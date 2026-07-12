Premium|US 250th Anniversary: अमेरिका @ २५० : उत्सवाआडचे अस्वस्थ सत्य

America's 250th Anniversary: Celebration, Contradictions and a Democracy in Crisisहर्ष काबरा, (लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)saptrang@esakal.comअमेरिकेने नुकताच (४ जुलै) स्वातंत्र्याचा २५०वा वर्धापनदिन साजरा केला खरा, पण देशाची सद्यःस्थिती पाहता ‘युनायटेड स्टेट्स’ ही मूळ कल्पना टिकून राहील का, अशी शंका अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. व्यवस्थेला लोकानुनयी आणि भडकावू नेत्यांपासून वाचवण्यासाठी येथील संस्थापक जनकांनी सत्ताविभाजनाची चौकट आखली होती; मात्र आज त्याच रचनेतील त्रुटींचा पुरेपूर गैरफायदा घेतला गेला आहे..अमेरिकेने नुकताच स्वातंत्र्याचा २५० वा वर्धापनदिन साजरा केला. या ऐतिहासिक टप्प्याच्या केंद्रस्थानी असलेल्या अमेरिकी स्वातंत्र्याच्या जाहीरनाम्यात २७ अन्यायकारक कृत्यांची यादी आहे. यात न्यायव्यवस्थेत ढवळाढवळ, स्थायिक होण्यावर निर्बंध, व्यापाराची कोंडी, वटहुकुमांचा सपाटा आणि नागरी वस्त्यांमध्ये सशस्त्र सैन्य उतरवणे आदी बाबींचा समावेश आहे. हे आरोप आता केवळ भूतकाळातील नोंदी राहिलेल्या नसून, डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या अमेरिकेतील कटू वास्तव बनले आहेत. या विरोधाभासाने एका महत्त्वपूर्ण राष्ट्रीय उत्सवाला आत्मपरीक्षणाच्या वळणावर आणून ठेवले. त्यातून एका जुन्या प्रश्नाला नवी धार मिळाली. गेल्या अनेक दशकांतील सर्वांत गंभीर राजकीय कसोटीतून अमेरिकेचा लोकशाही प्रयोग तावून-सुलाखून बाहेर पडेल का?.Premium|Iran US Conflict : अमेरिका-इराण संबंधांतील अविश्वासाची मुळे नेमकी किती खोलवर रुजली आहेत?.अमेरिकेच्या स्वातंत्र्य जाहीरनाम्याएवढा जगावर खोल प्रभाव पाडणारा राजकीय दस्तऐवज विरळाच. अवघ्या ३३ वर्षांच्या थॉमस जेफरसन यांनी रचलेल्या या जाहीरनाम्याने सर्व माणसे समान जन्माला येतात आणि जीवन, स्वातंत्र्य व सुखाचा ध्यास हा त्यांचा उपजत अधिकार आहे, अशी घोषणा केली. या शब्दांनी जगभरातील राज्यघटनांना, स्वातंत्र्यलढ्यांना आणि लोकशाही संघर्षांना प्रेरणा दिली. हीच तत्त्वे आजही अमेरिकेचे सर्वोच्च आदर्श आहेत. याच निकषांवरून पिढ्यानपिढ्या अमेरिकी नागरिक आपल्या प्रजासत्ताकाचे मूल्यमापन करत आले आहेत. आपल्या स्थापनेची तत्त्वे इतक्या स्पष्टपणे मांडणारे आणि अडीच शतकांपासून नागरिकांना त्या आधारे सरकारला जाब विचारण्याची ताकद देणारे अमेरिकेसारखे उदाहरण मोजकेच असावेत.विशेष म्हणजे, स्वतः जेफरसनच या जाहीरनाम्यात सामावलेल्या एका गडद विडंबनाचे मूर्तिमंत उदाहरणदेखील होते. इतिहासातील समतेचा सर्वांत प्रबळ जाहीरनामा लिहिणाऱ्या या माणसानेच आपल्या हयातीत किमान ६०७ गुलाम बाळगले होते. जाहीरनामा स्वीकारले गेले तेव्हा अमेरिकेतील ब्रिटिश वसाहतींमधील जवळपास एक-पंचमांश लोकसंख्या गुलामगिरीत खितपत पडली होती. पुढे या नव्या प्रजासत्ताकाची भरभराटही येथील भूमिपुत्रांना त्यांच्या जमिनींवरून बेदखल करतच झाली. कदाचित या दस्तऐवजाची खरी ताकद त्यातील विरोधाभासातच दडलेली असावी. आश्वासने आणि वास्तवातील दरी सांधण्याचे आव्हान हा दस्तऐवज प्रत्येक पिढीसमोर उभा करतो. मात्र, स्वातंत्र्याविषयीचे आजवरचे सर्वाधिक प्रभावी शब्द त्यात कोरलेले असले तरी, अनेकांसाठी अमेरिका आता संधीची कवाडे बंद असलेली भूमी ठरत आहे..ढासळता जनविश्वासहा वर्धापनदिन आला तो खुद्द अमेरिकी जनतेचाच आपल्या देशावरील विश्वास डळमळीत होत असताना. ‘गॅलप’च्या एका सर्वेक्षणानुसार, अमेरिकी असल्याचा सार्थ अभिमान असणाऱ्यांची संख्या २०१५ मधील ७८ टक्क्यांवरून आता थेट ३१ टक्क्यांवर घसरली आहे. ‘रॉयटर्स/इप्सॉस’च्या पाहणीत तर धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे; दर पाचपैकी एकाने यंदा स्वातंत्र्यदिन नाकारला, तर ४० टक्के जनतेला देशाचे पुढील २५० वर्षांचे अस्तित्वच अंधूक वाटते आहे. हा पराकोटीचा निराशावाद केवळ एखाद्या राष्ट्राध्यक्षाच्या विरोधापुरता मर्यादित नाही. देशाची भरकटलेली दिशा, पोखरलेल्या संस्था आणि अनिश्चित भवितव्य यांमुळे निर्माण झालेल्या सामूहिक अस्वस्थतेचा हा हुंकार आहे.ट्रम्प यांच्या व्हाइट हाउसमधील पुनरागमनाने ही अस्वस्थता कमालीची वाढली आहे. बेलगाम अधिकारांच्या त्यांच्या हव्यासामुळे, वाढत्या अध्यक्षशाहीला वेसण घालण्यास अमेरिकी राज्यघटनेची सुरक्षाकवचे पुरेशी आहेत का, हा संशय बळावला आहे. सत्ता कोणाच्याही हाती एकवटू नये म्हणूनच घटनाकारांनी अधिकारांच्या विभागणीची तटबंदी उभारली होती; महत्त्वाकांक्षाच महत्त्वाकांक्षेवर अंकुश ठेवेल, हा त्यामागील होरा होता..मात्र, पुढे राजकीय पक्ष उदयास येतील, अवाढव्य आधुनिक प्रशासकीय यंत्रणा उभी राहील आणि एखादा लहरी, व्यवहारकेंद्री नेता आपल्या पक्षावर अभूतपूर्व वर्चस्व गाजवत राज्यघटनेच्या मूळ आशयावर ठाम असलेल्या सर्वोच्च न्यायालयालाही तोंड देईल, याचा अंदाज घटनाकारांना नसावा. बदलत्या राजकारणाच्या पार्श्वभूमीवरही राज्यघटनेची मूलभूत चौकट अडीच शतकांनंतरही जवळपास तशीच राहील, अशी कल्पनाही त्यांनी केली नसेल. हे घटनात्मक सुरक्षाकवच आजवर टिकून राहिले, हे खरे; पण आज ते त्याच्या रचनाकारांच्या कल्पनेपेक्षाही मोठ्या आव्हानांचा सामना करत आहे.त्यामुळे हा वर्धापनदिन इतिहासाच्या मालकीचे रणांगण बनला. प्रत्येक पिढीने वर्तमानातील विवंचनांतून भूतकाळाचा धांडोळा घेणे, हे तसे नैसर्गिकच. पण सत्ताधारी या वैचारिक देवाणघेवाणीची कोंडी करू पाहतात, तेव्हा खऱ्या धोक्याची घंटा वाजते. गुलामी, वर्णद्वेष आणि भूमिपुत्रांच्या संहारासारख्या काळ्या प्रकरणांवर पांढरे पट्टे ओढत, ट्रम्प प्रशासनाला केवळ देशाच्या गौरवाचा आणि पर्यायाने ट्रम्प यांचाच उदोउदो करायचा होता. या राजकीय धुमश्चक्रीत अर्थातच संग्रहालये आणि विद्यापीठेही ओढली गेली आहेत. त्यात भर म्हणून राष्ट्रीय अस्मितेची व्याख्या ठरवताना धर्माचा उघड हस्तक्षेप वाढू लागल्याने, चर्च आणि राजसत्ता यांच्यातील पारंपरिक भिंतही ढासळू लागली आहे..Premium|US Iran War Ceasefire : इराणपुढे गुडघे टेकले? ट्रम्प यांच्या ‘व्हर्साय’ करारामुळे अमेरिका शरण गेल्याचा आरोप.तरीही या वर्धापनदिनाने एक महत्त्वाचा सिद्धांत अधोरेखित केला. तो म्हणजे राजकीय सोयीनुसार इतिहास बदलता कामा नये. आपल्या यशाचा आणि अपयशाचा प्रामाणिक पाढा नागरिकांसमोर मांडणे, हे लोकशाहीचे आद्य कर्तव्य असते. अमेरिकेने हे द्वंद्व आधीही सोसले आहे. २०२०मधील जॉर्ज फ्लॉईडच्या हत्येने वर्णद्वेषाविरोधात प्रचंड असंतोष पेटवला; वंशभेद, पोलिसशाही आणि सार्वजनिक इतिहासाच्या जुन्या धारणांना ‘ब्लॅक लाइव्हज मॅटर’ने थेट आव्हान दिले. ही एका नव्या पर्वाची सुरुवात वाटत होती. पण सहा वर्षांनंतर तो आशावाद पार मावळलेला दिसतो. अमेरिकेचा आत्मा दुभंगलेलाच आहे. एकीकडे स्वातंत्र्याचे जागतिक प्रतीक, तर दुसरीकडे वंशभेदात अडकलेले राष्ट्र, अशा परस्परविरोधी ओळखींच्या संघर्षामुळे तिथे नेहमीच ठिणग्या उडाल्या. या कारणाने राष्ट्रीय सोहळे बहुधा भूत-वर्तमानातील क्रूर वास्तवाला बगल देत, केवळ स्वतःची पाठ थोपटून घेण्याचे निमित्त ठरत असतात. हे आपल्यासाठीही अनोळखी नाही. अमेरिकेची आव्हाने अंतर्गत राजकारणापलीकडची आहेत. ही महासत्ता आता आपले निर्विवाद वर्चस्व गमावून बसली आहे. जागतिक अर्थव्यवस्थेतील तिची भागीदारी एक-तृतीयांशवरून चतुर्थांशावर घसरली आहे. युरोपमधील एका पाहणीत तर अमेरिकेची प्रतिमा चीनपेक्षाही अधिक डागाळलेली आढळली आहे. कधीकाळी वॉशिंग्टनची मर्जी राखणारे देश आता इतर पर्याय शोधू लागले आहेत. हाच बदल धोरणांमध्येही दिसतो आहे. ट्रम्प यांनी मित्रदेशांवरच करांचे अस्त्र उगारत, मुत्सद्देगिरी आणि परदेशी मदत यंत्रणा मोडीत काढली. दुसऱ्या महायुद्धानंतर अमेरिकेनेच उभारलेल्या जागतिक संस्थांमधून पळ काढला. ‘युएसएआयडी’सारखी अमेरिकेच्या प्रभावाची साधनेही आता खिळखिळी झाली आहेत. .अमेरिकेचा इतिहास गुलामगिरी, वंशभेद आणि मूलनिवासींच्या संहाराने कलंकित असला, तरी तो थक्क करणारा आहे. या ऐतिहासिक अन्यायांवर घटनात्मक संस्था, स्वतंत्र न्यायालये आणि जनमताच्या बळावर मात करण्याचे धाडस, हेच तिचे खरे यश. याच क्षमतेने युद्धोत्तर जागतिक व्यवस्था उभारली, अर्थव्यवस्था सांधल्या, लोकशाही मूल्ये रुजवली, नवोन्मेषाला चालना दिली आणि कोट्यवधींना गरिबीतून बाहेर काढले. आधुनिक जगाला घडवण्यात अमेरिकेइतका वाटा इतर कोणत्याही देशाचा नाही. तरीही अमेरिकेच्या संरचनात्मक त्रुटी दशकानुदशके खोलवर रुजत आल्या आहेत. ट्रम्प यांच्या कार्यकाळाने या प्रवाहाला वेग देत लोकशाही संस्था, आघाड्या आणि घटनात्मक नियंत्रण-संतुलनाकडे निव्वळ ‘व्यवहार’ म्हणून पाहण्याच्या वृत्तीला खतपाणी घातले आहे. उत्सवाचे विडंबनहा वर्धापनदिनही याच मानसिकतेची साक्ष देऊन गेला. बहुतांश अमेरिकी जनतेला आता राजकारण आणि भपकेबाजी वेगळे ठेवणे कठीण जात आहे; स्वातंत्र्यदिन साजरा करणे हासुद्धा एकपक्षीय अजेंडा बनला. व्हाइट हाउसमध्ये कोणत्याही पक्षाची सत्ता असो, हा सोहळा संपूर्ण देशाचा राहावा यासाठी २०१६ मध्ये काँग्रेसने द्विपक्षीय ‘अमेरिका२५०’ आयोगाची स्थापना केली होती. मात्र, ट्रम्प यांनी नंतर समांतर उत्सवांसाठी ‘फ्रीडम २५०’ची घोषणा केली. केंद्रीय निधीचा पुरेसा हिस्सा न मिळाल्याने ‘अमेरिका२५०’ला सुमारे १० कोटी डॉलरच्या तुटीचा सामना करावा लागला, तर दुसरीकडे करदात्यांच्या पैशांमधून ‘फ्रीडम २५०’ला तब्बल ८ कोटी डॉलर बहाल करण्यात आले..Premium|Petrodollar vs Petroyuan : अमेरिका-इराण संघर्षातून पेट्रोडॉलरला पहिला धक्का; ‘जिंकू किंवा मरू’ लढाईत पेट्रोयुआनचा उदय?.‘फ्रीडम २५०’च्या कार्यक्रमांना एका सवंग देखाव्याचे व उथळ जत्रेचे स्वरूप दिले गेले, ज्यामुळे समीक्षकांनी याला ‘मागा’ (मेक अमेरिका ग्रेट अगेन) उत्सव म्हणत फेटाळले. अनेक नामवंत कलावंतांनी या सोहळ्याच्या राजकीय स्वरूपाविषयी दिशाभूल झाल्याचे सांगत त्याकडे पाठ फिरवल्यानंतर ट्रम्प यांनी स्वतःलाच उद्घाटन कार्यक्रमात झळकणारे ‘जगातील सर्वात मोठे आकर्षण’ घोषित केले. त्यातच अमेरिकी टांकसाळीने ट्रम्प यांच्या प्रतिमेचे चोवीस कॅरेट सोन्याचे स्मरणनाणे जारी केल्याने, हा राष्ट्रीय टप्पा केवळ एका राजकीय व्यक्तीभोवती फिरत असल्याच्या भावनेला बळ मिळाले.राष्ट्रीय सोहळे म्हणजे निव्वळ व्यवस्थापकीय कसरत नसून वैचारिक जाहीरनामे असतात. समाज स्वतःला जगासमोर कसा सादर करतो, याचा ते आरसा असतात. १९७६ मध्ये झालेल्या अमेरिकेच्या द्विशताब्दी सोहळ्याशी यावर्षीच्या कार्यक्रमाची विसंगती प्रकर्षाने जाणवली. व्हिएतनाम युद्ध, वॉटरगेट आणि निक्सन यांच्या राजीनाम्यातून सावरत असलेल्या अमेरिकेसाठी तो सोहळा सामूहिक जखमा भरून काढणारा ठरला. लाखो नागरिकांनी कोणत्याही एका व्यक्तीचा नव्हे, तर आपल्या प्रजासत्ताकाचा उत्सव साजरा केला. अमेरिकेची द्विशताब्दी नागरी विश्वासाने बांधलेल्या देशाचे प्रतीक होती, तर या वर्धापनदिनाने अशा अमेरिकेचे पितळ उघडे पाडले, जिथे आता देशभक्तीवरूनही उभी फूट पडली आहे. या वर्धापनदिनाचा धडा म्हणजे सरकारे सभा, मिरवणुका आणि आतषबाजीचे आयोजन करू शकतात; पण ऐक्य निर्माण करू शकत नाहीत. तसेच, दुभंगलेल्या जनतेवर इतिहासाची एकच आवृत्ती लादू शकत नाहीत..स्वातंत्र्य, समता आणि उत्तरदायी शासनाच्या तत्त्वांवर उभे राहिलेले राष्ट्र आपल्याच आदर्शांशी एकनिष्ठ आहे का, हा प्रश्न स्वातंत्र्यजाहीरनामा आजही विचारतो. या प्रश्नाचा प्रामाणिकपणे सामना करण्याच्या तयारीतूनच अमेरिकेने नेहमी ताकद मिळवली; तिचे भविष्यही आता याच तयारीवर अवलंबून आहे.ऐतिहासिक सोहळ्यांचे मोठेपण शेवटी त्या काळातील लोकभावनेतूनच ठरत असते. राजकीय भपकेबाजी म्हणजे मूळ मुद्द्यांवरून लक्ष भरकटवून, जनतेवर एखाद्याचा अजेंडा लादण्याचे सोपे हत्यार बनते. यात अमेरिका एकटी नाही; भारतातही आज असेच चित्र दिसत असेल, तर तो योगायोग नक्कीच नाही..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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