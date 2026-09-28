Premium|AlphaGrep Mutual Fund : एआय आणि संख्यात्मक विश्लेषणामुळे म्युच्युअल फंड गुंतवणुकीत बदल

म्युच्युअल फंड क्षेत्रात पारंपरिक गुंतवणूक पद्धतींसोबतच तंत्रज्ञान, कृत्रिम बुद्धिमत्ता आणि संख्यात्मक विश्लेषणावर आधारित गुंतवणूक पद्धतींचे महत्त्व वाढत आहे. जागतिक बाजारपेठांमध्ये १६ वर्षांहून अधिक काळ संख्यात्मक ट्रेडिंग प्रणाली, एआय-आधारित संशोधन साधने आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या चौकटी विकसित केलेल्या ‘अल्फाग्रेप’ने हीच कार्यपद्धती म्युच्युअल फंड क्षेत्रात आणण्याचा प्रयत्न केला आहे. पुढील काळातील भारतीय बाजारपेठा, विविध मालमत्ता वर्ग आणि गुंतवणुकीच्या बदलत्या पद्धतींबाबत अल्फाग्रेप म्युच्युअल फंडाची भूमिका जाणून घेण्यासाठी कंपनीचे सीईओ भौतिक अंबानी यांची ज्येष्ठ गुंतवणूक सल्लागार वसंत कुलकर्णी यांनी खास ‘सकाळ मनी’साठी घेतलेली मुलाखत..प्रश्न ः अल्फाग्रेप म्युच्युअल फंडाचे गुंतवणूक तत्त्वज्ञान काय आहे? तुमची संख्यात्मक आणि तंत्रज्ञान-आधारित पार्श्वभूमी पोर्टफोलिओ तयार करण्याच्या पद्धतीवर कसा प्रभाव टाकते?अंबानी ः आमच्या तत्त्वज्ञानाच्या मुळाशी एक विश्वास आहे. शिस्तबद्ध, विदा (डेटा) आधारित गुंतवणूक ही कालांतराने बाजाराबद्दलच्या मूलभूत संशोधनावर आधारित अंदाजापेक्षा अधिक चांगला परतावा देऊ शकते. आम्ही जागतिक बाजारपेठांमध्ये संख्यात्मक ट्रेडिंग प्रणाली, एआय-आधारित संशोधन साधने आणि जोखीम व्यवस्थापनाच्या चौकटी तयार करण्यात १६ वर्षांहून अधिक काळ घालवला आहे. तीच मानसिकता आम्ही अल्फाग्रेप म्युच्युअल फंडात पोर्टफोलिओ तयार करण्याच्या पद्धतीत आणली आहे. आमच्या मते, बाजारपेठा केवळ हुशारी किंवा दृढ विश्वासावर चालत नाहीत, तर सातत्य, वैविध्य आणि परिस्थितीशी जुळवून घेण्याच्या क्षमतेवरही आधारित असतात. त्यामुळे आमची गुंतवणूकप्रक्रिया नेमकी याच गोष्टींवर आधारित आहे. जोखमीकडे दुर्लक्ष न करता संधी शोधण्यासाठी संख्यात्मक संशोधन, एआय-सक्षम विदा विश्लेषण, बहु-घटक गुंतवणूक आणि गतिशील मालमत्तावाटप यांचा मेळ आम्ही घालतो. तंत्रज्ञान आम्हाला अशा गोष्टी करण्यास सक्षम करते, ज्या मानवी पातळीवर करणे खरोखरच कठीण आहे. त्यामध्ये प्रचंड प्रमाणात बाजारातील विदेवर प्रक्रिया करणे, बदलते नमुने लवकर ओळखणे, निर्णय घेताना निर्माण होणारे भावनिक पूर्वग्रह दूर करणे आणि परिस्थिती बदलल्यानुसार पोर्टफोलिओची सातत्याने चाचणी करणे यांचा समावेश होतो. बाजाराचा अंदाज वर्तवणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही. त्याऐवजी, असे पोर्टफोलिओ तयार करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, जे केवळ सर्व काही सुरळीत असतानाच चांगली कामगिरी करतील असे नाही, तर विविध बाजारचक्रांमध्येही टिकून राहतील..Premium|Indian Stock Market Outlook : संशोधनाधारित गुंतवणुकीचा मंत्र; बाजारातील अस्थिरतेतही संधींचा शोध .प्रश्न ः मालमत्ता व्यवस्थापनात अनेक कंपन्या नव्याने उतरत आहेत. या वाढत्या म्युच्युअल फंड बाजारात अल्फाग्रेप म्युच्युअल फंडांपेक्षा कसा वेगळा आहे?अंबानी ः खरे सांगायचे, तर हा वेगळेपणा आमच्या मूळ पार्श्वभूमीतून सुरू होतो. बहुतेक फंड घराणी विवेकाधीन गुंतवणुकीवर (डिस्क्रिशनरी इन्व्हेस्टिंग) आधारित आहेत. त्यामध्ये पोर्टफोलिओ व्यवस्थापक संशोधन, अनुभव आणि बाजाराविषयीच्या मतांच्या आधारे निर्णय घेतात. या पद्धतीचे स्वतःचे महत्त्व आहे; मात्र, आमची विचारसरणी वेगळी आहे. आम्ही स्वमालकीच्या ट्रेडिंगमधून आलो आहोत, जिथे पद्धतशीर संशोधन, डेटा सायन्स, अंमलबजावणीतील कार्यक्षमता आणि जोखीम व्यवस्थापन या केवळ चांगल्या कल्पना नसून, अस्तित्वासाठी आवश्यक बाबी आहेत. आम्ही अनेक वर्षांपासून या क्षमता विकसित केल्या असून, त्यांची यशस्वी अंमलबजावणी केली आहे. आता आम्ही तीच संस्थात्मक दर्जाची पायाभूत सुविधा म्युच्युअल फंड क्षेत्रात आणत आहोत. आमचा प्रामाणिक विश्वास आहे, की हे क्षेत्र बदलत आहे. गुंतवणूकदारांना अधिकाधिक असे उपाय हवे आहेत, जे पारदर्शक, नियमांवर आधारित आणि परिस्थितीशी जुळवून घेणारे असतील. त्यांना ‘ब्लॅक बॉक्स’ किंवा एकाच संकल्पनेवर आधारित उत्पादने नको आहेत. एआय आणि प्रगत विश्लेषणामुळे पारंपरिक पद्धतींपेक्षा मोठ्या प्रमाणातील माहितीचे त्वरित विश्लेषण करून त्यावर प्रक्रिया करणे आणि बाजारातील बदलांना वेगाने प्रतिसाद देणे शक्य होते. आम्ही याच दिशेने वाटचाल करत आहोत; संख्यात्मक प्रारूपे, बहु-घटक चौकट आणि गतिशील बहु-मालमत्ता वाटपावर आधारित फंड तयार करणे. हे फंड केवळ एका बाजारात उत्कृष्ट कामगिरी करण्याऐवजी, विविध बाजार परिस्थितींमध्ये यशस्वीपणे मार्गक्रमण करण्यासाठी तयार केले आहेत..प्रश्न ः पुढील १२ ते १८ महिन्यांत भारतीय बाजारपेठा आणि प्रमुख मालमत्ता वर्गांबद्दल तुमचा दृष्टिकोन काय आहे?अंबानी ः भारताची संरचनात्मक वाढीची कहाणी जागतिक स्तरावर सर्वांत आकर्षक कहाण्यांपैकी एक आहे. देशांतर्गत क्रयशक्ती अद्याप टिकून आहे, उत्पादन वाढत आहे, डिजिटल अवलंबन वेगाने वाढत आहे आणि वित्तीय क्षेत्रातील सहभाग अधिक दृढ होत आहे. व्याजदर, भू-राजकारण आणि विकासाविषयीची चिंता यांसारख्या जागतिक प्रतिकूल परिस्थितींमुळे अस्थिरतेचे टप्पे येत राहण्याची शक्यता आहे. मात्र, भारतातील दीर्घकालीन मूलभूत घटक खरोखरच सकारात्मक आहेत. तरीही आम्हाला वाटते, की पुढील १२ ते १८ महिने मागील तेजीच्या टप्प्यापेक्षा खूप वेगळे असतील. बाजारपेठा अधिक निवडक असण्याची शक्यता आहे. सर्वच गोष्टींना सरसकट उचलण्याऐवजी गुणवत्ता आणि मूलभूत घटकांना अधिक महत्त्व दिले जाईल. अशा वातावरणात वैविध्यीकरण कमी महत्त्वाचे नाही, तर अधिक महत्त्वाचे ठरते.शेअरमध्ये अजूनही दीर्घकालीन वृद्धीची क्षमता आहे. मात्र, तुलनेने स्थिर व्याजदर आणि सुधारलेल्या संधींमुळे निश्चित उत्पन्नाची साधने काही काळापेक्षा अधिक आकर्षक वाटत आहेत. विशेषतः जागतिक अनिश्चितता आणि चलनातील अस्थिरता पाहता, वैविध्यीकरणाच्या दृष्टीने सोन्याची महत्त्वाची भूमिका आहे. तंत्रज्ञान आणि ‘एआय’चा अवलंब केल्याने विविध क्षेत्रांमध्ये उत्पादकतेत प्रत्यक्ष वाढ आणि कमाईत कशी वाढ होते, यावरही आम्ही बारकाईने लक्ष ठेवून आहोत. बाजारपेठेतील नेतृत्वासाठी हा एक वाढता महत्त्वाचा घटक ठरण्याची शक्यता आहे. गुंतवणूकदारांसाठी यामुळे एका परिस्थितीत चांगली कामगिरी करणाऱ्या आणि दुसऱ्या परिस्थितीत संघर्ष करणाऱ्या स्थिर गुंतवणुकीऐवजी, गतिशीलपणे व्यवस्थापित केलेल्या बहु-मालमत्ता पोर्टफोलिओचे महत्त्व अधिक अधोरेखित होते. असे पोर्टफोलिओ बाजारपेठेतील नेतृत्वात होणाऱ्या बदलांनुसार स्वतःला जुळवून घेऊ शकतात.बाजाराचा अंदाज वर्तविणे हे आमचे उद्दिष्ट नाही. त्याऐवजी, असे पोर्टफोलिओ तयार करणे हे आमचे उद्दिष्ट आहे, जे केवळ सर्व काही सुरळीत असतानाच चांगली कामगिरी करतील असे नाही, तर विविध बाजारचक्रांमध्येही टिकून राहतील.- भौतिक अंबानी, सीईओ, अल्फाग्रेप म्युच्युअल फंड.सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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