्यंत जिकिरीचे असते. २०२५ च्या 'आर्मी डे परेड'मध्ये (Army Day Parade) भारतीय लष्कराने या रोबोटिक खेचरांचे (म्यूल्सचे) जगाला दर्शन घडवले.हे भारतीय बनावटीचे रोबो १२ किलोपर्यंत वजन उचलून उंच आणि निसरड्या पर्वतांवर चढू शकतात. जिथे माणसाचा श्वास गुदमरतो आणि वाहने जाऊ शकत नाहीत, तिथे हे यांत्रिक साथीदार आपल्या जवानांच्या खांद्याला खांदा लावून उभे आहेत. 'एरोआर्क' (AeroArc) सारख्या भारतीय स्टार्टअप कंपन्यांनी विकसित केलेले हे रोबो, थर्मल कॅमेरे आणि सेन्सर्सनी सज्ज आहेत. त्यामुळे रात्रीच्या मिट्ट काळोखात किंवा दाट धुक्यातही सीमेवरची पाळत ठेवणे सोपे झाले आहे. केवळ परदेशातून होणाऱ्या आयातीवर अवलंबून न राहता, 'डीआरडीओ' (DRDO) सारख्या आपल्या संस्था स्वतःचे मानवी रोबो (Humanoids) आणि चार पायांचे रोबो विकसित करत आहेत. ही भारताच्या 'आत्मनिर्भर' प्रवासातील एक अत्यंत अभिमानाची आणि महत्त्वाची पायरी आहे..Premium|Indian Armed Forces: भारतीय संरक्षण क्षेत्राची आत्मनिर्भरतेकडे वाटचाल; स्वदेशी तंत्रज्ञानाची मोठी झेप.नैतिक पेच : मशीनला 'मारण्याचा' अधिकार द्यायचा का?तंत्रज्ञानाचा वाढता वेग आपल्यासमोर गंभीर नैतिक प्रश्न उभे करत आहे. युद्धात रोबो वापरल्यास सैनिकांचे प्राण नक्कीच वाचतील, ही जमेची बाजू आहे; पण 'मारण्याचे' निर्णय घेण्याचे स्वातंत्र्य भावनाशून्य यंत्रांना देणे धोक्याचे आहे. मे २०२५ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांनी 'किलर रोबो'वर बंदीची मागणी केली, ज्याला १६० देशांनी पाठिंबा दिला, मात्र अमेरिका, रशिया आणि इस्राईलसारख्या महासत्तांनी प्रगतीचे कारण देत पूर्ण बंदीला विरोध दर्शवला आहे.आज जग एका नैतिक कात्रीत सापडले आहे. एकीकडे जवानांची सुरक्षा महत्त्वाची आहे; तर दुसरीकडे संवेदना नसलेल्या यंत्रांच्या हातात संहारक शस्त्रे देणे मानवजातीसाठी विनाशकारी ठरू शकते. त्यामुळे युद्धाचे यांत्रिकीकरण झाले तरी अंतिम नियंत्रण (Human Control) मानवाच्याच हाती असणे काळाची गरज आहे..भविष्यातील आव्हाने आणि आपली जबाबदारीआज आपण इतिहासाच्या एका अशा वळणावर उभे आहोत, जिथे 'माणसाचा सर्वात जवळचा मित्र' असलेली कुत्र्याची हजारो वर्षांची संकल्पनाच बदलत आहे. हे एआय-पॉवर्ड रोबो-कुत्रे आपले जीवन अधिक सुरक्षित, सुकर आणि कार्यक्षम करण्यासाठी आले आहेत, यात तिळमात्र शंका नाही. कारखान्यातील रासायनिक धोके असोत किंवा सीमेवरील कडाक्याची थंडी, हे यांत्रिक जीव माणसासाठी ढाल बनून उभे आहेत.तथापि, हे तंत्रज्ञान जसे प्रगत होत जाईल तसे त्याचा वापर किती विवेकबुद्धीने करायचा, हे सर्वस्वी आपल्या म्हणजे मानवाच्या हातात आहे. जोपर्यंत हे रोबो माणसाच्या आदेशाचे पालन करणारे 'सेवक' आहेत, तोपर्यंत ते प्रगतीचे लक्षण आहेत. पण ज्या दिवशी ते केवळ स्वतःच्या अल्गोरिदमवर, स्वतःच्या मर्जीने चालायला लागतील, तो दिवस मानवी इतिहासातील एक वेगळेच आणि कदाचित भयानक वळण ठरेल.सामान्य वाचक म्हणून या बदलांकडे पाहताना मनात कुतूहल नक्कीच वाटते; पण त्याचबरोबर एका नागरिक म्हणून जबाबदारीची जाणीवही असायला हवी. शेवटी, तंत्रज्ञान हे फक्त एक 'साधन' आहे, 'साध्य' नाही. त्याचा वापर मानवाच्या कल्याणासाठी होतो की विनाशासाठी, हे ठरवणारा 'रिमोट कंट्रोल' आजही आणि भविष्यातही आपल्याच हातात असायला हवा, हेच या आधुनिक तंत्रयुगाचे सार आहे. 