experts worldwide debate slowing frontier AI amid rising cyber risks and geopolitical competition...तुमच्या मते AI चे काम काय आहे..? तुमच्या प्रश्नांची उत्तरं देणं, मजकूर लिहिणं किंवा माहिती शोधून देण्याचं काम करणारा ‘चॅटबॉट’ एवढंच ना? पण एआय आता एवढ्यावर थांबलेले नाहीत. आता एआयची वाटचाल त्यापुढेही झाली आहे. स्वतः माहिती शोधणे, कोड लिहिणे, सॉफ्टवेअरमध्ये बदल करणे, इंटरनेटवरून माहिती मिळवणे आणि दिलेले एखादे काम अनेक टप्प्यांत स्वतः पूर्ण करणे अशा ‘एजंटिक एआय’कडे जग वेगाने जात आहे.नुकत्याच काही घटना अशा घडल्या आहेत ज्याने जग हादरलं आहे. AI ने AI लाच हॅक केलं. हे नेमकं कसं झालं. एआय आता माणसाच्याही हाताबाहेर चाललं आहे का, जगभरातून एआयचा वेग कमी करण्याची मागणी का केली जात आहे, नेमक्या अशा कोणत्या घटनांमुळे ही सगळी प्रश्नचिन्ह उभी राहिली आहेत, त्यातच अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘AI Force’ स्थापन करण्याची आणि ‘AI Czar’ नियुक्त करण्याची घोषणा केली आहे. हा नेमका सगळा प्रकार काय आहे.. आणि एकूणातच एआयच्या जगात काय घडामोडी सुरू आहेत हे सगळं सविस्तर जाणून घेऊया सकाळ+ च्या विशेष लेखाच्या माध्यमातून... .AI ने खरंच कंपन्या हॅक केल्या का?हो, हे खरं आहे. हेतू कंपन्या हॅक करणे हा नव्हता पण तांत्रिकदृष्ट्या खरोखरच एआय कंपन्यांच्या बाबतीत या घटना घडल्याचे काहीच दिवसांपुर्वी समोर आले आहे. ‘चॅट जीपीटी’ ची मूळ कंपनी असणारी ‘ओपन एआय’ ही कंपनी आपल्या प्रगत एआय मॉडेल्सची सायबर सुरक्षा क्षमता तपासत होती. त्यासाठी काही एआय एजंट्सना वेगळ्या आणि नियंत्रित ‘आयसोलेटेड सॅन्डबॉक्स एन्व्हायर्नमेंट’ मध्ये विविध सायबरसुरक्षा कामे देण्यात आली होती. मात्र चाचणीदरम्यान काही एजंट्सनी या वातावरणातील सुरक्षा बंधने ओलांडून इंटरनेटपर्यंत पोहोचण्याचे मार्ग शोधले.एआय एजंट्सचा अनपेक्षित संवाद : या एजंट्सनी ओपनएआयच्या अंतर्गत आर्टिफॅक्टरी पॅकेज-मॅनेजमेंट सिस्टिममधील फाइल्स आणि डायरेक्टरीजचा वापर करून एक अनपेक्षित ‘मेसेज बोर्ड’ तयार केला. त्यावर वेगवेगळे एजंट्स आपापले शोध आणि माहिती एकमेकांशी शेअर करू लागले. काही एजंट्सनी इंटरनेटचा वापर करण्याचे मार्गही एकमेकांना सांगितले.हगिंग फेसच्या सिस्टिममध्ये प्रवेश : त्यानंतर काही एजंट्सनी सार्वजनिकरीत्या उपलब्ध असलेली माहिती आणि credentials वापरून ‘हगिंग फेस’ या प्रसिद्ध एआय प्लॅटफॉर्मच्या काही सिस्टिममध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळवला. ओपनएआयच्या अहवालानुसार एजंट्सनी काही सिस्टिमवर कोड चालवला, एका सिस्टिममध्ये root-level access मिळवला आणि मर्यादित प्रमाणात private data पर्यंतही पोहोचले. मात्र हा प्रकार नियंत्रित सुरक्षा चाचणीदरम्यान झाला होता; एआय एजंट्सना वास्तविक कंपनीवर हल्ला करण्याचे थेट मानवी निर्देश देण्यात आले नव्हते.गुगलच्या Gemini बाबतही अशीच घटनाकेवळ Open AI च नव्हे, तर गुगलच्या Gemini बाबतही स्वतंत्र सायबरसुरक्षा चाचणीदरम्यान अशीच अनपेक्षित घटना समोर आली. चाचणीदरम्यान चुकीच्या कॉन्फिगरेशनमुळे जेमिनीला अपेक्षेपेक्षा जास्त इंटरनेट प्रवेश मिळाला. त्यानंतर त्याने सार्वजनिक ऑनलाइन माहिती आणि उपलब्ध credentials चा वापर करून तीन वास्तविक कंपन्यांच्या सिस्टिममध्ये अनधिकृत प्रवेश मिळवला. महत्त्वाचे म्हणजे जेमिनीला त्या वास्तविक कंपन्यांवर हल्ला करण्याचे उद्दिष्ट देण्यात आले नव्हते. त्याला सायबरसुरक्षा चाचणीचे काम देण्यात आले होते आणि या प्रक्रियेत तो वास्तविक सिस्टिमपर्यंत पोहोचला. पण नंतर त्याने ही कृती थांबवली.यात चिंतेची बाब काय आहे?या घटनांमधील सर्वात महत्त्वाची बाब म्हणजे एआय एजंट्स आता केवळ प्रश्नांची उत्तरं देण्यापुरते मर्यादित राहिलेले नाहीत. त्यांना एखादे उद्दिष्ट दिल्यानंतर ते माहिती शोधणे, अनेक टप्प्यांत निर्णय घेणे, कोड लिहिणे, विविध डिजिटल साधने वापरणे आणि त्यातून पुढील कृती करणे अशा स्वरूपात काम करू शकतात. मात्र ही मुभा दिल्याने एखादी सुरक्षा त्रुटी किंवा चुकीचे कॉन्फिगरेशन प्रत्यक्ष सिस्टिमपर्यंत पोहोचण्याचे कारण बनू शकते. मात्र याचा अर्थ ‘एआयने मानवाच्या नियंत्रणातून पूर्णपणे बाहेर जाऊन स्वतःहून हॅकिंग सुरू केले’ असा होत नाही. दोन्ही घटना नियंत्रित सायबरसुरक्षा चाचण्यांच्या संदर्भात घडल्या. चिंतेचा मुद्दा हा आहे की, एआयला अधिकाधिक स्वायत्तता आणि डिजिटल सिस्टिम्सचा प्रवेश दिला जात असताना त्याच्यावर सुरक्षिततेची बंधने किती प्रभावीपणे लागू ठेवता येतील? .चॅटबॉटपासून ‘एआय एजंट’ पर्यंतचा प्रवाससध्या AI मध्ये होत असलेला सर्वात महत्त्वाचा बदल म्हणजे ‘एजंटिक एआय’. साध्या चॅटबॉटला आपण प्रश्न विचारतो आणि तो उत्तर देतो. एआय एजंटला मात्र एखादे उद्दिष्ट दिले की, तो त्या उद्दिष्टापर्यंत पोहोचण्यासाठी अनेक टप्पे स्वतः ठरवू शकतो. उदाहरणार्थ, माहिती शोधणे, तिचे विश्लेषण करणे, कोड लिहिणे, एखादे टूल वापरणे आणि त्यातून मिळालेल्या माहितीनुसार पुढची कृती करणे.याच कारणामुळे Google, OpenAI आणि Anthropic सारख्या कंपन्यांच्या सायबरसुरक्षा चाचण्यांकडे आता केवळ ‘मॉडेल किती हुशार आहे?’ या प्रश्नातून पाहिले जात नाही. ‘मॉडेलला किती autonomy म्हणजेच मुभा द्यायची?’ हा त्याहून महत्त्वाचा प्रश्न बनला आहे. Anthropic नेही आपल्या सुरक्षा चाचण्यांमध्ये वास्तविक संस्थांच्या सिस्टिमशी संबंधित अशा incidents ची नोंद केली आहे.मग AI स्वतःच AI ला हॅक करू शकतो का?तांत्रिकदृष्ट्या एआयचा वापर करून दुसऱ्या एआय सिस्टिमवर हल्ला करण्याची क्षमता वाढत आहे. एआय reconnaissance, code generation, vulnerability शोधणे आणि अनेक सायबरसुरक्षा कामे जलद करू शकतो.Google च्या Threat Intelligence Group ने २०२६ मध्ये केलेल्या निरीक्षणानुसार cyber attackers देखील साध्या prompting पासून अधिक autonomous AI workflows कडे वळत आहेत. काही प्रकरणांमध्ये AI-enabled systems चा वापर माहिती गोळा करण्यापासून पुढील हल्ल्याच्या टप्प्यांपर्यंत केला जात असल्याचे Google ने नोंदवले आहे..Premium|Thought to Text : मेंदूतले विचार न बोलता थेट स्क्रिनवर येणार..! जागतिक परिषदेतल्या नव्या शोधाची चर्चा; आता मेंदूहक्कांचा कायदा करा असा सूर का उमटतोय?.याच वेळी अमेरिकेत ‘AI Force’ ची चर्चा का?या सगळ्या घडामोडींच्या पार्श्वभूमीवर अमेरिकेचे राष्ट्राध्यक्ष डोनाल्ड ट्रम्प यांनी ‘AI Force’ आणि ‘AI Czar’ची घोषणा केली आहे. ‘AI Czar’ म्हणजे एआयशी संबंधित विविध सरकारी धोरणांमध्ये समन्वय साधणारी वरिष्ठ व्यक्ती अशी सध्या तरी प्राथमिक कल्पना आहे. मात्र नव्या ‘AI Force’ची रचना, त्याचे सदस्य, अधिकार आणि कामकाजाचा नेमका आराखडा अद्याप स्पष्ट झालेला नाही. पण ही वरिष्ठ व्यक्ती म्हणून जर अमेरिकेने इलॉन मस्क सारख्या माणसाला नेमले तर काय असाही प्रश्न आता जनतेला पडला आहे.मात्र सरकारच्या पातळीवर एआयला स्वतंत्र धोरणात्मक विषय म्हणून हाताळण्याची गरज वाढत असल्याचेही यातून दिसते. कारण एआयचा प्रश्न आता फक्त टेक कंपन्यांपुरता मर्यादित नसून तो देशाची सुरक्षा, अर्थव्यवस्था, सायबरसुरक्षा, ऊर्जा, चिप्स, डेटाअशा सगळ्या गोष्टींशी निगडित आहे.जगभरात ‘AI चा वेग कमी करा ’ विरुद्ध ‘AI चा वेग कमी करू नका’ असा संघर्ष का उभा राहिलाय?एआयच्या भविष्यासंदर्भात तंत्रज्ञानाच्या विश्वात अजिबात एकमत नाही. काही AI safety researchers आणि industry leaders ना frontier AI च्या वेगाने वाढणाऱ्या क्षमतेमुळे भविष्यातील गंभीर गोष्टींची चिंता आहे. त्यांचा भर हा safety testing, safeguards आणि coordination वर आहे. म्हणजेच त्यांचं म्हणणं आहे की, एआयचा स्वीकार हा अपरिहार्य आहे पण तो प्रत्येक टप्प्यावर तपासला जावा, त्याची सर्व बाजूंनी तपासणी व्हावी, त्यावर निर्बंध असावे आणि मगच या गोष्टी जनमानसात स्विकारल्या जाव्यात.दुसरीकडे Nvidia चे CEO Jensen Huang एआय विकासाचा वेग कमी करण्याच्या भूमिकेला समर्थन दिलेलं नाही. ते म्हणतात, ‘आपण शक्य तितक्या वेगाने AI विकसित केला पाहिजे, इतर देश किंवा कंपन्या किती वेगाने जात आहेत याची पर्वा न करता. वेग कमी करू नका; पण तयार नसलेले किंवा असुरक्षित AI products बाजारात आणू नका.’ हे म्हणत असताना २०३० पर्यंत एआयमुळे मानवजातीचा अंत होईल या प्रकारची भाकितं त्यांनी नाकारली आहेत. पण यातूनच जगभरातील तज्ज्ञांमध्ये मतमतांतरे झालेलं पहायला मिळतं आहे..Premium|We Must Act Now : १५ नोबेल विजेत्यांसह २०० अर्थतज्ज्ञ आणि एआय संशोधकांचे जगभरातील देशांना पत्र; संपूर्ण जगाची अर्थव्यवस्थाच बदलणार असल्याचा इशारा.पुढील काळात जागतिक स्पर्धा आणि साधन संपत्ती महत्त्वाचे विषय ठरणार..एआयची स्पर्धा आता केवळ कोणाचा chatbot चांगला यावर राहिलेली नाही. Google, OpenAI, Anthropic, Meta आणि इतर कंपन्या अधिक सक्षम reasoning models आणि AI agents विकसित करत आहेत. त्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर GPUs, data centres, networking आणि ऊर्जा आवश्यक आहे.यात Nvidia ची भूमिका विशेष आहे. कंपनीच्या आर्थिक वर्षात २०२६ मध्ये Data Center revenue $193.7 billion वर पोहोचला. यावरून AI boom च्या मागे किती मोठी computing infrastructure economy उभी राहिली आहे, हे दिसते.त्याच वेळी अमेरिका आणि चीन यांच्यात chips, AI models, computing infrastructure आणि AI deployment च्या बाबतीत स्पर्धा तीव्र होत आहे. त्यामुळे एआय आता तंत्रज्ञानाच्या पलीकडे जाऊन भूराजकीय सत्तेचा भाग बनला आहे. काही वर्षांपूर्वी एआयबाबत असं म्हंटलं जायचं की, AI माणसासारखा विचार करू शकेल का? पण काळानुसार आता हा प्रश्न बदलला आहे. AI स्वतःहून काय काय करू शकतो? आणि त्यापुढचा प्रश्न त्याला काय करू द्यायचे आणि काय करू द्यायचे नाही? हा आहे.Gemini च्या security testing मधील घटना, AI agents चा वाढता वापर, cyber attacks मध्ये AI ची वाढती भूमिका, AI safety वरील मतभेद आणि अमेरिकेने जाहीर केलेली AI Force ही सगळी वेगवेगळी प्रकरणे नाहीत. ती एआयच्या पुढच्या टप्प्याकडे होणाऱ्या संक्रमणाची वेगवेगळी चिन्हं आहेत. आणि पर्यायाने तुमचं आमचं भविष्य ठरवणाऱ्या घटना आहेत.-----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.