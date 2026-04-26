Premium|Chh. Shivaji Maharaj Panhala Battle : पन्हाळा जिंकल्यानंतर शिवरायांनी अवघ्या काही दिवसांत कशी बसविली लष्करी घडी?

शिवाजीराजांनी २८ नोव्हेंबर १६५९ रोजी पन्हाळा व अन्य प्रदेश जिंकल्यानंतर त्याची लष्करी व प्रशासकीय घडी बसविली. जिंकलेल्या भागांतून नव्याने सैन्य व अन्य कुशल लोकांची भरती केली. त्यांना प्रशिक्षण दिले; पन्हाळ्यासह अन्य लष्करी ठाण्यांची डागडुजी वेगाने सुरू केली; सर्वत्र हेर पाठवून बातम्या मिळविल्या; आदिलशाही मुलुखात संचार करणाऱ्या आपल्या सैन्याला सर्व सामग्री पुरविली.आदिलशाहीची प्रतिहल्याची तयारीजावळीतून वाचून पळालेले मूसेखान व अन्य सरदार विजापूरला पोहोचले होते. शिवाजीराजे वाईला आले असून ते पन्हाळ्यावर चालून येतील अशी बातमी आदिलशाहाला तोपर्यंत हेरांकडून समजलेली होती. अफजलसारख्या बलाढ्य सरदारास मारून त्वरेने मुलूख जिंकल्यामुळे आदिलशाही पूर्णतः हादरली होती. आता तातडीने शिवाजीराजांविरुद्ध पुन्हा सैन्य पाठविणे आवश्यक होते. कोल्हापूर व राजापूर प्रांताची जहागिरी रुस्तुम-इ जमान याच्याकडे होती. राजांनी त्याचा प्रांत हस्तगत केल्यामुळे तोही सूडाने पेटलेला होता. त्यामुळे अली आदिलशाहाने रुस्तुमला या मोहिमेवर जाण्याचा आदेश दिला.रुस्तुमचा अल्पपरिचयरुस्तुम-इ जमान हा फर्रादखानाचा नातू व रणदुल्लाखानाचा मुलगा होता. रणदुल्ला, रुस्तुम आणि शाहजीराजे यांचा पूर्वीपासूनचा स्नेह होता. रायबाग, कोल्हापूर, राजापूर, कारवार व हुक्केरी या भागाची जहागिरी रुस्तुमकडे होती. अशाप्रकारे अली आदिलशाहाने रुस्तुम-इ जमान याच्या हाताखाली मुसेखान, फाजलखान (अफजलखानाचा पुत्र), मलिक इतबार सादात, फतहखान (अजीजखानाचा पुत्र), मुल्ला यह्या (मुल्ला हय) व अनेक सरदारांची नेमणूक केली व पक्ष्यांप्रमाणे रात्रंदिवस अविश्रांतपणे चाल करण्याची आज्ञा केली (शि.भा.२ ३।१६-२०). अफजलवधानंतर विजापूरास आलेल्या सरदारांचे सैन्यही या मोहिमेत पाठविण्यात आले. तसेच हुबळी व अन्य प्रांतातील अधिकाऱ्यांना रुस्तुमला सामील होण्यासाठी फर्माने पाठविण्यात आली. याशिवाय सगळीकडून रोज घोडेस्वारांची व पायदळांची भरती करण्यात आली..आदिलशाही सैन्याचा मार्गरुस्तुमची ताज्या दमाची फौज हुक्केरी व रायबाग येथे होती. रायबागहून सुमारे ७८ कि.मी. वायव्येस तर हुक्केरीहून सुमारे ८२ कि.मी. वायव्येस पन्हाळा किल्ला आहे. दोन्ही ठिकाणाचे रुस्तुमचे सैन्य अली आदिलशाहाचे फर्मान मिळताच पन्हाळ्याच्या दिशेने निघाले. त्यांच्यासोबत ५ हजार घोडेस्वार, १० हजार पायदळ, हत्ती, घोडे, उंट, बैल, तोफा, शस्त्रसाठा इ. लवाजमा होता. हत्ती व अवजड साहित्यांमुळे रोज सुमारे १० कि.मी. याप्रमाणे प्रवास करीत ७ ते ८ दिवसांत रुस्तुमचे सैन्य २०-२५ डिसेंबरपावेतो कोल्हापूरजवळ येऊन पोहोचल्या असाव्यात. विजापुराहून निघालेले सैन्य येताच, पन्हाळ्यावर चहूबाजूंनी हल्ला करायचा मनसुबा रुस्तुमने मनोमन रचला होता. ते सैन्य जवळ आल्याची बातमी कळताच त्याने आपल्या सैन्याचा मुक्काम पंचगंगा नदीच्या पलिकडे नेला.अफजलवधानंतर विजापूरास पोहोचलेले मुसेखान व अन्य सरदारांनी सुमारे १७० कि.मी. पश्चिमेच्या पन्हाळ्याकडे जाण्यासाठी ५-१० डिसेंबरच्या दरम्यान कूच केले. त्यांच्यासोबत ८ हजार घोडेस्वार, १५ हजार पायदळ, घोडे, उंट, बैल, लहान मोठ्या तोफा, शस्त्रसाठा इ. लवाजमा होता. या फौजा १५ ते २० दिवसांचा प्रवास करून २७ डिसेंबरपर्यंत कोल्हापूर येथे पोहोचल्या. रुस्तुम व विजापूरचे सर्व सैन्य एकत्र आल्यानंतर, त्यांनी पन्हाळ्याच्या एक मुक्काम अलीकडे म्हणजेच साधारण १०-१५ कि.मी. वर कोल्हापूराच्या जवळ पंचगंगा नदीच्या काठावर आपली छावणी टाकली. दुसऱ्या दिवशी पहाटे सर्व सैन्याने पन्हाळ्याकडे कूच करायचे असा आराखडा मनात ठेवून सर्व आदिलशाही सरदार झोपी गेले.शिवाजीराजांची तयारीहुक्केरी, रायबाग व विजापूरहून पन्हाळ्याच्या दिशेने आदिलशाही सैन्य निघाल्याच्या बातम्या राजांना समजल्या होत्या. पन्हाळ्याच्या डागडुजीचे काम सुरू असल्याने शत्रूने किल्ल्यावर हल्ला केल्यास नव्याने होत असलेल्या कामांचे मोठे नुकसान होण्याची शक्यता होती. हे ओळखून दूरदृष्टीने राजांनी पन्हाळ्याच्या रक्षणासाठी एक उग्र (कडवी) तुकडी ठेवली. आणि आदिलशाही सैन्य कमी असून आपण त्यांचा उघड्या मैदानात सामना करू शकू अशी खात्री करून राजे सैन्यासह पन्हाळ्याहून खाली उतरले..आदिलशाही सैन्याची रचना२८ डिसेंबर १६५९ची पहाट उजाडली! शिवाजीराजे सैन्यासह आपल्यावर चालून येत आहेत ही बातमी कळताच आदिलशाही सैन्य हडबडून जागे झाले. रुस्तुमने सर्व सेनानायकांना योग्य त्या सूचना व आपापल्या तुकड्यांची व्यूहरचना करून, स्वतः (५ हजार घोडेस्वारांसह) युद्धाचे नियंत्रणासाठी मध्यभागी सज्ज झाला. डाव्या बाजूस (२ हजार स्वारांसह) फाजिलखान तर उजव्या बाजूस मलिक इतबार सादातचे (२ हजाराचे) पथक सुसज्ज झाले. फतहखान व मुल्ला यह्या यांच्या अतिरिक्त तुकड्या मुख्यसेनेच्या पिछाडीस ठेवल्या होत्या. संताजी घोरपडे, सर्जेराव घाटगे आणि इतर सज्ज योद्धे यांच्या राखीव तुकड्या सर्व बाजूंनी सैन्याच्या रक्षणासाठी सुसज्ज ठेवले. याप्रमाणे रुस्तुमने एका कसलेल्या योद्ध्याप्रमाणे सैन्याची रचना करून आपल्या सैन्याचे मनोबल वाढविले होते. त्याच्या हुकूमावरून आदिलशाही सैन्य देखील नेमलेल्या जागी युद्ध जिंकण्यास आतुर होऊन उभे होते. (शि.भा.२४।४१-४६).शिवसैन्याची रचनात्याचवेळी राजांनी सुद्धा सभोवतालच्या स्थितीची पाहणी करून आपल्या सैन्याची रचना पुढीलप्रमाणे केली. चतुरंग सेनेचा अधिपती (सेनापती) असलेल्या नेतोजी पालकराने शत्रूच्या डाव्या बगलेस असणाऱ्या फाजिलवर आक्रमक हल्ला करावा. तर उजव्या बगलेस असणाऱ्या मलिक इतबार सादाताच्या तुकडीवर हिरोजी इंगळे व सिदोजी पवार यांनी हल्ला करावा. मुख्य सेनेच्या मागील बाजूस असणाऱ्या फतहखानाला परशुराम महाडीकाने अंगावर घ्यावे तर भिमाजी वाघाने मुल्ला यह्याच्या तुकडीस तोंड द्यावे. गोदाजी जगतापाने संताजी घोरपडे व सर्जेराव घाटगे या आदिलशाही सैन्याच्या राखीव तुकड्यांवर चालून जावे. व स्वतः शिवाजी महाराज हे मध्यभागी आघाडीवर असणाऱ्या रुस्तुमवर हल्ला करून त्याचा युद्धात नाश करतील. हणमंत खराडे व (नाईकजी) पांढरे यांच्या तुकडीने शत्रूसैन्याच्या उजव्या बाजूस तर (सिद्दी) हिलाल व जाधवराव (कल्याणजी यादव) यांच्या तुकडीने शत्रूसैन्याच्या डाव्या बाजूस चालून जावे. याप्रमाणे शिवाजीराजांच्या सूचना ऐकल्यानंतर मराठा वीरांनी दुदुंभिध्वनीबरोबर सिंहगर्जना केली. नंतर पुष्कळ प्रकारच्या दुदुंभि, कचक (रणवाद्यविशेष), कर्णे, नगारे, ढोल, गोमुख (मृदुंगविशेष), शिंगे अशा दोन्ही सैन्यांमधील रणवाद्यांच्या दिशा दणाणून सोडणाऱ्या आवाजाने आकाश व्यापून गेले. प्रत्येक सैन्य तुकडीच्या अग्रभागी असणाऱ्या पताकांमुळे (ध्वज) सर्व आकाश चित्रविचित्र दिसू लागले. नंतर गर्जना करत करत समुद्राप्रमाणे दिसणाऱ्या त्या दोन्ही सेना परस्परांशी भिडल्या. (शि.भा.२४।४७-५७)..युद्धाची सुरुवात व 'तुलुघ्मा' तंत्राचा थरारआजपर्यंत डोंगरदऱ्याचा आश्रय घेऊन लढणाऱ्या शिवरायांनी हे युद्ध उघड्या मैदानावर आणि फिरत्या घोडदळाच्या साहाय्याने लढण्याचे ठरविले होते. या युद्धतंत्राला 'उझबेगी उर्फ तुलुघ्मा' असे म्हणत. युद्ध सुरू होताच, ठरलेल्या योजनेनुसार मध्यभागी असलेल्या स्वतः राजांनी आघाडीच्या पथकांसह रुस्तुमवर त्वेषाने हल्ला चढवला. समोरून देखील आक्रमक हल्ला होत असताना राजांच्या राखीव तुकड्या आणि उजव्या-डाव्या फळीवरील सैनिकांनी वेगाने धावत जाऊन शत्रूला घेरण्यास सुरुवात केली. या चक्राकार वेढ्यामुळे आदिलशाही सैन्य चारही बाजूंनी कोंडीत सापडले. या तंत्राचा मुख्य कणा असलेल्या वेगवान तुर्की घोड्यांवरून शिवसैन्याने शत्रूच्या जवळ येत बाणांचा अचूक वर्षाव केला. धनुष्ये जोराने ओढून अमोघ बाणांनी लढणाऱ्या शिवाजीराजांच्या या योद्ध्यांनी शत्रूची मुंडकी कोणतीही दया न दाखविता उडविली. प्रस (शि.भा.२४।६४-७५). आदिलशाही सैन्य पळून गेल्यानंतर १२ हत्ती, २००० घोडे व इतर बरेचसे साहित्य मराठ्यांच्या हाती लागले. (जेधे शकावली).तत्कालीन अफवा१) शिवाजीराजांनी उत्तरेच्या दिशेने तर शाहजीराजांनी दक्षिणेकडून विजापूरवर चालून जायचे अशा अफवा यादरम्यान उठल्या होत्या.२) रुस्तुम हा शिवाजीराजांना सामील आहे अशाही अफवा यावेळी उठल्या होत्या, काही अंशी त्यात तथ्यही असावे.निष्कर्ष१) युद्धयोजनेची आखणी, त्यातील लवचिकपणा, रणभूमीचा सखोल अभ्यास, सैन्याच्या विविध विभागांतील एकसूत्रीपणा, एकमेकांमधील संपर्क यंत्रणा, सैन्याचे मनोधैर्य व नियोजनपूर्वक साहस या सूत्राद्वारे शिवाजीराजांनी हे युद्ध जिंकले.२) आजवर केवळ मुघलच अशी युद्धे लढू व जिंकू शकत, ही बाब खोटी ठरवत आपल्या पराक्रमाची छाप शिवरायांनी संपूर्ण दख्खनेवर उमटवली..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. 