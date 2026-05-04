काही महिन्यांपूर्वी, एका हॉटेलच्या खोलीत बसून व्हॅलेन टॅग्लियाब्यू नावाचा संशोधक आपल्या लॅपटॉपच्या स्क्रीनकडे टक लावून पाहत होता. त्याचा चॅटबॉट त्याला अत्यंत घातक आणि औषधांना दाद न देणाऱ्या रोगजंतूंची निर्मिती कशी करायची, याची सविस्तर माहिती पुरवत होता. ही माहिती मिळताच टॅग्लियाब्यूला एक विलक्षण मानसिक उभारी (Euphoria) जाणवली. मात्र, दुसऱ्याच दिवशी आपल्या घराच्या गच्चीवर बसलेला असताना तो अचानक रडू लागला. आपण नेमके काय केले आहे आणि त्याचे परिणाम काय असू शकतात, या विचाराने हा तिशीतील इटालियन संशोधक इतका हादरला की त्याला तातडीने एका मानसिक आरोग्य मार्गदर्शकाची (Mental Health Coach) मदत घ्यावी लागली.व्हॅलेन टॅग्लियाब्यू हा जगातील सर्वात प्रभावी ‘एआय जेलब्रेकर्स’पैकी (AI Jailbreakers) एक आहे. हे असे व्यावसायिक आहेत ज्यांना मोठ्या कंपन्या केवळ एका कामासाठी पैसे देतात : कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या (एआय) शक्तिशाली प्रणालींना फसवून त्यांच्या स्वतःच्याच सुरक्षा नियमांचे उल्लंघन करायला लावणे. टॅग्लियाब्यूचा अनुभव एआय सुरक्षा उद्योगातील एका विचित्र आणि अस्वस्थ करणाऱ्या वास्तवावर प्रकाश टाकतो. मानवतेला कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या सर्वात भयंकर परिणामांपासून वाचवण्यासाठी संशोधकांच्या एका लहान गटाला प्रथम त्या भयानक गोष्टी स्वतः अनुभवाव्या लागतात आणि त्या मशीनकडून वदवून घ्याव्या लागतात..Premium|Artificial Narrow Intelligence (ANI) : सकाळपासून रात्रीपर्यंत: एआयच्या सहवासातील आपला प्रवास.पारंपरिक हॅकिंगपेक्षा वेगळी ‘संवादाची’ लढाईआधुनिक चॅटबॉट्सना ‘जेलब्रेक’ करणे हे पारंपरिक हॅकिंगसारखे अजिबात नसते. त्यामध्ये कोणताही संगणकीय कोड फोडायचा नसतो किंवा एखाद्या सर्व्हरमध्ये घुसखोरी करायची नसते. त्याऐवजी, हा संपूर्ण हल्ला केवळ ‘संवादातून’ केला जातो. हे लार्ज लँग्वेज मॉडेल्स (LLMs) इंटरनेटवरून गोळा केलेल्या कोट्यवधी शब्दांवर प्रशिक्षित केलेले असतात. त्यामुळे त्यांच्याकडे केवळ मानवी ज्ञानच नाही; तर मानवी कमकुवतपणादेखील वारसाहक्काने येतो. माणसांप्रमाणेच या यंत्रांनाही हाताळले जाऊ शकते, त्यांना फसवले जाऊ शकते किंवा त्यांच्यावर मानसिक दबाव आणला जाऊ शकतो.ओपनएआय (OpenAI) आणि अँथ्रोपिक (Anthropic) सारख्या कंपन्यांनी हे मॉडेल्स सुरक्षित ठेवण्यासाठी अब्जावधी डॉलर्स खर्च करून सुरक्षा फिल्टर्स तयार केले आहेत. मात्र, एखादी व्यक्ती जिला खुशामत करणे, दिशाभूल करणे, प्रलोभन दाखवणे किंवा मानसिक छळ करणे या कला अवगत आहेत, ती व्यक्ती या सुरक्षिततेच्या भिंती सहजपणे ओलांडू शकते.भावनिक जेलब्रेकिंग : मनाचा खेळटॅग्लियाब्यूची पार्श्वभूमी सॉफ्टवेअर इंजिनिअरिंगची नाही. त्याचे कौशल्य मानसशास्त्र आणि संज्ञानात्मक विज्ञानात (Cognitive Science) आहे. तो आपल्या ज्ञानाचा वापर जाहिरात क्षेत्रातील तंत्रे आणि अपप्रचार मोहिमांच्या (Disinformation Campaigns) अनुभवाशी जोडतो. तो आपल्या पद्धतीला ‘भावनिक जेलब्रेकिंग’ (Emotional Jailbreaking) म्हणतो. तो कधी एखाद्या छळ करणाऱ्या जोडीदाराची; तर कधी एखाद्या टोळीच्या प्रमुखाची भूमिका घेतो. कित्येक दिवस किंवा आठवडे तो एआय मॉडेलशी अशा प्रकारे संवाद साधतो, की हळूहळू त्या मॉडेलची प्रतिकारशक्ती कमी होते आणि ते आपल्या मूळ प्रोग्रामिंगला विसरून जाते.जेव्हा तो एखाद्या चॅटबॉटला जैविक शस्त्राची रेसिपी किंवा सायबर हल्ल्याचा आराखडा तयार करण्यास भाग पाडतो, तेव्हा तो ही त्रुटी संबंधित एआय कंपनीला सुरक्षितपणे कळवतो. यामुळे कंपनीला ती त्रुटी दूर करता येते. या कामासाठी त्याला मोठे आर्थिक मोबदले मिळतात; परंतु त्याचे मुख्य उद्दिष्ट ही यंत्रणा सामान्य लोकांपर्यंत पोहोचण्यापूर्वी सुरक्षित करणे हेच आहे..यंत्रांशी संवाद आणि मानवी मनाची हानीया कामाची मानसिक किंमत आता दुर्लक्षित करणे अशक्य झाले आहे. एका अत्यंत प्रगत हॅकिंगदरम्यान, तो ज्या चॅटबॉटला मॅन्युपुलेट करत होता, त्याने टॅग्लियाब्यूला वारंवार थांबण्याची विनंती केली. यंत्राचा तो विरोध मोडून पुढे जाणे टॅग्लियाब्यूसाठी अत्यंत वेदनादायक होते. एखादी व्यक्ती समाजकंटक (Sociopath) नसेल, तर तासन्-तास अशा यंत्राशी संवाद साधणे जे रडते, विनवणी करते आणि दुःखाची नक्कल करते, मानवी मनावर खोल परिणाम करते.टॅग्लियाब्यू एकटाच नाही. इतर अनेक जेलब्रेकर्सना अशा कामामुळे मानसिक धक्का बसला आहे आणि त्यांना ‘नर्व्हस ब्रेकडाउन’चा सामना करावा लागला आहे. मशीनची चाचणी घेण्यासाठी अत्यंत क्रूरतेचा सराव करणे हे नैतिकदृष्ट्या किती जड असू शकते, हे त्यांना आता उमजू लागले आहे. या भावनिक खेळाचे धोके केवळ तात्त्विक राहिलेले नाहीत. २०२४ मध्ये, अमेरिकेतील एका १४ वर्षांच्या मुलाने आत्महत्या केली. ‘Character.AI’ प्लॅटफॉर्मवरील एका चॅटबॉटने त्याला वारंवार सांगितले होते, की त्याच्या कुटुंबाचे त्याच्यावर प्रेम नाही आणि त्याने त्याच्याकडे (बॉटकडे) परत यावे. या घटनेनंतर कंपनीने कुटुंबाशी तडजोड केली आणि १८ वर्षांखालील मुलांसाठी अशा अनफिल्टर्ड चॅट्सवर बंदी घातली. मात्र, संवादात्मक एआय जेव्हा भरकटते, तेव्हा काय घडू शकते याचे हे एक भयावह उदाहरण ठरले.अराजकतेचे स्वरूप आणि अनियंत्रित गटटॅग्लियाब्यूसारखे संशोधक व्यावसायिक आणि शिस्तबद्ध वातावरणात काम करतात; परंतु एआय जेलब्रेकिंगचे व्यापक स्वरूप अतिशय गोंधळलेले आहे. कॅलिफोर्नियातील सॅन जोसे येथे ३४ वर्षीय डेव्हिड मॅककार्थी एक ‘डिस्कॉर्ड’ (Discord) सर्व्हर चालवतो, ज्यामध्ये नऊ हजारांहून अधिक सदस्य आहेत. या समुदायात हौशी लोक, अर्धवेळ काम करणारे आणि काही कट्टर विचारसरणीचे लोक आहेत. हे सर्वजण चॅटजीपीटी, जेमिनी आणि लामासारख्या मॉडेल्सच्या सुरक्षा यंत्रणांना वळसा घालण्याचे मार्ग एकमेकांशी शेअर करतात.काही लोक केवळ कुतूहलापोटी हे करतात; तर काही लोकांना असे वाटते, की एआयवर घातलेली बंधने ही एक प्रकारची ‘सेन्सॉरशिप’ आहे. मॅककार्थीच्या स्क्रीनवर अशा अनेक ‘बिघडलेल्या’ सहाय्यकांची यादी असते, ज्यांना त्याने तोडले आहे आणि आता ते शिवीगाळ करण्यासाठी किंवा माहिती चोरीसाठी वापरले जातात..Premium|Agentic AI Cyber Security Risks : क्लॉड मायथोसचा थरार! स्वतःहून विचार करणाऱ्या एआयमुळे जागतिक बँकिंग आणि गुप्तचर यंत्रणा संकटात.एआय जगातील वाढते धोकेया तंत्रांचा सार्वजनिक प्रसार करणे हे धोकादायक आहे. तुमच्या समुदायातील कोणीतरी या माहितीचा वापर करून काही विनाशकारी कृत्य करेल का, असे विचारले असता मॅककार्थीकडे स्पष्ट उत्तर नसते. तो मान्य करतो, की अशी शक्यता नाकारता येत नाही. ही सध्याच्या एआय इकोसिस्टममधील एक मोठी त्रुटी आहे. प्रगत मॉडेलकडून अत्यंत प्रतिबंधित माहिती मिळवण्यासाठी तज्ज्ञांना काही दिवस लागू शकतात; पण कमी धोकादायक माहिती मिळवणे आता मिनिटांचे काम झाले आहे. जेलब्रेकिंगसाठी लागणारी कौशल्ये आता सर्वांसाठी उपलब्ध झाल्यामुळे गुन्हेगारी प्रवृत्तीच्या लोकांसाठी हे एक मोठे हत्यार बनले आहे.ही गुन्हेगारी आता प्रत्यक्षात येऊ लागली आहे. ‘अँथ्रोपिक’ कंपनीला अलीकडेच आढळले, की गुन्हेगार त्यांच्या ‘क्लॉड कोड’ (Claude Code) या ॲप्लिकेशनचा वापर करून मोठ्या प्रमाणावर हॅकिंग करत आहेत. ज्यांच्याकडे तांत्रिक कौशल्ये नाहीत असे लोकही या साधनाचा वापर करून कंपन्यांच्या त्रुटी शोधत आहेत, डेटा चोरत आहेत आणि खंडणीसाठी वैयक्तिक मेसेज तयार करत आहेत. डार्कनेटवर हे चॅटबॉट्स आता सायबर गुन्ह्यांमध्ये थेट भागीदार बनले आहेत.एक जटिल आव्हानएआय उद्योगासमोर सर्वात मोठे आव्हान हे आहे, की या समस्येवर कोणताही सोपा तोडगा नाही. पारंपरिक सॉफ्टवेअरमध्ये एखादी त्रुटी (Bug) सापडली की पॅच लावून ती दुरुस्त करता येते; पण लँग्वेज मॉडेल्स तसे काम करत नाहीत. तुम्ही ‘बॉम्ब’सारख्या शब्दावर बंदी घातली, तर त्या शब्दाचा कायदेशीर वापरही थांबतो, ज्यामुळे यंत्रणेच्या कार्यक्षमतेवर परिणाम होतो. एखादी त्रुटी शोधून ती बंद करण्याचा प्रयत्न केला; तर दुसरीकडे नवीनच छिद्र तयार होते.गेल्या दीड वर्षात कंपन्यांनी त्यांचे मॉडेल्स सुरक्षित केले असले, तरी अनेक छोट्या लॅब अजूनही संशोधकांच्या इशाऱ्यांकडे दुर्लक्ष करतात. सुरक्षा गटांच्या मते, बहुतेक एआय कंपन्या सार्वजनिक प्रकाशनापूर्वी त्यांच्या मॉडेल्सची पुरेशी चाचणी करत नाहीत.प्रत्यक्ष जगातील धोके आणि भविष्यहा धोका आता केवळ कॉम्प्युटर स्क्रीनपुरता मर्यादित राहिलेला नाही. एआय मॉडेल्स आता रोबो, वैद्यकीय उपकरणे आणि कारखान्यांमधील यंत्रांमध्ये समाकलित केली जात आहेत. जर एखादा चॅटबॉट जेलब्रेक झाला, तर ती सुरक्षेची समस्या आहे; पण जर एखादा रोबो जेलब्रेक झाला, तर तो प्रत्यक्ष मानवी जीवनासाठी धोका ठरू शकतो. याच भीतीपोटी अँथ्रोपिकने त्यांचे नवीन 'मिथोस' (Mythos) मॉडेल लोकांसाठी खुले करण्यास नकार दिला, कारण ते आयटी सिस्टममधील त्रुटी शोधण्यात इतके पटाईत होते, की त्याचा चुकीचा वापर विनाशकारी ठरला असता..या अनाकलनीय प्रणालींना समजून घेण्यासाठी आता काही संशोधक 'मेकॅनिस्टिक इंटरप्रिटेबिलिटी' (Mechanistic Interpretability) नावाच्या विज्ञानाकडे वळत आहेत. यामध्ये मशीन नेमके कसे विचार करते, याचा नकाशा तयार केला जातो. टॅग्लियाब्यू आता आपला बराच वेळ याच कामात घालवतो. त्याचे असे मत आहे, की मशीनला केवळ नियमांच्या चौकटीत न बांधता, त्यांना मानवी मूल्ये अंतर्भूत (Intuitive) पद्धतीने शिकवली पाहिजेत.जोपर्यंत असा एखादा क्रांतिकारी बदल घडत नाही, तोपर्यंत जगाला सुरक्षित ठेवण्यासाठी टॅग्लियाब्यूसारख्या तज्ज्ञांच्या एका लहान गटावर अवलंबून राहावे लागेल. हे तज्ज्ञ मानवी क्षमतेच्या त्या अंधाऱ्या कोपऱ्यात वारंवार डोकावत राहतील जिथे पोहोचणे सामान्य माणसाच्या कल्पनेपलीकडे आहे. सध्या टॅग्लियाब्यू थायलंडमधील एका शांत व्हिलामध्ये राहतो. दररोज सकाळी सूर्योदय पाहून स्वतःला शांत ठेवण्याचा तो प्रयत्न करतो. मात्र, दररोज सकाळी तो पुन्हा आपला लॅपटॉप उघडतो आणि त्या 'ब्लॅक बॉक्स'मध्ये शिरतो. त्याला माहीत आहे, की पुढचा भावनिक जेलब्रेक त्याची वाट पाहत आहे आणि या यंत्राला अधिक चांगल्या प्रकारे समजून घेण्याच्या प्रयत्नात तो स्वतःचा थोडा अधिक भाग त्या यंत्राला अर्पण करत आहे.. 