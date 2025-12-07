प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Immortality Science History : अमरत्वाच्या शोधाचा प्रवास; पुराणकथांपासून एआय आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगपर्यंतचा इतिहास

Human Lifespan Extension : हजारो वर्षांपासून चाललेल्या अमरत्व आणि दीर्घायुष्याच्या मानवी धडपडीचा इतिहास, ज्यात पौराणिक कथा, अल्केमी प्रयोग आणि आधुनिक वैद्यकशास्त्रातील प्रगतीचा समावेश असून, आता ‘एआय’ आणि 'क्वांटम कॉम्प्युटिंग'मुळे १५० वर्षांपर्यंतच्या आयुष्याची शक्यता निर्माण झाली आहे.
Immortality Science History

Immortality Science History

esakal

सप्तरंग टीम
Updated on

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर

आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्वाँटम कॉम्प्युटिंग यांच्यामुळे आपल्याला काही काळात अमरत्व मिळू शकेल किंवा निदान १५० वर्षांपर्यंत दीर्घायुष्य लाभू शकेल असं अनेक शास्त्रज्ञांना आणि ‘एआय’मध्ये संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना वाटायला लागलेलं आहे. त्यामध्ये स्टेम सेल थेरपी, जीन एडिटिंग, अति जलद डायग्नोसिस आणि ड्रग डिस्कवरी अशा अनेक संशोधनांचा समावेश आहे. अमरत्वावर एआयद्वारे प्रयत्न सुरू होण्याआधी झालेल्या प्रयोगांचा हा रंजक इतिहास...

Loading content, please wait...
Life
being human
Innovation
artificial intelligence

Related Stories

No stories found.