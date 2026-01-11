Premium|JNU protest slogans : ‘जेएनयू’मधील घोषणांना उत्तर कोणते ?

प्रियदर्शन - saptrang@esakal.comदिल्लीतील जवाहरलाल नेहरू विद्यापीठात (जेएनयू) पंतप्रधान नरेंद्र मोदी तसेच केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांच्या विरोधात ज्या प्रकारच्या घोषणा दिल्या गेल्या, त्या दिल्या गेल्या नसत्या तर बरे झाले असते. ‘मोदी, तेरी कब्र खुदेगी’ ही घोषणा योग्य तर नाहीच पण अत्यंत चुकीची आहे. शिवाय अतिशय आक्रमक घोषणा अनेकदा खऱ्या राजकीय उद्देशांना किंवा लोकशाही असहमतीच्या धारेला बोथट करतात. मात्र भारतीय राजकारणात अशा अलोकशाही आणि आक्रमक घोषणांचा एक संपूर्ण इतिहास आहे. एके काळी इंदिरा गांधी आणि व्ही. पी. सिंग यांच्याविरोधातही अशा घोषणा मोठ्या प्रमाणावर दिल्या गेल्या होत्या.हल्ली एक वाईट बाब अशी झाली आहे, की आपल्या समाजात भाषेची समजही कमी झाली आहे आणि सहनशीलताही कमी झाली आहे. कालपर्यंत जे वाक्प्रचार सर्वसाधारण वाटत होते, ते आता नवे नवे अर्थ धारण करू लागले आहेत. ‘कबर खोदणे’ याच एक अर्थ स्वतःच स्वतःला संकटात टाकणे असाही आहे. मात्र, ज्याचा शब्दशः अर्थ लावण्यात अडचण येते. पण भाजप समर्थकांना हाच शब्दशः अर्थ पाहायचा आहे, कारण त्यामुळे त्यांचे राजकारण अधिक सोयीचे होते; ‘जेएनयू’च्या विद्यार्थ्यांवर हिंसक होण्याचा किंवा हिंसेचा इरादा बाळगण्याचा त्यांचा आरोप अधिक खरा वाटू लागतो..Premium| Jai Hind: ‘जय हिंद’ घोषणेचे जनक; अबिद हसन सफरानी यांचा विस्मरणात गेलेला इतिहास.मात्र ही टिप्पणी या घोषणांवर किंवा त्यावर झालेल्या राजकीय प्रतिक्रियांवर केंद्रित नाही. तिचा संबंध जेएनयू विद्यार्थी संघाच्या विद्यार्थ्यांनी दिलेल्या घोषणांवर, जेएनयू प्रशासनाने दिलेल्या प्रतिक्रियेशी आहे. सर्वसाधारणपणे असे मानले जाते, की विद्यापीठ परिसर हा समाजाचा किंवा सार्वजनिक जीवनाचा एक स्वायत्त भाग असतो. कुलगुरू हे त्या भागाचे प्रमुख असतात. कुलगुरूंच्या परवानगीशिवाय पोलिसांनी परिसरात प्रवेश करू नये. दीर्घकाळ अनेक कॅम्पसमध्ये या अलिखित शिस्तीचा सन्मान केला जात राहिला आहे. साहजिकच, विद्यापीठांच्या या संस्कृतीमागे ही धारणा असते, की विद्यार्थी इथे जीवनासाठी तयार होण्यासाठी येतात; ते त्यांच्या घडणीच्या टप्प्यात असतात. विद्यापीठांचे काम म्हणजे त्यांच्या मनात निर्माण होणाऱ्या असंख्य प्रश्नांची योग्य उत्तरे शोधण्यात त्यांना मदत करणे आणि त्यांना एक सजग नागरिक म्हणून घडण्याची संधी देणे. असेही म्हटले जाते, की विद्यापीठे अनेक संभाव्य अल्पवयीन गुन्हेगारांना आपल्या आवारात आत घेतात आणि काही वर्षांनंतर त्यांना प्रौढ व जबाबदार नागरिक बनवून बाहेर पाठवतात.पण आपल्या काही विद्यार्थ्यांच्या काही घोषणांवर जेएनयू प्रशासनाने काय केले? त्यांनी थेट दिल्ली पोलिसांना पत्र लिहून त्या विद्यार्थ्यांची ओळख पटवावी आणि त्यांच्याविरोधात एफआयआर दाखल करावी, अशी मागणी केली. प्रशासनाच्या मते त्या घोषणा भडकावू होत्या आणि त्यातून हिंसा पसरू शकली असती. प्रत्यक्षात, या घोषणांनंतरही कोणतीही हिंसा झाली नाही, तर त्याचे श्रेय प्रशासनाच्या सुरक्षा व्यवस्थेला नव्हे, तर विद्यार्थ्यांच्या शहाणपणाला जाते, ज्यांनी आपला निषेध फक्त घोषणांपुरता मर्यादित ठेवायचा असे ठामपणाने ठरवले होते..पण प्रश्न असा आहे, की जेएनयू प्रशासन आणखी काय करू शकले असते? या प्रश्नाचे उत्तर 'जेएनयू'ची आजपर्यंतची परंपरा देते. या विद्यापीठात चर्चा-विवादांची एक खूप मोठी परंपरा राहिली आहे, जी कधी कधी अतिसैद्धांतिक वळणांवरही गेली आहे. आता तो किस्सा इतिहासजमा झाला आहे. जेव्हा या विद्यापीठात एक चोर पकडला गेला होता आणि त्या चोराबाबत म्हणजे त्याला देण्याच्या शिक्षेबाबत विद्यार्थ्यांमध्ये अख्खी रात्र चर्चा सुरू राहिली. जेएनयू प्रशासन असे काही करू शकले नसते का? त्यांनी या भडकावू घोषणांवर विद्यार्थ्यांसोबत चर्चा आयोजित करू शकली असती. यात कुलगुरूंसोबत भाषा, इतिहास, समाजशास्त्र किंवा राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक सहभागी होऊ शकले असते, जे विद्यार्थ्यांना सांगू शकले असते, की जगभरात रचनात्मक आंदोलन कसे उभे राहते किंवा हिंसक आंदोलनांचा शेवट कसा होतो.पण विचारविनिमयाची, सहिष्णुतेने विचार करण्याची आणि संवादाची ही संस्कृती कदाचित संपूर्ण भारतातूनच लोप पावत चालली आहे. जेएनयूवरही तिची छाया दिसते. काही वर्षांपूर्वी जेव्हा जेएनयूमध्ये अफजलच्या स्मरणार्थ एक कार्यक्रम झाला होता, तेव्हा केंद्र सरकारमधील तत्कालीन मंत्री वेंकय्या नायडू यांनी प्रश्न उपस्थित केला होता, की अमेरिकेतील कोणत्याही विद्यापीठात ओसामा बिन लादेनच्या स्मरणार्थ कार्यक्रम होऊ शकेल का? या वेळीही तसेच काही प्रश्न विचारले जात आहेत. पण तेव्हा अमेरिकेच्या प्रतिष्ठित प्रिन्स्टन विद्यापीठाचे अध्यक्ष क्रिस्टोफर एल. आयसबर्गर यांनी सांगितले होते, की त्यांनी अशा कार्यक्रमाला परवानगी दिली असती. ते म्हणाले होते, ''प्रिन्स्टनमध्ये आम्हाला विश्वास आहे की भडकावू भाषण किंवा चुकीच्या युक्तिवादाला विद्यापीठाने योग्य युक्तिवादाने उत्तर द्यावे, शिस्तभंगाच्या कारवाईने नव्हे. हीच विद्यापीठाची मूलभूत ताकद आहे.'' प्रिन्स्टन हे असे विद्यापीठ आहे जिथून ४१ नोबेल पारितोषिक विजेते घडले आहेत..खरोखर जर जेएनयूचे कुलगुरू आणि शिक्षक यांनीही अशीच संवेदनशीलता दाखवली असती तर! जगभरातील किशोर आणि तरुण विविध प्रकारच्या बंडखोर, टोकाच्या धारदार विचाराच्या कल्पना घेऊन कॅम्पसमध्ये येतात आणि तिथे चालणाऱ्या चर्चांमुळे त्यांच्या त्या टोकदार बाजू घासल्या जातात. जेएनयू मध्येही हे काम दीर्घकाळ झाले. पण गेल्या काही वर्षांपासून असे वाटते, की देशातील या सर्वांत गंभीर आणि उत्तम संस्थेला बदनाम करण्याची एक मोहीमच सुरू आहे. का? कारण इथे भावनिक उतावीळपणापेक्षा तर्काला प्राधान्य दिले जाते? जेएनयू या देशातील लोकशाही चर्चांचा एक मानदंड बनू शकते, पण ते समजून घेण्यासाठी तशीच कशाही विचारधारा हवी, जी धर्म आणि देशाच्या नावावर उन्माद वाढवण्याऐवजी हे समजून घेण्याचा प्रयत्न करेल, की देश आणि धर्म कसे घडतात आणि कसे माणसांना जोडतात, तोडत नाहीत.. 