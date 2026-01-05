Premium|AI Slop: जगभरातील यूट्यूब चॅनेलच्या अभ्यासातून काय समोर आले? दर्जेदार कॉन्टेंटऐवजी आता ब्रेनरॉट करणाऱ्या कंटेटला मागणी?

पुणे - एक कुत्र्याचं किंवा माकडाचं तोंड असलेला मुलगा खूप गरीब असतो. तो पैसै मिळवण्यासाठी अत्यंत मेहनत करत असतो. मग खूप कष्ट केल्यानंतर त्याला काही पैसे मिळतात. त्यातून तो त्याच्या बहिणीसाठी केक घेऊन येतो. असे अत्यंत इमोशनल ‘एआय जनरेटेड व्हिडीओ’ तुमची लहान मुलंही पाहतायेत का? पाहत असतील तर सावध रहा. कारण यातला बराचसा कंटेट हा ‘ब्रेनरॉट’ कॅटगरीमधला आहे. असं संशोधनाने समोर आलेलं आहे.एका व्हिडिओ एडिटिंग कंपनीने जगभरातील १५ हजार यू ट्यूब चॅनेलचा अभ्यास केला असून विविध देशांतील टॉप १०० ट्रेंडिंग यूट्यूब चॅनल्सचे विश्लेषण केले आहे. या अभ्यासातून महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. भारतात नेमका कोणता कंटेट अधिक पाहिला जातो. यू ट्यूबच्या अल्गोरिदमनुसार कसे व्हिडिओज आपल्याला दिसतात, एआयच्या मदतीने तयार केल्या जाणाऱ्या कंटेटला नेमकं काय म्हटलं जातं, या कंटेटचा यूट्यूबरवर काय परिणाम होतो आहे, तुमची आमची मुलं जो कंटेट अगदी सर्रासपणे पाहतात तो कंटेट नेमका परिणाम करणारा आहे हे सगळं जाणून घेऊया सकाळ+ च्या या विशेष लेखातून..जगभरातील १५ हजार व्हिडिंओंचा अभ्यासKapwing या व्हिडिओ एडिटिंग कंपनीने जगातील १५ हजार प्रसिद्ध चॅनेल्सचा अभ्यास केला या कंपनीच्या अभ्यासातून समोर आलेल्या माहितीनुसार त्यांना २७८ चॅनेल्स असे आढळून आले आहेत जे फक्त ‘एआय स्लॉप’ व्हिडिओ बनवतात. या माध्यमातून या चॅनेल्सने आतापर्यंत ६३ अब्ज व्हयूज मिळवले आहेत. त्यांची कमाई वर्षाला साधारण ९८० कोटी रूपये इतकी आहे.AI Slop म्हणजे काय.?AI Slop' ही संकल्पना शास्त्रीय किंवा तांत्रिक भाषेत सांगायची झाली तर 'Low-Quality Synthetic Content' म्हणजे त्या कंटेटमध्ये अत्यंत कमी दर्जाचा किंवा मूल्य नसलेला तो कंटेट असतो. हा असा कंटेट असतो जो पाहून माणसाच्या मेंदूत किंवा मुल्यांमध्ये कोणतीही भर पडत नाही. .YouTube आणि AI स्लॉपचा विळखाया अभ्यासातून आणखी एक महत्त्वाची माहिती समोर आली आहे. संशोधकांनी जेव्हा नवे खाते उघडले तेव्हा ५०० व्हिडिओजपैकी १०४ व्हिडिओज हे त्यांना एआय स्लॉप व्हिडिओज आढळून आले आहेत. ५०० पैकी एक तृतीयांश व्हिडिओ हे ब्रेनरॉट श्रेणीतील होते. हे व्हिडिओज केवळ लोकांचे लक्ष वेधून घेत पैसै कमावण्यासाठी तयार केले जातात यांच्यात कोणतीही माहिती, मूल्य किंवा दर्जा नसतो.नवीन युजर्सना YouTube कडून ज्या व्हिडिओजची शिफारस (Recommend) केली जाते त्या व्हिडिओजपैकी २०% पेक्षा जास्त व्हिडिओ 'AI स्लॉप' आहेत. म्हणजे तुम्ही जर नव्याने यु ट्यूबवर लॉगइन केले तर अल्गोरिदमच असा सेट करून ठेवला जातो की, तुम्हाला २० टक्के व्हिडिओचा फिड हा एआय जनरेटेड व्हिडिओजचा असतो. .AI Slop ला लहान मुलं कशी बळी पडतात?लहान मुलांना यू ट्यूबवर काय सर्च करायचे याविषयीची माहिती नसल्याने जे समोर येईल ते व्हिडिओज ते बघत राहतात. एआय जनरेटेड व्हिडिओ फिडमध्येच येत असल्याने अनेक मुलं ही हेच व्हिडिओ बघायला सुरू करतात आणि त्यातून पुढेही त्यांना तशाच प्रकारचा फीड येत राहतो. संशोधनातून हेही समोर आले आहे की असा कंटेट हा लहान मुलांमध्ये जास्त प्रमाणात पाहिला जातो आहे.१. Bandar Apna Dost (भारत) :या कंपनीने अभ्यासलेल्या चॅनेल्सपैकी भारतातील ‘बंदर अपना दोस्त’ हा भारतातील यूट्यूब चॅनेल हे सर्वाधिक पाहिले जाणारे चॅनेल आहे. या चॅनेलला २ अब्ज ४० कोटी व्ह्यूज आहेत तर २७ लाख ८० हजार सबस्क्रायबर आहेत.यात मानवी वैशिष्ट्ये असलेला एक माकड आणि 'हल्क' सारखा दिसणारा पैलवान विचित्र गोष्टी करताना दिसतो. जसे की, विमानात भाजी विकणे, टोमॅटोपासून बनवलेल्या हेलिकॉप्टरमधून प्रवास करणे आदी गोष्टींचा समावेश आहे.तज्ज्ञांच्या मते, यात कोणतेही कथानक नाही आणि केवळ विचित्रपणामुळे हे व्हिडिओ लोकप्रिय होतात.२. Pouty Frenchie (सिंगापूर) :हे चॅनेल लहान मुलांना डोळ्यासमोर ठेऊन कंटेट करते. यात एका कुत्र्याचे (Bulldog) एआय-निर्मित साहसी व्हिडिओ असतात. हा चॅनेल वर्षाला साधारण ३३ कोटी रुपये कमावतो. याचे १० लाख ७० हजार सबस्क्रायबर आहेत.३. The AI World (पाकिस्तान) :यात पाकिस्तानातील पुराच्या भीषण दृश्यांचे एआय-निर्मित व्हिडिओ 'Relaxing Music' सह दाखवले जातात, जे अत्यंत विचित्र आणि अस्वस्थ करणारे आहेत. ज्याचे ८ लाख १५ हजार सबस्क्रायबर आहेत. .Premium|Amar Subramanya : अॅपलच्या AI नेतृत्वात मोठे बदल का झाले? कोण आहेत नव्याने आलेले अमर सुब्रमण्यम..?.‘द गार्डियन’ या वृत्तपत्राने दिलेल्या माहितीनुसार, तज्ज्ञांच्या मते असे व्हिडिओ तयार करणाऱ्यांचे आता एक नेटवर्कच तयार झाले आहे. ज्यामध्ये टेलिग्राम, व्हॉट्सअप, डिस्कॉर्डवर असे गट आहेत जिथे स्लॉप व्हिडिओ बनवून पैसे कसे कमवायचे याचे कोर्सेस चालविले जातात.सध्या प्रेशर कुकरचा स्फोट होणारे एआय व्हिडिओ ट्रेंडमध्ये आहेत. भारत, नायजेरिया, केनिया, पाकिस्तान आणि व्हिएतनामसारख्या देशांतील लोक यात जास्त सक्रिय आहेत, कारण तिथे यू ट्यूबमधून मिळणारी कमाई ही तिथल्या सरासरी उत्पन्नापेक्षा जास्त आहे.याविषयी Kapwing’s ने त्यांच्या ब्लॉगमध्ये म्हटले आहे की, एकीकडे, यूट्यूबचे सीईओ नील मोहन यांनी 'जनरेटिव्ह एआय' कडे यूट्यूबसाठी एक क्रांतिकारी बदल म्हणून पहायला हवे असे म्हटले आहे. ज्याप्रमाणे सामान्य लोकांना एकमेकांचे व्हिडिओ पाहायचे आहेत ही मूळ जाणीव महत्त्वाची ठरली होती, 'सिंथेसायझर'ने संगीतासाठी जे काम केले, तेच जनरेटिव्ह एआय व्हिडिओसाठी करू शकते.तर दुसरीकडे, कंपनीला ही काळजी वाटते की, त्यांच्या जाहिरातदारांना वाटू शकते की, त्यांचे मूल्य कमी झाले आहे, कारण त्यांच्या जाहिराती अशा निकृष्ट दर्जाच्या 'Slop' वर दाखवल्या जात आहेत. .Premium|AI Therapy: एआय थेरपिस्ट तुमच्या मानसोपचारतज्ज्ञांची जागा घेतायेत का? संशोधन काय सांगतंय..?.याविषयी सायबर व माध्यम अभ्यासक मुक्ता चैतन्य म्हणाल्या…हा AI Slop चा ट्रेंड अत्यंत घातक आहे. हे एक विचित्र वर्तुळ आहे. चांगल्या दर्जाच्या कंटेटला views नसतील मिळत तर viewers ना हवा म्हणून वाईट दर्जाचा कंटेट बनवला जातो का? हे पुर्वीपासून आहे. पण आता पटकन तयार होणाऱ्या एआय कंटेटमुळे त्याचं पटकन पसरणं वाढलं आहे. त्यामुळेच अनेकदा खोटी माहिती देणारे, त्या अर्थाने दर्जा नसणारे आणि माहिती रंगवून सांगणारे व्हिडिओज मोठ्या प्रमाणात पाहिले जातात. अनेकदा Viewer सुद्धा अशाच प्रकारचा कंटेट कोणताही वेळेचा, दर्जाचा विचार न करताना बघत आहेत. पाच मिनिटाचा जरी व्हिडिओ असेल आणि मी तेवढा वेळ त्या व्हिडिओसाठी देणार आहे तर तो worth आहे का हा प्रश्नच कोणी स्वत:ला विचारत नाही. कारण इतका मुबलक कंटेट आहे की जे डोळ्यासमोर येतं ते पाहिलं जातं आहे.पण यातून वेगवेगळे प्रश्न निर्माण होतात. आधी ‘सर्क्युलर इन्फॉर्मेशन’ ची भिती इतकी नव्हती मात्र ही या एआय व्हिडिओमुळे मोठ्या प्रमाणात वाढली आहे. एआयमुळं हे सोपं, सहज झालं आहे. त्यामुळे ग्राहकांनी याचा विचार करणे गरजेचे आहे की, आपण काय बघतोय, त्यासाठी किती वेळ घालवतोय आणि त्यातून मला काय मिळतंय. या सगळ्याचा विचार करून कंटेट Consume करायला सुरूवात केली तर शक्यता आहे की, तुमच्या दर्जेदार कंटेटला viewership तयार होईल. चार त्या अर्थाने कमी दर्जाच्या किंवा मनोरंजनाच्या सिरियल पाहिल्या तर दोन चांगल्या असायच्या हा बॅलन्स आधी होता तो बॅलन्स आता बिघडला आहे. यू ट्यूब त्यांच्या पॉलिसीमध्ये बदल करत यावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्यांनी आम्ही ओरिजनल कंटेटला प्राधान्य देत असल्याचे सांगत अर्थहीन किंवा दर्जा नसलेला कंटेट डिमॉनेटाइज होऊ शकतो असे सांगितले आहे. यू ट्यूब त्यांच्या पॉलिसीमध्ये बदल करत यावर निर्बंध लादण्याचा प्रयत्न करते आहे. त्यांनी आम्ही ओरिजनल कंटेटला प्राधान्य देत असल्याचे सांगत अर्थहीन किंवा दर्जा नसलेला कंटेट डिमॉनेटाइज होऊ शकतो असे सांगितले आहे, असे प्रयोग पुढेही व्हायला हवेत.-------------------- .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 