Premium|AI In Stock Market Trading : ‘एआय’चा वाढता प्रभाव आणि ट्रेडिंगमधील नवे युग

विशाखा बाग- gauribag7@gmail.com आजच्या वेगवान डिजिटल युगात ‘एआय’ म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रवेश करत आहे. विशेषतः शेअर ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात ‘एआय’ आणि मशिन लर्निंगमुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि प्रभावी बनली असून, भविष्यातील आर्थिक व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणून ‘एआय’कडे पाहिले जात आहे. शेअर बाजारातही शिरकावभांडवली बाजार आणि ट्रेडिंग क्षेत्रातही ‘एआय’ आणि मशिन लर्निंगचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मोठे ट्रेडर आणि वित्तीय संस्था विविध ‘एआय अल्गोरिदम’चा वापर करून बाजारातील ट्रेंड, चार्ट पॅटर्न आणि डेटाचे विश्लेषण करत आहेत. यामुळे कमी वेळात अधिक अचूक निर्णय घेणे शक्य होत आहे. मात्र, सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि छोट्या ट्रेडरना अजूनही ‘एआय’चा योग्य वापर, त्याचे फायदे-तोटे आणि आवश्यक टूल याविषयी पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येते. ‘एआय अल्गोरिदम’ हे ट्रेडिंगसाठी अत्यंत प्रभावी साधन मानले जात आहे. मशिन लर्निंगच्या मदतीने कंपन्यांचा प्रचंड डेटा, विविध चार्ट पॅटर्न आणि बाजारातील हालचालींचा अभ्यास काही क्षणांत करता येतो. माणसाच्या क्षमतेला काही मर्यादा असतात; परंतु ‘एआय अल्गोरिदम’ सतत आणि अखंडपणे कार्य करू शकतात. भारतीय बाजार बंद असतानाही जागतिक बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याचे कार्य ‘एआय’ सहजपणे करत असते. भांडवली बाजारातील ऐतिहासिक नोंदी, पूर्वीचे ट्रेंड आणि विविध परिस्थितींतील व्यवहार यांचा अभ्यास करून भविष्यातील हालचालींचा अंदाज बांधण्याची क्षमता ‘एआय’मध्ये विकसित झाली आहे. ‘न्युरल नेटवर्क’, ‘रिग्रेशन अल्गोरिदम’ आणि ‘डिसिजन ट्री’ यांसारखी तंत्रे ट्रेडिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. हे अल्गोरिदम सतत शिकत राहतात आणि नव्या बाजारस्थितीनुसार स्वतःला अद्ययावतही करत असतात. यामुळे गुंतवणूकदार आणि ट्रेडरना बाजारातील ट्रेंड समजून घेणे, तर्कसंगत निर्णय घेणे आणि जोखमीचे व्यवस्थापन करणे अधिक सोपे झाले आहे. विशेष म्हणजे, ‘एआय’मध्ये भीती, लोभ किंवा पूर्वग्रह यांसारख्या मानवी भावना नसल्यामुळे निर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेतले जातात..Premium|AI and Sustainability History : ‘एआय’ आणि शाश्वत विकास; पृथ्वी वाचवणारे अस्त्र की मानवी रोजगारावर कुऱ्हाड?.‘एआय’ आणि मशिन लर्निंगमुळे होणारे फायदे१. ऐतिहासिक नोंदी आणि चार्ट पॅटर्नचे अत्यंत वेगाने विश्लेषण.२. जुना डेटा व रिअल-टाइम बाजारमूल्य अभ्यासातून कल ओळखणे सोपे.३. मानवी भावना आणि मानसिक दबाव टाळून वस्तुनिष्ठ निर्णय घेता येतात.४. प्रचंड डेटाचे अल्पावधीत विश्लेषण करून वेळ आणि श्रम वाचतात..आज अनेक कंपन्या आणि ब्रोकर विविध एआय-आधारित साधने आणि ॲप उपलब्ध करून देत आहेत. त्याचप्रमाणे ‘शून्य’सारख्या ऑनलाइन प्रशिक्षण प्लॅटफॉर्मने ट्रेडरसाठी प्रभावी एआय टूल्स सादर केली आहेत. ज्यांना ‘एआय’विषयी फारशी माहिती नाही, अशा व्यक्तींनाही या साधनांच्या मदतीने ट्रेडिंगमध्ये अधिक चांगले निर्णय घेणे शक्य होत आहे. मात्र, ‘एआय’ कितीही प्रगत असले, तरी बाजारातील अनपेक्षित घटना, अचानक होणारे बदल किंवा मानवी अनुभवातून येणारी सूक्ष्म निरीक्षणे यांचे पूर्ण आकलन प्रत्येक वेळी ‘एआय’ला होईलच असे नाही. त्यामुळे मानवी हस्तक्षेप आणि अनुभव यांची गरज कायम राहणार आहे. भविष्यात यशस्वी गुंतवणुकीसाठी मानवी बुद्धिमत्ता आणि आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स यांची योग्य सांगड घालणे आवश्यक ठरणार आहे. ‘एआय’ हे प्रभावी साधन असले, तरी अंतिम निर्णय घेताना मानवी अनुभव, संयम आणि विवेक यांनाच सर्वाधिक महत्त्व राहणार आहे.(लेखिका कॉर्पोरेट ट्रेनर व इन्व्हेस्टमेंट ॲडव्हायझर आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.