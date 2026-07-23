Premium|AI Reality Series Conclusion : ‘एआय’चे वास्तव स्वीकारा, भविष्य घडवा!

ब्रिजेश सिंह - brijeshbsingh@gmail.comमागील सुमारे दीड वर्षात ‘एआयचे वास्तव’ या लेखमालिकेद्वारे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या बहुआयामी वास्तवाचा वेध घेण्याचा प्रयत्न आपण केला. या लेखमालिकेतून एआयची संधी, आव्हाने, नैतिकता, जोखीम आणि भविष्यातील प्रभाव यांचा सखोल आढावा घेण्यात आला. आज या मालिकेचा शेवटचा लेख लिहिताना, आतापर्यंतच्या चर्चेचा आढावा घेण्याबरोबरच पुढील वाटचालीच्या दिशेने काही संदेश द्यावासा वाटतो. एआयने शिक्षण, आरोग्य, कृषी, ऊर्जा, उद्योग, मनोरंजन, अंतराळ, पर्यावरण, बालविकास, पत्रकारिता, जनसंपर्क अशा जवळपास सर्वच क्षेत्रांत क्रांती घडवली आहे. भाषांतर, सारांश, डेटा विश्लेषण आणि कंटेंट जनरेशन यांसारख्या कामांत एआय वेग आणि अचूकता वाढवते. उदाहरणार्थ, एकाच वेळी अनेक भाषांत भाषांतर किंवा सोशल मीडिया विश्लेषण यातून कामे अधिक प्रभावी होतात. तथापि, आपल्या या लेखमालिकेत आपण वारंवार यावर लक्ष केंद्रित केले, की एआय हे सत्याचा स्रोत नाही. ते माहितीचे स्वरूप बदलू शकते, सारांश देऊ शकते, विश्लेषण करू शकते; पण तथ्यांची पडताळणी आणि मानवी निर्णयक्षमता अपरिहार्य आहे. त्यामुळेच एआय-जनरेटेड कंटेंट वापरताना त्याची तथ्य तपासणी करणे आवश्यक असल्याचे अधोरेखित केले गेले..नैतिकता, जोखीम आणि दुरुपयोगलेखमालिकेत एआयच्या अंधाऱ्या बाजूची माहितीही आपण वेळोवेळी जाणून घेतली. त्याचबरोबर मानवी जीवनात एआयमुळे होणाऱ्या क्रांतिकारी बदलांचीही आपण चर्चा केली. लेखमालेची सुरुवात फेब्रुवारी २०२५ मध्ये ‘विज्ञानकथेतून जीवनात’ या लेखाने झाली. तंत्रज्ञानाचा विकास कशा पद्धतीने नवीन संधी आणि त्याचबरोबर नवीन आव्हाने घेऊन येतो याचा ऊहापोह या सुरुवातीच्या लेखात करण्यात आला होता. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची किमया स्मार्टफोनपासून आपल्या घरातल्या स्मार्ट उपकरणांपर्यंत तसेच आपल्या कामाच्या ठिकाणी सर्वत्र पसरली आहे. याचा आढावा घेण्याचा प्रयत्न त्यावेळी या लेखमालिकेतून सुरू करण्यात आला, तो आजच्या या शेवटच्या लेखापर्यंत कायम आहे. एआय हा विद्यार्थ्यांचा कशा पद्धतीने नवा शिक्षणसाथी होऊ शकतो, महाराष्ट्राच्या प्रगतीला एआयचे सामर्थ्य कशा पद्धतीने लाभत आहे, गुन्हेगारीविरोधात एआयच्या माध्यमातून नव्या युगाचा उदय कसा झाला आहे, एआय आणि रोबोटिक्स हे निश्चितच भविष्य आहेत यासंदर्भातला आढावा, फोटो आणि इमेज ॲप्स संदर्भातील एआयचे शक्तिशाली तंत्रज्ञान जबाबदारीने कसे वापरावे, बाजारात असलेल्या विविध एआय चॅटबॉट्सपैकी नेमका कोणता निवडावा, आपल्या दैनंदिन जीवनासाठी उपयुक्त असलेले एआयवर आधारित विविध वेअरेबल्स आणि ॲप्स, वैयक्तिक आरोग्य रक्षक, दहशतवादाविरुद्ध एआयचे शस्त्र अशा विविध बाबींचा आढावा आपण या लेखमालिकेतून घेतला.दरम्यानच्या काळात एआय क्षेत्रातही विविध नवनवीन बदल होत होते. त्याचाही आढावा आपण या लेखमालिकेत सुरू ठेवला. एआयच्या बदलत्या काळातील आधुनिक लष्करी तंत्रज्ञान आणि आव्हाने याचाही आढावा आपण घेतला. त्याचबरोबर सायबर युद्ध आता थेट आपल्या दारात कसे आले आहे, याचीही चर्चा केली..Premium|AI Kill Switch : कृत्रिम बुद्धिमत्ता मानवासाठी धोका ठरणार? ‘किल स्विच’वरील चर्चेचे महत्त्व समजून घ्या.एआय ऑडिओ ट्रान्सस्क्रीप्शनमुळे संवाद अधिक सोपा कसा झाला आहे, याची माहिती आपण घेतली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयच्या आव्हानांपासून कायद्याच्या चौकटीपर्यंत विविध मुद्द्यांच्या अनुषंगाने चर्चा केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता आपल्या विविध कल्पक संशोधनाद्वारे बळीराजालाही साथ देत आहे. याचाही ऊहापोह आपण या लेखमालिकेत केला. परिवहन क्षेत्रात होत असलेले बदल आणि त्या माध्यमातून वाहनाचे स्टेअरिंग आता एआयच्या हातामध्ये कशा पद्धतीने आले आहे, याचाही रंजक आढावा आपण घेतला. ‘वकिलीच्या भविष्याची नवी पहाट’ या लेखातून आपण कायदा क्षेत्रात एआय घडवत असलेल्या क्रांतीची माहिती घेतली. तुमच्याशी बोलणारे तुमचे स्वतःचे घर, तुमचा मानसोपचार मित्र चॅटबॉट, चॅटजीपीटी नावाचा नवा जादूगार, एआयमार्फत घडणारे भारतीय फॅशनचे भविष्य, ब्रम्हांडाची नवी कुंडली, सिनेमातील एआय याचाही आढावा आपण घेतला. एआयचे नवे युग अणुशक्तीवर कशा पद्धतीने चालेल यासंदर्भातला तसेच प्राण्यांची भाषाही आपण एआयमार्फत कशी समजू शकतो याचीही रंजक माहिती आपण घेतली.कॉर्पोरेट जगताचे नवे सत्य ठरत असलेले रिक्रुटर, एआय अवतार, आपत्तीमध्ये देवदूत ठरू शकणारे एआय रोबो याची माहिती घेतली. एआयचे नवे तंत्रज्ञान इतिहासाच्या पोटात दडलेली अनेक गुपिते कशा पद्धतीने उलगडू शकतो याचाही रंजक आढावा आपण घेतला.सर्वम एआय या स्टार्टअपने घेतलेली झेप म्हणजे जगाला दिलेले एक उत्तर आहे, की तंत्रज्ञानाच्या युगात भाषिक विविधता ही अडथळा ठरत नाही. या एआयमुळे भारतीय भाषांच्या क्षेत्रात होणाऱ्या बदलाची आपण चर्चा केली. सध्या इराणचे युद्ध जगभरात चर्चेत आहे. इराणच्या सर्वोच्च सत्तेचा एआयने कसा वेध घेतला, याचीही माहिती आपण या लेखमालिकेतून जाणून घेतली. त्याचबरोबर सोशल मीडियाच्या रणांगणावर मिम्स आणि व्हिडिओंनी कशा पद्धतीने एआय युद्ध लढले गेले या जागतिक संघर्षाचाही आपण माग घेतला.हबल दुर्बिणीने गेल्या ३५ वर्षांत आपल्या आसमंताच्या टिपलेल्या लाखो छायाचित्रांचे एआयच्या माध्यमातून कसे विश्लेषण केले गेले आणि त्यामुळे हजारो रहस्यांचा उलगडा कसा झाला, याचाही आपण रंजक आढावा घेतला. एआयवर आधारित रोबो आता आपल्याला घरकामातून अशा पद्धतीने कायमची सुटका देऊ शकेल याची माहिती आपण घेतली. व्हेलस्पॉटर नावाची एआय आधारित प्रणाली समुद्रातील अपघात रोखून पर्यावरण संरक्षणात तंत्रज्ञानाची नवी ताकद कशी बनली आहे, याचाही ऊहापोह आपण या लेखमालिकेतून केला. एआयने सोडवलेल्या अवघड गणितीय कोड्याची माहिती घेतली. आपण खऱ्या आणि कृत्रिम गोष्टींमध्ये फरक ओळखायला शिकत नाही तोपर्यंत हातात फोन असलेला कोणताही एक सामान्य माणूस एआयच्या मदतीने कशा पद्धतीने कोणाचेही आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतो याचा ऊहापोह आपण ‘एआयचा कट आणि स्टारडमचा अंत’ या लेखातून केला..पाच लाख कोटी रुपयांचा स्पेसएक्स - कर्सर करार याबाबत आपण चर्चा केली. कृत्रिम बुद्धिमत्ता, जागतिक भांडवल, भारतीय प्रतिभा आणि बदलत्या स्टार्टअप संस्कृतीचा अर्थ नव्याने समजून घेण्याचा प्रयत्न आपण या लेखाच्या माध्यमातून केला. दक्षिण कोरियाच्या एका कंपनीने विकसित केलेल्या एआय कॉम्बो ड्रगबाबतही आपण चर्चा केली. रुग्णाने एखादी गोळी कधी घ्यावी, याचे मार्गदर्शन हे तंत्रज्ञान करणार आहे. अशा विविध पद्धतींनी एआय आरोग्य क्षेत्रालाही स्पर्श करत आहे. तंत्रज्ञानाचा खरा मापदंड हा त्यात किती फीचर्स आहेत यापेक्षा ते किती आयुष्यांचे बंद दरवाजे उघडते हा असायला हवा. याच अनुषंगाने शिक्षण क्षेत्रात क्रांतिकारी ठरणाऱ्या स्टोरीसाईन सारख्या एआय प्रयोगांवरही आपण चर्चा केली.थोडक्यात, मानवी जीवनातील असे एकही क्षेत्र शिल्लक नाही, की ज्याला एआयच्या नव्या तंत्रज्ञानाचा स्पर्श झालेला नाही. अगदी लहान बालकापासून वयोवृद्धापर्यंत सर्वांच्या आयुष्याला एआयने स्पर्श केला आहे. पृथ्वीच्या गर्भातील खनिज क्षेत्रापासून अंतराळ संशोधनापर्यंत प्रत्येक क्षेत्र आता एआयने व्यापले गेले आहे. एआयचा प्रभाव जसा वाढत आहे, तसे त्याच्या काही नकारात्मक बाबींचा दुष्परिणामही दिसत आहे. यावरही आपण त्या त्या वेळी चर्चा केली..एआय स्मार्ट ग्लासेस, ह्यूमनॉइड रोबो, एआय एजंट्स आणि सिंथेटिक आर्टिस्ट यासारख्या प्रगतीमुळे उद्योग, शिक्षण आणि दैनंदिन जीवन बदलत आहे. चीनचे रोबो ट्रेनिंग फार्म्स किंवा मेटाचे एआय प्रयोग यातून औद्योगिक क्रांती दिसते आहे. डीपफेकचा वाढता वापर नैतिक प्रश्न उपस्थित करत आहे. एआय अवतारसारखे रिक्रूटर्सचा साधन म्हणून वापरताना मानवी विश्वासार्हतेवर संकट येते. एआयमधील भेदभाव, पूर्वग्रह आणि मानवी नियंत्रणाची गरज यावर सातत्याने प्रकाश टाकला गेला. एआय हे शक्तिशाली साधन आहे; पण त्याचा दुरुपयोग टाळण्यासाठी कायदे, फॅक्ट-चेकिंग आणि नैतिक मार्गदर्शन आवश्यक असल्याचीही आपण या लेखमालिकेतून चर्चा केली. लेखमालिकेचा मूळ संदेश हा आहे की, एआय मानवाला बदलणार नाही; तर त्याला पूरक होईल. नोकऱ्या गमावण्याची भीती न बाळगता तंत्रज्ञान समजून घ्या, कौशल्ये वाढवा आणि मानवी मूल्ये (सत्य, विश्वासार्हता, नैतिकता) जपून वापरा. सर्वांनी एआयला संधी म्हणून स्वीकारावे.‘एआयचे वास्तव’ या लेखमालिकेच्या प्रवासातून जाणवते, की कृत्रिम बुद्धिमत्ता ही ना पूर्ण आशीर्वाद आहे, ना पूर्ण अभिशाप... ती एक शक्ती आहे जी योग्य हातात टाकली तर समाजाचे कल्याण करेल अन्यथा गोंधळ निर्माण करेल. मानवी देखरेख, सतत शिकणे आणि जबाबदार वापर यावरच भविष्य अवलंबून आहे. वाचकांनो, एआयच्या युगात जागरूक राहा, सत्य शोधा आणि मानवी बुद्धिमत्तेचा वापर करून तंत्रज्ञानाला मार्गदर्शन करा. ही लेखमालिका संपली तरी एआयचा प्रवास चालूच राहील. त्यात आपण सर्वांनी सक्रिय सहभागी व्हावे, तंत्रज्ञानाच्या क्रांतीच्या या नव्या प्रवासात सहभागी व्हावे, असे आवाहन या लेखमालिकेच्या समारोपानिमित्त करतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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