Premium| AI information sources: एआयला एवढी माहिती मिळते कुठून?

ऋषिराज तायडेआपल्याला कोणत्याही विषयाची माहिती हवी असल्यास आता गुगलऐवजी एआयचा वापर केला जातो. एआयच्या मदतीने आपल्याला हवी ती माहिती अवघ्या काही क्षणात उपलब्ध होते; मात्र एआय ती माहिती घेतो तरी कुठून, असा प्रश्न सर्वांनाच पडतो. त्याचा खुलासा नुकत्याच एका अहवालात करण्यात आला आहे.सध्या कृत्रिम बुद्धिमत्ता अर्थात एआयचा वापर वाढल्यापासून प्रत्येक क्षेत्रात एकापाठोपाठ एक नवनवे संशोधन सुरू आहे. आपल्या सर्वांचेच आयुष्य सुकर करण्यापासून विविध क्षेत्रात कामाची उपयुक्तता वाढविण्यासाठी एआयची मदत घेतली जात आहे. शिक्षण, आरोग्य, मनोरंजन, कला, कॉर्पोरेट अशा नानाविध क्षेत्रापासून ते अगदी आपल्या दररोजच्या आयुष्यातही एआयचा सहज वापर सुरू आहे. एवढेच नव्हे, तर आतापर्यंत आपण कल्पनाही न केलेल्या क्षेत्रातही एआयचा वापर करून अत्याधुनिक संशोधन सादर होताना दिसत आहे. अगदी किरकोळ माहिती शोधण्यापासून ते सखोल अभ्यासपूर्ण संशोधन करण्यासाठी विविध एआय टूल्सचा वापर केला जातो. आपण केवळ प्रॉम्प्टरूपी सूचना केल्यानंतर अवघ्या काही क्षणात एआय आपल्याला हवी असलेली माहिती आपण सांगितल्याप्रमाणे उपलब्ध करून दिली जाते..विविध तंत्र कंपन्यांनी विकसित केलेले एआय टूल्स उदा. चॅटजीपीटी, ग्रोक, जेमिनी, डीपसीक इ.च्या मदतीने अनेक कामे सोपी झाली आहे. त्यामुळे हल्ली गुगलऐवजी एआय टूल्सचा वापर अधिक केला जातोय. सातत्याने अद्ययावत होणारे तंत्रज्ञान आणि ग्राहकांची वाढती गरज लक्षात घेता एआय टूल्सच्या नवनवीन आवृत्त्याही बाजारात येत आहे. नुकतेच ओपनएआयने चॅटजीपीटी-५ सादर केले. या एआय टूल्सच्या मदतीने माहिती शोधण्यापासून ते संशोधनापर्यंत, ॲप तयार करण्यापासून ते स्वयंचलित रोबोटिक प्रणाली तयार करण्यापर्यंत काम केले जाते. जगाच्या पाठीवरील कोणत्याही क्षेत्रातील कोणतीही माहिती अवघ्या काही क्षणात देणाऱ्या एआय टूल्सला एवढी माहिती मिळते, तरी कुठून असा प्रश्न अनेकांना पडतो. एआय आपण विचारलेली माहिती इंटरनेटच्या मायाजाळात उपलब्ध माहितीच्या खजिन्यातून नेमकी वेचून देतो, असे सर्वसामान्य समज आहे. बव्हंशी ते खरेही आहे; मात्र इंटरनेटवर लाखो संकेतस्थळे, वेबपेजेस, विकिपीडिया, सर्च इंजिन, व्हिडिओ प्लॅटफॉर्म असताना, त्यापैकी निवडक स्रोतांचा वापर एआय करीत असल्याचे नुकतेच स्टॅटिस्टाच्या अहवालात अधोरेखित करण्यात आले आहे..सर्वात मोठा स्रोत रेडिटजवळपास पाच हजार कीवर्ड्सच्या मदतीने करण्यात आलेल्या अभ्यासानंतर रेडिट हा एआय टूल्सला माहिती पुरवणारा सर्वात मोठा स्रोत असल्याचे समोर आले आहे. एकूण माहितीच्या स्रोतांपैकी रेडिटचा वाटा ४०.१ टक्का असल्याचे त्यात म्हटले आहे. त्यानंतर विकिपीडिया आणि यूट्युबचा क्रमांक लागतो. .एआयवर अवलंबून राहणे धोक्याचे!अभ्यासकांच्या म्हणण्यानुसार, एआय सर्वाधिक माहिती पुरवणाऱ्या स्रोतांपैकी रेडिट आणि विकिपीडियाचा वाटा सर्वाधिक ६६.४ टक्के आहे. हे दोन्ही स्रोत ओपनफोरम प्लॅटफॉर्म म्हणजे कोणताही व्यक्ती याठिकाणी माहिती पुरवू शकतो. एखाद्याने विचारलेल्या प्रश्नावर कोणीही उत्तर देऊ शकतो. तसेच कुणीही येथे उपलब्ध माहिती अद्यायावत करू शकतो किंवा त्यात बदलही करू शकतो. त्यामुळे ही माहिती खात्रीलायक वा अधिकृत असेलच असे नाही. म्हणून एआयने दिलेल्या माहितीवर पूर्णतः अवलंबून राहणे हे चुकीचे असून, ती पडताळणी केल्याशिवाय वापरू नये, असे आवाहन करण्यात आले..डेटाचोरीचा आरोपज्या स्रोतांचा एआय टूल्स वापर करतात, तेथील माहिती अधिकृत आणि वास्तविक असेलच असे नाही. अनेक कंपन्यांनी एआय टूल्स इंटनरेट अर्काईव्ह करणारी वेबॅक मशीन टूलच्या माध्यमातून माहिती चोरत असल्याचा आरोप केला जातो. त्यामुळे या मशीनला आपल्या वेबसाईटवरून ब्लॉक केले. यापूर्वी रेडिटने २०२३ मध्ये एपीआयमध्ये बदल केल्याने अनेक थर्डपार्टी ॲप बंद पडले होते..माहितीचा स्रोत म्हणून वापरताना उद्भवणारे धोके१. अचूकता आणि विश्वसनीयतेचा अभाव२. खोटी किंवा चुकीची माहिती देण्याची शक्यता३. काळानुरूप बदललेली माहिती देईलच, असे नाही४. पारदर्शक स्रोतांचा अभाव५. पक्षपातीपणा आणि माहितीचा विपर्यास६. कायदेशीर आणि कॉपीराइट धोके७. संवेदनशील माहिती उघड होण्याची शक्यता८. वैयक्तिक माहितीचा नकळत वापरएआयच्या माहितीच्या प्रमुख स्रोतांची क्रमवारी...रेडिट ४०.१%विकिपीडिया २६.३%यूट्युब २३.५%गुगल २३.३%येल्प २१.०%फेसबुक २०.०%अमेझॉन १८.७%ट्रीपॲडव्हायजर १२.५%मॅपबॉक्स ११.३%ओपनस्ट्रीटमॅप ११.३%इन्स्टाग्राम १०.९%मॅपक्वेस्ट ९.८%वॉलमार्ट ९.३%ईबे ७.७%लिंक्डइन ५.९%कोरा ४.६%होमडेपो ४.६%याहू ४.४%टार्गेट ४.३%पिंटरेस्ट ४.२%.