Premium|Smart Factories : “स्मार्ट कारखाने, एआय आणि रोबोट्स; उद्योगक्रांतीसोबत नोकऱ्यांचं भविष्य बदलतंय!

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकरएआयच्या तंत्रज्ञानामुळे कारखाने स्मार्ट होत आहेत. उत्पादन क्षमता वाढते. या प्रक्रियेत नवीन नोकऱ्या निर्माण होतील, पण त्या तितक्या प्रमाणात निर्माण होतील की नाही, याविषयी शंका आहे. दहा-वीस वर्षांत बेकारीची कुऱ्हाड येण्याची शक्यता नाकारता येत नाही. त्यामुळे सतत बदलत राहणं आणि नवीन शिकत जाणं हाच उद्याच्या जगात यशाचा मंत्र असणार आहे.एका तऱ्हेनं स्मार्ट कारखाने म्हणजे स्मार्ट स्वयंपाकघरासारखेच असतात. स्मार्ट स्वयंपाकघरांना केव्हा, काय, किती आणि कसं बनवायचं, त्यासाठी लागणारे पदार्थ आणि भाज्या अगोदरच आपल्याकडे आहेत की नाहीत, ते तपासून घ्यायचं असतं. ज्या गोष्टी नसतील त्या ऑर्डर करून मागवल्या जातात. त्या आल्यानंतर योग्य कृतीनुसार आपल्याला पाहिजेत ते पदार्थ बनवून योग्य ठिकाणी ठेवणं आणि या सगळ्यांमध्ये काहीही गडबड झाली तरी स्वतःच त्यात सुधारणा करून ती गडबड निस्तारणं, हे सगळं जसं कळतं तसंच स्मार्ट कारखान्यांचं असतं. .स्मार्ट कारखान्यांना कुठले प्रॉडक्ट केव्हा, किती आणि कसे बनवायचे आहे, हे पूर्वानुभवावरून किंवा आपण दिलेल्या प्लॅनमुळे ‘माहीत’ असतं. त्या प्लॅनप्रमाणे उत्पादनासाठी लागणारा कच्चा माल आपल्याकडे आहे की नाही ते तपासणं, नसेल तर तो ऑर्डर करणं, तो आल्यानंतर त्याचा दर्जा किंवा क्वालिटी तपासणं आणि त्यानंतर ठरलेल्या कृतीनुसार ते प्रॉडक्ट त्या क्वांटिटीमध्ये तयार करणं हे स्मार्ट कारखान्यांना जमतं. यासाठी वेगवेगळ्या यंत्रांमध्ये संवाद साधून त्यांच्यामध्ये को-ऑर्डिनेशन करणं हेही करावं लागतं. कारण कुठलाही प्रॉडक्ट तयार करताना त्यावर अनेक यंत्रांमध्ये (उदा. लेथ, मिलिंग...) अनेक वेगवेगळ्या प्रक्रिया (उदा. मिलिंग किंवा डिस्टिलेशन...) एकापाठोपाठ एक कराव्या लागतात. समजा, पहिल्या यंत्रातलं काम संपलेलं आहे आणि आता तो माल (वर्क इन प्रोसेस किंवा WIP) पुढच्या यंत्राकडे पुढच्या कृतीसाठी पाठवायचा आहे; पण त्या वेळी ते पुढचं यंत्र अगोदरच्या कामामध्ये बिझी आहे. अशा वेळी ते काम पूर्ण होईपर्यंत थांबण्याची गरज असते. हे सगळं पूर्वी माणसं करीत असत; पण आता स्मार्ट फॅक्टरीजमध्ये यंत्रच एकमेकांशी इंटरनेटचा वापर करून बोलू शकतात आणि हे सगळं को-ऑर्डिनेट करू शकतात.स्मार्ट कारखान्यात यंत्रं, कॉम्प्युटर्स आणि रोबोट्स हे मिळून काम करतात आणि इंटरनेटद्वारे एकमेकांशी संवाद साधून पूर्ण उत्पादन प्रक्रिया समन्वय साधून सुरळीतपणे पार पडतात, अशी यामागची कल्पना आहे. यासाठी सर्व मशिन्सना वेगवेगळ्या ठिकाणी बसवलेले सेन्सर्स त्यांच्याविषयीची माहिती कॉम्प्युटर्सना देतात. कॉम्प्युटर्स यानंतर समन्वयाचं आणि निर्णय घेण्याचं काम करतात आणि मग यंत्रांना आणि रोबोट्सना सूचना किंवा आज्ञा देतात. त्याप्रमाणे यंत्रं आणि रोबोट्स काम करतात किंवा वस्तू (म्हणजे कच्चा माल, WIP माल किंवा पक्का माल) एका ठिकाणाहून दुसरीकडे (उदा. पुढच्या यंत्राकडे किंवा काम संपल्यानंतर स्टोअर्सकडे) हलवण्याचं काम करतात..यामध्ये आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा खूप मोठा सहभाग असतो. उदाहरणार्थ उत्पादन प्रक्रियेतले सगळे पॅटर्न्स तपासून कुठल्या वेळी आणि कुठल्या परिस्थितीत काय होण्याची शक्यता आहे, हे ओळखणं आणि त्यावर ॲक्शन घेणं हे एआय करतं. उदाहरणार्थ एखाद्या यंत्राचा वेग कमी झाला असेल तर तो तसा का झाला आहे याचा पूर्वीच्या डेटावरून निष्कर्ष काढून योग्य ती कृती करणं, इंजिनिअरला कळवणं, कुठला पार्ट खराब झाल्यामुळे हा वेग कमी झाला आहे हे शोधणं, उत्पादन वाढवण्यासाठी आणखीन एक यंत्र कामाला लावण्याची सूचना देणं, तसं न केलं तर दिलेल्या तारखेला किती कमी उत्पादन होईल, याचा अंदाज बांधणं किंवा तेवढंच उत्पादन करायला किती उशीर लागेल हे सांगणं. कुठल्या यंत्राचं मेन्टेनन्स केव्हा करायला पाहिजे याचं शेड्युलिंग करून त्या त्या वेळी तशा सूचना देणं अशा तऱ्हेच्या अनेक गुंतागुंतीच्या गोष्टी सेन्सर्स, कॉम्प्युटर्स, एआय आणि रोबोट्स यांच्या मदतीनं होऊ शकतात.यंत्रांमध्ये आणि कारखान्यांमध्ये जसा इंटेलिजन्स हा सेन्सर्स आणि कॉम्प्युटर्स यांच्यामुळे येतो, तसाच तो कार्समध्येसुद्धा येऊ शकतो. उदाहरणार्थ उद्याच्या मोटारगाड्यांमध्ये कार्ब्युरेटर किंवा इतर कुठल्याही पार्टमध्ये काही बिघाड होण्याची शक्यता असेल तर तो पार्टच ड्रायव्हरला तशी सूचना देईल आणि तो बिघाड खूपच गंभीर तऱ्हेचा असेल तर ती गाडी जवळच्या गॅरेजकडे वळवण्याची सूचना देईल. जर ती गाडी ड्रायव्हरलेस असेल तर ती गाडी आपोआपच त्या गॅरेजकडे वळवली जाईल. गाडीच्या सर्व्हिसिंगची सूचना आपोआपच मालकाला दिली जाईल.थोडक्यात यामध्ये डेटा गोळा करणारे आणि सगळ्या मशिन्सना जोडलेले सेन्सर्स, एकमेकांशी इंटरनेटद्वारे बोलू शकणाऱ्या स्मार्ट मशिन्सनी बनलेलं इंडस्ट्रियल इंटरनेट ऑफ थिंग्ज (IIOT), या सगळ्यातून निर्माण होणारा प्रचंड मोठा बिग डेटा, या सगळ्यांचा उपयोग करून त्याचं विश्लेषण करून त्यातून निष्कर्ष काढण्यासाठी आर्टिफिशिअल इंटेलिजन्स, या सगळ्यांचा वापर करून योग्य ते निर्णय घेणारे कॉम्प्युटर्स आणि त्या निर्णयांचं पालन करणारे वेगवेगळ्या तऱ्हेचे रोबोट्स अशी वेगवेगळी तंत्रज्ञानं स्मार्ट कारखान्यात वापरली जातात..Premium|AI Job Displacement Statistics : नोकऱ्या कुठल्या जातील आणि नव्या येतील ?.जर्मनीतल्या बीएमडब्ल्यूच्या कारखान्यामध्ये प्रत्येक यंत्रावर सेन्सर्स बसवलेले आहेत. शिवाय त्यांनी पूर्ण कारखान्यांचीच डिजिटल ट्विन म्हणजे कॉम्प्युटर कॉपी बनवलेली आहे आणि कुठलेही प्रश्न निर्माण होण्याअगोदरच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर करून त्यांच्याविषयीचं भाकीत करून योग्य ती पावलं ती कंपनी उचलते. यामुळे एका रिपोर्टप्रमाणे त्यांच्या उत्पादनाचा वेग ३० टक्क्यानं वाढला आणि तयार कार्समधले डिफेक्ट्स ५० टक्क्यानं कमी झाले! तसंच यासाठी २५ टक्के कमी ऊर्जा लागली.ॲमेझॉननं आपल्या वेअरहाऊसेसमध्ये हजारो रोबोट्स बसवले. कुठला ग्राहक काय आणि केव्हा ऑर्डर करेल, याचं भाकीत करण्याकरिता आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सचा वापर सुरू झाला. याशिवाय एका ऑर्डरमधल्या सगळ्या वस्तू पॅक करण्याची प्रक्रिया पूर्णपणे ऑटोमेट करून टाकली. हे रोबोट्स वस्तू बाहेरून आल्यानंतर योग्य त्या शेल्फमध्ये नेऊन ठेवतात आणि ग्राहकाची ऑर्डर आली की ती पूर्ण करण्याकरिता त्या त्या शेल्फमधून काढून योग्य त्या ठिकाणी नेऊन ठेवतात. यामुळे ऑर्डर प्रोसेसिंगचा वेळ अनेक तासांऐवजी फक्त १५ मिनिटंच लागायला लागला. तसंच ऑर्डर्समधली अचूकता ९९.९९% झाली म्हणजे जवळपास चुका नष्टच झाल्या.आदिदास कंपनीच्या ‘स्पीड फॅक्टरी’मध्ये स्पोर्टस् शूजचं डिझाईन आणि प्रत्यक्ष उत्पादन हे पूर्णपणे रोबोट्सच करतात. त्यामुळे ग्राहकांना स्वतःला पाहिजेत तसे म्हणजे कस्टमाइज्ड आणि पर्सनलाइज्ड स्पोर्टस् शूज ऑर्डर करता येतात आणि आदिदास ते कमीत कमी वेळामध्ये आणि अतिशय जलद, कार्यक्षम आणि सुंदर पद्धतीनं बनवून देऊ शकतं. पूर्वी ज्यासाठी अनेक आठवडे लागायचे तेच काम आता काही तासांत होतं आणि यामध्ये वेस्ट पण जवळपास शून्य होतो. यामुळे रीशोअरिंग होऊन उत्पादन जे पूर्वी आशियातल्या देशात आउटसोर्स केलं होतं ते पुन्हा जर्मनी आणि अमेरिका इथे सुरू करणं शक्य झालं.कामगारांना विकसनशील देशात आपल्या देशापेक्षा कमी पगार द्यावे लागतील, या कल्पनेमुळे जागतिकीकरणानंतर शेकडो कारखान्यांचं उत्पादन हे अमेरिका, युरोप आणि जपान इथून चीन, भारत, बांगलादेश, व्हिएतनाम अशा विकसनशील देशांमध्ये आउटसोर्स झालं आणि त्यामुळेच अमेरिका डीइंडस्ट्रीलाईज झाली. पण पुढच्या काही वर्षांत स्मार्ट फॅक्टरीज आणि स्मार्ट ऑफिसेस तसंच आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आणि रोबोटिक्स या सगळ्यांमुळे उत्पादनाचं रीशोअरिंग होऊन पुन्हा उत्पादन प्रगत राष्ट्रात सुरू होईल आणि त्यामुळे याचा फटका विकसनशील राष्ट्रांना नोकऱ्या आणि उत्पन्न याबाबतीत बसेल, यात शंकाच नाही. थोडक्यात टॅरिफ वॉरपेक्षा रीशोअरिंगमुळेच हे होईल..या स्मार्ट कारखान्यांचा दिनक्रम कसा असेल?सकाळी पाच वाजता कारखान्यातले सगळे सेन्सर्स प्रत्येक मशीन ठिकठाक अवस्थेत आहे की नाही, हे तपासतील. त्यात काही गडबड आढळली तर मेन्टेनन्स डिपार्टमेंटला नोटीस जाईल. यानंतर आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स आदल्या दिवशीचा आणि रात्रीचा डेटा बघून त्याचं विश्लेषण करेल आणि आजच्या दिवसातल्या उत्पादनाचं नियोजन करेल. याचबरोबर या उत्पादनासाठी कुठल्या वस्तू बाहेरून विकत घ्यायला पाहिजेत, यांच्यासाठी परचेस ऑर्डर्स आणि ज्या वस्तू आपल्या कारखान्याच्या आतच उत्पादन करायला पाहिजेत त्यांच्यासाठी वर्क्स ऑर्डर्स या ‘बिल ऑफ मटेरियल्स’ वापरून ऑटोमॅटिकली तयार करेल.सकाळी आठ वाजता कारखाना चालू झाल्यावर बरेचसे रोबोट्स आणि काही माणसं मिळून (यांना कोबोट्स असं म्हणतात) त्या ऑर्डर्स पूर्ण करण्याकरिता काम चालू करतील. प्रत्येक प्रॉडक्ट बनत असताना क्वालिटी चेक करणारे कॅमेरे सतत उत्पादन प्रक्रियेवर कडक लक्ष ठेवून असतील. जर त्यात काही गडबड लक्षात आली तर ती आपोआप दुरुस्त केली जाईल किंवा वरिष्ठ कर्मचाऱ्याला त्याची कल्पना दिली जाईल.पूर्ण दिवसभर ही उत्पादन प्रक्रिया चालू राहील आणि त्या दरम्यान सगळी मशिन्स एकमेकांशी बोलत असतील. ‘माझ्याकडे उत्पादनासाठी लागणाऱ्या पार्टसचा तुटवडा पडतो आहे. ‘लवकर पाठवा’ किंवा ‘माझं तापमान वाढत चाललं आहे, कूलिंग करण्याची गरज आहे’ अशा तऱ्हेचे संदेश सतत दिले आणि पाठवले जात असतील. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स उत्पादनाचं ऑप्टिमायझेशन सतत करीत असेल आणि प्रेडिक्टिव्ह मेंटेनन्समुळे अनपेक्षितरीत्या फारसे ब्रेकडाऊन्स होणार नाहीत..Premium| Neuromarketing: तुम्ही केलेली खरेदी ही तुमची निवड आहे, की तुम्ही न्यूरोमार्केटिंगचे शिकार झाला आहात?.संध्याकाळी सहा वाजता दिवसाचं उत्पादन संपल्यानंतर सिस्टीम आपल्या कामगिरीचा रिव्ह्यू घेईल, झालेल्या चुकांवरून शिकेल आणि दुसऱ्या दिवसाकरिता गरज असली तर आपले अलगोरिदम्स सुधारेल. ही स्मार्ट फॅक्टरीजची प्रक्रिया चालू केल्यापासून अनेक कंपन्यांचा प्रचंड फायदा झालेला आहे. उदाहरणार्थ काही निरीक्षकांच्या मते जनरल इलेक्ट्रिक (जीई) या कंपनीमध्ये दरवर्षी दोन कोटी डॉलर्सची बचत झाली, उत्पादकतेमध्ये १० टक्क्यांची वाढ झाली, ऊर्जेवरचा खर्च ५ टक्क्यांनी कमी झाला आणि यंत्रांचा अपटाइम ८५ टक्के ते ९९ टक्क्यांपर्यंत वाढला. जर्मनीमधल्या ॲम्बर्ग इथल्या डिजिटल फॅक्टरीमध्ये सिमेन्स कंपनी १,००० वेगवेगळे प्रॉडक्ट्स बनवते. तिथे स्मार्ट फॅक्टरी सुरू केल्यापासून क्वालिटी ९९.९९९८ टक्क्यांपर्यंत सुधारली, म्हणजे आता दहा लाख नगांंपैकी जास्तीत जास्त फक्त १२ नग हे सदोष आढळतात. तिथे गेल्या काही वर्षांत उत्पादकता १० पटीनं वाढलेली आहे.या सगळ्यांमुळे रोबोट्स आता माणसांबरोबर काम करायला लागलेले आहेत (यालाच कोबोट्स म्हणतात) आणि त्यामुळे कंटाळवाणी आणि तीच ती कामं माणसाला करावी लागणार नाहीत. इंडस्ट्री ४.० आणि ५.०मध्ये स्मार्ट फॅक्टरीज आणि कोबोट्स हे खूप महत्त्वाचे घटक आहेत.भारतातसुद्धा अनेक कंपन्यांनी स्मार्ट कारखाने उभे केलेले आहेत. उदाहरणार्थ चेन्नईमधल्या ऑटोमॅटिव्ह प्लांट्स (IOT सेन्सर्स, स्मार्ट डॅशबोर्डस्, एआय आणि रोबोटिक्स), तमिळनाडूमधल्या फोर्जिंग फॅक्टरीज (ERP+IOT), तिरुपुरमधले टी-शर्टस् बनवणारे कापड कारखाने, ओरिसामधले जेएसडब्ल्यूचे स्टील प्लांट्स, पुण्यातल्या टाटा मोटर्सचे कारखाने, गुजरातमधला सिएट टायर्सचा कारखाना या सगळ्यांमध्ये स्मार्ट कारखान्यांचा वापर सुरू झाला आहे. यामुळे उत्पादकता आणि कार्यक्षमता वाढणं, वेस्ट कमी होणं, कमी ऊर्जा लागणं, अचूकता वाढून क्वालिटी सुधारणं या गोष्टींमध्ये १५ ते ३०%नं फरक दिसून आलेला आहे, असा अंदाज आहे.उद्याच्या जगात स्मार्ट फॅक्टरीजचं प्रमाण आणखीनच वाढत जाईल आणि त्यामुळे सायबर सिक्युरिटीचेही प्रश्न वाढत जाण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच इंग्लंडमधल्या जग्वार लँड रोव्हर (जेएलआर)च्या कारखान्यावर सायबर अटॅक झाल्यामुळे पाच आठवडे कारखाना बंद ठेवावा लागला. सप्टेंबर महिन्यात उत्पादन २५ टक्क्यांनी कमी झालं. त्यामुळे इंग्लंडच्या कार मार्केटमध्ये चक्क मंदी आली आणि १९० कोटी पाउंड्ज म्हणजे २२,९९३ कोटी रुपये एवढं नुकसान झालं! ही कंपनी टाटा मोटर्सच्या मालकीची असल्यामुळे टाटा मोटर्सच्या शेअर्सची किंमत चक्क ५ टक्क्यांनी घसरली! मे २०२३मध्ये डेन्मार्कमधल्या ऊर्जा क्षेत्रातल्या मोठ्या संस्थेवर असाच एक सायबर अटॅक झाल्यामुळे २२ कंपन्यांवर भयानक परिणाम झाला होता. उद्याच्या जगात सायबर फॅक्टरीजना अशा सायबर अटॅक्सपासून कायमच सावधान राहावं लागणार आहे.यामुळे पुढच्या दहा-वीस वर्षांत बेकारीची कुऱ्हाड कामगार आणि सुपरवायझर वर्गावर नक्कीच कोसळेल, यात शंका नाही. या प्रक्रियेत नवीनही नोकऱ्या निर्माण होतील; पण त्या तितक्या प्रमाणात निर्माण होतील की नाही, याविषयी शंका आहे. त्या सगळ्याच नोकऱ्या पूर्वीच्या लोकांना करता येतीलच असं नाही. त्यामुळे सतत बदलत राहणं आणि नवीन शिकत जाणं हाच उद्याच्या जगात यशाचा मंत्र असणार आहे, हे निश्चित!.उद्याच्या जगात स्मार्ट फॅक्टरीजचं प्रमाण आणखीनच वाढत जाईल आणि त्यामुळे सायबर सिक्युरिटीचेही प्रश्न वाढत जाण्याची शक्यता आहे. अलीकडेच इंग्लंडमधल्या जग्वार लँड रोव्हर (जेएलआर)च्या कारखान्यावर सायबर अटॅक झाल्यामुळे पाच आठवडे कारखाना बंद ठेवावा लागला. सप्टेंबर महिन्यात उत्पादन २५ टक्क्यांनी कमी झालं. त्यामुळे इंग्लंडच्या कार मार्केटमध्ये चक्क मंदी आली आणि १९० कोटी पाउंड्ज म्हणजे २२,९९३ कोटी रुपये एवढं नुकसान झालं! ही कंपनी टाटा मोटर्सच्या मालकीची असल्यामुळे टाटा मोटर्सच्या शेअर्सची किंमत चक्क ५ टक्क्यांनी घसरली! मे २०२३मध्ये डेन्मार्कमधल्या ऊर्जा क्षेत्रातल्या मोठ्या संस्थेवर असाच एक सायबर अटॅक झाल्यामुळे २२ कंपन्यांवर भयानक परिणाम झाला होता. उद्याच्या जगात सायबर फॅक्टरीजना अशा सायबर अटॅक्सपासून कायमच सावधान राहावं लागणार आहे.यामुळे पुढच्या दहा-वीस वर्षांत बेकारीची कुऱ्हाड कामगार आणि सुपरवायझर वर्गावर नक्कीच कोसळेल, यात शंका नाही. या प्रक्रियेत नवीनही नोकऱ्या निर्माण होतील; पण त्या तितक्या प्रमाणात निर्माण होतील की नाही, याविषयी शंका आहे. त्या सगळ्याच नोकऱ्या पूर्वीच्या लोकांना करता येतीलच असं नाही. त्यामुळे सतत बदलत राहणं आणि नवीन शिकत जाणं हाच उद्याच्या जगात यशाचा मंत्र असणार आहे, हे निश्चित!.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.