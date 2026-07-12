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Premium|US 250th Anniversary: अमेरिका @ २५० : उत्सवाआडचे अस्वस्थ सत्य

American Democracy: गेल्या अनेक दशकांतील सर्वांत गंभीर राजकीय कसोटीतून अमेरिकेचा लोकशाही प्रयोग तावून-सुलाखून बाहेर पडेल का?
Americal Democracy

अमेरिकेतील लोकशाही टिकेल का

ई सकाळ

सप्तरंग टीम
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America's 250th Anniversary: Celebration, Contradictions and a Democracy in Crisis

हर्ष काबरा, (लेखक आंतरराष्ट्रीय घडामोडींचे अभ्यासक आहेत.)

saptrang@esakal.com

अमेरिकेने नुकताच (४ जुलै) स्वातंत्र्याचा २५०वा वर्धापनदिन साजरा केला खरा, पण देशाची सद्यःस्थिती पाहता ‘युनायटेड स्टेट्स’ ही मूळ कल्पना टिकून राहील का, अशी शंका अनेकांच्या मनात निर्माण झाली आहे. व्यवस्थेला लोकानुनयी आणि भडकावू नेत्यांपासून वाचवण्यासाठी येथील संस्थापक जनकांनी सत्ताविभाजनाची चौकट आखली होती; मात्र आज त्याच रचनेतील त्रुटींचा पुरेपूर गैरफायदा घेतला गेला आहे.

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