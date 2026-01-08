Premium| AI Generated Content: मनोरंजनाच्या नावाखाली मेंदूला गुंगी आणणारा कंटेंट आज सोशल मीडियाचं नवं स्वरूप बनतोय

यू-ट्युबवर सर्फिंग करताना तुमच्यासमोर ‘Bandar Apna Dost’ नावाचे चॅनेल आले असेल, तर त्यातील विचित्र हालचाली करणाऱ्या माकडाने तुमचे लक्ष नक्कीच वेधून घेतले असेल. वरकरणी हे एखादे सामान्य ॲनिमेशन वाटत असले, तरी त्यामागचे सत्य आणि त्याची कमाई कोणाचीही झोप उडवणारी आहे. सध्या भारतातील आणि विशेषतः महानगरांमधील धावपळीच्या जगात, लोकांच्या मोबाईल स्क्रीनवर एक विचित्र बदल घडताना दिसत आहे. आजकाल आपल्या टाइमलाइनवर आणि व्हिडिओ फीडमध्ये जो नवीन ‘हीरो’ धुमाकूळ घालत आहे, तो कोणा चित्रपटाचा अभिनेता नाही किंवा कोणताही खराखुरा माणूसही नाही. हा एक ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ते’ने तयार केलेले खोडकर आणि विचित्र असे ‘माकड’ आहे.तुम्ही जर यू-ट्युबवर कधी सर्फिंग करीत असाल आणि तुमच्यासमोर ‘Bandar Apna Dost’ नावाचे चॅनेल आले असेल, तर त्यातील विचित्र हालचाली करणाऱ्या माकडाने तुमचे लक्ष नक्कीच वेधून घेतले असेल. वरकरणी हे एखादे सामान्य ॲनिमेशन वाटत असले, तरी त्यामागचे सत्य आणि त्याची कमाई कोणाचीही झोप उडवणारी आहे. एका जागतिक स्तरावरील अभ्यासानुसार, हे चॅनेल सध्या जगातील सर्वाधिक पाहिले जाणारे ‘पूर्णपणे एआय-जनरेटेड’ (Fully AI-generated) चॅनेल ठरले आहे. सर्वात धक्कादायक बाब म्हणजे या डिजिटल माकडाची वार्षिक कमाई तब्बल ४.२५ दशलक्ष डॉलर म्हणजेच भारतीय चलनात जवळपास ३८ कोटी रुपये इतकी असल्याचे समोर आले आहे. .पण ही कथा केवळ एका यशस्वी यू-ट्युब चॅनेलची किंवा त्यातून मिळणाऱ्या अमाप पैशांची नाही. हा विषय त्याहून अधिक खोल आणि चिंताजनक आहे. हा उदय आहे इंटरनेटवर वेगाने पसरणाऱ्या ‘एआय स्लॉप’ (AI Slop) संस्कृतीचा. ‘एआय स्लॉप’ म्हणजे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा वापर करून अत्यंत कमी वेळात आणि कमी खर्चात तयार केलेला; पण दर्जाच्या बाबतीत निकृष्ट असलेला कंटेंट. हा असा कंटेंट आहे जो कोणत्याही तर्काशिवाय किंवा कथानकाशिवाय बनवला जातो. या व्हिडिओंचा मुख्य उद्देश प्रेक्षकांचे मनोरंजन करणे नसून, त्यांना स्क्रीनसमोर खिळवून ठेवणे हा असतो. चमकदार रंग, विचित्र आवाज आणि सततची धावपळ यामुळे हा कंटेंट आपल्या मेंदूला एका ‘लूप’मध्ये अडकवतो. हा ‘एआय स्लॉप’ आपल्या सोशल मीडिया फीडवर एखाद्या विषाणूसारखा पसरत आहे आणि आपल्या दिवसातील मौल्यवान तास नकळत गिळंकृत करीत आहे. त्यामुळे ३८ कोटी कमावणारे हे माकड केवळ एक पात्र नसून, भविष्यातील डिजिटल आहाराचे एक विदारक वास्तव आहे; ज्याचा आपण विचार करणे आता गरजेचे झाले आहे..‘Bandar Apna Dost’ नक्की काय?जेव्हा तुम्ही या चॅनेलवरील व्हिडिओ पाहता तेव्हा पहिल्या नजरेतच जाणवते, की हे आपण लहानपणापासून पाहात आलेल्या ‘टॉम ॲण्ड जेरी’ किंवा ‘छोटा भीम’सारख्या पारंपरिक कार्टून्ससारखे अजिबात नाहीत. यात तंत्रज्ञानाचा वापर करून बनवलेले एक वास्तववादी दिसणारे माकड असते आणि त्याच्या सोबतीला ‘हल्क’सारखे दिसणारे, अंगापिंडाने मजबूत असलेले एक प्रचंड स्नायूधारी पात्र असते. या व्हिडिओमध्ये नक्की काय चालले आहे, हे समजणे कठीण असते. तिथे कसलेही डोके लावणारे कथानक नसते, संवादाचा तर पत्ताच नसतो. असते ती फक्त अर्थहीन धावपळ, अतिरंजित अॅक्शन, विचित्र मारामारी आणि लॉजिक नसलेले प्रसंग. अनेकदा तर ‘हे नेमकं काय चाललंय?’ असा प्रश्न प्रेक्षकाला पडल्याशिवाय राहत नाही. पण गंमत अशी की, हाच ‘अर्थाचा अभाव’ या व्हिडिओंना जगभरात लोकप्रिय बनवतो. कारण यामध्ये भाषेची अडचणच येत नाही. त्यामुळे जगातल्या कोणत्याही कोपऱ्यातील माणसाला हे समजायला (किंवा बघायला) सोपे जाते.या अशा कंटेंटमागची खरी जादू म्हणजे त्याची निर्मिती प्रक्रिया. हे व्हिडिओ मानवी हातांनी नाही; तर जवळपास पूर्णपणे ‘एआय साधनांनी’ तयार केले जातात. पात्रांची निर्मिती असो, त्यांच्या हालचाली असो किंवा बॅकग्राउंड हे सर्व काम मशीनद्वारे केले जाते. यामुळे पारंपरिक ॲनिमेशन स्टुडिओला जो महिन्यांचा वेळ, शेकडो माणसांचे मनुष्यबळ आणि कोट्यवधी रुपयांचा खर्च लागतो, तो इथे नगण्य होतो. यामुळेच हे चॅनेल दिवसाला अनेक ‘शॉर्टस्’ (Shorts) अपलोड करू शकते. अल्पावधीत प्रचंड प्रमाणात व्हिडिओंचा रतीब घालण्याची ही क्षमता या चॅनेलला यू-ट्युबच्या अल्गोरिदमच्या शर्यतीत सर्वांत वेगवान ‘धावपटू’ बनवते..‘एआय स्लॉप’, मेंदूला लागलेली कीडया विचित्र प्रकारच्या चॅनेल्सबद्दल खरी आणि मोठी चर्चा सुरू झाली ती ‘Kapwing’ या व्हिडिओ एडिटिंग क्षेत्रातील कंपनीने प्रसिद्ध केलेल्या एका अहवालानंतर. या कंपनीने जगातील तब्बल १५ हजार लोकप्रिय यू-ट्युब चॅनेल्सचा सखोल अभ्यास केला. त्यातून जी माहिती समोर आली, ती थक्क करणारी होती. यापैकी तब्बल २७८ चॅनेल्स ही पूर्णपणे ‘एआय-जनरेटेड स्लॉप’ कंटेंटवर चालत असल्याचे आढळले. या २७८ चॅनेल्सचा व्याप प्रचंड आहे. त्यांच्याकडे मिळून ६३ अब्जापेक्षा जास्त व्ह्यूज आहेत आणि २२१ दशलक्ष सबस्क्रायबर्सचा अवाढव्य प्रेक्षकवर्ग आहे. केवळ व्ह्यूजच नाहीत, तर अप्रत्यक्ष जाहिराती, ब्रँड डिल्स आणि इतर मार्गांनी ही चॅनेल्स मिळून दरवर्षी अंदाजे ११७ दशलक्ष डॉलर इतका प्रचंड महसूल कमावत असावेत, असे गणित या अहवालात मांडले गेले आहे.येथे ‘एआय स्लॉप’ या शब्दाचा अर्थ समजून घेणे गरजेचे आहे. ज्याप्रमाणे गुरांना खायला दिले जाणारे अन्न हे अनेक गोष्टींचे मिश्रण असते आणि त्यात गुणवत्तेपेक्षा पोटाची भूक भागवणे महत्त्वाचे असते, तसाच हा प्रकार आहे. हा कंटेंट अत्यंत कमी श्रमात, कमी काळजी घेऊन आणि फक्त एकाच उद्देशाने बनवला जातो - तो म्हणजे पाहणाऱ्याचे लक्ष जास्तीत जास्त वेळ स्क्रीनवर टिकवून ठेवणे. यातूनच पुढे ‘ब्रेनरॉट’ (Brainrot) ही संज्ञा लोकप्रिय झाली. ‘ब्रेनरॉट’ म्हणजे असा कंटेंट जो एखाद्या व्यसनासारखा वाटतो; पण प्रत्यक्षात त्यात कोणतेही बौद्धिक, शैक्षणिक किंवा भावनिक मूल्य नसते. तो फक्त मेंदूला बधिर करण्याचे काम करतो..'Kapwing'च्या टीमने यावर एक प्रयोगही केला. त्यांनी यू-ट्युबवर एक नवीन अकाउंट तयार केले. त्यांना पहिल्या ५०० व्हिडिओ शिफारशींमध्ये (Recommendations) जे व्हिडिओ दिसले, त्यापैकी सुमारे २१ टक्के व्हिडिओ हे एआय-जनरेटेड होते आणि जवळपास एकतृतीयांश व्हिडिओ 'ब्रेनरॉट' श्रेणीत मोडणारे होते. याचा साधा आणि सरळ अर्थ असा, की आजच्या काळात जर एखाद्या शहरी तरुणाने, शाळेत जाणाऱ्या विद्यार्थ्याने किंवा दिवसभर ऑफिसमध्ये काम करून थकून आलेल्या माणसाने नवीन अकाउंटवर यू-ट्युब उघडले, तर त्याला सुरुवातीच्या काहीशे व्हिडिओंमध्येच एआयने बनवलेला, बुद्धीला चालना न देणारा 'कचरा' स्वरूपाचा कंटेंट आपोआप समोर येतो. आपले सोशल मीडिया फीड उघडताच अशा 'माइंडलेस' (Mindless) व्हिडिओंचा महापूर येणे, ही आता अपवादाची गोष्ट राहिलेली नाही, तर तीच आता इंटरनेटच्या जगाची 'नॉर्मल' स्थिती बनत चालली आहे..अल्गोरिदमचा खेळ आणि भारताची मध्यवर्ती भूमिकाया संपूर्ण डिजिटल घडामोडीत भारताची भूमिका केवळ 'यशस्वी चॅनेलचा देश' इतकी मर्यादित नाही, तर ती त्याहून मोठी आहे. 'Kapwing'च्या विश्लेषणानुसार स्पेन, दक्षिण कोरिया आणि अमेरिका यांच्याबरोबरीनेच भारतही आता 'एआय स्लॉप' चॅनेल्सचा एक मोठा हब (Hub) बनला आहे. पण यात विशेष चिंतेची किंवा कुतूहलाची बाब ही, की पूर्णपणे एआय-जनरेटेड चॅनेल्समध्ये सर्वाधिक व्ह्यूज मिळवणारे चॅनेल हे भारतातून चालवले जाते. ही गोष्ट जागतिक डिजिटल नकाशावर भारताचे एक वेगळेच चित्र रंगवते.या सगळ्या यशामागे आणि व्हायरल होण्यामागे अल्गोरिदमचे (Algorithm) एक साधे, पण अत्यंत प्रभावी गणित काम करीत असते. अशा व्हिडिओंमध्ये प्रेक्षकांना खिळवून ठेवण्यासाठी काही खास क्लृप्त्या वापरल्या जातात..कथानकाचा अभाव : या व्हिडिओंना कोणतीही सुरुवात किंवा शेवट नसतो. त्यामुळे प्रेक्षक कोणत्याही क्षणी स्क्रोल करीत आला तरी स्क्रीनवर सतत 'काहीतरी घडत' असते, ज्यामुळे तो तिथेच थांबतो.भाषेची सीमा नाही : यात संवादच नसल्यामुळे भाषेचा अडथळा राहत नाही. त्यामुळे भारतातील खेडोपाड्यातील माणूस असो, ब्राझीलमधील तरुण असो किंवा युरोप-आफ्रिकेतील प्रेक्षक - सगळीकडे तेच व्हिडिओ सारख्याच आवडीने पाहिले जातात.सततची हालचाल : सतत घडणारी अॅक्शन, डोळ्यांत भरणारे चमकदार रंग आणि पात्रांचे अतिशयोक्तीपूर्ण हावभाव यामुळे मानवी डोळे आपोआप स्क्रीनवर खिळून राहतात.यू-ट्युबच्या यशाचे गणित प्रामुख्याने 'वॉच टाइम' (Watch Time) आणि 'रिटेनशन' (Retention) या दोन स्तंभांवर आधारलेले आहे. हे एआय चॅनेल्स प्रेक्षकांचे लक्ष खिळवून ठेवण्यात पटाईत असतात. त्यामुळे ते हे दोन्ही निकष सहज पार करतात. एकदा का हे आकडे वाढले, की यू-ट्युबचा अल्गोरिदम स्वतःहून या व्हिडिओंना जास्तीत जास्त लोकांच्या स्क्रीनवर पोहोचवतो. या यशामागे मानवी मानसशास्त्राचाही मोठा वाटा आहे. आजच्या काळात एखादा सखोल माहिती देणारा व्हिडिओ किंवा बातम्या पाहण्यासाठी ८-१० मिनिटे एका जागी शांत बसण्याचा संयम लोकांमध्ये उरलेला नाही. त्यामानाने ३०-४५ सेकंदांचे हे भडक, वेगवान आणि विचित्र 'शॉर्टस्' पाहणे मेंदूला फारच सोपे आणि 'इझी' वाटते. डोक्याला कोणताही ताण न देता मिळणारे हे क्षणिक मनोरंजनच 'एआय स्लॉप'च्या अफाट यशाचे खरे गुपित आहे. दुर्दैवाने हेच सोपेपण आपल्या वाया जाणाऱ्या वेळेचे आणि कमी होणाऱ्या एकाग्रतेचे मुख्य कारण बनले आहे.. 