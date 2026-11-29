मोहितकुमार डागाक्लॉडसारख्या एआय मॉडेल्सच्या मदतीने विज्ञानातील दीर्घकाळ अनुत्तरित कोड्यांची उकल झाल्याचे दावे केले जात आहेत. यातील महत्त्वाचा दावा म्हणजे रीमान हायपोथेसिस (गृहीतक) सिद्ध झाल्याची घोषणा. १८५९ मध्ये मांडलेले हे गृहीतक गणितातील अनुत्तरित समस्यांपैकी एक होते. याशिवाय नेव्हियर-स्टोक्स प्रश्नाचेही एआयच्या मदतीने निराकरण झाल्याचा दावा करण्यात आला आहे. एआयच्या मदतीने सोडवण्यात आलेल्या वैज्ञानिक प्रश्नांबाबत काही महत्त्वाच्या बाबी लक्षात घेणे आवश्यक आहे. प्रथम, एआयसारख्या प्रणालींचा संशोधनासाठी उपयोग काही नवीन नाही. मागील काही दशकांमध्ये संगणक, सिम्युलेटर, अगदी एआयच्या पूर्वीच्या रूपांचाही उपयोग संशोधनाचे साधन म्हणून होत आला आहे. त्यामध्ये मानवी शास्त्रज्ञांचे योगदान प्रयोगांच्या रचनेत आणि विश्लेषणात केंद्रस्थानी असायचे. हल्लीच्या एआय-आधारित शोधांमध्ये प्रणालीची भूमिका महत्त्वाची झाली आहे, हा सर्वांत मोठा फरक आहे. या शोधांचा आधार असलेल्या तार्किक सिद्धता इतक्या विस्तृत आणि गुंतागुंतीच्या आहेत, की त्यांची पूर्णपणे मानवी पडताळणी करण्यासाठी अनेक महिने लागण्याची शक्यता आहे. दुसरे म्हणजे, या शोधांमुळे प्रस्थापित विज्ञानात किंवा सामान्य जीवनात काही मोठा बदल होण्याची शक्यता सध्या तरी नाही. एआयने सिद्ध केलेली गृहीतके व्यावहारिकदृष्ट्या सत्य आहेत या आधारावर काम करणारे अनेक प्रयोग सध्या अस्तित्वात आहेत. मागील आठवड्यातील घटनांमुळे केवळ त्यांना औपचारिक मान्यता मिळाली आहे. तिसरे म्हणजे, ‘एआय’द्वारे अलीकडचे मोठे वैज्ञानिक शोध बहुतांशी काही निवडक वैज्ञानिक शाखांमध्ये केंद्रित आहेत, जसे की गणित, संगणकीय शास्त्र, जीवशास्त्र आणि वैद्यकीय शास्त्र. यामुळे एआयचा वैज्ञानिक संशोधनासाठी उपयोग काही विशिष्ट क्षेत्रांना अधिक अनुकूल दिसतो. अशा परिस्थितीत एआयमुळे विज्ञानाचे स्वरूप किती बदलेल, याचा अंदाज बांधणे कठीण आहे. मात्र, पारंपरिक संशोधनपद्धतींमध्ये कोणताही मूलभूत बदल होणार नाही आणि विज्ञानात तत्काळ क्रांती घडून येईल, या दोन्ही टोकांच्या मधली वाटच या परिवर्तनातून आकाराला येण्याची शक्यता अधिक आहे..विज्ञानाची बदलती परिभाषाविज्ञानाविषयीची जिज्ञासा आणि त्यासंबंधीची चिकित्सा हा मानवी संस्कृतीच्या प्रगतीचा एक अत्यंत महत्त्वाचा भाग राहिला आहे. मानवी जीवनाच्या अर्थाच्या शोधात समाजाने स्वतःसमोर ठेवलेल्या अनेक उद्दिष्टांपैकी, आपण ज्या जगात राहतो त्या जगाचे आकलन करणे हे मध्यवर्ती उद्दिष्ट सदैव राहिले आहे. या दृष्टिकोनातून विकसित झालेल्या वैज्ञानिक प्रक्रियेने मानवी समाजांना त्यांची रचना, शासनव्यवस्था आणि परस्परसंबंध अशा अनेक पैलूंमध्ये आकार दिला आहे. त्यामुळे विज्ञान म्हणजे केवळ वाढीव ज्ञानाच्या स्वरूपात येणारा अंतिम टप्पाच नव्हे, तर ज्या खटपटींद्वारे हे ज्ञान साधले जाते ती प्रक्रियादेखील आहे. एआय विज्ञानाच्या पारंपरिक पद्धतींना डावलून अत्यंत केंद्रित आणि समस्याकेंद्रित पद्धतीचा अवलंब करत असल्यामुळे अनेक शास्त्रज्ञांच्या परस्पर सहकार्यातून नवीन पद्धती विकसित करणे, नवे दृष्टिकोन निर्माण करणे, प्रयोग आणि चुका करून शिकणे इत्यादी प्रक्रियांद्वारे केवळ मानवी सहभागातून होणाऱ्या संशोधनातून प्राप्त होणाऱ्या ज्ञानाची व्याप्ती आता बरीच मर्यादित होत आहे. अलीकडील काही शोधांच्या उदाहरणांमध्ये एआय प्रणालीने नेमके काय केले आहे, याचा अर्थ लावून त्याचे पूर्ण स्पष्टीकरण देणे मानवी शास्त्रज्ञांना अद्याप शक्य झालेले नाही. भविष्यात अशीही परिस्थिती उद्भवू शकते की या प्रणाली काय निष्पन्न करतील, हे समजून घेण्याची क्षमतादेखील आपल्याकडे नसेल, कारण त्यासंदर्भातील आपले सामूहिक आकलन पुरेसे विकसित झालेले नसेल. मग, एखादी गोष्ट आपल्याला समजतच नसेल, तर त्या दिशेने होणारी वैज्ञानिक प्रगती ही खरोखर प्रगती म्हणता येईल का, हा प्रश्न उपस्थित होतो. विज्ञानातून एआयला वगळणे हा यावरचा उपाय निश्चितच नाही; मात्र संशोधन प्रक्रियेत मानवाला पुरेसा सहभाग घेता येईल आणि त्यातून मिळणाऱ्या ज्ञानाचा व्यापक लाभ घेता येईल, अशा नव्या प्रणाली आणि पद्धती विकसित कराव्या लागतील.संशोधन आणि साधनेगेल्या काही दिवसांतील घटनांमुळे विज्ञान संशोधनातील प्राधान्यक्रम कोण ठरवते, यासंदर्भातही गंभीर प्रश्न निर्माण झाले आहेत. वैज्ञानिक समस्यांचे निराकरण करण्यासाठी एआय प्रणाली प्रचंड साधनांचा वापर करतात. रीमान गृहीतक सोडवण्यासाठी आतापर्यंत किती संगणकीय क्षमता आणि वेळ खर्च करण्यात आला, याचा नेमका अंदाज सध्या आपल्याकडे नाही. मात्र, हे गृहीतक पहिल्यांदा मांडल्यापासून त्याला सिद्ध करण्यासाठी मानवाने आतापर्यंत केलेल्या एकूण वेळेच्या आणि प्रयत्नांच्या तुलनेत हा खर्च निश्चितच अधिक असावा, असे म्हणणे अतिशयोक्ती ठरणार नाही. वैज्ञानिक शोधाची प्रक्रिया मोठ्या पायाभूत सुविधा आणि प्रचंड संगणकीय क्षमतेची आवश्यकता असलेल्या एआय-आधारित प्रणालींकडे वळल्यास, विज्ञान अधिक मर्यादित आणि सहभागाच्या दृष्टीने संकुचित होण्याची शक्यता आहे. सध्या विकेंद्रित पद्धतीने कार्यरत असलेल्या व्यापक वैज्ञानिक समुदायावर अशा साधनांनी सुसज्ज असलेल्या मोठ्या कंपन्या आणि प्रयोगशाळांचे वर्चस्व निर्माण होऊ शकते..Traffic Violation Insurance Premium Hike : गाडी चालवताना वाहतूक नियम मोडताय? मग खिशाला बसणार मोठा फटका! आता ई-चलानमुळे वाहन विम्याचा हप्ता वाढणार; सरकारच्या मोठ्या प्रस्तावाची तयारी!.शास्त्रज्ञांची बदलती भूमिकाया बदलांमुळे शास्त्रज्ञांसमोर भूमिकेविषयी अनेक पेच निर्माण होतात. विज्ञानातील एआयच्या कार्यक्षेत्रात आणि भूमिकेत वाढ होत असताना शास्त्रज्ञांची भूमिका नव्याने निश्चित करावी लागू शकते. संशोधनाची प्रक्रिया स्वतः पार पाडण्याऐवजी एआय प्रणालींनी कोणते प्रश्न सोडवावेत हे ठरवणे, त्यांच्यासाठी मार्गदर्शक तत्त्वे निश्चित करणे आणि त्यांच्या निष्कर्षांचे विश्लेषण करणे यावर शास्त्रज्ञांना अधिक लक्ष केंद्रित करावे लागू शकते. यासाठी विज्ञानाचे शिक्षण, प्रशिक्षण आणि संशोधनपद्धती यांची मूलभूत पुनर्रचना करावी लागू शकते. अशा परिस्थितीत झालेल्या एखाद्या शोधाचे श्रेय एआयला द्यायचे की मानवी शास्त्रज्ञाला हा सवालही अधिक महत्त्वाचा ठरत आहे. रीमान गृहीतकाच्या निराकरणासाठी गणिताच्या इतर शाखांमधील अनेक घटकांचाही भरपूर वापर एआयने केला आहे, असे दिसते. यामुळे शास्त्रज्ञ आणि संशोधकांमध्ये सध्या रूढ झालेल्या हायपर-स्पेशलायझेशनच्या प्रवृत्तीवर देखील प्रश्नचिन्ह निर्माण होते. विज्ञानाच्या विविध शाखांनी व्यापक स्वरूपात एकमेकांशी संलग्न होण्याची आणि आंतरविद्याशाखीय सहकार्याची अपरिहार्यता यामुळे पुन्हा अधोरेखित झाली आहे. या घडामोडींचे अनेक सकारात्मक पैलूही आहेत. वैज्ञानिक प्रगतीचा वेग लक्षणीयरीत्या वाढण्याची शक्यता आहे. पूर्वी अनेक दशके लागली असती अशी काही संशोधन उद्दिष्टे आता तुलनेने कमी काळात साध्य होऊ शकतात. एआय प्रणाली आणि मानव यांच्या संयुक्त प्रयत्नांतून अधिक सर्जनशील आणि व्यापक स्वरूपाचे शोध समोर येऊ शकतात. याशिवाय, एआयच्या माध्यमातून आलेल्या चाकोरीबाहेरील दृष्टिकोन आणि नावीन्यपूर्ण पद्धतींचा समावेश करून अनेक दशकांपासून प्रगती खुंटलेल्या काही क्षेत्रांतील वैज्ञानिक संशोधनाला नव्याने गती देण्यासही यामुळे मदत होऊ शकते..भारतासाठी धोरणात्मक आव्हानेया बदलत्या परिस्थितीशी भारतीय वैज्ञानिकांना वेगाने जुळवून घेता आले पाहिजे आणि जागतिक वैज्ञानिक क्षेत्रातील आपले स्थान टिकवून ठेवता आले पाहिजे, याची खात्री करणे आवश्यक आहे. वैज्ञानिक संशोधनात एआयच्या वापरासाठी मोठ्या प्रमाणावर संसाधने वळवणे सध्या उचित नसले, तरी जगभरात घडत असलेल्या या बदलामध्ये भारताला सहभागी होता यावे यासाठी संशोधन प्रक्रिया आणि आंतरराष्ट्रीय सहकार्याच्या यंत्रणा सक्षम आहेत, याची खात्री करणे अत्यावश्यक आहे. एआयच्या वाढत्या वापरामुळे ज्या संशोधन क्षेत्रांना उपलब्ध संसाधनांमध्ये घट अनुभवावी लागू शकते, अशा क्षेत्रांकडे सार्वजनिक संसाधने वळवली जातील, हे निश्चित करणेही भारताच्या संशोधन क्षेत्रातील संतुलित प्राधान्यक्रमांसाठी महत्त्वाचे आहे. वैज्ञानिक संशोधनावर एआयच्या प्रभावाची खरी व्याप्ती कालांतरानेच स्पष्ट होईल; मानवजात, एक राष्ट्र म्हणून त्यासाठी सज्ज असणे गरजेचे आहे.(लेखक सार्वजनिक धोरणांचे सल्लागार आहेत.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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