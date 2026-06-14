Premium|Ajanta cave textile heritage : अजिंठा भित्तिचित्रांतून उलगडतो भारतीय वस्त्रकलेचा अद्भुत वारसा

पांढऱ्या पार्श्वभूमीवर लाल-काळ्या चौकड्यांमध्ये रंगवलेले हे वस्त्र आजही पासापल्ली डिझाइन ह्या नावाखाली ओडिशा राज्यातल्या संबलपूर शहराजवळच्या विविंग क्लस्टर मध्ये विणले जाते. बांधणीचेही तसेच. बांधणीचे तंत्र भारतात फार प्राचीन काळापासून कापड सुशोभित करायला वापरले जाते. प्राचीन भारतात ह्या तंत्राला पुलकबंध असे नाव होते. भारतीय वस्त्रकलेचा समृद्ध इतिहास जर संपूर्णपणे समजून घ्यायचा असेल, तर भारतीय साहित्य, शिल्प आणि चित्रकला ह्या सर्वांचाच सर्वांगीण अभ्यास केल्याशिवाय गत्यंतर नाही. ह्या आधीच्या लेखांमधून आपण उत्तर भारत आणि दक्षिण भारत ह्या भारताच्या दोन्ही भागातल्या मंदिरशिल्पांमधून दिसणारी वस्त्रे पाहिली, तसेच तंजावूरच्या बृहदीश्वर मंदिरातल्या हजार वर्षे जुन्या चोळ-कालीन चित्रांमधील वस्त्रेही पाहिली. पण त्याही आधी कितीतरी शतके महाराष्ट्राच्या गुंफांमधून एक अलौकिक कलाविष्कार जन्म घेत होता, ज्यातून आजही आपल्याला भारताच्या वस्त्रकलेचा एक दृश्य अभिलेख दिसतो. छत्रपती संभाजीनगरपासून शंभरेक किलोमीटरवर असलेल्या अजिंठ्याच्या गुंफांमधील भित्तिचित्रे युनेस्कोच्या जागतिक वारसा स्थळांमध्ये समाविष्ट आहेत. पण ही भित्तिचित्रे केवळ भारतीय चित्रकलेचाच एक अद्वितीय शिखरबिंदू नाहीत, तर ती चित्रे भारताच्या तत्कालीन वस्त्रसंस्कृतीचा एक अत्यंत सुंदर आणि रसरशीत पट आपल्यापुढे साकारतात..राजाश्रय संपला, कुंचलाही थांबलाअजिंठ्याच्या गुंफांमधली भित्तिचित्रे नक्की कधी रंगवली ह्याबद्दल तज्ज्ञांमध्ये मतभेद आहेत. बहुसंख्य तज्ज्ञांच्या मते ह्या गुंफा कॉमन इरापूर्व २०० वर्षे ते कॉमन ईराच्या चौथ्या शतकापर्यंत, म्हणजे तब्बल चारशे वर्षांच्या कालखंडात टप्प्याटप्प्याने कोरल्या गेल्या. त्यात दोन स्पष्ट कालखंड आहेत. पहिला, सातवाहन काळातला म्हणजे साधारणपणे इसवी सनपूर्व दुसऱ्या ते पहिल्या शतकातला तर दुसरा आणि सर्वांत वैभवशाली कालखंड म्हणजे वाकाटक सम्राट हरिषेणाच्या कारकिर्दीतला. मात्र कला इतिहासकार वॉल्टर स्पिंक यांनी पन्नासहून अधिक वर्षे अजिंठ्याच्या भित्तिचित्रांचा अभ्यास केल्यानंतर असा निष्कर्ष मांडलाय, की ही सारी भित्तिचित्रे साधारणपणे कॉमन ईराच्या ४६२ ते ४८० या अठरा-वीस वर्षांत राजा हरीषेणाच्या काळात रंगवली गेली. त्याच्या मृत्यूनंतर राजाश्रय संपला आणि कुंचलाही थांबला.अजिंठ्याच्या भित्तिचित्रांकडे पुरातत्त्व शास्त्रज्ञ प्रामुख्याने इथे रंगवलेल्या जातक कथा, चित्रांमधून दिसणाऱ्या भावमुद्रा, बौद्ध तत्त्वज्ञान आणि चित्रकलेचे सौंदर्य ह्या दृष्टीने पाहतात, पण या भित्तिचित्रांमधून दिसणारी वस्त्रे, त्यांचा पोत, पारदर्शकता, रंगछटा, वस्त्रे नेसताना पडणाऱ्या घड्या, वस्त्रांवरची नक्षी, वस्त्रांचे प्रकार या सर्वांचा अभ्यास केल्यास आपल्याला भारतातील तत्कालीन वस्त्रतंत्रज्ञान, फॅशन, सामाजिक स्तररचना, व्यापारसंबंध आणि त्या काळच्या भारतीयांची अभिरुची आणि सौंदर्यदृष्टी यांचे सखोल दर्शन घडते. प्रख्यात भारतीय कलातज्ज्ञ स्टेला क्रॅमरिश यांनी भारतीय कलेतील “aesthetic sensibility” विषयी लिहिताना सांगितले आहे, की भारतीय सौंदर्यदृष्टीत लय आणि पुनरावृत्ती हा कापड, संगीत, साहित्य आणि स्थापत्य या सर्व ललितकलांना जोडणारा समान धागा आहे. अजिंठ्यातील वस्त्रचित्रण हे या विचाराचे अत्यंत परिपक्व आणि दृश्य असे रूप आहे. अजिंठ्याच्या अनाम चित्रकारांनी वस्त्रांच्या घड्या, त्यांच्यावरचे ठिपके, पट्टे, हंसांच्या आकृत्या आणि काठ इतक्या प्रेमाने रंगवले आहेत, की आज अनेक शतकांनंतरही आपण त्या भिंती पाहून सांगू शकतो, की हे कटिवस्त्र इकतचे आहे, ह्या नर्तकीचा कुर्ता बांधणी आहे, हा काठाचा लाल रंग मंजिष्ठा वापरून रंगवलेला आहे आणि ही निळी नक्षी इंडिगोची आहे..सुवर्णयुगाची साक्षराधाकुमुद मुखर्जी यांनी आपल्या The Gupta Empire मध्ये गुप्त-वाकाटक काळाचे वर्णन करताना लिहिले होते, की ह्या काळातील कला ही भारताच्या सुवर्णयुगाची सर्वांत विश्वासार्ह साक्ष आहे. अजिंठ्याच्या भिंती त्याचाच पुरावा आहेत. अजिंठ्याच्या भित्तिचित्रांकडे आपण पाहिले, तर आज जवळजवळ दोन हजार वर्षांनंतरही ह्या चित्रांमधले रंग आपले लक्ष वेधून घेतात. या चित्रांत दिसणाऱ्या वस्त्रांचे मुख्य रंग चारच आहेत, लाल, काळा, पांढरा आणि निळा. हे सर्व रंग अर्थातच पूर्णतः नैसर्गिक स्रोतांपासून बनवलेले आहेत. भारतात अगदी सिंधू-सरस्वती काळापासून लाल रंगासाठ मंजिष्ठा (Indian Madder) ह्या वनस्पतीची मुळे वापरली गेली आहेत. मंजिष्ठाची मुळे पाण्यात उकळून त्या द्रावणात कापड वीस ते तीस मिनिटे भिजवले जात असे. रंग पक्का करण्यासाठी आधी तुरटीचा प्री-मॉर्डंट म्हणून वापर केला जाई. तुरटीचे प्रमाण जास्त तितका रंग गडद, जितकी तुरटी कमी तितका रंग फिकट. अजिंठ्याच्या चित्रांमध्ये दिसणाऱ्या लाल रंगाच्या सर्व छटा ह्या मंजिष्ठा वापरूनच रंगवलेल्या आहेत. महाजनक जातकातील प्रसंग रंगवताना वापरलेला फिकट मरून रंग आणि सिबी जातकातील स्त्री व्यक्तिरेखेची ठसठशीत लाल चोळी, दोन्ही मंजिष्ठ्याच्याच छटा आहेत.निळा रंग अवकाशाचे प्रतीककाळ्या रंगासाठी गूळ, पाणी आणि लोखंडाच्या गंजाचे मिश्रण दहा ते वीस दिवस मोठ्या हंड्यांमधून ठेवले जात असे. रंग पक्का करण्यासाठी त्यात हिरडा टाकत. अजिंठ्याच्या चित्रांमधून दिसणारा काळा रंग ह्याच मिश्रणातून बनलेला आहे तर राखाडी रंगाचे वस्त्र म्हणजे हेच द्रावण पातळ केल्याचा परिणाम. मजेची गोष्ट म्हणजे अगदी आजही श्रीकाळहस्तीचे कलमकारीची चित्रे हाताने रंगवणारे पारंपरिक चित्रकार अगदी आजही काळ्या रंगासाठी हेच मिश्रण वापरतात, अगदी त्याच जुन्या प्रमाणात! इंडिगोचा निळा रंग म्हणजे तर भारताची ओळख आहे. किंबहुना इंडियातून आला म्हणूनच ह्या रंगाला पश्चिमेत इंडिगो म्हणतात. निळ्या रंगासाठी इंडिगोची पाने सुकवून त्यांचे ऑक्सिजनविरहित द्रावण तयार केले जात असे. कापड त्यात बुडवून ठेवले जात असे. कापड रंगाच्या द्रावणातून बाहेर काढले की हिरवे दिसत असे, पण हवेत वाळताना पुन्हा ऑक्सिडेशन होई आणि तो हिरवा रंग हळूहळू गडद निळ्यामध्ये परावर्तित होत असे. अजिंठ्याच्या चित्रांमधल्या निळ्या वस्त्राच्या नाजूक घड्या पाहिल्या, की ते किती तलम होते याची कल्पना येते. स्टेला क्रॅमरिश यांनी भारतीय कलेतील रंगांच्या प्रतीकात्मकतेबद्दल लिहिताना सांगितले आहे, की भारतीय चित्रकाराने रंग हे केवळ सौंदर्यासाठी नव्हे, तर त्यांच्या अर्थासाठी निवडले. निळा रंग हा अनंततेचे, पवित्रतेचे, असीम अवकाशाचे प्रतीक आहे..Premium|Tanjore Brihadeeswarar Murals : दगडी शिल्पांपेक्षाही जिवंत वाटणारी भित्तिचित्रे; तंजावूरच्या बृहदीश्वर मंदिरातील हजार वर्षे जुने रहस्य.बांधणीचे तंत्रमोतीचंद्र यांनी आपल्या Costumes, Textiles, Cosmetics & Coiffure in Ancient and Mediaeval India ह्या पुस्तकामध्ये अजिंठ्याच्या चित्रांचा उल्लेख करताना स्पष्ट नोंदवले आहे, की या चित्रांमधून भारतात तयार होणाऱ्या इकत ह्या विणकामाचे सर्वांत जुने दृश्यपुरावे मिळतात. इकत म्हणजे वस्त्र विणण्यापूर्वीच ताणा आणि बाण्याचा ठरावीक भाग बांधून रंगवण्याची प्रक्रिया. हवी ती आकृती, हव्या त्या रंगात उतरेपर्यंत ही प्रक्रिया परत परत केली जाते. भारताच्या चार राज्यांमधून आजही ही इकत विणकामाची परंपरा जिवंत आहे. अजिंठ्याच्या प्रसिद्ध पद्मपाणी आणि वज्रपाणी बोधिसत्त्वांच्या कमरेला जे कटिवस्त्र रंगवलेले आहे ते इकतचा एक प्रकार आहे. पांढऱ्या पार्श्वभूमीवर लाल-काळ्या चौकड्यांमध्ये रंगवलेले हे वस्त्र आजही पासापल्ली डिझाइन ह्या नावाखाली ओडिशा राज्यातल्या संबलपूर शहराजवळच्या विविंग क्लस्टर मध्ये विणले जाते. बांधणीचेही तसेच. बांधणीचे तंत्र भारतात फार प्राचीन काळापासून कापड सुशोभित करायला वापरले जाते. प्राचीन भारतात ह्या तंत्राला पुलकबंध असे नाव होते. अजिंठ्याच्या सतरा क्रमांकाच्या गुहेत एका नर्तकीच्या वस्त्रांवर गडद रंगाच्या पार्श्वभूमीवर फिकट गोल ठिपक्यांची नक्षी आहे. हा बांधणीचा प्रकार आहे. बांधणी म्हणजे म्हणजे कापड विणल्यानंतर दोऱ्याने छोट्या छोट्या गाठी बांधून रंगवण्याची प्रक्रिया, रंगवल्यानंतर जेव्हा हे दोरे सोडले जातात तेव्हा कापडावर गोलाकार ठिपक्यांची नक्षी उमटते. हे तंत्र भारतात फार जुने आहे आणि अगदी आजही राजस्थान आणि गुजरातमध्ये बांधणीचे तंत्र जिवंत आहे..अजिंठ्याच्या चित्रांमधल्या वस्त्रांकडे पाहिले तर एक अत्यंत महत्त्वाची गोष्ट जाणवते. पंधराशे वर्षे उलटली, पण या भिंतींवर दिसणारे वस्त्रकलेचे तंत्र, सुशोभनाचे संकेत अजूनही जिवंत आहेत. ओडिशातील संबलपुरी इकत, आंध्रातील पोचमपल्ली आणि गुजरातची पाटण पटोला म्हणजे त्या शंखपाल जातकातील इकतचेच आजचे रूप. गुजरात-राजस्थानची आजची बांधणी म्हणजे अजिंठ्याच्या बांधणीचेच आजचा अवतार. अजिंठ्याच्या अनाम चित्रकारांनी पंधराशे वर्षांपूर्वी जे रंगवले, ते कौशल्य अजूनही जिवंत आहे. धागा तुटला नाही. तो फक्त एका पिढीकडून दुसऱ्या पिढीकडे जात राहिला, हेच भारतीय वस्त्रकलेचे खरे सौंदर्य आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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