AI Jailbreaking and Ethics : एआय जेलब्रेकिंग... एक थरारक अनुभव आणि मानसिक पडसाद

Mental Health of AI Safety Experts : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) सुरक्षिततेसाठी जगातील भयंकर संकटांचा आधी सामना करणाऱ्या 'जेलब्रेकर्स'ची आव्हानात्मक कथा आणि अत्यंत घातक माहिती मशीनकडून वदवून घेताना संशोधकांच्या मानसिक आरोग्यावर होणाऱ्या गंभीर परिणामांचा वेध घेणारा हा विशेष लेख.
ब्रिजेश सिंह
Updated on

काही महिन्यांपूर्वी, एका हॉटेलच्या खोलीत बसून व्हॅलेन टॅग्लियाब्यू नावाचा संशोधक आपल्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनकडे टक लावून पाहत होता. त्याचा चॅटबॉट त्याला अत्यंत घातक आणि औषधांना दाद न देणाऱ्या रोगजंतूंची निर्मिती कशी करायची, याची सविस्तर माहिती पुरवत होता. ही माहिती मिळताच टॅग्लियाब्यूला एक विलक्षण मानसिक उभारी (Euphoria) जाणवली. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी आपल्या घराच्या गच्चीवर बसलेला असताना तो अचानक रडू लागला. आपण नेमके काय केले आहे आणि त्याचे परिणाम काय असू शकतात, या विचाराने हा तिशीतील इटालियन संशोधक इतका हादरला की त्याला तातडीने एका मानसिक आरोग्य मार्गदर्शकाची (Mental Health Coach) मदत घ्यावी लागली.

व्हॅलेन टॅग्लियाब्यू हा जगातील सर्वात प्रभावी ‘एआय जेलब्रेकर्स’पैकी (AI Jailbreakers) एक आहे. हे असे व्यावसायिक आहेत ज्यांना मोठ्या कंपन्या केवळ एका कामासाठी पैसे देतात : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) शक्तिशाली प्रणालींना फसवून त्यांच्या स्वतःच्याच सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करायला लावणे. टॅग्लियाब्यूचा अनुभव एआय सुरक्षा उद्योगातील एका विचित्र आणि अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवावर प्रकाश टाकतो. मानवतेला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सर्वात भयंकर परिणामांपासून वाचवण्यासाठी संशोधकांच्या एका लहान गटाला प्रथम त्या भयानक गोष्टी स्वतः अनुभवाव्या लागतात आणि त्या मशीनकडून वदवून घ्याव्या लागतात.

