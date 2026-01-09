Premium| Ajinkyatara Fort: स्वराज्याची पाचवी राजधानी ‘अजिंक्यतारा’

सह्याद्री पर्वतावरील गडकोटांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मोलाची साथ दिली. किंबहुना स्वराज्यनिर्मितीमध्ये सह्याद्री रांगेतील गडकोटांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामध्ये अजिंक्यतारा किल्ला सह्याद्री पर्वतावरील अजिंक्य, अभेद्य आणि मजबूत असा दुर्ग आहे. त्याला सुमारे एक हजार वर्षांचा इतिहास आहे. महाराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातील अजिंक्यतारा जिंकला व तेथे लोककल्याणकारी सुशासन सुरू केले..छत्रपती शिवाजी महाराजांनी शेकडो वर्षांची गुलामगिरी नष्ट करून लोककल्याणकारी हिंदवी स्वराज्याची स्थापना केली. राजगड ही त्यांची पहिली राजधानी. ६ जून १६७४ रोजी त्यांनी रायगडावर राज्याभिषेक केला. ही स्वराज्याची दुसरी राजधानी. रायगडावरच छत्रपती संभाजी महाराजांचा राज्याभिषेक झाला. संभाजी राजांच्या औरंगजेबाने केलेल्या अमानुष हत्येनंतर छत्रपती राजाराम महाराजांनी जिंजीला प्रस्थान केले. तेथून त्यांनी सुमारे आठ वर्षे स्वराज्याचा कारभार केला. जिंजी ही स्वराज्याची तिसरी राजधानी. १७०० मध्ये राजाराम महाराजांचे सिंहगडावर निधन झाले. त्यांच्या निधनानंतर त्यांचे पुत्र छत्रपती शिवाजी (दुसरे) यांचा राज्याभिषेक महाराणी ताराराणी यांनी १७०१ मध्ये विशाळगडावर केला. शंभूपुत्र शाहू महाराज औरंगजेबाच्या कैदेत असल्यामुळे महाराणी ताराराणी पुत्र शिवाजी महाराजांच्या (दुसरे) वतीने राज्यकारभार पाहत होत्या. छत्रपती शाहू महाराजांची १७०७ मध्ये सुटका झाल्यानंतर त्यांनी १७०८ मध्ये अजिंक्यताऱ्यावर राज्याभिषेक केला. त्यामुळे अजिंक्यतारा ही स्वराज्याची पाचवी राजधानी झाली..महाराणी ताराबाईंनी अजिंक्यताऱ्याला रसद पाठवून किल्लेदाराला प्रोत्साहन दिले. मोगलांनी सुलतानढवा केला. मराठ्यांनी तो मोडून काढला. मोगलांनी तटबंदीला सुरुंग लावले. २१ एप्रिल १७०० रोजी मोगलांनी अजिंक्यताऱ्यावर ताबा मिळविला..सह्याद्री पर्वतावरील गडकोटांनी छत्रपती शिवाजी महाराजांना मोलाची साथ दिली. किंबहुना स्वराज्यनिर्मितीमध्ये सह्याद्री रांगेतील गडकोटांचा सिंहाचा वाटा आहे. त्यामध्ये अजिंक्यतारा हा किल्ला सह्याद्री पर्वतावरील अजिंक्य, अभेद्य आणि मजबूत असा दुर्ग आहे. या गडाला सुमारे एक हजार वर्षांचा इतिहास आहे. शिलाहार राजा दुसरा भोज याने ११९० मध्ये हा गड बांधला. पुढे बहमनींच्या ताब्यात हा किल्ला होता. बहमनीच्या पतनानंतर आदिलशहाने या गडावर ताबा मिळविला. पहिल्या अली आदिलशहाची पत्नी चांदबिबी अजिंक्यतारा गडावर १५८० मध्ये कैदेत होती. आदिलशाही काळात अन्याय-अत्याचाराने प्रजा त्रस्त होती. गड-किल्ल्यांच्या मदतीने ते प्रजेवर अन्याय करत होते. त्यामुळे छत्रपती शिवाजी महाराजांनी सुरुवातीला आदिलशहाच्या ताब्यातील किल्ले जिंकून स्वराज्याची मुहूर्तमेढ रोवली. १६७३ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांनी आदिलशहाच्या ताब्यातील अजिंक्यतारा जिंकला व तेथे लोककल्याणकारी सुशासन सुरू केले. त्याच्या परिसरातील किल्ले शिवाजीराजांनी जिंकून घेतले. १६७६ मध्ये छत्रपती शिवाजी महाराजांचे सुमारे दोन महिने अजिंक्यताऱ्यावर वास्तव्य होते. दक्षिण दिग्विजयाला प्रस्थान करण्यापूर्वी महाराजांनी अजिंक्यताऱ्याची उत्तम व्यवस्था केली आणि तेथूनच मायणी, आटपाडी, सांगोलामार्गे दक्षिण दिग्विजयासाठी प्रस्थान केले..अजिंक्यतारा हा विशाल मराठा साम्राज्याचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शाहू महाराजांनी अजिंक्यतारा किल्ल्यावर उत्तम राज्यकारभार केला. प्रतिकूल काळात स्वराज्याचा विस्तार त्यांनी केला. एकेकाळी अजिंक्यतारा ही देशाची राजधानी होती. कारण येथूनच स्वराज्याचा कारभार चालत होता..छत्रपती संभाजी राजांनी अजिंक्यतारा, सज्जनगडाच्या मदतीने मोगलांना जेरीस आणले. छत्रपती राजाराम महाराजांनी विशाळगड आणि अजिंक्यतारा यांच्या मदतीने मोगलाविरुद्ध लढा दिला. औरंगजेबाने ८ डिसेंबर १६९९ रोजी अजिंक्यताऱ्याला वेढा टाकला. त्याची सुमारे सहा लाखांची फौज आणि वार्षिक सुमारे पन्नास कोटींचा महसूल होता. त्या वेळेस छत्रपतींचे सैन्य सुमारे एक लाख आणि वार्षिक महसूल सुमारे एक कोटी होता. अशा अक्राळ-विक्राळ औरंगजेबाविरुद्ध मराठा सैन्य तळहातावर प्राण घेऊन लढत होते. अजिंक्यताऱ्याला जेव्हा औरंगजेबाने वेढा टाकला त्यावेळेस गडावर सुभानजी आणि प्रयागजी अनंत हे अधिकारी होते. औरंगजेबाचा चिटणीस साकी मुस्तैदखान याने मराठा सैनिकांचे पुढीलप्रमाणे वर्णन केले आहे, ‘साताऱ्याचा किल्ला म्हणजे मराठ्यांची राजधानी होती. .किल्ल्यात तोफा, रसद इत्यादी सामग्री भरपूर होती. किल्ल्यावर पाण्याचे झरे होते. उन्हाळ्यातही ते आटत नसत. किल्ल्यात कसलेले वीर होते. त्यांना आपले प्राण देणे क्षुल्लक गोष्ट वाटे.’ मराठे अत्यंत चिवटपणे अजिंक्यतारा लढवत होते. औरंगजेब स्वतः अजिंक्यताऱ्याभोवती मोगली फौजेला मार्गदर्शन करत होता. लढा चालू असतानाच २ मार्च १७०० रोजी छत्रपती राजाराम महाराजांचे सिंहगडावर निधन झाले. मोगली फौजेत आनंद पसरला; परंतु मराठा सैनिक नाउमेद न होता मोगलांविरुद्ध लढत होते. महाराणी ताराबाईंनी अजिंक्यताऱ्याला रसद पाठवून किल्लेदाराला प्रोत्साहन दिले. मोगलांनी सुलतानढवा केला. मराठ्यांनी तो मोडून काढला. मोगलांनी तटबंदीला सुरुंग लावले. शेवटी २१ एप्रिल १७०० रोजी मोगलांनी अजिंक्यताऱ्यावर ताबा मिळविला. औरंगजेबाने सातारा किल्ल्याचे नाव बदलून त्याचे ‘आझमतारा’ असे नाव ठेवले. महाराणी ताराबाई औरंगजेबाविरुद्ध मोठ्या शौर्याने लढत होत्या. सैनिकांना प्रोत्साहन देत होत्या. सातारा किल्ला औरंगजेबाने ताब्यात घेतल्यानंतर महाराणी ताराबाई मोठ्या धैर्याने म्हणतात, ‘औरंगजेब गनिम घरात आला. त्यास मारून काढावे... त्याचा हिसाब न धरता त्याला ठेचगा द्यावा... सातारा गेला तरी काय जहाले! स्वामींच्या (शिवाजी महाराज) राज्यात शंभर किल्ले व चाळीस हजार सेना आहे. औरंगजेबाने सातारा घेतला तरी त्याचे निर्मूलन केले जाईल.’ यातून ताराबाईंचा प्रचंड आत्मविश्वास, निर्भीडपणा, शौर्य, धैर्य आणि रयतेप्रती असणारी तळमळ प्रकर्षाने दिसते. .पुढे १७०४ मध्ये ताराबाईंनी सातारा किल्ला जिंकून घेतला व त्याचे नाव ‘अजिंक्यतारा’ असे ठेवले. सुमारे सात वर्षे महाराणी ताराबाई यांनी औरंगजेबाविरुद्ध यशस्वी लढा दिला. औरंगजेबाने किल्ल्याला वेढा टाकायचा, मराठ्यांनी पाच-सहा महिने त्याच्याविरुद्ध झुंज द्यायची, औरंगजेब किल्ल्यावर ताबा मिळवून दुसऱ्या किल्ल्याकडे गेला की मराठ्यांनी किल्ला परत जिंकून घ्यायचा, असा संघर्ष सुमारे २७ वर्षे सुरू होता. शेवटी १७०७ मध्ये औरंगजेबाचा मृत्यू झाला.औरंगजेबाच्या मृत्यूनंतर १७०७ मध्ये शाहू महाराजांची मोगलांच्या कैदेतून सुटका झाली. शाहू महाराज स्वराज्याच्या दिशेने आले. सुरुवातीला ‘अहिल्यानगर’ हीच स्वराज्याची राजधानी करण्याचा त्यांचा मानस होता; परंतु सुरक्षेच्या दृष्टीने ‘अजिंक्यतारा’ हा अत्यंत महत्त्वाचा किल्ला आहे, हे ओळखून शाहू महाराजांनी १२ जानेवारी १७०८ रोजी ‘अजिंक्यताऱ्या’वर राज्याभिषेक केला. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि त्यानंतर छत्रपती ताराराणी यांनी जिंकलेला ‘अजिंक्यतारा’ स्वराज्याची राजधानी झाली. अजिंक्यतारा किल्ल्यावरून छत्रपती शाहू महाराजांनी सुमारे ४२ वर्षे राज्यकारभार केला. .मराठ्यांनी अटकेपार झेंडे शाहू महाराजांच्या काळात लावले. गुजरात, इंदोर, ग्वाल्हेर, बंगाल, ओरिसा, तमिळनाडू इत्यादी प्रांतांत दाभाडे, गायकवाड, होळकर, शिंदे, पेशवे, भोसले इत्यादींनी शाहू महाराजांच्या काळातच मोठा पराक्रम गाजविला. स्वराज्याचे साम्राज्यात रूपांतर झाले तेव्हा ‘अजिंक्यतारा’ ही राजधानी होती. महाराणी ताराराणी आणि छत्रपती शाहू महाराज यांचा संघर्ष वारणेच्या तहाने संपुष्टात आला. हा इतिहासप्रसिद्ध वारणेचा तह १३ एप्रिल १७३१ रोजी अजिंक्यताऱ्यावर झाला. मातोश्री येसूबाईंचे १७१९ मध्ये अजिंक्यताऱ्यावर आगमन झाले. १७३१ मध्ये अजिंक्यताऱ्यावर त्यांचे निधन झाले. वारणेच्या तहानंतर महाराणी ताराबाई या अजिंक्यताऱ्यावर राहण्यासाठी आल्या. छत्रपती शाहू महाराजांनी त्यांचा मातेप्रमाणे सांभाळ केला. १७३१ ते १७६१ असे ३० वर्षे मृत्यूपर्यंत ताराबाईंचे अजिंक्यताऱ्यावर वास्तव्य होते..छत्रपती शाहू महाराजांनी अजिंक्यतारा किल्ल्यावर उत्तम राज्यकारभार केला. प्रतिकूल काळात स्वराज्याचा विस्तार त्यांनी केला. एकेकाळी अजिंक्यतारा ही देशाची राजधानी होती. कारण येथूनच स्वराज्याचा कारभार चालत होता. पेशवे, दाभाडे, गायकवाड, होळकर, शिंदे, रघुजी भोसले, पवार इत्यादींनी छत्रपतींच्या अंकित राहून मराठा साम्राज्याचा विस्तार केला. छत्रपती शाहू महाराज सौजन्यशील, गुणग्राहक आणि अत्यंत मायाळू होते. त्यांनी सर्वसामान्य कुटुंबातील कर्तबगार तरुणांना संधी दिली. अजिंक्यतारा हा विशाल मराठा साम्राज्याचा साक्षीदार आहे. छत्रपती शाहू महाराजांच्या मृत्यूनंतर छत्रपती रामराजे, आबासाहेब महाराज, छत्रपती प्रतापसिंह महाराज यांनी राज्यकारभार केला. १८१८ मध्ये अजिंक्यतारा इंग्रजांनी ताब्यात घेतला..अजिंक्यताऱ्यावरील प्रेक्षणीय स्थळे समुद्रसपाटीपासून सुमारे ३५०० फूट उंच असणाऱ्या अजिंक्यतारा गडाला स्वराज्याचा वैभवशाली वारसा आहे. या गडाला उत्तराभिमुख महादरवाजा आहे. बुरुजावर कोरलेले नाग आहेत. महादरवाजातून प्रवेश केला की उत्तम स्थितीतील देवड्या लागतात. देवड्याच्या जोत्यावर रामायणातील शिल्पे कोरलेली आहेत. गडावर जीर्णावस्थेतील राजवाडा आहे. दारू कोठार, तेल-तुपाचे रांजण, महाराणी ताराबाईंचा राजवाडा, धान्य कोठार, दक्षिणद्वार इत्यादी वास्तू आहेत. छत्रपती हे शंभूमहादेव आणि देवीचे मोठे उपासक होते. अजिंक्यताऱ्यावर महादेव मंदिर, मंगळाईचे मंदिर, हनुमान मंदिर आहेत. बुरूज आणि तटबंदी ढासळलेल्या अवस्थेत आहेत. पाण्याचे तलाव आणि टाके आहेत. आकाशवाणी आणि दूरदर्शन प्रक्षेपण केंद्राचा मनोरा आहे..Premium|Vishalgad Fort : विशाळगड: स्वराज्याची चौथी राजधानी आणि बाजीप्रभूंच्या बलिदानाने पावन झालेली रणभूमी.अजिंक्यताऱ्यावर जाण्याचा मार्गअजिंक्यतारा गड पुणे-सातारा महामार्गावर पुण्यापासून सुमारे १२० आणि कोल्हापूरपासून १३० किमी अंतरावर आहे. गडाच्या महाद्वारापर्यंत खासगी वाहन जाते; परंतु गड हा पायी जाण्यातच खरा आनंद आहे. अजिंक्यताऱ्यावरून सातारा शहर, येवतेश्वर तलाव, सज्जनगड, इनाम पाडळी, अजिंक्यतारा साखर कारखाना, कल्याणगड, चंदन-वंदन इत्यादी गड आणि परिसराचे विहंगम दृश्य दिसते. छत्रपती शिवाजी महाराज आणि छत्रपती ताराबाई यांनी जिंकलेला, छत्रपती शाहू महाराजांची राजधानी असणारा अजिंक्यतारा गड आवर्जून पाहायला हवा. .सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.