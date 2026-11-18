पुणे – जे काम करायला याआधी संपूर्ण दिवस घालवायला लागायचा ते काम आता काही मिनिटांत होतं आहे. आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या वापरामुळे कामाच्या जगात मोठे बदल होतायेत. काही मिनिटांत अहवाल तयार करणं, गुंतागुंतीच्या आकडेवारीचं विश्लेषण करणं, माहितीचे वर्गीकरण करणं किंवा नव्या विषयावर प्रेझेंटेशन बनवणं अशी अनेक कामं आता AI च्या मदतीनं सहज करता येतात. एखादं काम एखाद्या कर्मचाऱ्याला करायचं असेल तर पूर्वी त्या कामासाठी विशेष प्रशिक्षण घ्यावं लागायचं किंवा टेक्निकल स्किल्सची गरज पडायची, ते कामही तो आता ChatGPT सारख्या साधनांच्या मदतीनं पूर्ण करू शकतो. त्यामुळे कंपन्यांमध्ये AI वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांची उत्पादकता वाढत असल्याचं चित्र दिसतं आहे.मात्र या बदलामध्ये एक महत्त्वाचा प्रश्न दुर्लक्षित राहतोय तो म्हणजे AI च्या मदतीनं काम पूर्ण करणारा कर्मचारी त्या प्रक्रियेत खरोखर काही शिकतो आहे का? की त्याला केवळ AI च्या मदतीनं काम करून घेता येतं आहे? AI ची सुविधा काढून घेतल्यानंतर तोच कर्मचारी ते काम स्वतंत्रपणे करू शकेल का? या प्रश्नांचा अभ्यास करणारं संशोधन २६ ऑक्टोबर २०२६ रोजी Nature Human Behaviour या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालं. जनरेटिव्ह AI मुळं कर्मचाऱ्यांची काम करण्याची क्षमता तात्पुरती वाढू शकते; मात्र त्यातून मिळणारं ज्ञान आणि कौशल्य तितक्याच प्रमाणात वाढतंच असं नाही, असा या संशोधनाचा निष्कर्ष आहे. .नेमकं संशोधन काय?Generative AI and the temporary upskilling of knowledge workers या नावाने हे संशोधन प्रसिद्ध करण्यात आलं आहे. संशोधकांनी व्यवस्थापन सल्लागार क्षेत्रातील ४८७ कर्मचाऱ्यांचा या प्रयोगात समावेश केला. या कर्मचाऱ्यांना डेटा सायन्सशी संबंधित काही कामं देण्यात आली. या क्षेत्रातील त्यांचं कौशल्य मर्यादित होतं. त्यामुळं या कामांमध्ये AI ची मदत मिळाल्यास त्यांच्या कामगिरीत किती सुधारणा होते आणि त्यातून त्यांना प्रत्यक्ष ज्ञान मिळतं का, हे तपासणं शक्य झालं.प्रयोगात सहभागी कर्मचाऱ्यांचे वेगवेगळे गट करण्यात आले. एका गटाला ChatGPT वापरण्याची सुविधा देण्यात आली. त्यांना या साधनाचा वापर कसा करायचा याचे प्रशिक्षणही देण्यात आलं. दुसऱ्या गटाला प्रयोगादरम्यान AI वापरण्याची सुविधा नव्हती. त्यानंतर दोन्ही गटांना दिलेल्या कामांमधील कामगिरीची तुलना करण्यात आली.या प्रयोगाचा उद्देश केवळ AI वापरल्यामुळं काम किती चांगलं होतं हे तपासणं नव्हता. AI च्या मदतीनं एखादं काम पूर्ण करताना कर्मचाऱ्यांच्या स्वतःच्या कौशल्यात किती वाढ होते, हेदेखील संशोधकांना जाणून घ्यायचं होतं. म्हणूनच AI वापरून काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांची नंतर AI शिवायही चाचणी घेण्यात आली..AI मुळं कामं झाली; पण ज्ञानाचं काय?प्रयोगात AI वापरणाऱ्या कर्मचाऱ्यांनी डेटा सायन्सशी संबंधित कामांमध्ये चांगली कामगिरी केली. ज्या कामांसाठी त्यांच्याकडं आधी पुरेसं तांत्रिक कौशल्य नव्हतं, ती कामेही त्यांना ChatGPT च्या मदतीनं करता आली. म्हणजेच AI मुळे त्यांच्या मूळ क्षमतेच्या पलीकडची कामं करणं शक्य झालं.मात्र पुढील टप्प्यात AI ची मदत उपलब्ध नसताना त्यांची चाचणी घेण्यात आली. त्यावेळी AI च्या मदतीनं काम केलेल्या कर्मचाऱ्यांकडे त्या प्रक्रियेमुळं अधिक तांत्रिक ज्ञान जमा झाल्याचं स्पष्टपणं दिसलं नाही. म्हणजेच AI वापरताना त्यांनी काम चांगलं पूर्ण केलं होतं; पण त्यातून मिळालेलं ज्ञान स्वतंत्रपणे वापरण्याइतकं आत्मसात झालेलं असंही म्हणण्यासारखी परिस्थिती नव्हती.यातून कामगिरी आणि शिकणं यातील फरक समोर येतो. एखाद्या व्यक्तीनं एखादं काम योग्य पद्धतीने पूर्ण केलं म्हणजे त्याला त्या कामामागील संकल्पना समजलीच असं नाही. AI अनेक टप्पे स्वतः पूर्ण करू शकतं. युजरला योग्य सूचना देऊन अंतिम उत्तर मिळवता येतं. मात्र त्या उत्तरापर्यंत पोहोचण्याची प्रक्रिया, त्यामागील तर्क आणि निर्णय घेण्याची पद्धत समजून घेण्याची संधी कमी मिळू शकते.संशोधकांनी AI ची तुलना बाह्य आधार देणाऱ्या उपकरणाशी केली आहे. जसं एखादं बाह्य उपकरण शरीराला अधिक ताकद देऊ शकतं, तसं AI माणसाच्या मूळ कौशल्यापेक्षा अधिक काम करण्यास मदत करू शकतं. मात्र ही अतिरिक्त क्षमता AI च्या उपलब्धतेवर अवलंबून असते. तंत्रज्ञानाची मदत थांबल्यानंतर ती क्षमता तशीच टिकेल याची खात्री नसते. .विद्यार्थ्यांच्या बाबतीतही संशोधन हेच सांगतंय..AI मुळे शिकण्याच्या प्रक्रियेवर नेमका काय परिणाम होतो, याचा अभ्यास अमेरिकेतील संशोधकांनी केला. २०२५ मध्ये Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS) या जर्नलमध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात तुर्कीतील माध्यमिक शाळेतील जवळपास एक हजार विद्यार्थ्यांचा समावेश करण्यात आला होता. विद्यार्थ्यांना गणिताचा सराव करण्यासाठी GPT-4 आधारित AI साधन उपलब्ध करून देण्यात आले. एका गटाला प्रश्नांची थेट उत्तरं देणारं AI साधन वापरण्याची सुविधा होती, तर दुसऱ्या गटाला थेट उत्तर न देता टप्प्याटप्प्यानं मार्गदर्शन करणारं साधन देण्यात आलं.प्रयोगात सामान्य ChatGPT वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांच्या सरावातील गुणांमध्ये ४८ टक्के सुधारणा झाली. मात्र AI ची मदत काढून घेतल्यानंतर झालेल्या परीक्षेत त्यांची कामगिरी AI न वापरणाऱ्या विद्यार्थ्यांपेक्षा १७ टक्क्यांनी कमी होती. याउलट, विद्यार्थ्यांना थेट उत्तरं न देता मार्गदर्शन करणाऱ्या AI साधनामुळे हा नकारात्मक परिणाम जवळपास टाळता आला. म्हणजेच AI कडून उत्तर मिळवण्यापेक्षा उत्तर शोधण्याच्या प्रक्रियेत मदत घेणे शिकण्यासाठी अधिक उपयुक्त ठरू शकते.कंपन्यांसमोर नवा प्रश्नया संशोधनाचा परिणाम केवळ तंत्रज्ञान क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. अनेक कंपन्या कर्मचाऱ्यांना AI वापरण्याचे प्रशिक्षण देत आहेत. कामाचा वेग वाढवणं, कमी वेळेत अधिक काम पूर्ण करणं आणि खर्च कमी करणं ही त्यामागील प्रमुख उद्दिष्टं आहेत. मात्र कर्मचाऱ्यांच्या कौशल्यविकासाच्या दृष्टीनं AI चा वापर कसा होतो, याचाही विचार करावा लागणार आहे.उदाहरणार्थ, एखाद्या कंपनीतील नवीन कर्मचाऱ्याला बाजारपेठेतील आकडेवारीचे विश्लेषण करण्याचे काम दिले. त्याला डेटा सायन्सचा फारसा अनुभव नाही. मात्र ChatGPT च्या मदतीने तो आकडेवारीचे विश्लेषण करतो, त्यातून निष्कर्ष काढतो आणि अहवालही तयार करतो. व्यवस्थापकाला त्याची कामगिरी समाधानकारक वाटते. पण दुसऱ्या दिवशी त्याच कर्मचाऱ्याला AI शिवाय असेच विश्लेषण करण्यास सांगितले, तर त्याला ते जमेलच असं नाही. अशा वेळी कंपनीचे काम पूर्ण झालं असलं तरी कर्मचाऱ्याच्या कौशल्यात अपेक्षित वाढ झाली आहे का, हा प्रश्न उरतो. काम पूर्ण करण्याची क्षमता आणि ते काम स्वतंत्रपणे करण्याचं कौशल्य या दोन वेगळ्या गोष्टी आहेत. कंपन्यांनी कर्मचाऱ्यांच्या मूल्यमापनात या दोन्ही बाबींचा विचार करणं आवश्यक ठरू शकतं..Premium|Amar Subramanya : अॅपलच्या AI नेतृत्वात मोठे बदल का झाले? कोण आहेत नव्याने आलेले अमर सुब्रमण्यम..?.यामुळे कंपन्यांमध्ये कौशल्यांची व्याख्याच बदलतेय?AI चा परिणाम केवळ कर्मचारी किती काम करतात किंवा किती शिकतात यापुरता मर्यादित नाही. कंपन्यांना कर्मचाऱ्यांकडून कोणती कौशल्ये अपेक्षित आहेत, यामध्येही बदल होत असल्याचं संशोधनातून समोर आलं आहे. २०२६ मध्ये Management Science मध्ये प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात अमेरिकेतील १ हजार ८२० सार्वजनिक कंपन्यांच्या भरतीविषयक मागण्यांचा अभ्यास करण्यात आला. ChatGPT च्या प्रसारानंतर कंपन्यांच्या नोकरीविषयक जाहिरातींमध्ये कोणत्या कौशल्यांना कमी किंवा अधिक महत्त्व दिलं जात आहे, हे संशोधकांनी तपासलं.AI सहजपणे करू शकणाऱ्या काही कामांशी संबंधित मानवी कौशल्यांना कंपन्यांकडून तुलनेनं कमी प्राधान्य दिलं जात असल्याचं दिसलं. मात्र मतभेद सोडवणं, निर्णय घेणं आणि मानवी परिस्थिती समजून घेणं यांसारख्या कौशल्यांचं महत्त्व कायम असल्याचंही संशोधनातून स्पष्ट झालं. याचा अर्थ भविष्यात कर्मचाऱ्यांना केवळ AI वापरता येणं पुरेसं ठरणार नाही. AI करू शकत नाही अशा कामांमध्ये स्वतःची क्षमता विकसित करणंही महत्त्वाचं ठरेल.स्वतः विचार करण्याची प्रक्रिया कमी होतेय?AI च्या वापरामुळं केवळ ज्ञान आत्मसात करण्यावरच नाही, तर काम करताना विचार करण्याच्या पद्धतीवरही परिणाम होऊ शकतो. याचा अभ्यास Microsoft Research आणि Carnegie Mellon University मधील संशोधकांनी केला. एप्रिल २०२५ मध्ये CHI Conference on Human Factors in Computing Systems या परिषदेत प्रसिद्ध झालेल्या संशोधनात AI वापरणाऱ्या ३१९ व्यावसायिकांचा समावेश होता. या सहभागी व्यक्तींनी कामाच्या ठिकाणी जनरेटिव्ह AI वापरल्याची ९३६ उदाहरणे संशोधकांना दिली.या उदाहरणांच्या विश्लेषणातून एक महत्त्वाची बाब समोर आली. AI च्या उत्तरांवर अधिक विश्वास ठेवणाऱ्या कर्मचाऱ्यांमध्ये स्वतः चिकित्सक विचार करण्याची प्रवृत्ती तुलनेनं कमी असल्याचे दिसलं. याउलट, स्वतःच्या काम करण्याच्या क्षमतेवर विश्वास असलेल्या व्यक्ती AI वापरत असतानाही अधिक विचारपूर्वक निर्णय घेत होत्या. AI वापरताना कर्मचाऱ्यांचा विचार पूर्णपणे थांबत नाही; मात्र त्याचे स्वरूप बदलतं. माहिती स्वतः शोधण्याऐवजी AI ने दिलेल्या माहितीची पडताळणी करणं, मिळालेल्या उत्तरांचा आपल्या कामाशी मेळ घालणं आणि अंतिम निर्णयाची जबाबदारी घेणं यावर त्यांचा भर वाढतो.या सर्व संशोधनांचा एकत्रित विचार केला, तर AI मुळं कामाची उत्पादकता वाढू शकते; काही परिस्थितींमध्ये कर्मचारी नवीन कौशल्येही आत्मसात करू शकतात. मात्र प्रत्येक वेळी काम पूर्ण होणं म्हणजे शिकण्याची प्रक्रिया पूर्ण होणं असं नाही. AI कडून तयार उत्तर मिळवण्याऐवजी त्यामागील तर्क समजून घेणं, माहितीची पडताळणी करणं आणि त्यानंतर तेच काम स्वतः करून पाहणं याला महत्त्व प्राप्त होत आहे. भविष्यात AI च्या युगात कोण अधिक सक्षम ठरेल, याचे उत्तर केवळ कोणाला AI वापरता येतं यावर नाही, तर AI वापरताना कोण स्वतः शिकत राहतो यावरही अवलंबून असेल.----------------.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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