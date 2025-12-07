Premium|Immortality Science History : अमरत्वाच्या शोधाचा प्रवास; पुराणकथांपासून एआय आणि क्वांटम कॉम्प्युटिंगपर्यंतचा इतिहास

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि क्वाँटम कॉम्प्युटिंग यांच्यामुळे आपल्याला काही काळात अमरत्व मिळू शकेल किंवा निदान १५० वर्षांपर्यंत दीर्घायुष्य लाभू शकेल असं अनेक शास्त्रज्ञांना आणि ‘एआय’मध्ये संशोधन करणाऱ्या संशोधकांना वाटायला लागलेलं आहे. त्यामध्ये स्टेम सेल थेरपी, जीन एडिटिंग, अति जलद डायग्नोसिस आणि ड्रग डिस्कवरी अशा अनेक संशोधनांचा समावेश आहे. अमरत्वावर एआयद्वारे प्रयत्न सुरू होण्याआधी झालेल्या प्रयोगांचा हा रंजक इतिहास....आपण अमर व्हावं यासाठी आपल्याला अमृत मिळावं किंवा निदान अनेक वर्षं जगता यावं म्हणून काही औषधं मिळावीत यासाठी हजारो वर्षांपासून माणूस स्वप्न बघत आलेला आहे आणि त्यासाठी प्रचंड धडपडही त्यानं केली आहे. अमृत हे देवांचे पेय आहे आणि त्यामुळे अमरत्व प्राप्त होतं अशा तऱ्हेचे उल्लेख ऋग्वेद आणि उपनिषद यांच्यामध्ये केलेले आहेत असं मानलं जातं. देव आणि दानव यांनी केलेल्या समुद्रमंथनातून लक्ष्मी, कौस्तुभ मणी, पारिजातक वृक्ष, सुरा, धन्वंतरी, चंद्र, कामधेनू, ऐरावत, रंभा/अप्सरा, सात मुखी शुभ घोडा, हलाहल (विष), धनुष्य आणि पांचजन्य शंख या १३ रत्नांबरोबरच अमृत हे १४वं रत्न कसं बाहेर पडलं आणि त्यासाठी देव आणि दानव यांच्यात कसं युद्ध झालं याबद्दलची पुराणकथा आपल्याकडे प्रसिद्धच आहे. हठयोग, राजयोग, प्राणायाम आणि आयुर्वेद हे आपल्याला आपलं आयुष्य वाढवण्याकरता मदत करतात अशी पूर्वीपासून समजूत होती आणि त्यातल्या काही गोष्टींना वैज्ञानिक पाया सुद्धा होता. रामायण आणि महाभारत यांच्यामध्ये अमृतकुंभासाठीचं युद्ध, दधीची, मार्कंडेय ऋषी यांचा दीर्घायुष्याशी किंवा अमरत्वाशी संबंध होता असंही मानलं जातं. एका ग्रीक पुराणकथेमध्ये इऑस नावाची एक सुंदर देवता टिथोनस नावाच्या राजपुत्राच्या प्रेमात पडते आणि त्याला अमरत्व मिळावं म्हणून देवांचा राजा झीयस याला विनंती करते, पण त्याचं तारुण्य टिकावं ही मागणी न केल्यामुळे टिथोनस अनेक वर्ष जगतो पण त्याचे कसे हाल होतात हे सांगितलं आहे..Premium|Benefits of Gym on Mindset : जिम म्हणजे थेरपी.इजिप्तमध्ये जेव्हा तिथल्या राजांना म्हणजेच फरोहाजना पुरलं जाई तेव्हा त्यांच्याबरोबर त्यांचा मृत्यूनंतरचा प्रवास सुखकर होण्यासाठी आणि त्यानंतर त्यांना पुन्हा जिवंत होऊन जगण्यासाठी काही सामान त्यांच्याबरोबर पुरलं जाई. याचे उल्लेख टेक्स्ट्स ऑफ द पिरॅमिड आणि बुक ऑफ द डेड यामध्ये मिळतात. चीनमध्येही पूर्वीपासून श्वसन, ध्यान, लैंगिक ऊर्जा नियंत्रित करून अमरत्व मिळवता येतं अशी समजूत होती. तसंच जिनसेंग, सिनेबार (मर्क्युरी सल्फाईड) अशी रसायनं औषध म्हणून वापरली तर अमरत्व मिळवता येतं अशीही समजूत होती.प्रयत्नांची पराकाष्ठाख्रिस्तपूर्व २२१मध्ये किन शी हुवांग नावाचा राजा होऊन गेला. तो मृत्यूविषयी कधीच बोलत नसे आणि त्यानं मृत्युपत्र करायलासुद्धा नकार दिला होता. आपल्याला अनंत काळ जगता यावं म्हणून अमृत शोधण्याकरता त्यानं काही सैनिकांना दूरदेशी (बहुदा जपान) पाठवलं होतं. पण त्यांना ते काही मिळालं नाही. आपण तसंच परत गेल्यास राजा आपल्याला मारून टाकेल या भीतीनं ते सैनिक कधीच परतले नाहीत. शेवटी राजानं अमरत्व मिळवण्याकरता पारा खाल्ला आणि त्यामुळे तो मरण पावला. १३व्या ते १६व्या शतकांमध्ये ज्या पाण्यात अंघोळ केल्यावर पुन्हा तारुण्य येतं अशा तारुण्याचं कारंजं या नावानं गाजलेल्या झऱ्याचा शोध घेण्यासाठी अनेक राजे महाराजे यांनी बऱ्याच मोहिमा सुरू केल्या होत्या. हे झरे शोधण्याच्या नादातच जपानचा शोध लागला, अशीही एक आख्यायिका आहे. आणखीन एका (दंत)कथेप्रमाणे इजिप्तची सौंदर्यवती राणी क्लिओपात्रा तर आपलं सौंदर्य आणि तारुण्य टिकवण्यासाठी दररोज दहा गाढविणींच्या दुधानं तर १६व्या शतकातील एलिझाबेथ बाथरॉय नावाची राणी तरुण राहण्यासाठी तरुण मुलींना मारून त्यांच्या रक्तानं अंघोळ करायची असं म्हटलं जातं!.त्याच काळी कुठल्याही गोष्टीपासून सोनं बनवण्यासाठी परीस आणि अमरत्व मिळवण्यासाठी अमृत या गोष्टी मिळवण्यासाठी अल्केमिस्ट्स १३व्या शतकापासून धडपड करत होते. अमृत तयार करण्यासाठी मग चित्रविचित्र प्रयोग सुरू झाले. उदाहरणार्थ मीठ, गंधक आणि पारा यांचं संतुलन शरीरात ठीक असल्यास प्रकृती चांगली राहते असा दावा थिफ्रॅक्ट्स बॉम्बस्ट्रस या स्विस माणसानं केला होता. इथपर्यंत ठीक होतं पण जास्त जगण्यासाठी सोनं, सिंहाच्या काळजाचे बारीक बारीक तुकडे, गांडूळ, कांदे आणि चित्रविचित्र वनस्पती अशांसारख्या विचित्र गोष्टींचं मिश्रण करून (अरे बापरे!) शिजवायचं आणि त्यातून वेगवेगळी औषधे तयार करायची असे भयानक उपचारही त्याकाळी सांगितले जात. ही त्यावेळच्या फार्मास्युटिकल इंडस्ट्रीची सुरुवातच होती!!! हे औषध घेऊन एखादा चुकून जास्त जगलाच तर ते औषध सुचवणारा अल्केमिस्ट त्यावर भावही मारायचा आणि मग त्याच्याकडे त्या औषधासाठी मोठ्या रांगा लागायच्या! पण या अल्केमिस्ट्समुळे रसायनशास्त्र मात्र खूप पुढे गेलं. पॅरासेल्सस यानं पाऱ्याच्या वेगवेगळ्या संयुगांवर प्रयोग केले. जाबीर इब्न हय्यान याच्यासारख्या अरबी अल्केमिस्ट्सनी अमरत्व आणि धातू परिवर्तन यांच्यासाठी रसायनशास्त्र विकसित केलं..Premium|Gym Fitness Myths : जिमच्या व्यायामाबद्दलचे मिथक आणि खरे तथ्य.वैद्यकीय प्रयत्नआधुनिक वैद्यकाची १९व्या आणि २०व्या शतकात सुरुवात झाली आणि सेल्स, सेल्युलर एजिंग, टेलोमीयर्स यांचे शोध लागले. १९००च्या आसपास काही डॉक्टरांनी अजब प्रयोग केले. काहींनी मेंढ्यांच्या किंवा माकडांच्या ग्रंथी माणसात प्रत्यारोपित केल्या, तर काहींनी ‘युथ सिरम’सारखे दावे केले. पण ते सगळे अवैज्ञानिक होते. पण याच शतकात जेनेटिक्स, अनेक प्रकारची अँटिबायोटिक्स, व्हॅक्सिन्स, औषधं, शस्त्रक्रिया, सिटीस्कॅन, एमआरआय यांसारख्या चाचण्या अशा अनेक गोष्टींमध्ये प्रचंड प्रगती झाली आणि माणसाचं आयुर्मान वाढलं. उदाहरणार्थ, अमेरिकेत १८०० साली ते ३५ ते ४० वर्ष होतं तर १९००, २००० आणि २०२५मध्ये ते अनुक्रमे ४८.२ वर्षं, ७६ ते ७७ वर्षं आणि ७९.७ वर्षं इतकं वाढलं होतं. २१व्या शतकात मॉडर्न लॉन्जेविटी सायन्सवर गंभीर तऱ्हेनं विचार आणि संशोधन सुरू झालं. जीन एडिटिंग, CRISPR हे जनुके बदलण्याचे तंत्र वापरून म्हातारपणाचे विकार किंवा वयाशी संबंधित आजार कमी करण्यावर संशोधन सुरू झालं. तसंच वयोमानानुसार ज्यांची लांबी कमी होत जाते अशा टेलोमिअरची लांबी वाढवणं, वृद्ध पेशी काढून टाकणं (Senolytics), स्टेम सेल्स वापरून किंवा कृत्रिम अवयव वापरून किंवा थ्री डी बायोप्रिंटिंग वापरून आयुष्य वाढवणं किंवा अमरत्व मिळवणं यासाठी प्रयत्न सुरू झाले..त्याचबरोबर माईंड अपलोडिंग म्हणजे मानवाचा मेंदू स्कॅन करून संगणकामध्ये त्याची डिजिटल कॉपी तयार करणं यावर विचार सुरू झाले. आता तर क्रायोनिक्सची लाट आलेली आहे. यामध्ये शरीर किंवा मेंदू अत्यंत कमी तापमानात संरक्षित करून भविष्यात पुन्हा जिवंत करता येईल अशी आशा बाळगून अमेरिका आणि रशिया इथल्या हजारो लोकांनी यासाठी नोंदणी केलेली आहे. थोडक्यात, काही वर्षांनी जेव्हा अमरत्व किंवा कमीत कमी प्रचंड दीर्घायुष्य शक्य होईल त्यावेळेला त्यांना पुन्हा जिवंत करून शेकडो वर्ष जगण्याची इच्छा आहे असं दिसतंय! त्यांना ‘बेस्ट ऑफ लक’ देऊन आपण हा लेख संपवूया. या सगळ्यांमध्ये ‘एआय’ची काय भूमिका असेल याविषयी जास्त सखोल विवेचन आपण नंतर करूया..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 