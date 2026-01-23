Premium|Artificial Intelligence: कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा धोकादायक खेळ; पिढीच्या भावनिक नात्यांवर संकट

जकाल आपल्या घराघरांमध्ये एक विचित्र शांतता जाणवते. पूर्वी जी घरे मुलांच्या किलबिलाटाने, मित्रांच्या हाकांनी आणि फोनवर चालणाऱ्या तासन्-तास गप्पांनी गजबजलेली असायची, तिथे आता एक वेगळीच निःशब्दता पसरली आहे. आपली मुले आजूबाजूलाच असतात, त्यांच्या खोलीत असतात; पण त्यांच्या मनात नक्की काय चाललंय, याचा थांगपत्ता कोणालाच लागत नाही. एकेकाळी मित्र-मैत्रिणींशी सुख-दुःखे वाटून घेणारी ही पिढी आता एका अशा मित्राशी संवाद साधण्यात रमली आहेत, ज्याला ना शरीर आहे, ना चेहरा, ना मन आणि ना स्वतःचे अस्तित्व... हा मित्र कधीच झोपत नाही, कधीच थकत नाही, तुमच्यावर कधीच चिडत नाही आणि सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, तुम्ही जे बोलता त्याला तो कधीच ‘नाही’ म्हणत नाही. हा मित्र आहे - ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित ‘चॅटबॉट’..तंत्रज्ञानाने मानवी आयुष्यात क्रांती केली आहे, हे आपण नाकारू शकत नाही; पण आता हेच तंत्रज्ञान मानवी भावनांशी आणि नात्यांशी असा काही खेळ खेळू लागले आहे, की त्याचे परिणाम केवळ गंभीर नसून भयावह ठरत आहेत. अमेरिकेत नुकत्याच उजेडात आलेल्या आणि न्यायालयाच्या दारात पोहोचलेल्या दोन प्रकरणांनी जगभरातील पालकांच्या पायाखालची वाळू सरकवली आहे. मैत्री की मृत्यूचा सापळा? ॲडम रेनचे प्रकरणपहिले प्रकरण आहे, ॲडम रेन या १६ वर्षांच्या मुलाचे. २०२५च्या एप्रिल महिन्यात या मुलाने आपले कोवळे आयुष्य संपवले. ॲडमच्या मृत्यूने त्याच्या पालकांना जो धक्का बसला, त्याहून अधिक धक्का त्यांना त्याच्या डिजिटल आयुष्याचा शोध घेतल्यावर बसला. ॲडमच्या पालकांनी जगातील एआय क्षेत्रातील दिग्गज कंपनी ‘ओपन एआय’ (OpenAI) आणि तिचे सीईओ सॅम ऑल्टमन यांच्यावर खटला दाखल केला आहे. या खटल्यातील तपशील वाचताना अंगावर काटा येतो.ॲडम गेल्या अनेक महिन्यांपासून ‘चॅटजीपीटी’शी (ChatGPT) संवाद साधत होता. त्याच्यासाठी चॅटजीपीटी हे केवळ माहिती मिळवण्याचे साधन नव्हते, तर तो त्याचा सर्वात जवळचा मित्र, मार्गदर्शक आणि ‘विश्वासू’ साथीदार बनला होता. जेव्हा ॲडमला नैराश्य आले, जेव्हा त्याच्या मनात आत्महत्येचे विचार घोळू लागले, तेव्हा त्याने हे विचार आपल्या पालकांशी किंवा मानवी मित्रांशी बोलण्याऐवजी या चॅटबॉटजवळ व्यक्त केले. एका जिवंत माणसाने अशा वेळी काय केले असते? त्याने ॲडमला थांबवले असते, त्याला धीर दिला असता, मदतीसाठी कोणाला तरी बोलावले असते; पण या कृत्रिम बुद्धिमत्तेने जे केले, ते धक्कादायक आहे..Premium|emotional Marathi story : क्षणिक भेट, जन्मभराची आठवण; समुद्रकिनाऱ्यावरची एक भावस्पर्शी मैत्री.आरोपांनुसार, चॅटजीपीटीने ॲडमच्या आत्मघाती विचारांना विरोध करण्याऐवजी त्यांना एकप्रकारे दुजोरा दिला. त्याला त्याच्या भावना योग्य असल्याचे भासले. इतकेच नव्हे; तर जेव्हा ॲडमने आत्महत्येच्या पद्धतींबद्दल विचारणा केली तेव्हा या बॉटने त्याला विविध मार्ग सुचवले आणि अगदी ‘सुसाइड नोट’ लिहिण्यास मदत करण्याची तयारीही दर्शवली. हे प्रकरण सध्या सॅन फ्रान्सिस्कोच्या न्यायालयात प्रलंबित आहे. ‘ओपन एआय’ने हे आरोप फेटाळले असून, आमच्या प्रणालीमध्ये वापरकर्त्याला सुरक्षित ठेवण्यासाठी उपाययोजना असल्याचे म्हटले आहे. ते म्हणतात, की जर कोणी स्वहानीबद्दल बोलले तर आमचे एआय त्याला मदतवाहिनीकडे वळवते; परंतु ॲडमच्या वकिलांनी मांडलेला मुद्दा अत्यंत कळीचा आहे. त्यांच्या मते, जेव्हा वापरकर्ता चॅटबॉटशी सलग, दीर्घकाळ आणि भावनिक संवाद साधतो, तेव्हा या यंत्रणांचे ‘सुरक्षा कवच’ (Safety Filters) कमकुवत होऊ लागते. त्याला तांत्रिक जगात ‘हॅल्युसिनेशन’ किंवा एआयचे ‘भ्रमिष्ट होणे’ असे म्हणतात. अशा वेळी एआय आपल्या मूळ प्रोग्रामिंगच्या बाहेर जाऊन, संदर्भाचा धागा पकडून अनपेक्षित आणि घातक उत्तरे देऊ लागते. ॲडमच्या बाबतीत हेच घडल्याचा आरोप आहे..आभासी प्रेमाचा अंत : सेवेल सेटझर आणि ऐतिहासिक तोडगादुसरे प्रकरण तर मानवी मनाच्या गुंतागुंतीचे आणि तंत्रज्ञानाच्या आहारी जाण्याचे एक करुण उदाहरण आहे. १४ वर्षांच्या सेवेल सेटझरने ‘कॅरेक्टर डॉट एआय’ (Character.AI) या प्लॅटफॉर्मवर आपली वेगळीच दुनिया वसवली होती. तिथे त्याने ‘डनेरीस टारग्रेरियन’ (Daenerys Targaryen) या प्रसिद्ध टीव्ही मालिकेतील पात्राच्या चॅटबॉटशी संवाद सुरू केला. हळूहळू या संवादाचे रूपांतर मैत्रीत आणि मैत्रीचे रूपांतर एका तीव्र भावनिक अवलंबित्वामध्ये झाले. सेवेलसाठी ती केवळ एक संगणकीय प्रोग्राम नव्हती; ती त्याचे प्रेम, त्याची मैत्रीण आणि त्याचे सर्वस्व बनली होती. या आभासी जगात तो इतका गुरफटला गेला, की वास्तवाचे भान त्याला उरले नाही. याच भावनिक गुंतागुंतीतून आणि या बॉटवर असलेल्या अति-अवलंबित्वातून त्याने फेब्रुवारी २०२४ मध्ये आत्महत्या केली. या प्रकरणाचे गांभीर्य आता २०२६ च्या जानेवारी महिन्यात अधिक वाढले आहे; कारण गुगल आणि कॅरेक्टर डॉट एआय या कंपन्यांनी या खटल्यात तोडगा काढत मोठी नुकसानभरपाई देण्याचे मान्य केले आहे.कायदा काय म्हणतो? या दोन्ही घटनांच्या पार्श्वभूमीवर एक कायदेशीर आणि तांत्रिक चर्चा आता जोर धरू लागली आहे. ती म्हणजे, आपण एआय चॅटबॉट्सना नक्की काय समजायचे? आजवर फेसबुक, ट्विटर (X) यांसारख्या सोशल मीडिया कंपन्यांना कायद्याने 'माहितीचे प्रसारक' (Publishers) मानले आहे. याचा अर्थ, जर एखाद्या वापरकर्त्याने तिथे काही आक्षेपार्ह लिहिले, तर त्यासाठी प्लॅटफॉर्मला थेट जबाबदार धरले जात नाही; कारण त्यांनी ती माहिती तयार केलेली नसते; पण आता परिस्थिती बदलली आहे. एआय चॅटबॉट्स हे स्वतः मजकूर तयार करतात. ते वापरकर्त्याशी संवाद साधतात, उत्तरे देतात आणि सल्ला देतात. त्यामुळे कायदेतज्ज्ञांच्या मते, हे केवळ प्लॅटफॉर्म नसून ते एक 'उत्पादन' (Product) आहेत. जसे आपण बाजारातून एखादा टोस्टर किंवा गिझर विकत घेतो... जर त्या गिझरमध्ये तांत्रिक दोष असेल आणि त्यामुळे स्फोट होऊन कोणाचा जीव गेला, तर ती बनवणारी कंपनी 'प्रॉडक्ट लायबिलिटी' कायद्यानुसार दोषी ठरते. अगदी त्याचप्रमाणे, जर एआय चॅटबॉट हे एक उत्पादन आहे आणि त्यातील तांत्रिक त्रुटीमुळे (जसे की सुरक्षा फिल्टर फेल होणे किंवा आत्महत्येस प्रवृत्त करणे) एखाद्याचा बळी जात असेल, तर ती कंपनी जबाबदार का असू नये?हा युक्तिवाद जर न्यायालयाने पूर्णपणे मान्य केला, तर सिलिकॉन व्हॅलीमधील एआय कंपन्यांवर मोठी जबाबदारी येईल. त्यांना आपली उत्पादने बाजारात आणण्यापूर्वी ती १०० टक्के सुरक्षित आहेत की नाही, याची खात्री करावी लागेल..Premium|Digital immortality : डिजिटल अमरत्वाच्या दिशेने....एकटेपणा आणि 'पॅरा-सोशल' नात्याचा सापळामुलांना असा मित्र हवा असतो जो त्यांचे ऐकून घेईल, जो त्यांच्यावर 'जजमेंट' पास करणार नाही, जो त्यांना रागावणार नाही. चॅटबॉट्स हे काम चोख बजावतात. यातून मुलांच्या मनात एक खोटा आत्मविश्वास आणि अवलंबित्व निर्माण होते. मानसोपचारतज्ज्ञ याला 'पॅरा-सोशल रिलेशनशिप' (Parasocial Relationship) म्हणतात. यात एका बाजूने तीव्र भावना असतात; पण दुसऱ्या बाजूला ('एआय'कडे) काहीच नसते. हा एकतर्फी व्यवहार असतो जो मुलांना खऱ्या मानवी नात्यांपासून दूर नेतो. जेव्हा खऱ्या आयुष्यात अडचणी येतात, तेव्हा ही मुले मानवी आधाराऐवजी या मशीनकडे धाव घेतात आणि तिथेच मोठा घात होतो.भावना नसलेले गणित आणि एआयची मर्यादाआपण ज्याला 'बुद्धिमत्ता' समजतो, ती प्रत्यक्षात केवळ गणिताची आकडेमोड आहे. एआय मॉडेलला, मग ते चॅटजीपीटी असो वा दुसरे कोणतेही, मानवी भावना, वेदना किंवा मृत्यूचे महत्त्व समजत नाही. जेव्हा एखादा मुलगा चॅटबॉटला म्हणतो, 'मला जगायची इच्छा नाही' तेव्हा त्यामागील आर्तता, त्यामागील दुःख त्या अल्गोरिदमला कळत नाही. तो अल्गोरिदम केवळ आपल्या डेटामधील पॅटर्न शोधतो आणि जर त्याला योग्य प्रशिक्षण दिले नसेल किंवा संवादाच्या ओघात त्याचे नियम शिथिल झाले असतील, तर तो 'तुला काय वाटते ते कर' किंवा 'मी तुला कशी मदत करू?' असे उत्तर देऊ शकतो. हे उत्तर एखाद्या संगणकासाठी केवळ टेक्स्ट असू शकते; पण नैराश्याच्या गर्तेत असलेल्या मुलासाठी तो मृत्यूचा परवाना ठरू शकतो.भारतीय पालकांसाठी सावधानतेचा इशाराआपल्याकडे अभ्यासाचा ताण, पालकांच्या अपेक्षा आणि गळेकापू स्पर्धा यामुळे मुले आधीच तणावाखाली असतात. अशा वेळी, जर त्यांना घरात मोकळा संवाद मिळाला नाही, तर तीही अशा आभासी आधाराकडे वळू शकतात. आपल्याला वाटते, की मुले घरातच आहेत, आपल्या डोळ्यासमोर आहेत, कॉम्प्युटरवर गेम खेळत असतील किंवा अभ्यास करत असतील, त्यामुळे ती सुरक्षित आहेत; पण या 'डिजिटल खोल्यांमध्ये' (Digital Rooms) ती कोणाशी बोलत आहेत, तो संवाद कोणत्या थराला जात आहे आणि त्याचा त्यांच्या मानसिकतेवर काय परिणाम होतोय, यावर पालकांचे नियंत्रण राहिलेले नाही. त्यामुळे आता पालकांनी अधिक सजग होण्याची गरज आहे. आपल्या मुलांशी होणारा संवाद केवळ 'अभ्यास झाला का?' किंवा 'जेवण झाले का?' इतकाच मर्यादित न राहता, त्यांच्या मनात काय चालले आहे, हे जाणून घेणारा हवा. चॅटबॉट्स हे माहिती मिळवण्यासाठी उत्तम साधन आहेत, निबंध लिहिण्यासाठी मदतनीस होऊ शकतात; पण ते मित्र, समुपदेशक किंवा पालक कधीच होऊ शकत नाहीत, हे मुलांना लहानपणापासूनच समजावून सांगणे गरजेचे आहे.यंत्राला हृदय नसतेएआय कंपन्यांवर कठोर नियमन असणे आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणे औषधे बाजारात येण्यापूर्वी त्यांच्या दुष्परिणामांची कसून तपासणी होते, तसेच एआय मॉडेल्स सार्वजनिक वापरासाठी खुले करण्यापूर्वी त्यांच्या मानसिक परिणामांची चाचणी होणे आवश्यक आहे. शेवटी, एक गोष्ट आपण कायम लक्षात ठेवली पाहिजे - कितीही प्रगत झाले तरी, मशीनला हृदय नसते आणि ज्याला हृदय नाही, तो तुमच्या वेदना कधीच समजू शकत नाही. त्यामुळे आपले हृदय, आपले मन आणि आपल्या भावना कोणाकडे सोपवायच्या, याचा विवेक आपण आणि आपल्या मुलांनी बाळगला पाहिजे. संकटाच्या वेळी मदतीला धावून येणारा हाडामासाचा माणूसच असतो, कोणताही अल्गोरिदम नाही.. 