Prmeium|Ajanta Cave Fashion : दोन हजार वर्षांपूर्वीच्या भारतीय वेशभूषेचा अजिंठ्यातील अद्भुत कलात्मक वारसा

शेफाली वैद्य - saptrang@esakal.comकेवळ अंग झाकायचे वस्त्र म्हणजेच केवळ गरज म्हणून भारतात प्राचीन काळीसुद्धा वस्त्राचा वापर होत नसे, एक फॅशन म्हणून म्हणजे वस्त्रांचा वापर सौंदर्य खुलवण्यासाठी होई. वेशभूषा करताना आज त्याला फॅशन म्हटले जाते पण त्या वेळी त्यात कला तसेच दर्जेदारपणा व कलाकारांच्या विणकामाच्या अद्भुत कौशल्याचा संगम असे. वेशभूषा त्यांच्यासाठी अभिव्यक्तीचा एक महत्त्वाचा भाग होती.गेल्या लेखात आपण अजिंठ्याच्या भित्तिचित्रांमधून दिसणारी विविध प्रकारची वस्त्रे पाहिली. पण वस्त्रकला म्हणजे टेक्सटाईल्स आणि वेशभूषा म्हणजे फॅशन या दोन एकमेकांशी संबंधित, पण वेगवेगळ्या गोष्टी आहेत. वस्त्र म्हणजे कापड, ते विणण्याचे विविध प्रकार, वापरलेले रंग, धागा आणि सुशोभनासाठी वापरलेल्या विविध डिझाइन्स, जसे ब्लॉक प्रिंटिंग, विणकाम आणि भरतकाम. तर फॅशन म्हणजे ते विणलेले कापड शरीरावर कसे ल्यायले जाते, कसे शिवले जाते, कसे नेसले जाते, एकमेकांसोबत कसे जोडून त्याचे कपडे बनवले जातात ह्याचा अभ्यास. अजिंठ्याच्या गुंफांमधील भित्तिचित्रे या दोन्ही गोष्टींचा एकत्रित दस्तऐवज आहेत, म्हणून महत्त्वाची आहेत. पुरातत्त्व शास्त्रज्ञांच्या मते ही चित्रे साधारण दोन हजार ते पंधराशे वर्षांपूर्वी रंगवली गेली होती. पण आजही ही चित्रे पाहताना एक गोष्ट ठळकपणे जाणवते, ती म्हणजे त्या काळातले भारतीय स्त्री-पुरुष कापड केवळ कसेही अंगाभोवती गुंडाळत नव्हते, तर ते फॅशन करत होते, जाणीवपूर्वक आणि कल्पकतेने. मी आतापर्यंत तीन वेळेला अजिंठ्याला जाऊन आलेय आणि प्रत्येक वेळेला तिथली चित्रे आणि त्यातल्या स्त्री-पुरुषांची वेशभूषा पाहून माझ्या मनात एकच विचार येतो, की ह्या चित्रांमध्ये रंगवलेले अनेक कपड्यांचे प्रकार आजही भारतीय फॅशन जगतात प्रचलित आहेत..Premium|Ancient Indian Costume History : दगडात विणलेली तलम वस्त्रे; मथुरा–गांधार शिल्पशैली आणि प्राचीन भारतीय वेशभूषेचा प्रवास.उत्खननात सापडल्या सुयाअजिंठ्याच्या भित्तिचित्रांत परिधानांचे दोन मुख्य प्रकार दिसतात, ओढलेले किंवा नेसलेले, म्हणजे draped वस्त्र आणि शिवलेले म्हणजे stitched कपडे. नेसलेल्या वस्त्रांचा वापर भारतात अगदी सिंधू-सरस्वती काळापासून प्रचलित आहे हे आपण जाणतोच. शिवलेली वस्त्रेही त्या काळापासून भारतात अस्तित्वात होती कारण उत्खननात सुया सापडलेल्या आहेत, पण त्यांचा वापर मात्र कुषाण काळात जास्त लोकप्रिय झाला. अजिंठ्याच्या चित्रांमधले बहुतेक राज पुरुष आणि बौद्ध भिक्षू हे नेसलेल्या वस्त्रांत रंगवले आहेत. गुंफा क्रमांक दोनमधील एका भिक्षूचे शुभ्र पारदर्शक वस्त्र अजिंठ्यातील ड्रेपिंगच्या कलेचे सर्वोच्च उदाहरण आहे. खांद्यावर दुमडलेला भाग, वस्त्राच्या घड्या, कापडाची पारदर्शकता, सारे काही अजिंठ्याच्या अनाम चित्रकारांनी इतक्या बारकाईने रंगवले आहे, की त्या भिक्षूचे शरीर जणू सूक्ष्म, तलम धुक्यात लपेटलेले आहे असेच भासते. अर्थात दोनेक हजार वर्षांपूर्वी भारतात अत्यंत उच्च प्रतीचे, अतिशय तलम आणि अर्ध पारदर्शक सुती वस्त्र विणले जात होते, हे ह्याआधी आपण वाचले आहेच. त्या कलेचा हा एक उत्तम दृश्य पुरावा आहे.आजच्या फॅशनच्या खुणापण याच चित्रांमधून शिवलेल्या कपड्यांचेही अनेक पुरावे आहेत, जे त्या काळच्या फॅशनची खरी परिपक्वता दाखवतात. प्रख्यात भारतीय कलातज्ज्ञ डॉ. मोतीचंद्र यांनी आपल्या Costumes, Textiles, Cosmetics & Coiffure in Ancient and Mediaeval India मध्ये नोंदवले आहे, की या काळातील भारतीय स्त्रियांच्या कपड्यांचे साधारणपणे तीन भाग असत, अंगाबरोबर बसणारी चोळी किंवा कंचुकी, तिच्यावर ओढलेले सुंदर नक्षीचे उत्तरीय किंवा शिवलेला अंगरखा आणि शरीराच्या कमरेखालचा भागावर देहालगत नेसलेले वस्त्र किंवा अंतरीय. अजिंठ्याच्या चित्रांमध्ये आपल्याला शिवलेला अंगरखा किंवा कुर्ता दिसतो, ज्याच्या दोन्ही बाजू पायांच्या मुक्त हालचालींसाठी कमरेपासून खालपर्यंत चिरलेल्या आहेत. अगदी आजच्या काळातल्या मुलींच्या कुर्त्यांना जशा दोन्ही बाजूंनी हाय स्लिटस असतात अगदी तसेच हे कट आहेत. राजघराण्यातील स्त्रिया उंची आणि तलम पारदर्शक अशा नेसलेल्या वस्त्रांत तर त्यांच्या दासी तुलनेने अपारदर्शक अशा, अंगाबरोबर बसणाऱ्या, शिवलेल्या कपड्यांमध्ये चित्रित केलेल्या आहेत. गुंफा क्रमांक १७ मध्ये सीबी जातकामधील गोष्टी चित्रित केल्या आहेत. त्यात एका दासीने अंगात घातलेली बंद गळ्याची, कमरेपर्यंत येणारी चोळी अत्यंत स्पष्टपणे दिसते. अगदी आजच्या मुली जीन्सवर घालतात तशा टी-शर्ट सारखी दिसणारी ही चोळी/ब्लाऊज मंजिष्ठ्याच्या पक्क्या लाल रंगात रंगवलेली आहे..Premium|Ajanta cave textile heritage : अजिंठा भित्तिचित्रांतून उलगडतो भारतीय वस्त्रकलेचा अद्भुत वारसा.नर्तिकेच्या पोशाखाचे वैशिष्ट्यगुंफा क्रमांक एकमध्ये रंगवलेल्या महाजनक जातकाच्या दृश्यात एक नर्तिका रंगवलेली आहे. जिचे परिधान अजिंठ्यातील भित्तिचित्रांमधील सर्वांत धाडसी आणि आधुनिक फॅशन स्टेटमेंट आहे. नर्तकीने कमरेभोवती इकतच्या कापडाचे तंग, स्कर्टसारखे वस्त्र घातलेले आहे तर वरच्या भागात शिवलेले आजच्या कुर्तीसारखे वस्त्र आहे. ज्याची हेमलाइन असमान म्हणजे asymmetrical आहे. कुर्त्याचा रंग पांढरा आहे पण मनगटापर्यंतच्या लांब बाह्या मात्र काळसर निळ्या रंगाच्या आहेत आणि त्यांवर बांधणीचे फिकट पिवळे ठिपके आहेत. कुर्त्याचा गळा व्ही नेक आहे आणि खोल कापलेला आहे. कुर्त्याची एक बाजू छोटी कापल्यामुळे एका बाजूच्या कंबरेचा बाक स्पष्ट दिसतो. हे परिधान पाहिले, की आजच्या डिझायनर कुर्त्याची आठवण होते. एकाच कपड्यात तीन वेगवेगळ्या विणकाम तंत्रांची सांगड, असमान हेमलाइन आणि रंगसंगतीचा जाणीवपूर्वक वापर असलेले हे चित्र अगदी आजच्या काळच्या कॅटवॉक वरही शोभून दिसण्याइतके अद्ययावत आहे.पुरुषांची वस्त्रेआता पुरुषांच्या शिवलेल्या वस्त्रांकडे वळू. गुंफा क्रमांक दोनमध्ये छतावर एक चित्र रंगवलेले आहे. ज्यात दोन पुरुष एकमेकांशी बोलताना दिसतात. दोघांच्याही अंगावर शिवलेली शुभ्र वस्त्रे आहेत आणि डोक्यावर फेटे आहेत. विशेष म्हणजे दोघांनीही पायात पोटरीपर्यंत येणारे लोकरीचे पायमोजे घातलेले आहेत. हे लोकरीच्या सुया वापरून केलेल्या विणकामाचे आद्य उदाहरण. डावीकडच्या माणसाचे पायमोजांची वीण निळ्या आणि पांढऱ्या रंगाच्या पट्टयापट्ट्यांची आहे. एकाच वेळी दोन वेगळ्या धाग्यांच्या गुंड्या वापरून केलेले हे विणकाम आहे हे त्याहून महत्त्वाचे. उजवीकडच्या माणसाचे मोजे पांढरे आहेत. मजेची गोष्ट म्हणजे डावीकडच्या माणसाचा फेटाही निळा-पांढरा आहे, त्याच्या मोजांच्या रंगाशी मिळता जुळता असा. आधुनिक फॅशन मध्ये ज्याला आपण कलर कोओर्डिनेशन म्हणतो त्याचे हे आद्य उदाहरण असावे. दोन्ही पुरुषांनी शरीराच्या खालच्या भागात तंग विजारी घातलेल्या आहेत..हंसाच्या आकृतीचा वापरगुंफा क्र. १७ मध्ये एका पुरुषाने बायस कट केलेला अंगरखा पांढरा घातलेला आहे. बायस कट म्हणजे कापड वाकडे कापणे. ताणा आणि बाणा दोन्हींला ४५ अंशांनी कापून कापड शिवले जाते. बायस कट मध्ये कापलेले कापड अंगावर छान बसते. पाश्चात्त्य फॅशनच्या इतिहासात असे शिकवले जाते, की बायस कटचे तंत्र विसाव्या शतकात मॅडेलिन वियोने ह्या बाईने पहिल्यांदा वापरले पण अजिंठ्याच्या चित्रकारांनी हे तंत्र पाचव्या शतकातच दाखवले होते. अजिंठ्याच्या भित्तिचित्रांमधली पुरुषांच्या कपड्यांमधली विविधता लक्षात घेण्याजोगी आहे.सुतसोम जातकाच्या चित्रांमध्ये एका पुरुषाने चक्क कमरेच्या वर संपणारा क्रॉप टॉप सदृश कपडा घातलेला आहे तर दुसऱ्याने कमरेभोवती पट्टेदार मिनी स्कर्टसारखे तंग वस्त्र घातले आहे. राजपुरुष गुडघ्यापर्यंतची तलम धोतरे नेसलेले दाखवले आहेत. गुंफा क्रमांक एकमधील एका राजपुरुषाच्या पांढऱ्या शालीवर काळ्या रंगात हंसाचे मोटिफरेखलेले आहेत. हे हंसाची आकृती असलेले वस्त्र भारतात फार प्राचीन काळापासून अत्यंत प्रतिष्ठेचा मानले जात असे. गुप्तकालीन साहित्यात हंसाची आकृती असलेले हे शालसदृश रेशमी वस्त्र हंसदुकूल म्हणून प्रसिद्ध होते.हे सारे पाहिले, की लक्षात येते की पाचव्या शतकातील भारतीय स्त्रीपुरुष केवळ शरीर झाकण्यासाठी कापड वापरत नव्हते. वेशभूषा त्यांच्यासाठी अभिव्यक्तीचा एक महत्त्वाचा भाग होती. आज आपण फॅशन हा शब्द आधुनिकतेच्या संदर्भात वापरतो पण फॅशन ही आजची संकल्पना नाही. प्राचीन भारतात अजिंठ्याच्या भिंतीवर तब्बल पंधराशे वर्षांपूर्वीच अत्याधुनिक फॅशन आकाराला आली होती..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.