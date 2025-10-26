Premium|Artificial Intelligence: ‘जनरेटिव्ह एआय’मुळे बदलतंय पृथ्वीचं रूप

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर-saptrang@esakal.comजगभरात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स, विशेषत: ‘जनरेटिव्ह एआय’ (GenAI) आज इतक्या वेगानं वाढतोय, की त्याचा परिणाम आपण रोजच्या आयुष्यात अनुभवतोय. चॅटबॉट्स, इमेज जनरेटर्स, मेडिकल डायग्नोसिस, ऑटोनॉमस व्हेइकल्स - या सगळ्या गोष्टी आता लोकांच्या दैनंदिन वापरात सहजपणे सामावल्या आहेत. पण या सगळ्यामागे जी खरी ताकद आहे, ती म्हणजे जीपीयूजवर चालणारी प्रचंड मोठी डेटा सेंटर्स आणि इथेच एक मोठा, पण शांतपणे वाढणारा जो प्रश्न उभा राहतोय, तो आहे या डेटा सेंटर्सना लागणारी अफाट वीज, पाणी आणि नैसर्गिक संसाधनं. मोठ्या ‘एआय’ मॉडेल्सची शर्यत जितकी वाढतेय, तितकी या सगळ्या संसाधनांची भूकही वाढतेय..गेल्या काही वर्षांत डेटा सेंटर्सनी सीपीयूजवरून जीपीयूजकडे मोठं वळण घेतलं. कारण जीपीयूज एका वेळी प्रोसेसिंगची हजारो कामं हाताळू शकतात आणि मोठ्या एआय मॉडेल्ससाठी ती अत्यावश्यक आहेत. २०२५ मध्ये जीपीयू डेटा सेंटर्सचा बाजार जवळपास २१.६ बिलियन डॉलर्सचा होता आणि २०३५ पर्यंत तो २६५.५ बिलियन डॉलर्सपर्यंत पोहोचेल असा अंदाज आहे. मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, ॲमेझॉन, ओपनएआय यांसारख्या कंपन्या यामध्ये शेकडो अब्ज डॉलर्स गुंतवत आहेत. पण या प्रगतीबरोबर एक वेगळाच खर्च आहे - एका जीपीयू चिपला बाराशे वॅट्सपेक्षा जास्त वीज लागते. एक मोठं ‘GenAI’ मॉडेल ट्रेन करायला इतकी वीज लागते, की ती शंभर घरांना वर्षभर पुरेल आणि हे केवळ ट्रेनिंगसाठी; प्रत्यक्ष वापरात (inference) ही मागणी आणखी वाढते..वीजकपातीचे संकट२०२२ मध्ये जगभरातल्या डेटा सेंटर्सनी जवळपास ४६० टेरावॅट-तास वीज वापरली. 'एमआयटी' आणि 'आयइए'च्या अंदाजानुसार २०३० पर्यंत ही मागणी दुप्पट होऊन एक हजार ते तेराशे टेरावॅट-तास होईल. ब्लूमबर्गनं दिलेल्या आकडेवारीनुसार, अमेरिकेतल्या काही भागांत २०२० च्या तुलनेत २०२५ मध्ये वीज बिल तब्बल २६७ टक्के वाढलंय. म्हणजे एआयच्या वाढत्या मागणीचा परिणाम थेट लोकांच्या खिशावर होतोय. आयर्लंडमध्ये डेटा सेंटर्स २१ टक्के वीज वापरतात आणि म्हणून सरकारनं नवीन प्रकल्पांवर निर्बंध घातले आहेत. व्हर्जिनिया, टेक्सास, कॅलिफोर्निया, चीन, भारत, मिडल ईस्ट अशा ठिकाणी डेटा सेंटर्समुळे स्थानिक वीज ग्रिडवर ताण येतोय. काही ठिकाणी तर वीज कपात, ब्राऊनआउट्स आणि नवीन गॅस प्लांट्स उभारण्याची वेळ आली आहे..शेतकऱ्यांची अडचणफक्त वीजच नाही, तर पाण्याची भूकही प्रचंड आहे. एक शंभर मेगावॅटचं डेटा सेंटर दररोज साधारण वीस लाख लिटर पाणी वापरतं, जवळपास साडेसहा हजार घरं दिवसाला जितकं पाणी वापरतात तितकं. हे पाणी मुख्यतः सर्व्हर्स थंड ठेवण्यासाठी लागतं. पण या पाण्याचा तुटवडा आधीच असलेल्या भागांत ही डेटा सेंटर्स उभी राहतायत, टेक्सास, कॅलिफोर्निया, भारत, चीन, मिडल ईस्ट अशा ठिकाणी. त्यामुळे स्थानिक लोक आणि शेतकरी पाण्यासाठी थेट विरोधात उतरले आहेत. नेदरलँड्स, चिले, उरुग्वे अशा देशांत डेटा सेंटर्सच्या पाण्याच्या वापरावरून मोठा विरोध झाला आहे. काही ठिकाणी स्थानिक पाण्याचा स्तर खाली गेला आहे, शेतकऱ्यांना पाणी मिळणं कठीण झालंय आणि काही भागात निदर्शनंही झाली आहेत. काही डेटा सेंटर्स बंद सर्किट कूलिंग किंवा रीसायकलिंग वापरतात, पण बऱ्याच ठिकाणी इव्हॅपरेटिव्ह कूलिंगमुळे पाण्याचा मोठा अपव्यय होतो..निसर्गावरचं वाढतं ओझंउदाहरणार्थ अमेरिकेच्या ॲरिझोना राज्यात सध्या पाण्याचं संकट तीव्र होत चाललं आहे. या प्रदेशात नव्यानं उभारलेल्या जीपीयू डेटा सेंटर्समुळे भूजलपातळी झपाट्यानं खाली जात आहे. या सेंटर्सना प्रचंड उष्णता निर्माण होणाऱ्या सर्व्हरांना थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाण्याची गरज भासते. २०२५ मध्ये ॲरिझोना राज्यातली डेटा सेंटर्स सुमारे ९०.५ कोटी गॅलन (अंदाजे २,७७७ एकर-फूट) पाणी वापरणार आहेत. फिनिक्स परिसरात तर ही स्थिती आणखीनच गंभीर आहे. तिथल्या अंदाजानुसार, पुढच्या काही वर्षांत डेटा सेंटर्सच्या पाणीवापरात सध्याच्या तुलनेत जवळजवळ ९०० टक्के म्हणजेच ९ पट वाढ होण्याची शक्यता व्यक्त केली गेली आहे. त्यामुळे स्थानिक शेती, रहिवासी भाग आणि नैसर्गिक जलसाठे ताणाखाली आले आहेत. डिजिटल युगासाठी बांधलेली ही डेटा सेंटर्स प्रत्यक्षात निसर्गावरचं वाढतं ओझं ठरत आहेत..हवेची गुणवत्ता खालावलीडेटा सेंटर्स उभारण्यासाठी लागणारी जमीन, कॉंक्रिट, दुर्मीळ धातू आणि सेमीकंडक्टर्स ह्यामुळे स्थानिक परिसंस्थांवर ताण येतोय. जीपीयू बनवण्यासाठी सीपीयूच्या तुलनेत कितीतरी जास्त ऊर्जा लागते, म्हणजे त्याचा कार्बन फूटप्रिंटही खूप मोठा आहे. अमेरिकेतल्या एका अभ्यासानुसार डेटा सेंटर्स तिथल्या एकूण वीज वापराचा चार टक्क्यांपेक्षा जास्त हिस्सा घेतात आणि त्यांचं कार्बन उत्सर्जन सरासरीपेक्षा जवळपास ४८ टक्के जास्त आहे. टेक्सासमध्ये १० मेगावॅट डेटा सेंटर दरवर्षी जवळपास ३७,६६८ टन सीओटू सोडतं. त्यामुळे स्थानिक हवेची गुणवत्ता खालावत चालली आहे. काही ठिकाणी डेटा सेंटर्समुळे जमीन महाग होते, शहरीकरण वाढतं आणि स्थानिक पर्यावरणावर परिणाम होतो..उपाययोजनांची हीच वेळही सगळी संकटं पाहून तंत्रज्ञान क्षेत्रातले मोठे नेतेही सावध झाले आहेत. गुगलचे माजी सीईओ एरिक श्मिट अनेकदा म्हणाले आहेत, की एआय आणि डेटा सेंटर्समुळे होणारा पर्यावरणीय परिणाम हा 'लाँग-टर्म सर्वांत मोठा धोका' आहे. त्यांचं मत असं आहे, की एआयची वाढ थोपवणं योग्य नाही, पण त्याला अधिक कार्यक्षम आणि स्वच्छ बनवणं हाच एकमेव उपाय आहे. त्यांच्या टेड-टॉकमध्ये त्यांनी स्पष्ट सांगितलं, की एआय सिस्टिम्सचा ऊर्जा वापर आकाशाला भिडणार आहे आणि त्यामुळे वीजपुरवठा सुरक्षित करणं हे सर्वांत महत्त्वाचं प्राधान्य ठरलं पाहिजे. ते असंही म्हणाले, की जर आपण आत्ताच उपाययोजना केल्या नाहीत, तर हा संघर्ष आणखी तीव्र होईल. एनविडियाचे जेनसन हुआंग, ओपनएआयचे सॅम ऑ 