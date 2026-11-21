पराग गोरे - paragdgore@gmail.comएका छोट्या व्यवसायाच्या मालकाने आपल्या दुकानासाठी ‘इन्स्टाग्राम’वर जाहिरात करण्याचे ठरवले. पूर्वी अशा जाहिरातीसाठी त्याला एखाद्या डिझायनरची मदत घ्यावी लागायची, मजकूर लिहिण्यासाठी वेळ द्यावा लागायचा आणि अनेक पर्याय तयार करून त्यातून एक निवडावा लागायचा. आज त्याने फक्त काही ओळी लिहिल्या आणि काही क्षणांत त्याच्यासमोर जाहिरातींचे अनेक पर्याय तयार झाले. हे पाहून तो खूश झाला. काम इतके सोपे झाले होते; पण काही दिवसांनी त्याच्या लक्षात आले, की जाहिरात तयार करणे सोपे झाले असले, तरी ग्राहकाला ती का आवडेल, त्याने त्यावर विश्वास का ठेवावा आणि त्यातून प्रत्यक्ष खरेदी का करावी, या प्रश्नांची उत्तरे अजूनही तितकीच कठीण आहेत. हीच आजच्या ‘डिजिटल मार्केटिंग’ची खरी गोष्ट आहे.कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) मार्केटिंगमधील अनेक कामांचा वेग वाढला आहे. कंटेंट तयार करण्यापासून जाहिरातींच्या कल्पना सुचवण्यापर्यंत, ग्राहकांची माहिती समजून घेण्यापासून कॅम्पेनचे विश्लेषण करण्यापर्यंत अनेक गोष्टी आता पूर्वीपेक्षा कमी वेळात करता येतात; पण मार्केटिंग म्हणजे केवळ कंटेंट, तंत्रज्ञान किंवा वेग नव्हे. शेवटी मार्केटिंग म्हणजे योग्य ग्राहकाला योग्य वेळी योग्य गोष्ट सांगणे आणि त्याच्याशी विश्वासाचे नाते निर्माण करणे. डिजिटल मार्केटिंग क्षेत्रात काम करताना आणि गेल्या काही वर्षांत ‘एआय’मधील बदल जवळून पाहताना मला एक गोष्ट प्रकर्षाने जाणवली आहे. ‘एआय’मुळे मार्केटिंगची कामे बदलत आहेत; पण मार्केटिंगची मूलभूत तत्त्वे अजूनही तीच आहेत. मग नेमके काय बदलले आहे? ‘एआय’ येण्यापूर्वी ‘डिजिटल मार्केटिंग’ कसे केले जायचे आणि आज ‘एआय’मुळे त्यात काय फरक पडला आहे? या बदलांचा छोट्या-मोठ्या व्यवसायांवर नेमका काय परिणाम होणार आहे? या प्रश्नांची उत्तरे शोधताना ‘एआय’कडे केवळ एक नवे तंत्रज्ञान म्हणून नव्हे, तर व्यवसायाच्या दैनंदिन कामात उपयोगी पडणारे साधन म्हणून पाहणे गरजेचे आहे.‘एआय’पूर्वीचे डिजिटल मार्केटिंग‘एआय’चा मोठ्या प्रमाणावर वापर सुरू होण्यापूर्वी ‘डिजिटल मार्केटिंग’ ही मुख्यतः मानवी वेळ, कौशल्य आणि अनुभवावर चालणारी प्रक्रिया होती. एखाद्या व्यवसायासाठी सोशल मीडिया कंटेंट तयार करायचा असेल, तर आधी विषय शोधणे, ग्राहक कोण आहे हे समजून घेणे, कंटेंट लिहिणे, डिझाइन तयार करणे आणि त्यानंतर तो योग्य प्लॅटफॉर्मवर प्रसिद्ध करणे, या सर्व गोष्टींसाठी वेळ द्यावा लागायचा. जाहिरातींच्या बाबतीतही प्रत्येक क्रिएटिव्ह, हेडलाइन आणि कॅम्पेनची कल्पना स्वतंत्रपणे तयार करावी लागायची. एखाद्या जाहिरातीचे दोन-तीन पर्याय तपासायचे असतील, तर त्यासाठी पुन्हा कंटेंट आणि डिझाइन तयार करावे लागायचे. ग्राहकांचा अभ्यास आणि स्पर्धकांचे विश्लेषण करण्यातही मोठ्या प्रमाणावर हाताने काम करावे लागायचे. गुगल सर्च, सोशल मीडिया, ग्राहकांचा अभिप्राय, बाजारपेठेचे अहवाल आणि उपलब्ध माहिती यांचा अभ्यास करून मार्केटिंगविषयक निर्णय घ्यावे लागत. म्हणजेच, ‘डिजिटल मार्केटिंग’मध्ये कल्पना माणूस करायचा, कंटेंट माणूस तयार करायचा आणि त्याचे विश्लेषण करून पुढचा निर्णयही माणूसच घ्यायचा. प्रत्येक ब्रँडची भाषा आणि संवादशैली त्याच्या अनुभवातून तयार होत असे. आज ‘एआय’मुळे या प्रक्रियेतील अनेक कामे काही मिनिटांत करता येतात. त्यामुळे बदल केवळ कामाचा वेग वाढण्यापुरता मर्यादित नाही; तर मार्केटिंगसाठी लागणारा वेळ आणि संसाधने यांचे समीकरणच बदलत आहे. मात्र, याच ठिकाणी पुढचा प्रश्न निर्माण होतो. ‘एआय’ आणि ‘डिजिटल मार्केटिंग’मधील वेगाने होत असलेल्या बदलांमुळे नेमकी कोणती कामे बदलली आहेत आणि त्याचा व्यवसायाला प्रत्यक्ष फायदा किती होतो?.Premium|Youth Financial Planning : देशाच्या लोकसंख्याशास्त्रीय लाभांशाचा फायदा घेताना तरुणांनी आर्थिक स्वास्थ्य कसे जपावे?.‘एआय’मुळे झालेले बदल‘एआय’मुळे ‘डिजिटल मार्केटिंग’मधील सर्वांत मोठा बदल म्हणजे कामाचा वेग. एखाद्या उत्पादनासाठी अनेक कंटेंट कल्पना, कॅप्शन्स, रीलच्या संकल्पना, हेडलाइन आणि जाहिरातींसाठी आकर्षक सुरुवाती तयार करता येतात. ग्राहकांची रिव्ह्यू, कमेंट आणि अभिप्राय यांचे विश्लेषण करून त्यातील समान मुद्दे शोधता येतात. जाहिरातींसाठी वेगवेगळे पर्याय तयार करून त्यांची चाचणी घेणेही सोपे झाले आहे. ‘एआय’मुळे वारंवार कराव्या लागणाऱ्या कामांसाठी लागणारा वेळ कमी झाला आहे. त्यामुळे विचार करण्यासाठी अधिक वेळ देता येतो. याचा फायदा छोट्या व्यवसायांनाही होतो. पूर्वी मोठ्या कंपन्यांकडे उपलब्ध असलेली काही मार्केटिंगविषयक संसाधने आता कमी मनुष्यबळ असलेल्या व्यवसायांनाही ‘एआय’च्या मदतीने वापरता येतात. मात्र, ‘एआय’ अनेक पर्याय देऊ शकते; त्यांपैकी योग्य पर्याय निवडणे आणि त्यात आपल्या ब्रँडचा अनुभव आणणे ही जबाबदारी अजूनही माणसाचीच आहे.व्यवसायांवर होणारा परिणाम‘एआय’मुळे व्यवसायांना सर्वांत आधी फायदा होतो, तो वेळेची बचत आणि कार्यक्षमता वाढण्याच्या रूपात. कंटेंटचे नियोजन, प्राथमिक संशोधन, ग्राहकांशी संवाद आणि जाहिराती यांसारखी कामे कमी वेळात करता येतात. त्यामुळे व्यवसायमालकांना विक्री, ग्राहकसेवा, उत्पादन आणि व्यावसायिक धोरण यांवर अधिक लक्ष देता येते. मात्र, दुसरी बाजूही आहे. कंटेंट तयार करणे सोपे झाल्यामुळे इंटरनेटवर त्याचा मोठा पूर आला आहे. त्यामुळे केवळ पोस्टची संख्या वाढवणे पुरेसे राहिलेले नाही. वेगळा विचार आणि स्वतःच्या ब्रँडची स्वतंत्र ओळख अधिक महत्त्वाची झाली आहे. काही व्यवसाय ‘एआय’कडे शॉर्टकट म्हणून पाहतात. ‘एआय’ वापरले, की मार्केटिंगचे काम झाले,’ असा समज होतो. मात्र, प्रत्यक्षात ‘एआय’ हे एक साधन आहे; मार्केटिंगच्या धोरणाचा पर्याय नाही..‘एआय’चा व्यावहारिक वापर‘एआय’चा वापर रोजच्या मार्केटिंगमधील वेळखाऊ कामांपासून सुरू करता येतो. सोशल मीडिया कंटेंटच्या कल्पना, रील्सच्या संकल्पना, जाहिरातींच्या हेडलाइन्स, ग्राहकांच्या वारंवार विचारल्या जाणाऱ्या प्रश्नांची उत्तरे, व्हॉट्सॲप मेसेजेस आणि पाठपुराव्यासाठी संदेशांचे मसुदे तयार करण्यासाठी ‘एआय’ची मदत घेता येते. ग्राहकांच्या अभिप्रायातून त्यांच्या गरजा समजून घेता येतात. स्पर्धकांविषयीचे संशोधन आणि कॅम्पेनमधील माहितीचे प्राथमिक विश्लेषण करण्यासाठीही ‘एआय’ उपयोगी ठरू शकते. मार्केटिंगसाठी संवाद तयार करताना सुरुवातीच्या टप्प्यावर अनेक पर्याय तपासण्यासाठी ‘एआय’चा उपयोग करता येतो. त्यामुळे वेळ वाचतो आणि त्यानंतर योग्य पर्यायावर अधिक विचार करता येतो. तरीही आज अनेक जण ‘एआय’चा वापर केवळ प्रश्न विचारून उत्तरे मिळवण्यापुरताच करताना दिसतात. ‘एआय’कडे ‘मला चांगले पर्याय आणि योग्य दिशा दे’ या दृष्टिकोनातून पाहणे अधिक योग्य आहे.व्यवसायांनी ‘एआय’कडे कसे पाहावे?मोठे भांडवल घेऊन व्यवसाय करणारा आणि कमी भांडवलात व्यवसाय सुरू करणारा व्यावसायिक यांच्यातील अंतर ‘एआय’ने कमी केले आहे. ‘एआय’कडे माणसाची जागा घेणारे तंत्रज्ञान म्हणून नव्हे, तर माणसाची क्षमता वाढवणारे साधन म्हणून पाहायला हवे. केवळ ‘एआय’ वापरायचा म्हणून त्याचा वापर करण्यापेक्षा आपल्या व्यवसायातील कोणती समस्या त्यातून सोडवता येईल, हा प्रश्न आधी विचारावा. ‘एआय’ संशोधन, कंटेंट, जाहिराती, ग्राहकांशी संवाद आणि माहितीच्या विश्लेषणात मदत करू शकते; पण व्यावसायिक धोरण, निर्णयक्षमता, सर्जनशीलता आणि ग्राहकांची खरी गरज समजून घेण्याची जबाबदारी व्यवसायाचीच राहते. ‘एआय’ आणि डिजिटल मार्केटिंगमधील बदलांचा वेग दिवसेंदिवस वाढत आहे. दर महिन्याला ‘एआय’मध्ये नव्या सुविधा आणि शक्यता उपलब्ध होत आहेत. त्यामुळे छोट्या व्यवसायांनाही कमी संसाधनांत अधिक काम करण्याची संधी मिळत आहे. मात्र, ‘एआय’कडे शॉर्टकट म्हणून पाहण्याऐवजी योग्य धोरणासह त्याचा वापर करणे गरजेचे आहे.(लेखक ब्रँड स्ट्रॅटेजी, डिजिटल मार्केटिंग आणि ‘एआय’ क्षेत्रात कार्यरत आहेत. ९८९००४००१३).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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