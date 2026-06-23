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Premium|AI In Stock Market Trading : ‘एआय’चा वाढता प्रभाव आणि ट्रेडिंगमधील नवे युग

Machine Learning In Investing : कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे शेअर ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीची पद्धत झपाट्याने बदलत असून, डेटा विश्लेषण, ट्रेंड ओळख आणि जोखीम व्यवस्थापन अधिक अचूक व वेगवान होत आहे.
AI In Stock Market Trading

AI In Stock Market Trading

esakal

सकाळ मनी
Updated on

विशाखा बाग- gauribag7@gmail.com

आजच्या वेगवान डिजिटल युगात ‘एआय’ म्हणजेच ‘आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स’ अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्ता तंत्रज्ञान मानवी जीवनाच्या प्रत्येक क्षेत्रात झपाट्याने प्रवेश करत आहे. विशेषतः शेअर ट्रेडिंग आणि गुंतवणुकीच्या क्षेत्रात ‘एआय’ आणि मशिन लर्निंगमुळे निर्णयप्रक्रिया अधिक वेगवान, अचूक आणि प्रभावी बनली असून, भविष्यातील आर्थिक व्यवस्थेचा केंद्रबिंदू म्हणून ‘एआय’कडे पाहिले जात आहे.

शेअर बाजारातही शिरकाव

भांडवली बाजार आणि ट्रेडिंग क्षेत्रातही ‘एआय’ आणि मशिन लर्निंगचा वापर मोठ्या प्रमाणावर वाढला आहे. मोठे ट्रेडर आणि वित्तीय संस्था विविध ‘एआय अल्गोरिदम’चा वापर करून बाजारातील ट्रेंड, चार्ट पॅटर्न आणि डेटाचे विश्लेषण करत आहेत. यामुळे कमी वेळात अधिक अचूक निर्णय घेणे शक्य होत आहे. मात्र, सर्वसामान्य गुंतवणूकदार आणि छोट्या ट्रेडरना अजूनही ‘एआय’चा योग्य वापर, त्याचे फायदे-तोटे आणि आवश्यक टूल याविषयी पुरेशी माहिती नसल्याचे दिसून येते. ‘एआय अल्गोरिदम’ हे ट्रेडिंगसाठी अत्यंत प्रभावी साधन मानले जात आहे. मशिन लर्निंगच्या मदतीने कंपन्यांचा प्रचंड डेटा, विविध चार्ट पॅटर्न आणि बाजारातील हालचालींचा अभ्यास काही क्षणांत करता येतो. माणसाच्या क्षमतेला काही मर्यादा असतात; परंतु ‘एआय अल्गोरिदम’ सतत आणि अखंडपणे कार्य करू शकतात. भारतीय बाजार बंद असतानाही जागतिक बाजारातील घडामोडींवर लक्ष ठेवण्याचे कार्य ‘एआय’ सहजपणे करत असते. भांडवली बाजारातील ऐतिहासिक नोंदी, पूर्वीचे ट्रेंड आणि विविध परिस्थितींतील व्यवहार यांचा अभ्यास करून भविष्यातील हालचालींचा अंदाज बांधण्याची क्षमता ‘एआय’मध्ये विकसित झाली आहे. ‘न्युरल नेटवर्क’, ‘रिग्रेशन अल्गोरिदम’ आणि ‘डिसिजन ट्री’ यांसारखी तंत्रे ट्रेडिंगमध्ये मोठ्या प्रमाणावर वापरली जात आहेत. हे अल्गोरिदम सतत शिकत राहतात आणि नव्या बाजारस्थितीनुसार स्वतःला अद्ययावतही करत असतात. यामुळे गुंतवणूकदार आणि ट्रेडरना बाजारातील ट्रेंड समजून घेणे, तर्कसंगत निर्णय घेणे आणि जोखमीचे व्यवस्थापन करणे अधिक सोपे झाले आहे. विशेष म्हणजे, ‘एआय’मध्ये भीती, लोभ किंवा पूर्वग्रह यांसारख्या मानवी भावना नसल्यामुळे निर्णय अधिक वस्तुनिष्ठ पद्धतीने घेतले जातात.

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