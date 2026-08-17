Premium|Study Room : सामाजिक संस्थांसाठी न्याय का महत्त्वाचा आहे?

लेखक : निखिल वांढे१९४७ मध्ये डॉ. बी. आर. आंबेडकर यांनी घटना समितीत एक अत्यंत गंभीर आणि ऐतिहासिक इशारा दिला होता, “२६ जानेवारी १९५० रोजी आपण विरोधाभासांनी भरलेल्या एका नव्या जीवनात प्रवेश करत आहोत. राजकारणात आपल्याकडे समता असेल, परंतु सामाजिक आणि आर्थिक जीवनात आपल्याकडे प्रचंड विषमता असेल. राजकीय स्वातंत्र्य हे सामाजिक आणि आर्थिक न्यायाशिवाय पूर्णपणे अपूर्ण आहे,” हे त्यांनी अचूकपणे ओळखले होते. ज्या संस्था स्वतःच्या मान्यतेचा आणि अधिकाराचा दावा करतात, त्यांनी सर्वप्रथम नागरिकांना न्याय प्रदान केला पाहिजे. सात दशकांनंतरही हा इशारा तितकाच वेदनादायी आणि वास्तववादी वाटतो. आपल्या देशातील न्यायालये दशकांच्या प्रदीर्घ प्रतीक्षेनंतर निकाल देतात, आपल्या बाजारपेठा श्रमाऐवजी केवळ भांडवलाचा गौरव करतात आणि घटनात्मक हमी असूनही जन्मावर आधारित सामाजिक भेदभाव आजही कायम आहे. जॉन रॉल्सचे प्रसिद्ध विधान-“जसे सत्याचा संबंध विचारांच्या प्रणालींशी असतो, तसेच न्यायाचा संबंध सामाजिक संस्थांशी असतो” एक मूलभूत आणि सार्वत्रिक तत्त्व प्रस्थापित करते. ज्याप्रमाणे सत्य नसलेल्या वैज्ञानिक सिद्धांतांना कोणतीही बौद्धिक मान्यता उरत नाही, त्याचप्रमाणे न्याय प्रदान करण्यात अपयशी ठरणाऱ्या सामाजिक संस्थांना, त्या कितीही कार्यक्षम किंवा शक्तिशाली असल्या तरी, कोणतीही नैतिक आणि सामाजिक वैधता उरत नाही..न्यायाचे तात्त्विक अधिष्ठानरॉल्सने न्याय आणि सत्य यांमध्ये केलेली तुलना अत्यंत सखोल आणि विचारप्रवर्तक आहे. सत्य हे बौद्धिक प्रणालींमधील केवळ एक इष्ट किंवा ऐच्छिक गुणवैशिष्ट्य नसून, तो असा पाया आहे, ज्याच्या अनुपस्थितीत इतर सर्व गुण पूर्णपणे अर्थहीन ठरतात. त्याचप्रमाणे, न्याय हे सामाजिक संस्थांचे मूलभूत मूल्य आहे. या मूल्याशिवाय संस्थांची कार्यक्षमता किंवा स्थैर्य नैतिकदृष्ट्या निरर्थक ठरते. एखादी अत्यंत कार्यक्षम आणि अत्यंत स्थिर संस्था जर सातत्याने अन्यायकारक आणि विषमतावादी परिणाम देत असेल, तर तिला कोणतीही नैतिक मान्यता उरत नाही.या तत्त्वज्ञानात्मक दृष्टिकोनाला प्राचीन ऐतिहासिक मुळे आहेत. प्लेटोच्या 'द रिपब्लिक' या ग्रंथाने न्यायाला सर्वोच्च सामाजिक मूल्य म्हणून केंद्रस्थानी ठेवले होते. भारतीय तत्त्वज्ञानातील 'धर्म' ही संकल्पना न्याय्य व्यवस्थेला मानवी संस्कृतीचा मूलभूत पाया मानते. महाभारताची मध्यवर्ती कथा भ्रष्ट झालेल्या संस्थात्मक व्यवस्थेत 'धार्मिक न्यायाची' पुनर्स्थापना करण्याभोवतीच फिरते.रॉल्सने 'अज्ञानाचा पडदा' (Veil of Ignorance) या संकल्पनात्मक विचार-प्रयोगाद्वारे आपला सिद्धांत अधिक स्पष्ट केला. या पडद्यामागे, समाजातील आपले स्थान, जात किंवा वर्ग काय असेल हे ठाऊक नसताना, कोणताही विवेकवादी व्यक्ती अशा संस्थांची निवड करेल ज्या सर्वांना मूलभूत स्वातंत्र्य, समान संधी आणि सर्वांत वंचित घटकांसाठी आर्थिक लाभ सुनिश्चित करतील. म्हणजेच, न्याय्य संस्था अशाच असू शकतात ज्या समाजातील सर्वांत उपेक्षित आणि अंतिम घटकालाही नैतिकदृष्ट्या समर्थनीय वाटतील. डॉ. अमर्त्य सेन यांचा 'क्षमता दृष्टिकोन' (Capability Approach) या संकल्पनेचा अधिक विस्तार करतो. त्यांच्या मते, न्यायासाठी अशा संस्थांची गरज असते ज्या सर्व नागरिकांना आरोग्य, शिक्षण, राजकीय सहभाग आणि सन्मानजनक रोजगार या मूलभूत मानवी क्षमता विकसित करण्यास पूर्णपणे सक्षम करतील. ज्या संस्था महिला किंवा ठराविक सामाजिक घटकांना या क्षमतांच्या विकासापासून वंचित ठेवतात, त्या औपचारिकदृष्ट्या तटस्थ असल्या तरी न्यायाच्या मूलभूत कसोटीवर पूर्णपणे अपयशी ठरतात..Premium|Safe Workplace for Women : ‘पॉश’ समजून घेताना....भारतातील संस्थात्मक न्यायाचे वास्तवभारताची घटनात्मक चौकट ही अथांग सामाजिक विविधतेमध्ये न्याय संस्थात्मक करण्याचा मानवी इतिहासातील एक सर्वांत महत्त्वाकांक्षी प्रयत्न आहे. राज्यघटनेची प्रास्ताविका सर्व नागरिकांना सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाचे स्पष्ट वचन देते. मूलभूत हक्क समतेची हमी देतात आणि शोषणाविरुद्ध संरक्षण प्रदान करतात. तरीही, घटनात्मक आश्वासने आणि प्रत्यक्ष संस्थात्मक वास्तव यांतील अथांग दरी गंभीर अपयशांचे दर्शन घडवते.आपली न्यायप्रणाली खटल्यांच्या प्रचंड विलंबामुळे कोट्यवधी नागरिकांना न्यायापासून वंचित ठेवते. 'नॅशनल ज्युडिशिअल डेटा ग्रिड'नुसार भारतातील न्यायालयांमध्ये ५ कोटींहून अधिक खटले प्रलंबित आहेत. जेव्हा एखाद्या पीडिताला न्यायासाठी १५ ते २० वर्षे वाट पाहावी लागते किंवा एखाद्या बेकायदेशीरपणे कामावरून काढून टाकलेल्या कामगाराला निवृत्तीच्या वयात पुनर्स्थापनेचा आदेश मिळतो, तेव्हा न्यायालयीन संस्था न्यायाची मूलभूत अट पूर्ण करण्यात पूर्णपणे अपयशी ठरतात.आर्थिक संस्था औपचारिक कायदेशीर समता असूनही सातत्याने अत्यंत विषमतावादी परिणाम निर्माण करतात. ऑक्सफॅमच्या अहवालानुसार, भारतातील वरच्या १% लोकांकडे देशाच्या एकूण संपत्तीपैकी ४०% हून अधिक संपत्ती केंद्रित आहे, तर खालच्या ५०% लोकसंख्येकडे केवळ ३% संपत्ती आहे. आपले श्रमबाजार ९०% अनौपचारिक कामगारांचे शोषण होऊ देतात, ज्यांना कोणतेही कायदेशीर संरक्षण किंवा सामाजिक सुरक्षा उपलब्ध नाही.जातीवर आधारित भेदभाव हे भारताचे सर्वांत सातत्यपूर्ण आणि गंभीर संस्थात्मक अपयश आहे. घटनात्मक बंदी असूनही, अस्पृश्यता आणि जातीवर आधारित अत्याचार आजही कायम आहेत. राष्ट्रीय गुन्हे नोंदणी विभागाच्या (NCRB) नोंदींनुसार, अनुसूचित जातींविरुद्ध दरवर्षी ५०,००० हून अधिक गुन्हे नोंदवले जातात, जे घटनात्मक न्यायाच्या वचनाचे संस्थात्मक अपयश उघड करतात. तसेच, लैंगिक न्यायाच्या बाबतीतही परिस्थिती अत्यंत चिंताजनक आहे. महिलांचा श्रमशक्तीतील सहभाग अत्यंत कमी आहे आणि सार्वजनिक आरोग्य व्यवस्थेवरील अपुरा खर्च आपत्कालीन परिस्थितीत मानवी जीवनाचे मूल्य पैशांवर अवलंबून ठेवतो, जे संस्थात्मक क्रूरता दर्शवते.न्यायाला प्राधान्य देण्यावरील आक्षेपतथापि, न्यायाला संस्थांचे पहिले मूल्य मानण्यावर काही महत्त्वाचे आक्षेप आणि युक्तिवाद मांडले जातात. समीक्षकांच्या मते, संस्थात्मक कार्यक्षमता आणि न्याय यांच्यात अनेकदा प्रत्यक्ष संघर्ष होतो. परिपूर्ण आणि अतीव न्याय प्रस्थापित करण्याच्या प्रयत्नात संस्थांची व्यावहारिक परिणामकारकता मंदावू शकते. उदाहरणार्थ, अत्यंत संथ आणि परिपूर्ण गुन्हेगारी न्यायव्यवस्था फार कमी प्रकरणांचा निपटारा करू शकेल, ज्यामुळे गुन्हेगारांवरील धाक कमी होऊ शकतो.हे व्यावहारिक ताण निश्चितच वास्तविक आहेत. रॉल्सने स्वतः मान्य केले होते की न्यायासाठी पूर्ण किंवा ताठर समतेची गरज नसते, तर अशा व्यवस्थांची गरज असते ज्यामुळे समाजातील सर्वांत दुर्बल घटकाला कमाल फायदा होईल. मूळ प्रश्न हा नाही की संस्था पूर्णपणे दोषमुक्त न्याय मिळवू शकतात की नाही, तर मुद्दा हा आहे की न्याय हा त्यांचा प्राथमिक निकष आहे की नाही, ज्यावर त्यांची वैधता मोजली जाते. संस्थात्मक परंपरा आणि प्रस्थापित हितसंबंध नेहमीच बदलांना प्रतिकार करतात. परंतु, हे व्यावहारिक अडथळे अन्यायकारक संस्थांना स्वीकारण्याचे किंवा त्यांचे समर्थन करण्याचे कारण ठरू शकत नाहीत..न्यायाधिष्ठित संस्थांकडे वाटचालभारताच्या संस्थात्मक रचनेत परिवर्तन घडवून आणण्यासाठी सर्वसमावेशक आणि धाडसी उपायांची तातडीने गरज आहे:• न्यायालयीन सुधारणा : ५ कोटी प्रलंबित प्रकरणांचा निपटारा करण्यासाठी न्यायालयांची संख्या वाढवणे, न्यायाधीशांच्या रिक्त जागा भरणे, पर्यायी विवाद निवारण पद्धतींचा वापर करणे आणि प्रक्रियांचे सुलभीकरण करणे अत्यंत आवश्यक आहे.• आर्थिक संस्थात्मक सुधारणा : संपत्तीचे विकेंद्रीकरण करण्यासाठी पुरोगामी करप्रणाली (उदा. वारसा कर किंवा संपत्ती कर), सार्वजनिक शिक्षण आणि आरोग्य व्यवस्थेत मोठी गुंतवणूक आणि अनौपचारिक क्षेत्रातील कामगारांना व्यापक सामाजिक सुरक्षा कवच देणे गरजेचे आहे.• सकारात्मक कृतीची निरंतरता : ऐतिहासिक अन्याय आणि भेदभावाचे परिणाम दूर करण्यासाठी शिक्षण आणि सार्वजनिक रोजगारातील आरक्षण धोरण अधिक पारदर्शक आणि प्रभावीपणे राबवले पाहिजे.• स्वायत्त संस्थांचे जतन : न्यायालये, निवडणूक आयोग आणि मानवाधिकार आयोग यांसारख्या घटनात्मक संस्थांना राजकीय हस्तक्षेपापासून संपूर्णपणे मुक्त ठेवणे आवश्यक आहे. निष्पक्ष संस्थाच दीर्घकाळ न्यायाचे वितरण करू शकतात..निष्कर्षरॉल्सने आपल्या सिद्धांताचा निष्कर्ष काढताना लिहिले होते की, 'अन्याय केवळ तेव्हाच सहन केला जाऊ शकतो जेव्हा तो त्याहून मोठ्या अन्यायाला रोखण्यासाठी अपरिहार्य असतो.' भारताची सामाजिक, आर्थिक आणि राजकीय न्यायाची घटनात्मक कटिबद्धता याच उच्च मानकाचे प्रतिनिधित्व करते.डॉ. आंबेडकरांनी दिलेला इशारा आजही आपले मार्गदर्शक तत्त्व बनून उभा आहे. घटनात्मक आश्वासने आणि वास्तव यांतील दरी मिटवण्यासाठी हे स्वीकारणे आवश्यक आहे की कार्यक्षमता, स्थैर्य किंवा परंपरा या गोष्टी न्यायाची जागा घेऊ शकत नाहीत. प्राचीन भारतीय परंपरेत म्हटल्याप्रमाणे 'धर्मो रक्षति रक्षितः', अर्थात जो न्यायाचे रक्षण करतो, त्याचे रक्षण न्याय करतो. न्याय प्रदान करणाऱ्या संस्थाच नागरिकांचा विश्वास, नैतिक अधिकार आणि दीर्घकालीन स्थैर्य प्राप्त करतात. भारतातील १.४ अब्ज नागरिकांना अशा संस्था मिळायला हव्यात, जिथे न्याय ही केवळ कागदी घोषणा न राहता एक जिवंत आणि रोजच्या जगण्यातील वास्तव असेल. न्याय हे सामाजिक संस्थांचे पहिले मूल्य मानणे ही केवळ तत्त्वज्ञानात्मक चर्चा नसून आपल्या लोकशाहीचे अस्तित्व टिकवून ठेवण्यासाठीची सर्वांत मोठी गरज आहे..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.