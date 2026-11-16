Premium| AI Data Center : एआयच्या युगात डेटा सेंटरचं महत्त्व का वाढतंय? जगासमोरील आव्हाने आणि भारतासाठीच्या संधी!

आज आपण मोबाईलवरून काही सेकंदांत पैसे पाठवतो, गुगलवर माहिती शोधतो, यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहतो आणि चॅटजीपीटीला प्रश्न विचारतो. पण या प्रत्येक गोष्टीमागे हजारो शक्तिशाली संगणकांची एक मोठी यंत्रणा काम करत असते. तिलाच म्हणतात डेटा सेंटर! विशेष म्हणजे, एआयच्या वाढत्या वापरामुळे या डेटा सेंटर्सची गरज प्रचंड वाढली आहे. त्यामुळे अमेरिका आणि चीनसारख्या महासत्तांमध्ये संगणकीय शक्तीवर नियंत्रण मिळवण्याची स्पर्धा सुरू झाली आहे. त्यामुळे या डेटा सेंटर संदर्भात सेटर्सला लागणारी वीज, पाणी, कूलिंग व्यवस्था या संदर्भात अनेक प्रश्न निर्माण झाले आहेत. याच बरोबर डेटा सेंटर्समुळे राष्ट्रीय सुरक्षा आणि पर्यावरण हेही महत्त्वाचे प्रश्न बनले आहेत.दुसरीकडे, या क्षेत्रात अब्जावधींची गुंतवणूक होत असून भारतही या स्पर्धेत आपलं स्थान मजबूत करण्याचा प्रयत्न करत आहे. पण या सगळ्या विस्ताराची खरी किंमत कोणाला मोजावी लागणार? डेटा सेंटरमुळे सामान्य माणसाच्या आयुष्यावर काय परिणाम होणार? आणि भविष्यात या क्षेत्रात भारत किती मोठी झेप घेऊ शकतो? या सर्व गोष्टींचा मागोवा घेऊया या लेखातून..१. इंटरनेटपासून एआयपर्यंत सर्वांचा आधार असलेले डेटा सेंटरआपण रोज गुगलवर काहीतरी शोधतो, यूट्यूबवर व्हिडिओ पाहतो, ऑनलाइन पैसे पाठवतो किंवा चॅटजीपीटीचा वापर करतो. पण या सगळ्या गोष्टींच्या मागे एक महत्त्वाची यंत्रणा काम करत असते. ती म्हणजे डेटा सेंटर!सोप्या भाषेत सांगायचं तर, डेटा सेंटर म्हणजे माहिती साठवणाऱ्या आणि त्यावर प्रक्रिया करणाऱ्या शक्तिशाली संगणकांचं एक मोठं केंद्र. इथे सर्व्हर्स, डेटा साठवण्यासाठीची उपकरणं आणि नेटवर्किंग सिस्टीम असतात. त्याचबरोबर अखंड वीजपुरवठ्यासाठी यूपीएस आणि जनरेटर्स, तर यंत्रणा थंड ठेवण्यासाठी खास कूलिंग सिस्टीमही असते.गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन, मेटा आणि ओपनएआय यांसारख्या कंपन्यांची डिजिटल सेवा आणि एआय मॉडेल्स याच डेटा सेंटर्सच्या आधारावर चालतात. म्हणूनच डेटा सेंटरला डिजिटल जगाचा कणा म्हटलं जातं..२. डेटाची प्रचंढ मोठी भूक असणाऱ्या एआयमुळे डेटा सेंटरला आलेलं महत्त्वंनोव्हेंबर २०२२ मध्ये चॅटजीपीटी आलं आणि त्यानंतर जगभरात एआयच्या वापराला मोठी गती मिळाली. जेनरेटिव्ह एआय आणि मशीन लर्निंगचा वापर जसजसा वाढतोय, तसतशी त्यामागे लागणारी संगणकीय क्षमताही प्रचंड वाढतेय.एआयची ही क्षमता वाढण्यासाठी हजारो जीपीयू म्हणजेच विशेष संगणकीय चिप्सची गरज असते. एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि वापरकर्त्यांच्या प्रश्नांना उत्तरं देण्यासाठी या चिप्स सतत काम करत असतात. विशेष म्हणजे, या चिप्स सामान्य उपकरणांपेक्षा पाच ते आठ पट जास्त वीज वापरतात. त्यामुळे त्यांच्यासाठी खास डेटा सेंटर्स उभारावी लागत आहेत.ओपनएआय, गुगल, मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन, मेटा, ओरॅकल आणि अलीबाबा यांच्यात अशा डेटा सेंटर्स उभारण्याची आणि प्रगत एआय मॉडेल्स विकसित करण्याची मोठी स्पर्धा सुरू आहे..३. एआय महासत्ता बनण्यासाठी अमेरिका आणि चीनमध्ये संघर्षएआयच्या जगात सध्या अमेरिका आणि चीन यांच्यात मोठी स्पर्धा सुरू आहे. या स्पर्धेत अमेरिकेने संगणकीय क्षमतेच्या बाबतीत आघाडी घेतली आहे. जगातील एकूण संगणकीय क्षमतेपैकी जवळपास तीन-चतुर्थांश क्षमता अमेरिकेकडे आहे, तर चीनचा वाटा सुमारे १४ टक्के आहे.२०२६ मध्ये अमेरिकन मोठ्या टेक कंपन्या एआय पायाभूत सुविधांवर सुमारे ७६४ अब्ज डॉलर्स खर्च करणार आहेत. चीनचा हा खर्च १०२ अब्ज डॉलर्स अपेक्षित आहे. मात्र, संशोधनाच्या बाबतीत चीनही चांगली प्रगती करत आहे. जगभरातील एआय संशोधन लेखांपैकी २७ टक्के लेख चीनमधून येतात. डीपसीक आणि अलीबाबासारख्या कंपन्या ओपन-वेट एआय मॉडेल्स विकसित करत आहेत.दुसरीकडे, चीनची प्रगती रोखण्यासाठी अमेरिकेने प्रगत एआय चिप्स आणि सेमीकंडक्टर्सच्या निर्यातीवर निर्बंध घातले आहेत. त्यामुळे चिप्सचा पुरवठा आणि क्लाउड कॉम्प्युटिंग क्षेत्रावरही परिणाम होत आहे. परिणामी, डेटा सेंटरची स्पर्धा आता केवळ तंत्रज्ञानापुरती मर्यादित राहिलेली नाही, तर ती राष्ट्रीय सुरक्षेचाही महत्त्वाचा विषय बनली आहेत..४. जागतिक भू-राजकारण आणि डेटा सेंटरचे नवे सत्तासमीकरणएकेकाळी जगातील महासत्तांची ताकद त्यांच्या लष्करी सामर्थ्यावर आणि आर्थिक शक्तीवर ठरत होती. पण आता या समीकरणात आणखी एका गोष्टीची भर पडली आहे. ती म्हणजे डेटा आणि संगणकीय क्षमता! डेटा सेंटर्सवरील नियंत्रण आता केवळ तंत्रज्ञानाचा विषय राहिलेला नाही, तर आर्थिक विकास, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि जागतिक राजकारणातील प्रभाव ठरवणारे महत्त्वाचे साधन बनले आहे.याचं एक उदाहरण मध्य पूर्वेत पाहायला मिळतं. सौदी अरेबिया आणि यूएईमध्ये मायक्रोसॉफ्ट, ॲमेझॉन आणि ओपनएआयसारख्या अमेरिकन कंपन्या अब्जावधी डॉलर्सची गुंतवणूक करत आहेत. दुसरीकडे, चीनही फाइव्ह-जी नेटवर्क, क्लाउड सेवा आणि ओपन-वेट एआय मॉडेल्सच्या माध्यमातून आपला प्रभाव वाढवत आहे.मात्र, गल्फ देशांना कोणत्याही एका महासत्तेवर अवलंबून राहायचं नाही. त्यामुळे ते अमेरिका आणि चीन या दोघांशीही समतोल राखत आहेत. यावरून एक गोष्ट स्पष्ट होते, भविष्यात डेटा, प्रगत चिप्स आणि संगणकीय क्षमतेवर ज्यांचं नियंत्रण असेल, त्यांचाच जागतिक राजकारणातील प्रभाव अधिक असणार आहे. .५. सायबर हल्ल्यांपासून राष्ट्रीय सुरक्षेपर्यंत डेटा सेंटरची भूमिकाएआयच्या काळात डेटा सेंटर्सचं महत्त्व केवळ आर्थिक विकासापुरतं मर्यादित राहिलेलं नाही. आता ते देशाच्या राष्ट्रीय सुरक्षेशीही थेट जोडले गेले आहेत. एखाद्या देशातील डेटा सेंटर्सवर स्वतःचं नियंत्रण असणं म्हणजे त्या देशाच्या एआय तंत्रज्ञानाचं संरक्षण करणं आणि महत्त्वाची माहिती परकीय हस्तक्षेपापासून सुरक्षित ठेवणं.सायबर हल्ले आणि इतर सुरक्षेचे धोके वाढत असल्यामुळे अनेक देश डेटा सेंटर्सना ‘गंभीर पायाभूत सुविधा’ मानत आहेत. युरोपियन युनियनने ‘एनआयएस २’ कायद्याद्वारे डेटा सेंटर कंपन्यांसाठी कडक सायबर सुरक्षा आणि जोखीम व्यवस्थापनाचे नियम लागू केले आहेत. तर ‘डोरा’ कायद्याचा उद्देश वित्तीय क्षेत्रातील डेटाची सुरक्षितता आणि संकटांचा सामना करण्याची क्षमता वाढवणे हा आहे.अमेरिकेतही ‘सिर्सिया’ कायद्यानुसार मोठ्या सायबर हल्ल्याची माहिती ७२ तासांच्या आत ‘सीआयएसए’ या सरकारी संस्थेला देणं बंधनकारक आहे. म्हणजेच, आता डेटा सेंटरची सुरक्षा ही देशाच्या सुरक्षेचाच एक महत्त्वाचा भाग बनली आहे. .६. देशाचा डेटा देशातच ठेवण्याची गरज का निर्माण झाली?आज प्रत्येक देशासाठी आपल्या नागरिकांचा आणि संस्थांचा डेटा सुरक्षित ठेवणं अत्यंत महत्त्वाचं झालं आहे. यासाठीच डेटा सार्वभौमत्व आणि डेटा लोकलायझेशन या संकल्पना पुढे आल्या आहेत. सोप्या भाषेत सांगायचं तर, देशातील महत्त्वाची माहिती त्याच देशाच्या भौगोलिक हद्दीत साठवली जावी आणि तिच्यावर प्रक्रिया केली जावी, अशी या नियमांची भूमिका आहे. जगभरातील शंभरहून अधिक देशांनी संवेदनशील डेटा देशातच ठेवण्यासाठी असे कडक नियम लागू केले आहेत.युरोपियन युनियनचा ‘सॉव्हरिन क्लाउड’ उपक्रम आणि ‘क्लाउड अँड एआय डेव्हलपमेंट ॲक्ट’ यामुळे स्थानिक डेटा सेंटर्स उभारण्याला चालना मिळाली आहे. त्यामुळे परदेशी तंत्रज्ञान कंपन्यांनाही त्या देशांच्या डेटा सुरक्षेच्या नियमांचं पालन करणं आवश्यक झालं आहे.याचा फायदा असा की देश स्वतःच्या डेटावर नियंत्रण ठेवू शकतो, परकीय हस्तक्षेपाचा धोका कमी करू शकतो आणि स्थानिक डिजिटल अर्थव्यवस्थेलाही बळ देऊ शकतो. .७. एआयची भूक वाढतेय, वीजपुरवठ्यावर ताण येतोय!एआयचा वापर जसजसा वाढत आहे, तसतशी डेटा सेंटर्सची विजेची गरजही झपाट्याने वाढत आहे. कारण एआय मॉडेल्सना प्रशिक्षण देण्यासाठी आणि त्यांचा वापर करण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात संगणकीय शक्ती लागते. त्यासाठी वापरल्या जाणाऱ्या प्रगत जीपीयू चिप्स सामान्य उपकरणांच्या तुलनेत पाच ते आठ पट जास्त वीज वापरतात.याचा परिणाम अमेरिकेतील वीजपुरवठा व्यवस्थेवरही दिसू लागला आहे. पीजेएम आणि टेक्सासमधील ईआरसीओटी यांसारख्या प्रमुख वीज ग्रिड्सवर वाढता ताण निर्माण झाला आहे. परिस्थिती अशी आहे की, नव्या डेटा सेंटरला वीज ग्रिडशी जोडण्यासाठी अनेक वर्षे प्रतीक्षा करावी लागत आहे. त्यामुळे डेटा सेंटरचा विस्तार करताना विजेची उपलब्धता हाच मोठा अडथळा ठरत आहे.विजेची मागणी पूर्ण करण्यासाठी वीज कंपन्यांना जुने कोळसा प्रकल्प सुरू ठेवावे लागत आहेत किंवा गॅसवर चालणाऱ्या वीज प्रकल्पांचा आधार घ्यावा लागत आहे. म्हणजेच, एआयच्या वाढीमुळे आता ऊर्जा क्षेत्रासमोरही मोठं आव्हान उभं राहिलं आहे. .८. एआयचा विस्तार पर्यावरणाला महागात पडू नये म्हणून...डेटा सेंटर्सची संख्या वाढत असताना त्यांच्यामुळे होणारं कार्बन उत्सर्जन कमी करणंही तितकंच महत्त्वाचं बनलं आहे. यासाठी मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या सौर आणि पवनऊर्जेकडे वळत आहेत. वीज निर्मिती करणाऱ्या कंपन्यांशी दीर्घकालीन करार करून त्या या स्वच्छ ऊर्जेचा वापर वाढवत आहेत.मात्र, सौर आणि पवनऊर्जेचा पुरवठा नेहमीच स्थिर नसतो. डेटा सेंटर्सना मात्र चोवीस तास अखंड वीज लागते. त्यामुळे या गरजेसाठी अणुऊर्जा आणि लहान मॉड्युलर अणुभट्ट्यांच्या वापरावरही वेगाने काम सुरू आहे.याशिवाय, पारंपरिक जनरेटर्सऐवजी हायड्रोजन फ्युएल सेल्स वापरणे आणि मुख्य वीज ग्रिडवर अवलंबून न राहता स्वतःच वीज निर्माण करणे असे पर्यायही पुढे येत आहेत.डेटा सेंटर्सची वीज किती कार्यक्षमतेने वापरली जाते आणि त्यातून किती कार्बन उत्सर्जन होतं, हे मोजण्यासाठी पीयूई आणि सीयूई ही मानकं वापरली जातात. या माध्यमातून डेटा सेंटर्स अधिक पर्यावरणपूरक बनवण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. .९. डेटा सेंटरचे कूलिंग तंत्रज्ञान आणि पाण्याचा वापरएआयसाठी वापरल्या जाणाऱ्या शक्तिशाली सर्व्हर्समधून प्रचंड उष्णता निर्माण होते. ही उष्णता नियंत्रित करण्यासाठी पूर्वी प्रामुख्याने हवेचा वापर केला जात होता. मात्र, आता सर्व्हर्सची क्षमता आणि उष्णता वाढल्यामुळे एअर कूलिंगच्या मर्यादा जाणवू लागल्या आहेत. त्यामुळे त्यापेक्षा अधिक प्रभावी असलेल्या लिक्विड कूलिंग तंत्रज्ञानाचा वापर वाढत आहे.यामध्ये डायरेक्ट-टू-चिप, इमर्शन कूलिंग आणि क्लोज्ड-लूप लिक्विड कूलिंग अशा पद्धती वापरल्या जातात. मात्र, डेटा सेंटर थंड ठेवण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात पाणी लागत असल्याने पाण्याची उपलब्धता आणि पर्यावरणासमोर नवी आव्हानं निर्माण होत आहेत.हे लक्षात घेऊन भारतीय मानक ब्युरोकडून डब्ल्यूयूई आणि सीईआर यांसारख्या मानकांद्वारे पाण्याचा वापर आणि कूलिंगची कार्यक्षमता मोजली जात आहे. त्याचबरोबर सर्व्हर्समधून बाहेर पडणाऱ्या टाकाऊ उष्णतेचा वापर डिस्ट्रिक्ट हीटिंग सिस्टीममध्ये करून ऊर्जेची बचत करण्यावरही भर दिला जात आहे. .१०. स्थानिक समुदायांचा विरोध आणि अमेरिकेतील राजकीय संघर्षडेटा सेंटर उभारण्यासाठी मोठ्या प्रमाणात जमीन लागते. त्यातच पाण्याचा वाढता वापर, वीज बिलांमध्ये होणारी वाढ आणि सततचा आवाज यामुळे स्थानिक नागरिकांमध्ये नाराजी वाढत आहे. त्यामुळे डेटा सेंटरचा प्रश्न आता केवळ तंत्रज्ञानापुरता मर्यादित राहिलेला नाही, तर अमेरिकेतील राजकारणातही महत्त्वाचा बनला आहे.२०२६ च्या अमेरिकन मध्यावधी निवडणुकांमध्ये हा एक मोठा निवडणूक मुद्दा ठरला. ओहायो, मेन आणि टेक्सास यांसारख्या राज्यांमध्ये डेटा सेंटरच्या नव्या बांधकामावर कठोर निर्बंध आणणाऱ्या किंवा काही काळासाठी बांधकाम थांबवणाऱ्या प्रस्तावांना मतदारांनी मोठा पाठिंबा दिला.डेटा सेंटरच्या उभारणीमुळे सुरुवातीला बांधकाम क्षेत्रात रोजगार आणि गुंतवणुकीच्या संधी निर्माण होतात. पण त्याच वेळी स्थानिक जमीन, पाणी आणि वीज यांवर दीर्घकाळ ताण पडतो. त्यामुळे अशा प्रकल्पांना परवानगी द्यायची की नाही, हे ठरवताना स्थानिक स्वराज्य संस्था आणि राज्य सरकारांची भूमिका अधिक महत्त्वाची बनत आहे. .India US AI Security Pact: AI सुरक्षेसाठी भारत-अमेरिकेसह 10 देश एकत्र; चीनच्या तंत्रज्ञान वर्चस्वाला आव्हान देण्यासाठी नवा करार.११. अमेरिकेच्या निवडणुकीवर डेटा सेंटरच्या विरोधाचा झालेला परिणामएआयचा विस्तार करण्यासाठी आता जगातील मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या डेटा सेंटर उभारणीवर अब्जावधी डॉलर्स खर्च करत आहेत. ॲमेझॉन, मायक्रोसॉफ्ट, गुगल, मेटा आणि ओरॅकल यांसारख्या कंपन्या या क्षेत्रात मोठी गुंतवणूक करत आहेत. एकट्या अमेरिकेत २०२६ मध्ये या कंपन्यांचा एकूण खर्च सुमारे ७६४ अब्ज डॉलर्सपर्यंत जाण्याची अपेक्षा आहे.या गुंतवणुकीचा फायदा केवळ डेटा सेंटर उद्योगालाच होत नाही. तर बांधकाम, वीजपुरवठा, प्रगत चिप्स निर्मिती, नेटवर्किंग आणि कूलिंग अशा अनेक क्षेत्रांमध्ये नव्या व्यवसायांना संधी मिळत आहेत.त्याचबरोबर या उद्योगात व्यवसाय करण्याच्या नव्या पद्धतीही विकसित होत आहेत. जीपीयू-अॅज-अ-सर्व्हिस, निओक्लाउड्स, स्वतःची वीज निर्मिती आणि संयुक्त भागीदारी यांसारख्या मॉडेल्सना महत्त्व मिळत आहे. परिणामी, डेटा सेंटर ऑपरेटर्स, एआय इंजिनिअर्स आणि सायबर सुरक्षा तज्ज्ञांची मागणी जगभरात वाढत आहे. .Premium|Global Geopolitical Conflict : शांतता हा अपवाद... संघर्ष हा नियम!.१२. भारत बनतोय डेटा सेंटर आणि एआय गुंतवणुकीचं नवं केंद्रडिजिटल सेवा आणि एआयचा वापर भारतात वेगाने वाढत आहे. त्यामुळे देशात डेटा सेंटर्स उभारण्याची गरजही वाढली आहे. याचा परिणाम त्यांच्या क्षमतेवर दिसतो. २०२० मध्ये भारतातील डेटा सेंटर्सची एकूण क्षमता ३७५ मेगावॅट होती. ऑगस्ट २०२६ पर्यंत ती वाढून १.५७ गिगावॅट झाली. आता २०३० पर्यंत ही क्षमता ८ गिगावॅटपर्यंत नेण्याचं लक्ष्य आहे. दिल्ली, पुणे, हैदराबाद, भुवनेश्वर आणि चेन्नई ही या क्षेत्रातील प्रमुख केंद्रं बनली आहेत.या विस्ताराला चालना देण्यासाठी केंद्र सरकारने डेटा सेंटर उद्योगाला पायाभूत सुविधांचा दर्जा दिला आहे. त्यामुळे कंपन्यांना स्वस्त कर्ज मिळण्याचा मार्ग मोकळा झाला आहे. २०२६-२७ च्या अर्थसंकल्पात परदेशी क्लाउड सेवा पुरवठादारांसाठी २०४७ पर्यंत करसवलत जाहीर करण्यात आली आहे.याशिवाय इंडिया एआय मिशन, सेमीकॉन २.० आणि ईसीएमएस यांसारख्या योजनांमधून मोठी गुंतवणूक आकर्षित करण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. त्याचबरोबर जलद प्रतिसाद मिळावा आणि विलंब कमी व्हावा यासाठी एज कॉम्प्युटिंग आणि विकेंद्रित डेटा सेंटर्सचा वापरही वाढत आहे. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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