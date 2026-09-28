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Premium|AlphaGrep Mutual Fund : एआय आणि संख्यात्मक विश्लेषणामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत बदल

How AI and Quantitative Research Are Shaping Mutual Fund Investing : म्युच्युअल फंड क्षेत्रात कृत्रिम बुद्धिमत्ता, संख्यात्मक विश्लेषण आणि तंत्रज्ञानाधारित गुंतवणुकीचे महत्त्व वाढत असून, बदलत्या बाजारपेठेत शिस्तबद्ध आणि विदा-आधारित पद्धतीकडे लक्ष आहे.
How AI and Quantitative Research Are Shaping Mutual Fund Investing

How AI and Quantitative Research Are Shaping Mutual Fund Investing

sakal

सकाळ मनी
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म्युच्युअल फंड क्षेत्रात पारंपरिक गुंतवणूक पद्धतींसोबतच तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संख्यात्मक विश्लेषणावर आधारित गुंतवणूक पद्धतींचे महत्त्व वाढत आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये

१६ वर्षांहून अधिक काळ संख्यात्मक ट्रेडिंग प्रणाली, एआय-आधारित संशोधन साधने आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या चौकटी विकसित केलेल्या ‘अल्फाग्रेप’ने हीच कार्यपद्धती म्युच्युअल फंड क्षेत्रात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील काळातील भारतीय बाजारपेठा, विविध मालमत्ता वर्ग आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या पद्धतींबाबत अल्फाग्रेप म्युच्युअल फंडाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी कंपनीचे सीईओ भौतिक अंबानी यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली मुलाखत.

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