Premium|Study Room : ॲग्रीटेक म्हणजे काय? आधुनिक तंत्रज्ञानाने शेती कशी बदलते?

लेखक : श्रीकांत जाधवशेती हा आजही भारतीय अर्थव्यवस्थेचा आणि ग्रामीण जीवनाचा कणा आहे. देशातील जवळपास निम्म्या मनुष्यबळाला शेती आणि त्यासंलग्न व्यवसायांमधून रोजगार आणि उपजीविकेचे साधन मिळते. मात्र, जागतिक स्तरावर आणि भारतातही कृषी क्षेत्रासमोर सध्या अनेक गंभीर संकटे उभी आहेत. हवामान बदलाचा वाढता धोका, जमिनीचा खालावत चाललेला दर्जा आणि वेगाने वाढणाऱ्या लोकसंख्येची अन्नाची गरज पूर्ण करण्याचे मोठे आव्हान या क्षेत्रासमोर आहे.ॲग्रीटेक म्हणजे नेमके काय आणि ते पारंपरिक शेती कशी बदलते?सोप्या भाषेत सांगायचे तर, 'ॲग्रीटेक' म्हणजे शेतीच्या संपूर्ण मूल्यसाखळीमध्ये (Value Chain) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI), ड्रोन, रिमोट सेन्सिंग, इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IoT) आणि डिजिटल मार्केट्स यांसारख्या आधुनिक डिजिटल तंत्रज्ञानाचा वापर करणे. याचा मुख्य उद्देश शेतकऱ्यांना अचूक आणि माहितीवर आधारित निर्णय घेण्यास सक्षम करणे हा आहे.सध्या जागतिक स्तरावर शेतीची उत्पादकता अत्यंत असमान आहे. उदाहरणार्थ, अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमध्ये जिथे शेतीचे मोठ्या प्रमाणावर यांत्रिकीकरण झाले आहे, तिथे मक्याचे उत्पादन प्रति हेक्टरी १० टनांपेक्षा जास्त असू शकते. हे सर्व अचूक तंत्रज्ञान (Precision Tools) आणि कार्यक्षम निविष्ठांमुळे शक्य होते. याउलट, विकसनशील प्रदेशांमध्ये जिथे शेतीतील एकूण मनुष्यबळापैकी जवळपास ८० टक्के लोक अल्पभूधारक शेतकरी आहेत, तिथे हेक्टरी उत्पादन जेमतेम २ ते ३ टन इतकेच असते. याचे मुख्य कारण म्हणजे मानवी श्रमावर असलेले अवलंबित्व, केवळ पावसावर विसंबून असलेली शेती आणि खते-बियाण्यांची मर्यादित उपलब्धता.हीच दरी भरून काढण्याचे काम ॲग्रीटेक 'अचूक शेती' (Precision Farming) च्या माध्यमातून करत आहे. याचे प्रत्यक्ष परिणाम खालीलप्रमाणे दिसून येतात :अ) माहितीवर आधारित निर्णय (Data-Driven Decisions) : स्थानिक हवामानातील बदलांचा रिअल-टाइम मागोवा घेणे, मातीचा पोत आणि आरोग्याची अचूक माहिती मिळवणे आणि पिकांच्या वाढीवर सतत लक्ष ठेवणे आता शक्य झाले आहे.ब) बाजारपेठेतील मध्यस्थांची साखळी तोडणे : तंत्रज्ञानामुळे शेतकरी थेट ग्राहकांशी किंवा मोठ्या खरेदीदारांशी जोडले जात आहेत. यामुळे अनावश्यक मध्यस्थांची साखळी संपुष्टात येऊन शेतकऱ्यांना त्यांच्या मालाला योग्य भाव (Price Discovery) मिळण्यास मदत होत आहे.क) ज्ञानाचे सक्षमीकरण : संस्थात्मक कर्ज, पीक विमा आणि हवामान व पिकांनुसार सानुकूलित कृषी सल्ले आता सर्वसामान्यांपर्यंत पोहोचत आहेत.व्यापक आर्थिक परिणाम : उद्योग क्षेत्रातील तज्ज्ञांच्या अंदाजानुसार, ॲग्रीटेक प्लॅटफॉर्म्सच्या पद्धतशीर अवलंबामुळे भारतीय शेतकऱ्यांच्या उत्पन्नात २५ ते ३५ टक्क्यांनी वाढ होण्याची क्षमता आहे. शाश्वत विकास उद्दिष्टे (SDGs) जसे की 'भूकबळी शून्यावर आणणे' आणि 'गरिबी निर्मूलन' साध्य करण्यासाठी हे एक अत्यंत महत्त्वाचे इंजिन ठरू शकते..या परिवर्तनाला चालना देणारी प्रमुख तंत्रज्ञाने कोणती आहेत?शेतीचे हे आधुनिकीकरण प्रामुख्याने तीन प्रमुख तांत्रिक आधारस्तंभांवर उभे आहे.१) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कृषी सल्लेकृत्रिम बुद्धिमत्ता शेतीतील लाखो डेटा पॉइंट्सचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांसाठी स्थानिक भाषेतील उपयुक्त सल्ले तयार करते.अ) किसान ई-मित्र (Kisan e-Mitra) : हा एक बहुभाषिक, AI-आधारित चॅटबॉट आहे. तो दररोज शेतकऱ्यांच्या हजारो विविध प्रश्नांची उत्तरे देतो आणि भाषा व तंत्रज्ञानातील अडथळे दूर करतो.ब) राष्ट्रीय कीटक पाळत ठेवणे प्रणाली (NPSS) : ६५ हून अधिक विविध पिकांच्या जाती आणि ४०० हून अधिक कीटकांच्या प्रजातींवर लक्ष ठेवून, कीटकांचा प्रादुर्भाव लवकर ओळखण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ही स्वयंचलित प्रणाली तैनात करण्यात आली आहे.२) ड्रोन आणि प्रिसिजन (अचूक) शेतीप्रिसिजन शेतीमध्ये संपूर्ण शेतात एकाच पद्धतीने खते किंवा औषधे फवारण्याऐवजी, गरजेनुसार विशिष्ट जागेवरच फवारणी करण्यासाठी डेटाचा वापर केला जातो.अ) लक्ष्यित फवारणी (Targeted Spraying) : ड्रोन आणि सेन्सर्स शेतातील विशिष्ट भागांचे अचूक विश्लेषण करतात, ज्यामुळे केवळ रोगग्रस्त भागातच फवारणी शक्य होते. यामुळे रसायनांची बचत होते आणि मजुरीचा खर्चही कमी होतो.ब) नमो ड्रोन दीदी योजना : ₹१,२६१ कोटींच्या भरीव तरतुदीसह सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम महिला बचत गटांना (SHGs) थेट ड्रोन पुरवतो. यातून ग्रामीण तरुणांसाठी उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्माण होत आहे..या परिवर्तनाला चालना देणारी प्रमुख तंत्रज्ञाने कोणती आहेत?शेतीचे हे आधुनिकीकरण प्रामुख्याने तीन प्रमुख तांत्रिक आधारस्तंभांवर उभे आहे.१) कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) आधारित कृषी सल्लेकृत्रिम बुद्धिमत्ता शेतीतील लाखो डेटा पॉइंट्सचे विश्लेषण करून शेतकऱ्यांसाठी स्थानिक भाषेतील उपयुक्त सल्ले तयार करते.अ) किसान ई-मित्र (Kisan e-Mitra) : हा एक बहुभाषिक, AI-आधारित चॅटबॉट आहे. तो दररोज शेतकऱ्यांच्या हजारो विविध प्रश्नांची उत्तरे देतो आणि भाषा व तंत्रज्ञानातील अडथळे दूर करतो.ब) राष्ट्रीय कीटक पाळत ठेवणे प्रणाली (NPSS) : ६५ हून अधिक विविध पिकांच्या जाती आणि ४०० हून अधिक कीटकांच्या प्रजातींवर लक्ष ठेवून, कीटकांचा प्रादुर्भाव लवकर ओळखण्यासाठी आणि त्यावर उपाययोजना करण्यासाठी ही स्वयंचलित प्रणाली तैनात करण्यात आली आहे.२) ड्रोन आणि प्रिसिजन (अचूक) शेतीप्रिसिजन शेतीमध्ये संपूर्ण शेतात एकाच पद्धतीने खते किंवा औषधे फवारण्याऐवजी, गरजेनुसार विशिष्ट जागेवरच फवारणी करण्यासाठी डेटाचा वापर केला जातो.अ) लक्ष्यित फवारणी (Targeted Spraying) : ड्रोन आणि सेन्सर्स शेतातील विशिष्ट भागांचे अचूक विश्लेषण करतात, ज्यामुळे केवळ रोगग्रस्त भागातच फवारणी शक्य होते. यामुळे रसायनांची बचत होते आणि मजुरीचा खर्चही कमी होतो.ब) नमो ड्रोन दीदी योजना : ₹१,२६१ कोटींच्या भरीव तरतुदीसह सुरू करण्यात आलेला हा कार्यक्रम महिला बचत गटांना (SHGs) थेट ड्रोन पुरवतो. यातून ग्रामीण तरुणांसाठी उच्च कौशल्याधारित रोजगार निर्माण होत आहे.३) युनिफाइड डिजिटल प्लॅटफॉर्म्स (ॲग्रीस्टॅक - AgriStack)भारतीय कृषी क्षेत्र आता स्वतःची 'ओपन-सोर्स सार्वजनिक पायाभूत सुविधा' (Public Infrastructure) तयार करत आहे, ज्याला 'ॲग्रीस्टॅक' म्हणून ओळखले जाते. यामध्ये शेतकऱ्यांचा सत्यापित डेटाबेस, जमिनीच्या डिजिटल नोंदी आणि रिअल-टाइम पीक व हवामान डेटा यांचा अखंड समन्वय साधला जातो..या पायाभूत सुविधांना पाठबळ देणारी धोरणे कोणती आहेत?प्रगत देशांमध्ये AI चा यशस्वी वापर होण्यामागे तिथला मजबूत संस्थात्मक पाठिंबा, २४ तास अखंड वीज आणि भक्कम डिजिटल पायाभूत सुविधा कारणीभूत आहेत. भारतात या बदलाला गती देण्यासाठी केंद्र आणि राज्य पातळीवर अनेक उपक्रम राबवले जात आहेत.अ) डिजिटल ॲग्रिकल्चर मिशन (Digital Agriculture Mission) : भारतभर ॲग्रीस्टॅक (AgriStack) आणि सर्वसमावेशक डेटाबेस आर्किटेक्चर वेगाने तैनात करण्याच्या उद्देशाने तब्बल ₹३२,८१७ कोटींची तरतूद या मिशनअंतर्गत करण्यात आली आहे.ब) जमीन नोंदींचे डिजिटायझेशन (Land Record Digitization) : जमिनीच्या सीमांचे आधुनिकीकरण करून आणि त्याला जिओ-रेफरन्सिंग जोडून डिजिटल मालकी हक्क तयार केले जात आहेत. यामुळे शेतकऱ्यांना विनाअडथळा आणि त्रुटीमुक्त कर्ज मिळणे सोपे होणार आहे.क) राज्य-स्तरीय नाविन्यपूर्ण उपक्रम : तंत्रज्ञान आणि हाय-स्पीड इंटरनेट अगदी तळागाळापर्यंत पोहोचवण्यासाठी राज्यांनीही पुढाकार घेतला आहे. कर्नाटकचे 'कृषी संजीवनी' (Krishi Sanjeevani) आणि केरळचा 'के-फॉन' (K-FON) प्रकल्प ही याची उत्तम उदाहरणे आहेत.पूर्ण क्षमतेने तंत्रज्ञान स्वीकारण्यातील प्रमुख अडथळे काय आहेत?जरी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि ॲग्रीटेक मोठी आशा दाखवत असले, तरी ग्रामीण अर्थव्यवस्थेत त्याची अंमलबजावणी करताना काही अत्यंत गंभीर आणि नैतिक धोके आहेत.अ) डिजिटल दरी आणि विजेचा तुटवडा : हा सर्वात मोठा आणि मूलभूत अडथळा आहे. आजही अनेक दुर्गम भागांतील शेतकऱ्यांकडे स्थिर ब्रॉडबँड कनेक्टिव्हिटी नाही. शिवाय, सातत्याने होणाऱ्या भारनियमनामुळे सेन्सर्स आणि क्लाउड प्लॅटफॉर्म्स अखंडपणे चालवणे अशक्य होते.ब) प्रचंड खर्च आणि कर्जाची दरी : सेन्सर्स आणि ड्रोन्ससारख्या प्रगत उपकरणांसाठी सुरुवातीला मोठी गुंतवणूक करावी लागते. पुरेशी आर्थिक क्षमता किंवा कर्जाची उपलब्धता नसल्यामुळे अल्पभूधारक शेतकरी हे तंत्रज्ञान परवडू न शकल्याने प्रवाहाबाहेर राहतात.क) अल्गोरिदमचा पूर्वग्रह (Algorithmic Bias) : सध्या अनेक AI मॉडेल्स अमेरिकेसारख्या प्रगत देशांमधील मोठ्या आणि सलग एकाच पिकाच्या (Monoculture) शेतीचा डेटा वापरून प्रशिक्षित केली गेली आहेत. मात्र, भारतातील शेती मिश्र पिकांची, अनियमित खतांचा वापर होणारी आणि मातीचे प्रचंड वैविध्य असणारी आहे. अशा वेळी पाश्चात्य डेटावर आधारित AI मॉडेल्स चुकीचे सल्ले देण्याची शक्यता असते, ज्यामुळे गरीब शेतकऱ्यांचे मोठे नुकसान होऊ शकते.ड) तुकडे पडलेली जमीन : भारतातील शेतांचा सरासरी आकार खूप लहान आहे, ज्यामुळे मोठ्या आणि जड यांत्रिकीकरणाच्या उपायांचा वापर करणे अव्यवहार्य ठरते.ई) डेटा सुरक्षा आणि शोषणाची भीती : शेती जशी डेटा-आधारित होत आहे, तसतशी डेटा गव्हर्नन्स (माहिती सुरक्षा नियमन) कमकुवत असल्याचा फटका शेतकऱ्यांना बसू शकतो. मोठ्या बहुराष्ट्रीय कंपन्या शेतकऱ्यांच्या डेटाचा वापर करून नफा कमावू शकतात आणि शेतकऱ्यांचे त्यावर कोणतेही नियंत्रण राहत नाही..पुढील वाटचालAI आणि ॲग्रीटेक तंत्रज्ञानामुळे समाजात आधीच असलेली दरी अधिक रुंदावू नये, यासाठी भविष्यातील धोरणे ही स्थानिक, सर्वसमावेशक आणि 'शेतकरी-केंद्री' असणे अत्यंत आवश्यक आहे.अ) पायाभूत सुविधा आधी मजबूत करा : प्रगत AI तैनात करण्यापूर्वी, सरकारने ग्रामीण आणि दुर्गम भागात परवडणाऱ्या डिजिटल पायाभूत सुविधा, सार्वत्रिक ब्रॉडबँड आणि अखंड वीजपुरवठा सुनिश्चित केला पाहिजे.ब) टप्प्याटप्प्याने तंत्रज्ञानाचा अवलंब : तंत्रज्ञानाचा वापर एकदम लादण्याऐवजी हळूहळू वाढवला पाहिजे. थेट गुंतागुंतीच्या AI मॉडेल्सकडे जाण्यापूर्वी मोबाईल SMS द्वारे प्रगत कृषी सल्ले देण्यासारख्या सोप्या उपायांपासून सुरुवात करणे अधिक प्रभावी ठरते.क) शेतकरी उत्पादक कंपन्यांचा (FPOs) वापर : अल्पभूधारक शेतकऱ्यांना वैयक्तिक पातळीवर ड्रोन किंवा स्मार्ट मशिनरी घेणे परवडत नाही. अशा वेळी 'शेतकरी उत्पादक संस्थांच्या' (FPOs) माध्यमातून सामूहिक पद्धतीने तंत्रज्ञान खरेदी केल्यास खर्चाचा बोजा विभागला जातो.ड) डेटा सिस्टीम्सचे स्थानिकीकरण (देशी डेटा) : कृत्रिम बुद्धिमत्तेची मॉडेल्स पाश्चात्य डेटाऐवजी स्थानिक माती, मिश्र पीक पद्धती आणि अल्पभूधारक शेतकऱ्यांच्या वास्तवावर आधारित 'देशी डेटावर' प्रशिक्षित केली गेली पाहिजेत.ई) मजबूत डेटा अधिकार : शेतकऱ्यांच्या माहितीची गोपनीयता, संमती आणि सुरक्षा सुनिश्चित करण्यासाठी स्पष्ट कायदे आणि 'डेटा गव्हर्नन्स फ्रेमवर्क' विकसित करणे अत्यंत गरजेचे आहे.या सर्व पायाभूत आणि नैतिक आव्हानांची पद्धतशीरपणे सोडवणूक केल्यास, ॲग्रीटेक क्रांती भारतीय शेतीला एका असुरक्षित क्षेत्रातून एका आधुनिक, लवचिक आणि फायदेशीर व्यवसायात रूपांतरित करू शकते. असे झाल्यासच देशाचे 'विकसित भारत @२०४७' चे स्वप्न साकार होईल आणि कोणताही अल्पभूधारक शेतकरी या प्रगतीच्या शर्यतीत मागे राहणार नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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