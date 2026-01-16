प्रीमियम आर्टिकल

Premium|AI Impact Summit 2026:सार्वजनिक हिताचे साधन बनावे ‘एआय’

Global South and AI : चौथी आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स (एआय) इम्पॅक्ट समिट दिल्लीत होणार आहे. ‘एआय’विषयक जागतिक धोरणे तयार करण्यामध्ये भारताला नेतृत्वाची भूमिका घेण्यासाठी ही परिषद महत्त्वाची ठरेल.
AI for public good, Global South and AI, कृत्रिम बुद्धिमत्ता नैतिकता, AI safety summit, Responsible AI development

india leadership in global ai governance

अजेय लेले, सामरिक व्यूहनीतीचे विश्लेषक

कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात अतिशय महत्त्वाची समजली जाणारी चौथी ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स इम्पॅक्ट समिट’ नवी दिल्लीत १९ आणि २० फेब्रुवारी रोजी होणार आहे. या परिषदेत जागतिक हितासाठी ‘एआय’ वापरण्याच्या कल्पनांना भारत चालना देऊ शकतो. अधिक संतुलित आणि जागतिकदृष्ट्या सर्वसमावेशक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रशासन चौकट तयार करण्यासाठी भारताच्या नेतृत्वविषयक भूमिकेवर परिषदेत भर दिला जाईल.

