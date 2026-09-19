Premium|Ancient History of Ganesha : श्रीगणेशाचा पुरातत्त्वीय इतिहास!

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - sakal.avtaran@gmail.comश्रीगणेशाचा जसा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पौराणिक इतिहास आहे, तसाच त्याचा पुरातत्त्वीय संदर्भही प्रदीर्घ अन् प्राचीन आहे. श्रीगणेश अर्थात गणपतीचा सर्वात प्राचीन उल्लेख ऋग्वेदात आढळतो. मात्र, ऋग्वेदातील ‘गणपती’चा उल्लेख आजच्या श्रीगणेशाशीच संबंधित आहे की नाही, याबाबत विद्वानांमध्ये मतभेद आहेत. ऋग्वेदात ‘गणपती’ हा शब्द ‘गणांचा प्रमुख’ या अर्थाने वापरला गेला आहे.गणानां त्वा गणपतिं हवामहेकविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्अर्थ ः हे गणपती, आम्ही तुला गणांचा प्रमुख म्हणून आवाहन करतो... तू ज्ञानींमध्ये श्रेष्ठ ज्ञानी आहेस.गणपतीचे सर्वात प्राचीन शिल्प इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकात आंध्र प्रदेशातील अमरावतीमध्ये मिळते. अमरावतीमधील स्तूपाच्या समूहशिल्पात ते आहे. भारतातील गणेशाच्या सर्वात प्राचीन शिल्पांपैकी ते एक मानले जाते. विशेष म्हणजे, ती स्वतंत्र गणेशप्रतिमा नसून समूहशिल्पाचा एक भाग आहे आणि ती बौद्ध परिप्रेक्ष्यात आढळते. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापर्यंत गणेशाची ‘विनायक’ अशी प्रतिमा तयार झाली होती. ‘विनायक’ संकल्पनेचा संबंध विघ्नांशी जोडला गेला. त्याची उपासना केल्याने तो विघ्न दूर करतो म्हणून त्याला विघ्नहर्ता असेही म्हटले गेले आहे..Premium|Sant Namdev Literary Legacy : संत नामदेवांच्या काव्यप्रतिभेची जडणघडण आणि भागवत परंपरेचे नाते.अमरावतीच्या शिल्पाच्या समकाळातच ग्रीक आणि भारतीय समाजांमध्ये राजकीय, सामाजिक, सांस्कृतिक, धार्मिक आणि आर्थिक संबंध प्रस्थापित झाले होते. इसवी सनपूर्व दुसऱ्या शतकातील ग्रीक राजा हर्मिकस याच्या नाण्यावर गणेशाची प्रतिमा आढळते. अमरावतीच्या समूहशिल्पाच्या काळाशी साधर्म्य असलेला गणेशाच्या उपासनेचा तो एक प्राचीन संदर्भ मानला जातो. पुढे इसवी सनाच्या तिसऱ्या शतकात महाराष्ट्रातील तेर परिसरातही गणेशाच्या मूर्ती आढळल्याचे संदर्भ मिळतात.चौथ्या शतकात भारतात आलेला सुप्रसिद्ध चिनी प्रवासी फाहियान, विद्वान होता. त्याने सुमारे बारा वर्षे भारतात वास्तव्य करून भारतीय संस्कृती आणि तत्त्वज्ञानाचा, विशेषतः बौद्ध तत्त्वज्ञानाचा अभ्यास केला. त्याने वर्णन केलेला ‘कांगीतेन’ लोकदेव म्हणजेच श्रीगणेश असल्याचे मानले जाते. या लोकदेवतेच्या उपासनेचा सांस्कृतिक प्रवास चीनमधून पुढे जपानपर्यंत झाला. अर्थात चीन-जपानमधील कांगीतेन म्हणजेच श्रीगणेश होय. त्याची मूर्ती उपलब्ध आहे. ती आलिंगन अवस्थेत आहे.महाराष्ट्रात वाकाटकांचे राज्य होते. वाकाटक हे गुप्त साम्राज्याचे समकालीन राजघराणे मानले जाते. त्यांची राजधानी नंदीवर्धन, म्हणजेच सध्याचे नागपूरजवळील नगरधन इथे होती. नगरधनमध्ये झालेल्या पुरातत्त्वीय उत्खननात वाकाटककालीन गणेशाची मृण्मय (Terracotta) प्रतिमा आढळून आली आहे. हा एक श्रीगणेशाचा महत्त्वाचा पुरातत्त्वीय पुरावा मानला जातो.सध्याच्या अफगाणिस्तानातील, म्हणजेच प्राचीन काळातील बृहत्तर भारतातील काबूलजवळील साकरधर आणि गारदेजमध्ये इसवी सनाच्या सुमारे चौथ्या शतकातील गणेशाच्या दोन मूर्ती आढळून आल्या आहेत. दोन्ही मूर्ती संगमरवरावर कोरलेल्या आहेत. त्यापैकी एका मूर्तीच्या पायथ्याशी शिलालेख कोरलेला आहे..मध्य प्रदेशातील उदयगिरी आणि भुमरा येथील पुरातत्त्वीय अवशेषांमध्ये इसवी सनाच्या पाचव्या शतकातील गणेशशिल्पे आढळतात. पुढे चालुक्य आणि राष्ट्रकुटांच्या काळात, म्हणजे साधारणतः सहाव्या शतकापासून भारतीय धार्मिक-सांस्कृतिक परंपरेत श्रीगणेशाचे स्थान अधिक दृढ होत गेले आणि तो एक प्रभावी लोकदेव म्हणून विकसित झाल्याचे दिसून येते. तो सामर्थ्यशाली आहे. तो गणाचा अधिपती आहे. तो शक्तिशाली आहे. त्यातूनच शक्तीचे प्रतीक म्हणून त्याला हस्तिमुख दाखवण्यात आले असावे, असे मानले जाते. कारण हत्ती हे सामर्थ्याचे प्रतीक आहे.भारतीय, विशेषतः हिंदू संस्कृतीत श्रीगणेशाला महत्त्वाचे आणि पूजनीय स्थान आहे. कोणत्याही शुभकार्याच्या आरंभी पूजली जाणारी देवता म्हणून त्याला ‘आरंभदेवता’ आणि ‘अग्रपूजेचा मानकरी’ मानले जाते. शिव-पार्वतीचा पुत्र म्हणून श्रीगणेशाची मोठी ख्याती आहे. त्याला अनेक नामाभिधान प्राप्त आहेत. गणेश, गणपती, विनायक, विघ्नेश्वर, विघ्नहर्ता, गजानन, गजवदन, एकदंत, वक्रतुंड, लंबोदर, महाकाय, सुमुख, धूम्रकेतू, भालचंद्र, हेरंब, स्कंदपूर्वज, उमापुत्र, शिवतनय, द्वैमातुर, मंगलमूर्ती इत्यादी विविध नावांनी श्रीगणेशाला ओळखले जाते. भारतीय धार्मिक, सांस्कृतिक आणि लोकपरंपरेत श्रीगणेशाचे स्थान अत्यंत महत्त्वाचे आहे.shrimantkokate1@gmail.comलेखक इतिहास, पुरातत्त्वशास्त्र आणि तत्त्वज्ञानाचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.