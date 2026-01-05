प्रीमियम आर्टिकल

Premium|AI Slop: जगभरातील यूट्यूब चॅनेलच्या अभ्यासातून काय समोर आले? दर्जेदार कॉन्टेंटऐवजी आता ब्रेनरॉट करणाऱ्या कंटेटला मागणी?

AI Generated Video: भारतात नेमका कोणता कंटेट अधिक पाहिला जातो. यू ट्यूबच्या अल्गोरिदमनुसार कसे व्हिडिओज आपल्याला दिसतात?
AI generated video

AI generated video

Esakal

Shraddha Kolekar (श्रद्धा कोळेकर)
Updated on

पुणे - एक कुत्र्याचं किंवा माकडाचं तोंड असलेला मुलगा खूप गरीब असतो. तो पैसै मिळवण्यासाठी अत्यंत मेहनत करत असतो. मग खूप कष्ट केल्यानंतर त्याला काही पैसे मिळतात. त्यातून तो त्याच्या बहिणीसाठी केक घेऊन येतो. असे अत्यंत इमोशनल ‘एआय जनरेटेड व्हिडीओ’ तुमची लहान मुलंही पाहतायेत का? पाहत असतील तर सावध रहा. कारण यातला बराचसा कंटेट हा ‘ब्रेनरॉट’ कॅटगरीमधला आहे. असं संशोधनाने समोर आलेलं आहे.

एका व्हिडिओ एडिटिंग कंपनीने जगभरातील १५ हजार यू ट्यूब चॅनेलचा अभ्यास केला असून विविध देशांतील टॉप १०० ट्रेंडिंग यूट्यूब चॅनल्सचे विश्लेषण केले आहे. या अभ्यासातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतात नेमका कोणता कंटेट अधिक पाहिला जातो. यू ट्यूबच्या अल्गोरिदमनुसार कसे व्हिडिओज आपल्याला दिसतात, एआयच्या मदतीने तयार केल्या जाणाऱ्या कंटेटला नेमकं काय म्हटलं जातं, या कंटेटचा यूट्यूबरवर काय परिणाम होतो आहे, तुमची आमची मुलं जो कंटेट अगदी सर्रासपणे पाहतात तो कंटेट नेमका परिणाम करणारा आहे हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून.

Loading content, please wait...
artificial intelligence
YouTube
YouTube video
viral video
AI and Creativity

Related Stories

No stories found.