Premium|Samajwadi Party PDA formula : समाजवादी पक्षाच्या 'पीडीए' मतपेढीवर भाजपचा डोळा

शरत् प्रधानसमाजवादी पक्षाच्या ओबीसी, दलित आणि अल्पसंख्याक (पीडीए) या मतपेढीला धक्का देण्यासाठी भाजपने सुरू केलेले प्रयत्न पाहून अखिलेश यादव अस्वस्थ झाले आहेत. दिवसातील २४ तास आणि आठवड्याचे सर्व दिवस सुरू असलेली ‘निवडणूक यंत्रणा’ म्हणून ओळखले जाणारे मोदी-शहा अखिलेश यांच्या ‘पीडीए’ला कमकुवत करण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करीत आहेत. उत्तर प्रदेशमधील या राजकीय घडामोडींबद्दल...समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष आणि उत्तर प्रदेशचे माजी मुख्यमंत्री अखिलेश यादव हे सत्ताधारी भारतीय जनता पक्षाच्या पिछडा (ओबीसी)-दलित-अल्पसंख्याक (पीडीए) या मतपेढीला धक्का देण्याबाबत सुरू असलेल्या प्रयत्नांमुळे चिंतेत असल्याचे दिसते. ही मतपेढी आपल्याकडे राहावी यासाठी सातत्याने प्रयत्न करीत असल्याचे दिसते आहे. .भाजपने पंकज चौधरी यांची भाजपच्या प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती करण्याचा निर्णय घेतला आहे. मागासवर्गीय कुर्मी समाजातून येणाऱ्या चौधरी यांना या महत्त्वाच्या पक्षपदावर नेमण्यामागे ‘ओबीसी’ मतदारांना आकर्षित करण्याचा उद्देश आहे. अखिलेश यादव यांनी याच समाजात मोठा जनाधार मिळवला होता. २०२४ मध्ये त्यांनी उमेदवारांच्या यादीत यादवांची संख्या कमी करून, यादवेतर मागासवर्गीयांना प्राधान्य देण्यापर्यंत पाऊल उचलले होते. या प्रयत्नांना त्यांना यश मिळाले आणि २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये समाजवादी पक्षाने ८० पैकी तब्बल ३७ जागा जिंकल्या. त्यामुळे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे ‘४००पार’चे स्वप्न भंग पावले. भाजपला फक्त ३३ लोकसभा जागांवर समाधान मानावे लागले. सन २०१९ मधील ६२ आणि २०१४ मधील ७१ जागांच्या तुलनेत मोठी घसरण झाली होती. २०१४ मध्ये मोदी लाट पाहायला मिळाली होती. हा भाजपसाठी एक ‘टर्निंग पॉइंट’ ठरला. सन २००९ मध्ये पक्षाला १० पेक्षा जास्त जागा मिळवता आल्या नव्हत्या.सन २०१४ मध्ये समाजवादी पक्षाची कामगिरी अवघी पाच जागांपर्यंत मर्यादित होती, तर काँग्रेसला केवळ दोन जागांवर समाधान मानावे लागले होते. मात्र २०२४ मध्ये काँग्रेसने आपल्या जागा वाढवून सहा केल्या आणि समाजवादी पक्ष-काँग्रेस यांच्या इंडिया आघाडीचा एकूण आकडा ४३ वर पोहोचला. ‘एनडीए’तील सहकारी पक्षांसहही भाजप ३६ जागांपलीकडे जाऊ शकला नाही. भाजपसाठी हा मोठा धक्का ठरला. अखिलेश यादव यांनी आखलेली ‘पीडीए’ रणनीती आणि काँग्रेससोबतची आघाडी यामुळेच भाजपचे गणित बिघडले..Premium|Indian economy : विकसित देश होण्याचं स्वप्न सत्यात कधी येणार?.जुने हिशेबअखिलेश यादव आणि राहुल गांधी हे मोदी-अमित शहा या जोडीसाठी डोळ्यांत खुपणारे ठरले. तेव्हापासून या दोन प्रमुख प्रतिस्पर्ध्यांना कमकुवत करण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न सुरू आहेत. मोदी स्वतःच्या ओबीसी पार्श्वभूमीचा वापर करून मते मिळवण्याचा प्रयत्न करत असतानाच, अखिलेश यांच्या ‘पीडीए’ प्रयोगाने मात्र कमाल केली आणि भाजपला प्रचंड निराशा सहन करावी लागली. परिणामी मोदी-शहा आता ‘पीडीए’ विचारसरणीला धक्का देण्याच्या प्रयत्नात आहेत. पंकज चौधरी यांची उत्तर प्रदेश भाजप प्रदेशाध्यक्षपदी नियुक्ती झाल्यानंतर लगेचच अखिलेश यादव सतर्क झाले. भाजपने त्यांच्या मतपेढीला धक्का लावू नये यासाठी त्यांनी राज्यभर ‘पीडीए प्रहरी’ असे पद नेमण्याचे आवाहन केले. लोकसभा निवडणुकांमध्ये यादवेतर ओबीसींना मोठ्या प्रमाणावर समाजवादी पक्षाची तिकिटे देऊनच अखिलेश यांनी ‘पीडीए’ मतदारांमध्ये विश्वासार्हता निर्माण केली होती. उत्तर प्रदेशातील मतदारसंख्येचा मोठा हिस्सा असलेल्या या समाजघटकांच्या भूमिकेवर ते सातत्याने भर देत आहेत. मतदारयादीच्या फेरपडताळणीत (एसआयआर) लोकशाही हक्कांचे संरक्षण करण्याबाबत अखिलेश सातत्याने आक्रमक भूमिका घेत आहेत.यादीतून नावे वगळली?समाजवादी पक्षाचे अध्यक्ष भाजप सरकारवर; तसेच निवडणूक आयोगावर ‘पीडीए’ समाजातील मतदारांची नावे निवडून ती यादीतून काढून टाकल्याचा वारंवार आरोप करीत आहेत. त्याच वेळी त्यांनी पक्षाच्या कार्यकर्त्यांना तळागाळापर्यंत जाऊन संपूर्ण निवडणूक प्रक्रियेवर लक्ष ठेवण्याचे निर्देश दिले आहेत, जेणेकरून भाजपच्या ‘दलितविरोधी’ आणि ‘ओबीसीविरोधी’ धोरणांना विरोध करणाऱ्या या वंचित समाजघटकांचा मताधिकार हिरावला जाणार नाही. ही संपूर्ण रणनीती ‘पीडीए’ समाजाला सशक्त करण्याच्या आणि राज्यघटना वाचविण्याच्या अखिलेश यांच्या व्यापक रचितकथनात बसणारी आहे. आरक्षण टिकवण्यासाठी आणि या उपेक्षित समाजघटकांच्या सन्मानासाठी राज्यघटना अत्यावश्यक असल्याचे त्यांचे मत आहे. सन २०२७ मध्ये होणाऱ्या विधानसभा निवडणुकांसाठी वातावरण तयार करणे आणि पीडीएच्या बळावर उत्तर प्रदेशात सरकार स्थापन करण्याची आशा बाळगणे, हेच सध्याचे लक्ष्य असल्याचे दिसते..जनसंपर्क मोहीमनव्या मिळालेल्या ‘पीडीए’ मतदार बँकेला मजबूत करण्याच्या उद्देशाने अखिलेश यादव यांनी मोठ्या प्रमाणावर ‘पीडीए’ जनसंपर्क मोहीम हाती घेतली आहे. यात ‘पीडीए’अंतर्गत समुदायांना संघटित करून आणि मतदारांशी संपर्क प्रस्थापित करून तळागाळातील अनेक उपक्रमांचा समावेश आहे. या कार्यक्रमांमध्ये सार्वजनिक सभा, चर्चासत्रे, शैक्षणिक मोहिमा आणि विविध स्तरांवरील प्रतीकात्मक कार्यक्रमांचा समावेश आहे. अखिलेश यांनी हा उपक्रम डिसेंबर २०२४ पासून सुरू केले असून, अद्यापही ते सुरू आहे. उत्तर प्रदेशातील सर्व ४०३ विधानसभा मतदारसंघांमध्ये हा उपक्रम राबविण्याचा अखिलेश यांचा मानस आहे. पक्षनेते, आमदार आणि इतर कार्यकर्त्यांना स्थानिक स्तरावर सभा घेण्याचा आणि ‘पीडीए’ संदेश पसरविण्याची गरज अधोरेखित करण्याचा सल्ला देण्यात आला आहे. या संदेशामध्ये भारतरत्न डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांच्या विचारांचा प्रचार आणि प्रसार समाविष्ट आहे. अखिलेश यांनी लोकांना दक्ष केले असून, भाजप आरक्षण संपविण्याचा प्रयत्न करीत आहे आणि भारतीय राज्यघटना बदलण्याचा गुप्त डाव आखत आहे, असे रचितकथन ते पसरविताना दिसत आहेत. महत्त्वाचे म्हणजे अखिलेश यांनी ‘पीडीए पाठशाळा’ (समुदाय शाळा) सुरू केल्या आहेत. या उपक्रमाचा उद्देश उत्तर प्रदेशचे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी राज्यातील अनेक ग्रामीण भागातील प्राथमिक शाळा बंद करण्याच्या निर्णयाला प्रत्युत्तर देणे आहे. या शाळा समुदायाद्वारे चालवल्या जातात आणि मुख्यतः पीडीए समुदायातील वंचित मुलांसाठी आहेत. विशेष म्हणजे या शाळांच्या अभ्यासक्रमात इंग्रजी शिकविण्याला राजकीय रंग दिला आहे. उदाहरणार्थ, या वर्गांमध्ये ‘ए’ म्हणजे अखिलेश यादव; ‘बी’ म्हणजे बाबासाहेब आंबेडकर; ‘सी’ म्हणजे चौधरी चरण सिंह; ‘डी’ म्हणजे डिंपल यादव आणि ‘एम’ म्हणजे मुलायमसिंह यादव अशा प्रकारचा विचार पसरविला जात आहे. यापूर्वी २०२३ मध्ये ‘पीडीए यात्रा’ आयोजित करण्यात आली होती आणि २०२५ मध्ये कानपूर येथे ‘आंबेडकर वाहिनी पीडीए परिषद’ झाली होती. गेल्या काही दिवसांमधील घडामोडींमध्ये ‘पीडीए प्रहरी’ (रक्षक) नेमण्यात आले आहेत. अखिलेश यांनी आयोगाकडून वंचित लोकांची नावे यादीतून वगळल्याच्या आणि हटवल्याच्या आरोपांबद्दल गंभीर चिंता व्यक्त केली आहे..विस्तारला पक्षाचा पायासमाजवादी पक्ष केवळ मुस्लिम आणि यादवांचा पक्ष म्हणून ओळखला जात असल्याने भाजपच्या बालेकिल्ल्याला धक्का देऊ शकत नव्हता. मात्र, यादवेतर समाजघटकांमध्ये; तसेच दलितांमध्ये वाढलेल्या प्रभावामुळे पक्षाचा पाया विस्तारला आणि भाजपसमोर मोठे आव्हान उभे राहिले. त्यामुळेच, भाजपची प्रतिमा उच्चवर्णीय हिंदू पक्षाची असतानाही, मोदी-शहा यांची टीम या समाजघटकांपर्यंत पोहोचण्याचा आटोकाट प्रयत्न करत आहे. मुस्लिमांविरोधात द्वेष पसरवून भाजपने हिंदू मतपेढी मजबूत केली आहे, असे म्हटले जाते. त्यांच्या नेतृत्वाने मुस्लिमांना दोष देण्याची एकही संधी सोडलेली नाही. समाजवादी पक्ष आणि काँग्रेस हे केवळ मुस्लिमांसाठी काम करणारे पक्ष आहेत, असा ठपका ठेवण्यासाठी ते अनेक खोटे दावे करायलाही मागेपुढे पाहत नाहीत.दलितांना वाली नाहीमायावती यांचा प्रभाव कमी झाल्यानंतर आणि बहुजन समाज पक्ष उत्तर प्रदेश विधानसभेत फक्त एका जागेवर आणि लोकसभेत शून्यावर आल्यापासून दलित मतपेढीलाही कोणीही वाली राहिलेला नाही. त्यामुळे सर्वच पक्ष दलितांना आकर्षित करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकांमध्ये दलित मतांचा कल स्पष्टपणे इंडिया आघाडीच्या बाजूने गेला. यामागचे मुख्य कारण म्हणजे राहुल गांधी यांनी भाजप राज्यघटना बदलून आरक्षणाची प्रथा संपवण्याच्या तयारीत असल्याचा मुद्दा प्रभावीपणे मांडला. दिवसांतील २४ तास आणि आठवड्याचे सर्व दिवस सुरू असलेली निवडणूक यंत्रणा म्हणून ओळखले जाणारे मोदी-शहा, त्यामुळेच ओबीसींसह दलितांनाही आमिष दाखवून अखिलेश यांच्या ‘पीडीए’ला कमकुवत करण्यासाठी सर्व शक्तीनिशी प्रयत्न करीत आहेत. हे प्रयत्न २०२७ मध्ये कसे उपयोगी ठरतील यावर भाजप आणि समाजवादी पक्ष या दोघांचे; तसेच देशातील सर्वाधिक लोकसंख्येच्या उत्तर प्रदेश या राज्याचे राजकीय भवितव्य ठरणार आहे..‘पीडीए’ म्हणजे काय?म्हणजे पिछडा :इतर मागासवर्गीय समुदाय.म्हणजे दलित :अनुसूचित जाती.म्हणजे अल्पसंख्याक :मुस्लिम आणि इतर अल्पसंख्याकया प्रयोगामागील उद्दिष्टे :जातीय समीकरण साधणे : उत्तर प्रदेशातील मोठ्या जातीय समूहांना एकत्र आणून भाजपच्या ‘सबका साथ, सबका विकास’ या धोरणाला आव्हान देणे.अखिलेश यादव यांची ताकद : समाजवादी पक्षाचे नेते अखिलेश यादव यांनी या आघाडीचे नेतृत्व केले आहे. त्यांनी जातीय समीकरण साधून मोठा जनाधार मिळवण्याचा प्रयत्न केला आहे.सन २०२४ ची निवडणूक : सन २०२४ च्या लोकसभा निवडणुकीत या राजकीय समीकरणाने भाजपला आव्हान दिले. त्यामुळे उत्तर प्रदेशातील राजकारण अधिक रंगतदार बनले.सद्यःस्थिती काय?हा प्रयोग अजूनही चर्चेत आहे आणि आगामी विधानसभा निवडणुकांमध्ये या प्रयोगाची खरी परीक्षा होईल. हा प्रयोग यशस्वी झाल्यास उत्तर प्रदेशातील राजकारणाची दिशा बदलू शकते, असे राजकीय विश्लेषक मानतात. भाजपनेही ही मतपेढी मजबूत करण्यासाठी कंबर कसली आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.