प्रीमियम आर्टिकल

Premium|Ancient History of Ganesha : श्रीगणेशाचा पुरातत्त्वीय इतिहास!

Ganesha Archaeological History : श्रीगणेशाचा धार्मिक इतिहास प्राचीन असला तरी त्याचा पुरातत्त्वीय संदर्भही महत्त्वाचा आहे. ऋग्वेदातील गणपती उल्लेख, अमरावतीतील प्राचीन शिल्प आणि विनायक संकल्पनेतून गणेशाच्या प्राचीनतेचा प्रवास दिसतो.
Ancient History of Ganesha

Ancient History of Ganesha

esakal

अवतरण टीम
Updated on

डॉ. श्रीमंत कोकाटे - sakal.avtaran@gmail.com

श्रीगणेशाचा जसा धार्मिक, सांस्कृतिक आणि पौराणिक इतिहास आहे, तसाच त्याचा पुरातत्त्वीय संदर्भही प्रदीर्घ अन् प्राचीन आहे. श्रीगणेश अर्थात गणपतीचा सर्वात प्राचीन उल्लेख ऋग्वेदात आढळतो. मात्र, ऋग्वेदातील ‘गणपती’चा उल्लेख आजच्या श्रीगणेशाशीच संबंधित आहे की नाही, याबाबत विद्वानांमध्ये मतभेद आहेत. ऋग्वेदात ‘गणपती’ हा शब्द ‘गणांचा प्रमुख’ या अर्थाने वापरला गेला आहे.

गणानां त्वा गणपतिं हवामहे

कविं कवीनामुपमश्रवस्तमम्

अर्थ ः हे गणपती, आम्ही तुला गणांचा प्रमुख म्हणून आवाहन करतो... तू ज्ञानींमध्ये श्रेष्ठ ज्ञानी आहेस.

गणपतीचे सर्वात प्राचीन शिल्प इसवी सन पूर्व दुसऱ्या शतकात आंध्र प्रदेशातील अमरावतीमध्ये मिळते. अमरावतीमधील स्तूपाच्या समूहशिल्पात ते आहे. भारतातील गणेशाच्या सर्वात प्राचीन शिल्पांपैकी ते एक मानले जाते. विशेष म्हणजे, ती स्वतंत्र गणेशप्रतिमा नसून समूहशिल्पाचा एक भाग आहे आणि ती बौद्ध परिप्रेक्ष्यात आढळते. इसवी सनाच्या पहिल्या शतकापर्यंत गणेशाची ‘विनायक’ अशी प्रतिमा तयार झाली होती. ‘विनायक’ संकल्पनेचा संबंध विघ्नांशी जोडला गेला. त्याची उपासना केल्याने तो विघ्न दूर करतो म्हणून त्याला विघ्नहर्ता असेही म्हटले गेले आहे.

Loading content, please wait...
Lord Ganesha
Amaravati
ganesh art
History
ancient caste practices
ancient sculptures Maharashtra
Ganesha idol types
Marathi News Esakal
www.esakal.com