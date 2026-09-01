Premium|Indian Influence in Southeast Asia : म्यानमारपासून व्हिएतनामपर्यंत भारतीय संस्कृतीचा प्रभाव कसा पोहोचला?

डॉ. पुलिंद सामंत- sakal.avtaran@gmail.comभारताचा सख्खा शेजारी असलेल्या म्यानमारने ते नाव १९८९ मध्ये धारण केले. त्याआधी तो ‘बर्मा’ होता, जो ‘ब्रह्मा’चा अपभ्रंश आहे. त्याचा शेजारी थायलंड १९३२ पर्यंत सयाम किंवा सियाम (Siam) होता, जो मूळ ‘श्याम’ नावाचा अपभ्रंश आहे. गेल्या लेखात ‘विशाल भारत’ ऊर्फ आग्नेय आशियाची सांस्कृतिक ओळख निखालस भारतीय होती, असा उल्लेख होता. त्याचे थोडे स्पष्टीकरण असे - या भूभागाशी भारतीयांचा अडीच-पावणेतीन हजार वर्षांपासून विविध संदर्भांत आणि वाढत्या प्रमाणात संपर्क प्रस्थापित होत गेला. या प्रदीर्घ प्रक्रियेत तिथल्या इतिहासपूर्व (आणि नेमकेपणाने रेखांकित वा वर्णनांकित नसलेल्या) स्थानिक लोकसंस्कृतीवर तत्कालीन भारतीय संस्कृतीचे संस्कार होत गेले आणि ते सहज स्वीकारले गेले. काही पायाभूत संस्कारांचे रोपण, त्यावर वेळोवेळी होत गेलेले लेपन आणि त्याचे नूतनीकरण यामुळे त्या भूभागाचे आणि लोकसंस्कृतीचे ‘भारतीयीकरण’ झाले होते. त्या अर्थाने भारतीय प्रवाशांनी आणि स्थलांतरितांनी आग्नेय आशियाला प्राचीन काळापासून संस्कारित केले किवा त्याचे संस्कृतीकरण केले, असे म्हणायला हरकत नाही..Premium|Far East History : पूर्व आशियाला ‘अतिपूर्व’ का म्हटले गेले? व्यापार, धर्मप्रसार आणि युरोपीय सत्ताविस्ताराची रंजक कहाणी.भूभागाचे भारतीयीकरण त्याच्या नामकरणातून दृग्गोचर होते. संबंधित देशांची आजची वा काल-परवापर्यंतची नावे त्याचा पुरावा आहेत. ओळीने पाहू गेल्यास - भारताचा सख्खा शेजारी असलेल्या म्यानमारने ते नाव १९८९ मध्ये धारण केले. त्याआधी तो ‘बर्मा’ होता, जो ‘ब्रह्मा’चा अपभ्रंश आहे. त्याचा शेजारी थायलंड १९३२ पर्यंत सयाम किंवा सियाम (Siam) होता, जो मूळ ‘श्याम’ नावाचा अपभ्रंश आहे. त्याचा शेजारी लाओ किंवा लाव याचाही भारतीय संदर्भ आहे, जो थेट नाही मात्र जोडता येण्यासारखा आहे... तो कसा ते पुढे पाहूच. त्याचा शेजारी कंबोडिया हा मुळात ‘कंबोज’ आहे. कंबोडिया शब्द किवा त्यांच्या स्वतःच्या नामोच्चाराप्रमाणे ‘काम्पुच्या’ (Kampuchea) हा त्याचा अपभ्रंश आहे. त्याच्या शेजारच्या व्हिएतनामचा भारतीय अर्थबोध तत्काळ होत नाही. त्यासाठी त्याची कूळकथा आरंभापासून सांगावी लागेल, जी पुढे पाहणार आहोतच. तूर्तास, १६व्या शतकापर्यंत आजच्या व्हिएतनामच्या अर्ध्याहून अधिक भूभागाला ‘चंपा’ या नावाने ओळखले जायचे इतके सांगितले तरी पुरे. हे झाले भूमिज आग्नेय आशियाबाबत.आता द्विपकल्पीय भागाकडे वळूया... मलेशिया १९६२ पर्यंत अधिकृतपणे मलाया म्हणजे ‘मलय’च होता. तसाच ओळखण्यास सोपा म्हणजे सिंगापूर, जो मुळात सिंहपूर आहे. ब्रूनय हा ‘वरुणय’चा (जलदेवता वरुणाचा, या अर्थाने) अपभ्रंश आहे. इंडोनेशिया एक अवाढव्य द्विपकल्प आहे. त्याच्या विद्यमान ग्रीक नावाचा (जे पाश्चात्त्यांनीच १९व्या शतकात दिले होते) सरळ अर्थ ‘भारताची बेटे’ असा होतो. त्या सर्वाचा ऊहापोह आपण नंतर करूच. तूर्तास, त्याच्या प्रमुख बेटांची प्राचीन नावे पाहू..सुमात्रा हा ‘समुद्र’चा अपभ्रंश, जावा हा ‘यव’ (द्विप)चा अपभ्रंश. उरला फक्त फिलिपिन्स, जो भारतीय संस्कृती-प्रभाव क्षेत्राच्या परिघावर होता आणि ज्यामुळे भारतीय प्रभावाच्या तिथल्या खुणा तुलनेने बऱ्याच पुसट आहेत. असे असले तरी त्याच्या नकाशावर मध्यभागी असलेल्या द्विपसमूहाचे नाव ‘विजय’च (स्पेलिंग Visaya) आहे, ही नमूद करण्यासारखी गोष्ट आहे.ही भारतीय वळणाच्या नावांची यादी इथेच संपत नाही. तिच्यात अर्थातच त्या त्या देशांतर्गत वेगवेगळे गाव-शहरांच्या, तसेच नद्या-पर्वतांच्या नावांचाही समावेश होतो. उदाहरणार्थ, रामायणात वर्णन असलेली आणि भारतात वाहणारी शरयू इंडोनेशियाच्या जावा बेटाच्या मध्य प्रांतातूनसुद्धा आजमितीस वाहती आहे. एवढेच नव्हे; तर इसवी सनाच्या पाचव्या शतकातील पश्चिम जावा प्रांतात तत्कालीन राजाने काढलेल्या कालव्यांची नावे चक्क ‘चंद्रभागा’ आणि ‘गोमती’ या भारतीय नद्यांची होती. त्याच धर्तीवर, म्यानमारमधून भारतीय वळणाची ‘इरावती’ वाहते. पर्वतांच्या बाबतीत म्हणायचे, तर मध्य जावा प्रांतातच मेरू पर्वत आजही (‘सुमेरू’ नावाने) उभा आहे. जवळजवळ दोन हजार वर्षे लावमध्ये ‘लिंग-पर्वत’ नावाने एक पर्वत उभा होता ज्याचे नाव गेल्या शतकभरात बदलले आहे. उत्तर कंबोडियाच्या पर्वतीय रांगांत ‘महेंद्र पर्वत’ नावाचे एक शहरच नवव्या शतकात वसले होते. त्याहून पुढची गोष्ट अशी, की भारतीय नावांच्या राजवटी - श्री-क्षेत्र (म्यानमार), द्वारावती (म्यानमार / थायलंड), सुखोदय / अयोध्या (थायलंड), श्री-विजय (इंडोनेशिया), चंपा (व्हिएतनाम) - काळाच्या विविध टप्प्यांत या भूभागात स्थापित आणि राज्य करत्या झाल्या. त्यातल्या काही हिंदू, काही बौद्ध; तर अनेक हिंदू-बौद्ध होत्या. हा तिसरा मिश्र प्रकार म्हणजे एक स्वतंत्र प्रकरणच आहे. त्याचे नेमके स्वरूप वा पार्श्वभूमी याची चिकित्सा आपण योग्य वेळी करूच..Premium|Kalijphool Book : संवेदनशील लेखनाचा भावस्पर्श; ‘काळीजफूल’ प्रत्येक वाचकाला आपलंसं करतं.पुढे सरकण्याआधी वर ‘भारतीयीकरण’ ही संज्ञा वापरली आहे तिचा योग्य तो परामर्श घेणे गरजेचे आहे. तिचा उगम (निदान आग्नेय आशियाच्या संस्कृतीकरणाच्या संदर्भात) आपल्याला प्रख्यात फ्रेंच इतिहासकार जॉर्ज सूडेस यांनी १९४८ मध्ये (फ्रेंच भाषेत) लिहिलेल्या आणि १९६८ मध्ये इंग्रजीत अनुवादित झालेल्या पुस्तकाच्या ‘Indianised States of Southeast Asia’ या शीर्षकात सापडतो. Indianised हा शब्द पुढे जवळजवळ सर्वच सबंधित इतिहासकारांनी / अभ्यासकांनी / भाष्यकारांनी, स्वत: वा संदर्भासाठी सढळपणे वापरलेला आढळून येतो. गंमत म्हणजे, खुद्द सूडेस यांनी त्यांच्या मूळ पुस्तकात तो शब्द वापरलाच नव्हता. त्यांच्या त्या फ्रेंच पुस्तकाच्या शीर्षकात ‘hindouisés’ हा शब्द त्यांनी वापरला ज्याचे इंग्रजी भाषांतर ‘Hinduised’ असे झाले. ज्याचे मराठीत भाषांतर ‘हिंदूकरण’ असे होते. पूर्ण शीर्षकाचे नेमके भाषांतर ‘हिंदूकरण झालेली आग्नेय आशियाई राज्ये’ असे व्हायला हवे. या पुस्तकाच्या इंग्रजी अनुवादकांनी Hinduised ऐवजी Indianised या शब्दाचे प्रयोजन का बरे केले असावे ते कळण्यास मार्ग नाही; मात्र आपले इतिहासाचे ज्ञान शक्य तेवढे अचूक असायला हवे यासाठी शोधाचा हा खटाटोप आवश्यक ठरतो. असो, या लेखमालेच्या संदर्भात आपण ‘भारतीयीकरण’ या रुळलेल्या शब्दावर लक्ष केंद्रित करू आणि त्याच्या आकलनाचा प्रयत्न करू.भारतीयीकरण या शब्दातून भारताबाहेरच्या प्रदेशात भारतीय जीवनपद्धती रुजवणे असा साधा अर्थ होतो, ज्या प्रक्रियेत तत्कालीन भारतात प्रचलित असणाऱ्या सामाजिक प्रथा, धार्मिक श्रद्धा, भाषा, साहित्य, कलाप्रकार इत्यादी घटकांचा समावेश होतो. या सर्वच गोष्टी आग्नेय आशियाच्या विविध भागांत, विविध कालावधींत, भारतातील वेगवेगळ्या प्रांतांतून तिथे पोहोचलेल्या विविध समाज-गटांमार्फत संक्रमित झाल्या. या वहनामागे कोणतेही राजकीय नियोजन वा निश्चित सूत्र नव्हते; ते पूर्णत: मनोमिलनात्मक पद्धतीचे होते. त्या संस्कृती-वहनाला भारताच्या त्या त्या प्रांतातील तत्कालीन राजसत्तेचा आशीर्वाद आणि अप्रत्यक्ष पाठिंबा असू शकतो; मात्र किंचित अपवाद वगळता पुढाकार मात्र कोणाचाच नसावा, हे निश्चित. हे अनाक्रमक भारतीय संस्कृतीकरण कोणत्याही राजकीय / लष्करी मोहिमेचा भाग कधीच नव्हते, असे सर्वच मान्यवर अ-भारतीय जागतिक इतिहासकारांनी निर्विवादपणे नोंदवून ठेवलेले आहे, ज्यामुळे ते जागतिक इतिहासातील शांततापूर्ण संस्कृतीकरणाचे एकमेवाद्वितीय उदाहरण आणि त्यामुळेच भारतीय इतिहासाच्या दृष्टीने गौरवास्पद ठरते.pulindsamant@gmail.comलेखक भारत-आग्नेय आशियामधील प्राचीन ते अर्वाचीन परस्पर संबंधांचे अभ्यासक आणि संशोधक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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