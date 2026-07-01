Premium|AI Financial Privacy Risks : डिजिटल धोका समजून घ्या!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comएआय चॅटबॉट्समुळे आर्थिक सल्ला घेणे पूर्वीपेक्षा सोपे झाले आहे; परंतु त्या बदल्यात आपण नकळत आपले बँक खाते, कर्ज, पगार आणि इतर संवेदनशील आर्थिक माहिती डिजिटल विश्वात उघड करत आहोत. एआयची उपयुक्तता निर्विवाद असली, तरी गोपनीयतेची किंमत मोजून ती स्वीकारणे कितपत शहाणपणाचे आहे, याचा गांभीर्याने विचार करण्याची वेळ आली आहे.आज कोट्यवधी भारतीय शांतपणे आपली अत्यंत संवेदनशील आणि गोपनीय आर्थिक माहिती कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ चॅटबॉट्सच्या स्वाधीन करत आहेत. धक्कादायक म्हणजे, आपण जे काही टाईप करत आहोत त्याचा वापर भविष्यात कधीतरी आपल्याच विरुद्ध केला जाऊ शकतो, याची पुसटशी जाणीवही अनेकांना नसते. एखादा युझर बजेटिंगचा सल्ला घेण्यासाठी क्रेडिट कार्डचे स्टेटमेंट चॅटबॉक्समध्ये कॉपी-पेस्ट करतो; तर कोणीतरी कर नियोजनाविषयी विचारण्यासाठी स्वतःच्या पगाराचा आकडा बिनदिक्कत शेअर करतो. काही जण तर थेट आपल्या कर्जाची थकबाकी, मासिक हप्ते आणि बँकांची नावे यांसारखी संवेदनशील माहिती चॅटबॉक्समध्ये सर्रास टाकतात; कारण आर्थिक सल्लागाराची भेट घेण्यापेक्षा मोबाईलवर एका क्लिकवर माहिती मिळवणे त्यांना सोपे अन् सोयीचे वाटते.पण लक्षात घ्या, या प्रत्येक संवादाचा एक डिजिटल माग (डिजिटल ट्रेस) मागे उरत असतो आणि चॅटबॉक्सची ती विंडो किंवा संवाद संपल्यानंतरही हा डिजिटल डेटा कधीच नष्ट होत नाही. येथे खरा प्रश्न एआय चॅटबॉट्स उपयुक्त आर्थिक मार्गदर्शन करू शकतात की नाही, हा नाहीच; कारण ते नक्कीच उत्तम मार्गदर्शन करू शकतात. मूळ प्रश्न असा आहे, की केवळ तात्पुरत्या सुविधेसाठी आपण एवढा मोठा धोका पत्करणे योग्य आहे का? जर हा डेटा चुकीच्या लोकांच्या हाती लागला, तर ओळख चोरी (आयडेंटिटी थेफ्ट), टार्गेटेड फ्रॉड (नियोजित फसवणूक) किंवा अत्यंत हुशार फिशिंग हल्ल्यांना आपण स्वतःच आमंत्रण देण्यासारखे आहे. डिजिटल वित्तीय समावेशनाकडे (डिजिटल फायनान्शियल इन्क्लुजन) वेगाने धावणाऱ्या भारतासारख्या देशात, या वाढत्या चिंतेवर आता अत्यंत प्रामाणिकपणे आणि गांभीर्याने चर्चा करण्याची खरी गरज निर्माण झाली आहे..Premium|Metaverse: मेटाव्हर्स: आभासी जगातली नवी क्रांती.मोफत आणि तत्पर सेवेचे आकर्षणएआय चॅटबॉट्सचे आकर्षण अगदी स्पष्ट, स्वाभाविक आणि समजण्यासारखे आहे. हे चॅटबॉट्स दिवसाचे २४ तास आणि आठवड्याचे सातही दिवस कधीही उपलब्ध असतात. ते पूर्णपणे मोफत किंवा अगदी नगण्य शुल्कात क्लिष्ट आर्थिक संकल्पना अत्यंत साध्या आणि सोप्या भाषेत समजावून सांगण्यास सक्षम असतात. उदाहरणार्थ, बंगळुरूमध्ये राहणारा एखादा तरुण नोकरदार, ज्याला कार लोन, पर्सनल लोन आणि क्रेडिट कार्डचे कर्ज यांपैकी कोणत्या कर्जाला आधी प्राधान्य द्यावे हे समजून घ्यायचे आहे, त्याला काही सेकंदांतच एक सुटसुटीत आणि संरचित उत्तर मिळते. तसेच, जयपूरमधील एखादा निवृत्त वृद्ध नागरिक, ज्याला ॲन्युइटी (वार्षिक उत्पन्न योजना) पर्यायांबद्दल उत्सुकता आहे, तो कोणतीही घाई न करता किंवा मनात कोणताही संकोच न बाळगता चॅटबॉट्सला एकापाठोपाठ एक प्रश्न विचारू शकतो.चक्रवाढ व्याजाचे गणित समजून घेणे, कर्जफेडीच्या ‘ॲव्हलांच’ (Avalanche) आणि ‘स्नोबॉल’ (Snowball) सारख्या विविध धोरणांची तुलना करणे किंवा म्युच्युअल फंडची मूलभूत रचना समजून घेणे यांसारख्या सामान्य आर्थिक शिक्षणासाठी हे टूल्स खरोखरच समाजोपयोगी काम करत आहेत. ज्या समाजात व्यावसायिक आर्थिक सल्लागारांची सेवा प्रदीर्घ काळापासून केवळ श्रीमंत वर्गापुरतीच मर्यादित होती, तिथे हे तंत्रज्ञान सर्वसामान्य जनतेसाठी आर्थिक साक्षरतेची दारे खुली करत आहे आणि ही नक्कीच लहान गोष्ट नाही..धोक्याची पहिली घंटा... जेव्हा सामान्य प्रश्न वैयक्तिक बनतातखरे संकट तेव्हा सुरू होते, जेव्हा एखादा युझर सामान्य माहिती विचारण्याऐवजी आपली विशिष्ट आणि वैयक्तिक ओळख सांगणारी माहिती चॅटबॉट्ससोबत शेअर करू लागतो. गोपनीयतातज्ज्ञ (प्रायव्हसी एक्सपर्ट्स) आणि सायबर सुरक्षा संशोधक बऱ्याच काळापासून या धोक्याच्या रेषेबद्दल सर्वांना चेतावणी देत आहेत आणि त्यांच्या या इशाऱ्यांकडे आता आपण अधिक गांभीर्याने लक्ष देण्याची गरज आहे. हा धोका केवळ काल्पनिक किंवा गृहीत धरलेला नाही. जेव्हा एखादी व्यक्ती आपले पूर्ण नाव, पत्ता किंवा थेट आधार नंबर एआय चॅटबॉक्समध्ये टाईप करते, तेव्हा तो सर्व डेटा अशा सिस्टीममध्ये प्रवेश करतो, ज्याची अंतर्गत कार्यपद्धती सामान्य युझरसाठी पूर्णपणे गुप्त (ओपेक) असते.हा डेटा इतर देशांमधील सर्व्हरवर स्टोअर केला जाऊ शकतो. एआय मॉडेलच्या भविष्यातील आवृत्त्यांना अधिक प्रगत करण्यासाठी आणि त्यांना प्रशिक्षण (ट्रेनिंग) देण्यासाठी या डेटाचा वापर केला जाऊ शकतो. सर्वात वाईट परिस्थितीमध्ये, जर डेटा ब्रीच (माहितीची चोरी) झाली, तर हा सर्व डेटा उघडा पडू शकतो. युझरने एकदा का ‘एंटर’ बटण दाबले, की त्यानंतर त्या डेटाचे पुढे काय होते, यावर त्याचे कोणतेही नियंत्रण राहत नाही. तसेच, तो प्लॅटफॉर्म डेटा सुरक्षेबद्दल जे दावे करतो, ते कितपत खरे आहेत हे तपासण्याचा कोणताही मार्ग युझरकडे नसतो.नोकरी व पगाराची माहिती : फसवणुकीचे नवे अस्त्रआपल्या नोकरीचा तपशील शेअर करणे किती घातक ठरू शकते, याचा अंदाज अनेक युझर्सना नसतो. एआयला आपण नेमके कुठे काम करतो, आपले पद काय आहे आणि आपण किती वर्षांपासून तिथे कार्यरत आहोत, हे सांगणे अगदी निरुपद्रवी वाटू शकते; विशेषतः जेव्हा आपण पगारवाढीच्या संवादासाठी किंवा विशिष्ट क्षेत्रातील गुंतवणुकीचे पर्याय शोधण्यासाठी प्रश्न विचारत असतो. परंतु, माहितीचा हाच अचूक मिलाफ सायबर गुन्हेगारांना अत्यंत हुशार फिशिंग ई-मेल किंवा हुबेहूब बनावट ओळख (इम्पर्सनेशन) तयार करण्यासाठी आवश्यक असतो.तुमच्या कंपनीच्या एचआर विभागाकडून आल्यासारखा वाटणारा एखादा संदेश, ज्यामध्ये तुमच्या खऱ्या पदाचा आणि कंपनीचा अचूक संदर्भ असेल, तर सामान्य संदेशापेक्षा तुम्ही त्यावर सहज विश्वास ठेवाल आणि फसवणुकीचे बळी ठराल. यासाठी एआय सिस्टीम स्वतः दुष्ट किंवा वाईट असण्याची गरज नाही; ती केवळ अशा डेटाचे संकलन केंद्र (रिपॉझिटरी) म्हणून काम करते, जिथून डेटा अखेर लीक होतो - मग तो डेटा ब्रीचमुळे असो, अंतर्गत सुरक्षेतील त्रुटींमुळे असो किंवा युझरच्या संमतीशिवाय झालेल्या पुढील वापरामुळे असो..Premium|Ethical hacking careers : सायबर सुरक्षेतील एथिकल हॅकर्स: ब्लॅक हॅटपासून फरक, शिक्षण, सर्टिफिकेट कोर्सेस आणि करिअर मार्ग.कर्जाचा आणि व्यवहारांचा ट्रॅक... तुमचा वित्तीय फिंगरप्रिंटकर्जाशी संबंधित डेटा शेअर करण्यामध्ये एक अत्यंत सूक्ष्म; पण तितकाच गंभीर धोका दडलेला आहे. मला ५ लाख, ३ लाख आणि २ लाख रुपयांचे कर्ज आहे आणि त्यांची वर्गवारी कशी करू, असा सामान्य प्रश्न विचारणे आणि दुसरीकडे प्रत्येक कर्जाच्या रकमेसोबत बँकेचे नाव, अचूक ईएमआय, व्याजदर आणि खाते क्रमांक यांची संपूर्ण यादी देणे, यात जमीन-अस्मानाचा फरक आहे. पहिला प्रश्न अनामित आणि अत्यंत उपयुक्त आहे. परंतु, दुसरा प्रश्न तुमचा एक ‘वित्तीय फिंगरप्रिंट’ (फायनान्शियल फिंगरप्रिंट) तयार करतो. डेटा पॉइंट्सचा हा असा संच आहे, जो लीक झालेल्या इतर डेटाबेससोबत मॅच करून तुमच्या वैयक्तिक आयुष्याची आणि आर्थिक स्थितीची संपूर्ण कुंडली तयार करण्यासाठी वापरला जाऊ शकतो.हाच नियम तुमच्या दैनंदिन व्यवहारांच्या इतिहासालाही लागू होतो. तुमचे क्रेडिट कार्ड किंवा यूपीआय व्यवहारांचे तपशील, ज्यामध्ये व्यापाऱ्यांची नावे, अचूक रकमा, तारखा आणि ठिकाणे समाविष्ट आहेत, ते एआय चॅटबॉक्समध्ये सरळ कॉपी-पेस्ट करणे म्हणजे एखाद्या अनोळखी व्यक्तीच्या हातात आपले बँक स्टेटमेंट सोपवून त्याच्या प्रामाणिकपणावर आंधळा विश्वास ठेवण्यासारखेच आहे.कागदपत्रे अपलोड करणे : आत्मघातकी पाऊलजेव्हा युझर्स थेट कागदपत्रे अपलोड करू लागतात, तेव्हा धोक्याची पातळी सर्वोच्च शिखरावर पोहोचते आणि तिथे चुकीला कोणतीही माफी नसते. चॅटबॉट्स कोणत्याही दस्तऐवजाचे विश्लेषण करू शकतात, या क्षमतेमुळे काही युझर्स इतके धाडसी बनतात, की ते आपले आयटी रिटर्न, बँक स्टेटमेंट्स आणि गुंतवणुकीचे गोषवारे थेट चॅटबॉक्समध्ये अपलोड करतात. काही जण अपलोड करण्यापूर्वी आपले नाव किंवा खाते क्रमांक काळ्या शाईने पुसून (रिडॅक्ट करून) सुरक्षा घेण्याचा प्रयत्न करतात. परंतु, ही सुरक्षिततेची केवळ एक खोटी भावना आहे. आर्थिक कागदपत्रे परस्परांशी अत्यंत गुंफलेली असतात. एका टॅक्स रिटर्नमध्ये एम्प्लॉयरचे नाव, उत्पन्नाचे आकडे आणि वजावटीच्या (डिडक्शन) अशा अनेक श्रेणी असतात, ज्यावरून नावाशिवायही, इतर उपलब्ध डेटाच्या मदतीने संबंधित व्यक्तीची ओळख सहज पटवली जाऊ शकते. हस्तपुस्तिका किंवा मॅन्युअल पद्धतीचा वापर करून केलेले संपादन डेटाची पुनर्निर्मिती रोखण्यासाठी कधीही पुरेसे ठरत नाही. त्यामुळे अत्यंत स्पष्ट नियम पाळा : कोणत्याही परिस्थितीत तुमची आर्थिक कागदपत्रे एआय चॅटबॉटवर कधीही अपलोड करू नका.प्रायव्हसी सेटिंग : सुरक्षिततेचा केवळ आभासआता या एआय प्लॅटफॉर्म्सनी स्वतःहून काही सुरक्षा उपाय ऑफर करण्यास सुरुवात केली आहे; परंतु त्यांची कार्यक्षमता वेगवेगळ्या प्लॅटफॉर्मवर मोठ्या प्रमाणात बदलते. अनेक प्लॅटफॉर्म आता युझर्सना चॅट हिस्ट्री बंद करण्याची किंवा मॉडेल ट्रेनिंगमधून ऑप्ट-आऊट (Opt-out) होण्याची सुविधा देतात. युझर्सनी उपलब्ध असलेल्या या सर्व सेटिंग्सचा वापर नक्कीच केला पाहिजे. परंतु, त्या म्हणजे संपूर्ण सुरक्षिततेची हमी नव्हे. एका सिंगल सेशनमध्ये प्रोसेस केलेला डेटा अजूनही तात्पुरत्या स्वरूपात स्टोअर केला जाऊ शकतो आणि वेगवेगळ्या चॅटबॉट्सची प्रायव्हसी कंट्रोल्सची रचना अत्यंत भिन्न असते.एका प्लॅटफॉर्मवर ट्रेनिंग बंद करणाऱ्या युझरला कदाचित हे माहीत नसेल की दुसरा चॅटबॉट पूर्णपणे वेगळ्या नियमांवर काम करत आहे. हा सर्व तांत्रिक फरक समजून घेण्याची संपूर्ण जबाबदारी केवळ त्या सामान्य युझरवर पडते, जी एक अत्यंत अवाजवी अपेक्षा आहे; कारण हे तंत्रज्ञान बाजारात आणताना ते अत्यंत सोपे आणि युझर-फ्रेंडली असल्याचा प्रचार केला जातो..कॅफेमधील अनोळखी व्यक्ती : सुरक्षेचा सुवर्णनियमसर्वात सुरक्षित आणि विश्वासार्ह दृष्टिकोन अत्यंत साधा आहे : एआय चॅटबॉट्सना कॅफेमधील शेजारच्या टेबलवर बसलेल्या एका हुशार; पण पूर्णपणे अनोळखी व्यक्तीसारखे वागवा. तुम्ही त्या अनोळखी व्यक्तीला फिक्स डिपॉझिट आणि डेट म्युच्युअल फंड यातील फरक नक्कीच विचारू शकता. परंतु, तुम्ही कधीही तुमच्या इन्कम टॅक्स रिटर्नची फाईल त्याच्या हातात देणार नाही, बरोबर ना?तुमचे प्रश्न नेहमी सामान्य आणि अनामित ठेवल्याने टूल्सची उपयुक्तता कोणत्याही प्रकारे कमी होत नाही. कर्जफेडीचे नियोजन समजून घेण्यासाठी एआयला हे माहीत असण्याची अजिबात गरज नसते, की ते कर्ज नेमके कोणत्या बँकेतून घेतले आहे. तसेच, निवृत्तीच्या नियोजनाची चौकट समजून घेण्यासाठी तुमच्या पगाराचा अचूक आकडा किंवा तुमच्या पोर्टफोलिओमधील संपूर्ण शेअर्सची माहिती एआयला आवश्यक नसते. अशा प्रकारे माहिती गुप्त ठेवणे (अबस्ट्रॅक्शन) ही मर्यादा नसून, ती एक शिस्त आहे - जी तुमचे कोणतेही नुकसान न करता तुमचे पूर्ण रक्षण करते..भविष्यातील आव्हानेहा धोका केवळ वैयक्तिक फायनान्स पुरता मर्यादित नसून याचा आवाका खूप मोठा आहे. एआय टूल्स जसे आपल्या दैनंदिन जीवनाचा भाग बनत आहेत, तशी सुरक्षित आणि असुरक्षित डेटा शेअरिंगमधील सीमारेषा प्रत्यक्ष वेळेत (रियल टाइम) बदलत आहे. दुर्दैवाने, ही रेषा स्पष्टपणे दाखवण्यासाठी आवश्यक असणारी नियामक स्पष्टता (रेग्युलेटरी क्लॅरिटी) किंवा सार्वजनिक शिक्षणाचा भारतात अजूनही अभाव आहे. भारताची डिजिटल वैयक्तिक डेटा संरक्षण (DPDP) कायद्याची चौकट अद्याप अंमलबजावणीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यात आहे.डिजिटल हायजीनची गरजया सर्व विश्लेषणाचा अर्थ असा अजिबात नाही की आपण आर्थिक शिक्षणासाठी एआय चॅटबॉट्सचा वापर करणे पूर्णपणे बंद केले पाहिजे. ज्या लोकांकडे महागड्या व्यावसायिक सल्लागारांची फी भरण्यासाठी पुरेशी संसाधने नाहीत किंवा ज्यांच्याकडे आत्मविश्वास नाही, अशा लोकांसाठी क्लिष्ट विषय अत्यंत सोपे करून सांगण्याचे तंत्रज्ञानाचे हे गुण नक्कीच कौतुकास्पद आहेत. परंतु, उपयुक्तता आणि सुरक्षितता या दोन्ही पूर्णपणे वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. आजच्या काळाची गरज ‘डिजिटल हायजीन’ (डिजिटल स्वच्छता) पाळण्याची आहे, जी आपल्यापैकी कोणालाही शाळेत किंवा कॉलेजमध्ये शिकवली गेलेली नाही.पुढच्या वेळी जेव्हा एखादा चॅटबॉट तुम्हाला अधिक अचूक उत्तर देण्यासाठी तुमच्या आर्थिक आयुष्याबद्दल अधिक तपशील किंवा वैयक्तिक माहिती मागेल, तेव्हा उत्तर टाईप करण्यापूर्वी क्षणभर थांबा. स्वतःला एकच प्रश्न विचारा की, मी जी माहिती आता इथे टाईप करणार आहे, ती एखाद्या सार्वजनिक नोटीस बोर्डावर लागलेली मला चालेल का? जर तुमचे उत्तर ‘नाही’ असे असेल, तर ती माहिती चॅटबॉक्सला न सांगता फक्त स्वतःपुरतीच मर्यादित ठेवा. कारण लक्षात ठेवा, तुमचा तो संवेदनशील तपशील न घेताही, हे अल्गोरिदम तुमच्या उर्वरित प्रश्नांची उत्तरे तुम्हाला नक्कीच देऊ शकते..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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