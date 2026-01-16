Premium|AI Impact Summit 2026:सार्वजनिक हिताचे साधन बनावे ‘एआय’

अजेय लेले, सामरिक व्यूहनीतीचे विश्लेषककृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाची समजली जाणारी चौथी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इम्पॅक्ट समिट’ नवी दिल्लीत १९ आणि २० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या परिषदेत जागतिक हितासाठी ‘एआय’ वापरण्याच्या कल्पनांना भारत चालना देऊ शकतो. अधिक संतुलित आणि जागतिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन चौकट तयार करण्यासाठी भारताच्या नेतृत्वविषयक भूमिकेवर परिषदेत भर दिला जाईल..कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाची समजली जाणारी चौथी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) इम्पॅक्ट समिट नवी दिल्लीत १९ आणि २० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात ‘ग्लोबल साऊथ’मध्ये भारत महत्त्वाची भूमिका बजावणार असल्यामुळे ही परिषद भारतासाठी महत्त्वाची आहे.‘एआय’विषयक जागतिक धोरणे तयार करण्यामध्ये भारताला नेतृत्वाची भूमिका घेण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरेल. भारत जागतिक हितासाठी ‘एआय’ वापरण्याच्या कल्पनांना चालना देऊ शकतो. या तंत्रज्ञानांचा वापर आरोग्य, शिक्षण, हवामान आणि इतर क्षेत्रांत योग्यपणे केला जावा हीच अपेक्षा आहे. भारताने केवळ तंत्रज्ञानातील दरी यापुरते विचार न करता, ‘ग्लोबल साउथ’मधील देशांमध्ये आणि विकसित राष्ट्रांमध्ये कृत्रिम बुद्धिमत्तेसंदर्भात कोणतीही दरी निर्माण होणार नाही, याची खात्री करण्यासाठी पुढे पाहिले पाहिजे. भारताने या संधीचा उपयोग ‘एआय’ साक्षरतेसाठी करावा. याशिवाय मानवकेंद्रित नव्या कल्पनांना यातून गती मिळेल, याची खात्री करावी. भारताची ‘एआय’ तंत्रज्ञान क्षमता दाखवण्यासाठी, गुंतवणूक आकर्षित करण्यासाठी आणि जागतिक सहकार्य वाढवण्यासाठी भारताने या संधीचा वापर करावा. .Premium| AI Generated Content: मनोरंजनाच्या नावाखाली मेंदूला गुंगी आणणारा कंटेंट आज सोशल मीडियाचं नवं स्वरूप बनतोय.‘एआय’ हा केवळ तांत्रिक विषय राहिला नाही, तर शासन, राष्ट्रीय सुरक्षा आणि व्यवसाय यांच्याशी संबंधित झाला आहे. यामुळे सरकारे, आंतरराष्ट्रीय संस्था, उद्योग गट आणि समाज यांनी चर्चा, सल्लामसलत सुरू केली आहे. जागतिक ‘एआय सेफ्टी समिट’ सन २०२३ पासून आयोजित केली जात आहे. ब्रिटनमधील ब्लेचली पार्क येथे कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षेवरील पहिली जागतिक परिषद १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत अनेक देशांसह ‘एआय’ व्यवसायाशी संबंधित खासगी संस्थांचा सहभाग होता. भारताने या व्यासपीठाचा उपयोग जागतिक ‘एआय’च्या क्षेत्रातील स्वतःच्या नेतृत्वावर प्रकाश टाकण्यासाठी केला. दुसरी परिषद २१ व २२ मे २०२४ रोजी दक्षिण कोरिया येथे झाली. या परिषदेदरम्यान आघाडीच्या १६ तंत्रज्ञान धीकंपन्यांनी प्रगत ‘एआय’ प्रणालींच्या जबाबदार विकासाला प्रोत्साहन देण्यासाठी निर्धार व्क्त केला. त्यानंतर १०, ११ फेब्रुवारी २०२५ दरम्यान फ्रान्समधील पॅरिस येथे पुढील परिषद झाली..नैतिकतेची चर्चा कृत्रिम बुद्धिमत्तेबाबत सुरुवातीची चर्चा २०१६-१८ या काळामध्ये ‘नैतिकते’च्या मुद्द्यावरून सुरू झाली. त्या काळात खासगी कंपन्या, शैक्षणिक संस्था आणि स्वयंसेवी संघटनांनी ‘नैतिकदृष्ट्या एआय’ या विषयावर अनेक दस्तावेज प्रसिद्ध केले. त्यापैकी २०१८ या एकाच वर्षात ६१ दस्तावेज प्रकाशित झाले. जागतिक स्तरावर घडलेल्या अनेक घटना यामागे असल्याचे दिसते. स्वयंचलित मोटार चालवल्यामुळे झालेला व्यक्तीचा मृत्यू, केम्ब्रिजमधील अॅनालिटिका प्रकरण, संमतीशिवाय वैयक्तिक माहितीचा वापर करून अल्गोरिदम-आधारित राजकीय जाहिराती या धोक्यांमुळे ‘एआय’मधील नीतिमत्तेचा मुद्दा आणि त्यातील धोके अधोरेखित झाले. मे २०१९ मध्ये संयुक्त राष्ट्रांची शैक्षणिक, वैज्ञानिक व सांस्कृतिक संस्थेने ‘एआय’ आणि शिक्षणावरील बीजिंग संमतीपत्र जारी केले. या दस्तावेजात मानवी क्षमता वृद्धिंगत करण्यासाठी; तसेच मानवी हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी ‘एआय’चा वापर करण्याचे आवाहन करण्यात आले. यानंतर आर्थिक सहकार्य व विकास संघटना ‘एआय’ संदर्भातील विशिष्ट करार साध्य करणारी पहिली आंतरसरकारी संस्था म्हणून पुढे आली. सन २०१९ मधील ‘कृत्रिम बुद्धिमत्तेवरील शिफारशी’ हे जगातील सर्वांत प्रगत अर्थव्यवस्थांकडून स्वीकारलेले ‘एआय’ मानकांवरील एक महत्त्वपूर्ण सहमती विधान ठरले..Premium|AI World Models : शब्दांच्या पलीकडले 'एआय'; जग समजून घेणाऱ्या 'वर्ल्ड मॉडेल्स'ची नवी क्रांती!.यापूर्वी काय घडले?ब्रिटनमधील ब्लेचली पार्क येथे १२ नोव्हेंबर २०२३ रोजी कृत्रिम बुद्धिमत्ता सुरक्षेवरील पहिली जागतिक शिखर परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेत अनेक देशांतील प्रतिनिधी; तसेच ‘एआय’च्या व्यवसायाशी संबंधित खासगी संस्थांचा सहभाग होता. भारताने या परिषदेत जागतिक ‘एआय’ प्रशासनातील आपले नेतृत्व अधोरेखित करून कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात सुरक्षा, विश्वास आणि जबाबदारी यांच्या आवश्यकतेवर भर दिला. त्यानंतर दुसरी ‘एआय’ शिखर परिषद २१ व २२ मे २०२४ रोजी दक्षिण कोरिया येथे पार पडली. या परिषदेदरम्यान १६ आघाडीच्या तंत्रज्ञान कंपन्यांनी प्रगत ‘एआय’ प्रणालींच्या जबाबदार विकासासाठी आपली वचनबद्धता असल्याचे स्पष्ट केले. त्यानंतर १० ते ११ फेब्रुवारी २०२५ या कालावधीत पॅरिस येथे ‘एआय’ कृती परिषद आयोजित करण्यात आली. या परिषदेला फ्रान्सचे अध्यक्ष इमॅन्युएल मॅक्रॉन आणि पंतप्रधान नरेंद्र मोदी उपस्थित होते. कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवजातीच्या भविष्यात झपाट्याने आमूलाग्र बदल घडवत आहे आणि राजकीय, आर्थिक, सुरक्षा; तसेच सामाजिक व्यवस्था यांमध्ये रूपांतरित करीत आहे. नवोन्मेषाला चालना देत असताना संभाव्य धोके कमी करणाऱ्या विश्वासार्ह जागतिक प्रशासन चौकटी विकसित करण्यासाठी एकत्रित जागतिक सहकार्याची नितांत गरज आहे, असे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी यावेळी म्हटले होते. .‘सूत्र’ आणि ‘चक्र’आगामी नवी दिल्ली येथे होणाऱ्या ‘ग्लोबल एआय इम्पॅक्ट’ परिषदेची रूपरेषा ‘सूत्र’ आणि ‘चक्र’ या संकल्पनांवर आधारित आहे. सांस्कृतिकदृष्ट्या रुजलेली आणि जागतिक स्तरावर अर्थपूर्ण असलेली ही संज्ञा केवळ अलंकारिक नाही. जागतिक स्तरावरील ‘एआय’ चर्चेला सुसंगती, समन्वय याच्या रूपात मांडण्यासाठी या संकल्पना महत्त्वाच्या ठरणार आहेत. नागरिक, पृथ्वी आणि प्रगती (पीपल, प्लॅनेट आणि प्रोग्रेस) या आधारावर हा समन्वय होईल. लोककेंद्रित व विश्वासार्ह कृत्रिम बुद्धिमत्ता, पर्यावरण संरक्षणासाठी तांत्रिक प्रगतीचा समन्वय, विविध क्षेत्रांमध्ये डेटा आणि ‘एआय’चा प्रवेश या साऱ्यावर लक्ष केंद्रित केले जाणार आहे. ही तीन सूत्रे ‘चक्र’ म्हणून ओळखल्या जाणाऱ्या सात परस्परसंबंधी क्षेत्रांद्वारे अंमलात आणली जाणार आहेत. ही चक्रे प्राचीन भारतीय तत्त्वज्ञानातील शरीराच्या सात ऊर्जाकेंद्रांवर आधारित आहेत. ती जीवनाच्या विविध परिमाणांचे नियमन करतात आणि सर्वांगीण कल्याणासाठी त्यांचा समन्वय आवश्यक असतो. ही चक्रे ‘एआय’ला जागतिक सार्वजनिक हिताचे साधन बनवण्यासाठी काम करणार असून, या सातही चक्रांशी संबंधित स्वतंत्र कार्यगट असतील. कृत्रिम बुद्धिमत्ता क्षेत्रातील दृष्टिकोन, धोरणात्मक कल्पना विस्तार आणि अंमलबजावणी करता येण्याजोगा निष्कर्ष या मुद्द्यांवर हे मुद्दे मांडण्यात येतील. .सन २०२३ पासून ‘एआय’ नियमन प्रक्रियेचा विकास झाला आहे. ब्रिटनमध्ये सुरक्षेवर लक्ष केंद्रित करण्यापासून, ते सोल येथे सुरक्षा, नवोन्मेष यांना संस्थात्मक रूप देण्यापर्यंत आणि त्यापुढे जाऊन पॅरिसमध्ये त्याच्या सामाजिक-आर्थिक परिणामांवर भर देण्यापर्यंत अनेक गोष्टी साध्य झाल्या आहेत. आगामी नवी दिल्लीतील कृत्रिम बुद्धिमत्ता परिषदेमध्ये ही चर्चा तत्त्वांपासून प्रत्यक्ष अंमलबजावणीकडे वळण्याची अपेक्षा आहे. अधिक संतुलित आणि जागतिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन चौकट तयार करण्यासाठी भारताच्या नेतृत्वभूमिकेवर परिषदेत भर दिला जाईल.(अनुवाद : जयदीप पाठकजी).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 