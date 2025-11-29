Premium|AI Third Network Revolution India : ‘ज्ञाना’चा नित्यानित्यविवेक

विवेक सुतारएक असा काळ होता, जेव्हा ज्ञान हे जाडजूड ग्रंथांत किंवा अनुभवी माणसाच्या शब्दांत असायचं. रस्ते, वीज, पाणी या पायाभूत सुविधांनंतर, आता थेट ‘माहिती’ हीसुद्धा याच प्रकारे घरोघरी, आणि वरकरणी तरी फुकटात दिली जात आहे. पूर्वी बटण दाबल्यावर दिवा लागायचा, तसंच आता बटण दाबलं की ‘विचार’ उपलब्ध होणार. ज्या तर्कासाठी मेंदू खर्ची घालावा लागायचा, तोच ‘तर्क’ आता पाईपलाईनमधून पुरवला जाणार आहे, ही कल्पनाच विचार करायला लावणारी आहे. काही लोक याला ''भारताची तिसरी क्रांती'' म्हणत आहेत. हरित क्रांती, धवल क्रांती आणि तंत्रज्ञान क्रांतीनंतर आता ही ज्ञानाची क्रांती आपल्या दारात उभी आहे. मात्र, ही जी नवी ‘ज्ञानगंगा’ येते आहे, तिचं पाणी पचवण्याची ताकद आपल्या व्यवस्थेत आहे का? आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे, असं आयतं ज्ञान मिळत असताना, आपला जो मातीत काम करून आणि अनुभवातून तयार झालेला मूळचा ‘शहाणपणा’ आणि ''विवेक'' आहे, त्याचं काय करायचं?.Premium|AI Job Displacement Statistics : नोकऱ्या कुठल्या जातील आणि नव्या येतील ?.शेकडो कोटी लोकांना प्रगत कृत्रिम बुद्धिमत्ता एका वर्षासाठी फुकट देणं, ही केवळ जाहिरातबाजी नसून एक जाहीरनामा आहे. हा जाहीरनामा सांगतो की रस्ते, वीज, पाणी या मूलभूत गरजांप्रमाणेच आता ‘आकलनशक्ती’ किंवा ‘समजून घेण्याची क्षमता’ हीसुद्धा एक पायाभूत सुविधा बनली आहे. खासगी नवनिर्माणासाठी सार्वजनिक रस्ते तयार करण्यात जगात आघाडीवर असलेला भारत, आता विचारांच्या विकासासाठी जणू ‘रेल्वेचे रूळ’ टाकायला निघाला आहे. जेव्हा दूरसंचार कंपन्या ‘बुद्धिमत्ता’ विकायला लागतील, आणि किंमत शून्यावर येईल, तेव्हा ''बौद्धिक सार्वजनिक पायाभूत सुविधा'' ही नवीन संकल्पना स्पष्टपणे समोर येते. इथे प्रश्न विचारण्याचा खर्च इतका क्षुल्लक होतो की, प्रश्न न विचारण्याची धोरणात्मक किंमतच आपल्याला परवडणारी उरणार नाही. हा प्रस्ताव वरकरणी व्यावसायिक असला तरी त्याचे परिणाम दूरगामी आणि ‘घटनात्मक’ स्वरूपाचे आहेत. .कारण जी कुणी संस्था ‘एआय’चा हा महामार्ग पहिल्यांदाच एवढ्या मोठ्या प्रमाणावर खुला करेल, ती केवळ एक सुविधा देत नाही, तर आपला समाज कसा शिकतो, निर्णय घेतो आणि गोष्टी लक्षात ठेवतो, याचा संपूर्ण आराखडाच त्याच्या हाती येणार. संपूर्ण रचनाच बदलून टाकण्याची ताकद त्यात आहे. माझ्या मते, याकडे आपण भारताची तिसरी मोठी नेटवर्क क्रांती म्हणूनच बघायला हवं. आधी स्वस्त मोबाईल डेटा आला, मग डिजिटल पेमेंट आले (यूपीआय), आणि आता ही तिसरी लाट. पण ही जास्तच खोलवर जाणारी आहे, कारण ही माणसांना फक्त ‘माहिती’शी जोडून थांबत नाही; ही तर माणसांना थेट ‘तर्कशक्ती’शी जोडते आहे. ‘एआय’चा प्रसार सरळ रेषेत होणार नाही, तो गुंतागुंतीचा आणि संस्थांच्या क्षमतेवर अवलंबून असेल. पायाभूत सुविधांना सर्वसमावेशकतेत बदलण्याची एक सवय भारताला जडली आहे (आधार, यूपीआय, ओएनडीसी). यामुळेच भारत मोठ्या प्रमाणावरील ‘कृत्रिम बुद्धिमत्ता साक्षरते’ची जगातली पहिली आणि सर्वात मोठी प्रयोगशाळा बनला आहे. जगात भारत हीच अशी एकमेव जागा आहे, जिथे उच्च-स्तरीय एआय मॉडेल काही दशकांऐवजी अवघ्या काही महिन्यांतच सर्व भाषा, सर्व किंमती आणि सर्व व्यवसायांमध्ये वेगाने पसरू शकतात..छुपे अर्थशास्त्र‘मोफत’ म्हणजे ‘निरुपयोगी’ असा गैरसमज करून घेता कामा नये. यामागचं एक छुपे अर्थशास्त्र आहे. एकदा एआय मॉडेल प्रशिक्षित झालं, की ते चालवण्याचा, म्हणजे वापरण्याचा खर्च मोठ्या प्रमाणावर विभागला जातो आणि वेळेसोबत प्रति-वापर तो स्वस्त होत जातो. मागणी वाढल्यामुळे एकूण खर्च वाढत असला तरी. कोणतीही रणनीती ही नेहमी ‘सीमांत खर्चा’वर म्हणजे प्रत्येक नवा वापरकर्ता जोडण्याच्या खर्चावर अवलंबून असते. जेव्हा हा खर्च शून्याच्या जवळ जातो, तेव्हा कंपन्या ‘बुद्धिमत्ता’ पुरवण्यावर स्पर्धा करत नाहीत, तर त्या ‘संदर्भाच्या जुळणीवर' स्पर्धा करतात. प्रश्न कोण विचारतो, ते प्रश्न कसे विचारले जातात, ‘डिफॉल्ट सेटिंग्ज’ काय आहेत, आणि विशिष्ट क्षेत्राचा मौल्यवान डेटा नेमका कोणाकडे आहे, यावर सगळा खेळ अवलंबून असतो. ज्ञानाच्या या शेवटच्या टप्प्यावर ज्याचं नियंत्रण, तोच खरा बादशाह. या दृष्टिकोनातून हे मोफत वाटप म्हणजे बुद्धिमत्तेची टंचाई नसलेल्या भविष्यातील झलक आहे. तिथे खरा अभाव अवधानाचा, विश्वासाचा आणि संस्थात्मक क्षमतेचा असेल..Premium| AI impact on jobs: वर्षभरात ॲमेझॉन १४ हजार कर्मचाऱ्यांना काढणार, तर येणाऱ्या काळात जगभरातील ३० कोटी नोकऱ्या संकटात!.उत्तरांचा प्रचंड साठा तपासणे व पचवणे कठीण होईल. हा बदल विद्युतीकरणाइतकाच महत्त्वाचा आहे, कारण एआय ज्ञानाच्या पायाभूत सुविधांची रूपरेषा बदलत आहे. पडद्यामागे नवं ज्ञानयुद्ध सुरू आहे. भारतीय विचारसरणीची अधिकृत भाषा कोणती असेल, कोणते नियम काय बोलण्यायोग्य आहे ते ठरवतील, आणि कोणता प्रशिक्षण डेटा राष्ट्राचं अदृश्य पाठ्यपुस्तक बनेल. ‘एआय’ची मानके ही ‘सॉफ्टपॉवर’ झाली आहेत, कारण देश त्यांची मूल्ये आणि जोखीम घेण्याची तयारी ‘कोड’ आणि ‘क्लाउड’द्वारे निर्यात करतात. दूरसंचार कंपन्या एआय पायाभूत सुविधांच्या द्वारपाल बनतील आणि कोणत्या क्षमतांना प्रोत्साहन द्यायचे, हे ठरवून कोट्यवधी लोकांच्या आकलनशक्तीला आकार देतील. मुद्दा केवळ माहिती वितरणाचा नसून आकलनशक्तीच्या वितरणाचा आहे, जो नेट न्यूट्रॅलिटीनंतरचा बौद्धिक तटस्थतेचा काळ आहे.यामुळे समाज भरकटण्याचा आणि एक नवी बौद्धिक तफावत निर्माण होण्याचा धोका आहे. ‘कोण ऑनलाइन आहे’ याऐवजी कोणाकडे स्थानिक भाषांवर आणि सार्वजनिक मूल्यांवर आधारित उच्च गुणवत्तेची प्रारूपे आहेत, हा प्रश्न महत्त्वाचा. ‘स्टॅनफोर्ड’च्या निर्देशानुसार, स्थानिक भाषांमध्ये गुंतवणूक नसल्यास कार्यक्षमता खालावते. मोफत सेवा सामान्य लोकांसाठी मर्यादा ठरल्यास, आणि उच्चभ्रू लोक चांगल्या मॉडेलसाठी पैसे देत राहिल्यास, ही दरी वाढेल..सुशासित आणि मोठ्या प्रमाणावर ‘एआय’ उपलब्ध झाल्यास विषमता कमी होऊ शकते. हे साधन नव्या कामगारांपर्यंत आणि छोट्या कंपन्यांपर्यंत पोहोचल्यास उत्पादकतेत वाढ होईल. हरित क्रांती किंवा मोबाईल डेटा क्रांतीसारखा परिणाम त्यातून शक्य आहे. जनरेटिव्ह एआय ग्राहकसेवा आणि विक्रीत अब्जावधी डॉलरची भर घालू शकते. मात्र, एआय उत्पादकता वाढवेल की केवळ कामं विस्थापित करेल, हे संस्थात्मक प्रक्रिया बदलणे, कौशल्ये व्यवस्थापन, गुणवत्ता पायाभूत सुविधा आणि स्पर्धा यांवरील गुंतवणुकीवर अवलंबून आहे. भारतासाठी, मोठ्या संस्थात्मक क्षमता आणि अनौपचारिक अर्थव्यवस्थेतील कमकुवत क्षमता यात तफावत आहे. बुद्धिमत्ता विजेसारखी उपलब्ध होत असेल तर सुरक्षितता आणि विश्वासार्हता सार्वजनिक वस्तूप्रमाणे मोजता यावी. पहिले पाऊल म्हणजे बौद्धिक सार्वजनिक पर्याय. .सार्वभौम ‘ऑडिट केलेला बहुभाषिक मॉडेल संच जो कायदे पाठ्यपुस्तकं, शेती सल्ला आणि आरोग्य मार्गदर्शिकांवर आधारित असेल आणि स्टार्टअप्स व शाळांसाठी मोफत असेल. दुसरे म्हणजे आकलनशक्तीसाठी ‘दूरसंचार तटस्थता’. बदलाचा पर्याय देणे, लॉग ठेवणे आणि भेदभाव न करणे आवश्यक. संगणकीय क्षमता आणि सक्षमीकरण व्हाउचर्स; जे छोट्या उद्योजक, शिक्षक, परिचारिका आणि स्थानिक अधिकाऱ्यांना उच्च दर्जाच्या सेवांसाठी अनुदान आणि प्रशिक्षण देतील. चौथे म्हणजे राष्ट्रीय नोंदणी; ज्यात तक्रारींचा सोपा मार्ग असेल.ज्ञानाची नवीन पायाभूत सुविधा उभी रहात असतानाही तिचा मूळ आधार ‘नित्यानित्यविवेक या नाव ‘ज्ञान’ चोख’, हाच आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 