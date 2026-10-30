Premium|Study Room : एआयमुळे आर्थिक सुरक्षेला नवा धोका, सायबर हल्ल्यांविरोधात जी-७ चा मोठा प्लॅन!

आज बँक लुटण्यासाठी बँकेत शिरण्याचीही गरज नाही. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने जगभरात घरबसल्या सायबर हल्ले घडवून आणले जात आहेत. डिजिटल व्यवहारांचा विस्तार होत असताना हा धोका खूप गंभीर बनतोय. त्यासंदर्भात जी-७ देशांनी सायबर सुरक्षेसाठी जागतिक स्तरावर महत्त्वाचा निर्णय घेतला आहे. मग एआयचा वापर करून होणारे हल्ले रोखायचे कसे? त्यासंदर्भात जागतिक पातळीवर जी-७ देशांचे अर्थमंत्री आणि केंद्रीय बँकांचे प्रमुख यांच्या चर्चेतून कोणती ठोस पाऊले उचलली जाणार आहेत, हे सांगणारा हा लेख.१. एआयमुळे सायबर हल्ल्यांचे स्वरूप कसे बदलत आहे?पूर्वी सायबर हल्ले करण्यासाठी ई-मेल, बनावट संकेतस्थळे किंवा संगणकातील सुरक्षा त्रुटींचा वापर केला जात होता. आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेमुळे या फसवणुकीला वेगळं स्वरूप देण्यात येत आहे. हल्लेखोर बनावट आवाज, व्हिडिओ आणि हुबेहुब जवळच्या व्यक्तीचाच वाटावा असा संदेश तयार करू शकतात. त्यामुळे खरा आणि खोटा संदेश यांतील फरक ओळखणे कठीण झाले आहे.एआयमुळे एकाच वेळी लाखो संदेश तयार करणे आणि प्रत्येक व्यक्तीनुसार त्यात बदल करणेही सोपे झाले आहे. त्यामुळे फसवणुकीचा धोका वाढतो. अशा परिस्थितीत केवळ तांत्रिक सुरक्षा पुरेशी ठरत नाही. संशयास्पद मेसेजची स्वतंत्र पडताळणी करणे आणि दिसणाऱ्या किंवा ऐकू येणाऱ्या प्रत्येक गोष्टीवर लगेच विश्वास न ठेवणे महत्त्वाचे ठरणार आहे..२. बँकिंग व्यवस्था हॅकर्सच्या निशाण्यावर का?बँका हॅकर्सच्या निशाण्यावर असण्यामागे एक महत्त्वाचे कारण आहे. इथे पैशांचे व्यवहार होतात आणि ग्राहकांची वैयक्तिक तसेच आर्थिक माहितीही साठवलेली असते. त्यामुळे सायबर हल्लेखोरांसाठी बँका टारगेट ठरतात. एप्रिल २०२४ मधील एका अहवालानुसार, नोंदवल्या गेलेल्या सायबर घटनांपैकी जवळपास २०% घटना वित्तीय संस्थांशी संबंधित होत्या.अशा हल्ल्यांमुळे ग्राहकांची माहिती चोरीला जाऊ शकते, व्यवहार ठप्प होऊ शकतात आणि बँकांवरील विश्वास कमी होऊ शकतो. विशेष म्हणजे, एखाद्या मोठ्या बँकेची किंवा अनेक संस्थांना सेवा देणाऱ्या तंत्रज्ञान यंत्रणेची सेवा बंद पडल्यास त्याचे परिणाम इतरांनाही भोगावे लागू शकतात.३. हल्ला होण्याआधीच तयारी! जी-७ चा नेमका प्लॅन काय?या सायबर हल्ल्यांचा सामना करण्यासाठी जी-७ देशांच्या अर्थमंत्र्यांनी आणि केंद्रीय बँकांच्या प्रमुखांनी १६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी विशेष सराव आयोजित करण्यास सहमती दर्शवली. यात सायबर हल्ल्यांची काल्पनिक परिस्थिती तयार करून बँका आणि संबंधित यंत्रणा अशा संकटांना किती प्रभावीपणे सामोरे जातात, हे तपासले जाणार आहे.या सरावातून बँका, सरकार आणि नियामक संस्थांमधील समन्वयातील त्रुटी समोर येऊ शकतात. हल्ला झाल्यास माहितीची देवाणघेवाण कशी करायची, आर्थिक सेवा पुन्हा कशा सुरू करायच्या आणि आपत्कालीन निर्णय कसे घ्यायचे, याचीही चाचणी होईल..४. भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेपुढे कोणती आव्हाने आहेत?भारतात डिजिटल व्यवहारांचा वेग प्रचंड वाढला आहे. आर्थिक वर्ष २०२५–२६ मध्ये यूपीआयच्या माध्यमातून तब्बल २४,१६२ कोटी व्यवहार झाले. त्यांचे एकूण मूल्य ३१४ लाख कोटी रुपयांपेक्षाही जास्त होते. मात्र, व्यवहारांची संख्या वाढते आहे, तशी त्यांची सुरक्षितता राखण्याची जबाबदारीही वाढत आहे. विशेषतः कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने होणारे नवे सायबर हल्ले हे भारताच्या डिजिटल अर्थव्यवस्थेसमोरील मोठे आव्हान ठरत आहेत.हे आव्हान पेलण्यासाठी रिझर्व्ह बँक, बँका आणि नॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया यांच्यात समन्वय आवश्यक आहे. याशिवाय, सायबर सुरक्षा सराव, माहितीची देवाणघेवाण आणि आपत्कालीन प्रतिसाद व्यवस्था मजबूत करणेही महत्त्वाचे आहे.५. हल्लेखोरांकडेही एआय, बचावासाठीही एआय; लढाई जिंकायची कशी?सायबर हल्ले रोखण्यासाठी आता कृत्रिम बुद्धिमत्तेचीही मदत घेतली जात आहे. संशयास्पद व्यवहार ओळखणे, संगणकीय यंत्रणांमधील त्रुटी शोधणे आणि सायबर धोक्यांचा अंदाज घेणे एआयमुळे शक्य होत आहे. हल्ल्यानंतर सेवा पुन्हा सुरू करण्याची प्रक्रियाही वेगवान होऊ शकते. पण दुसरीकडे, हल्लेखोरही याच तंत्रज्ञानाचा वापर करतात. त्यामुळे एआयच्या मदतीने हल्ले करणारे आणि ते रोखणारे यांच्यातील संघर्ष इथून पुढे महत्त्वाचा ठरणार आहे.या लढाईत केवळ प्रगत तंत्रज्ञान असून चालणार नाही. त्याच्या वापरावर नियंत्रण, जोखमींचा अभ्यास आणि मानवी देखरेख सुध्दा आवश्यक आहे. वित्तीय संस्था, तंत्रज्ञानातील तज्ञ मंडळी आणि सरकारी यंत्रणांनी एकत्र काम करणे गरजेचे आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.