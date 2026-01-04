Premium|Indian History and Warfare : भारतीय इतिहासातील युद्धकला; छत्रपती शिवरायांच्या लढायांचा आढावा

अनिकेत यादव- इतिहास अभ्यासक पुराणातले राम व रावण यांच्या सैन्याचे घनघोर युद्ध किंवा महाभारतामध्ये वर्णिलेले अनेक रथी-महारथींचे युद्ध असो. या भूमीत अनेक युद्धप्रसंग असे घडले की ज्यामुळे इथला इतिहास - आणि भूगोल बदलला त्याचबरोबर जनमानसावर त्याचा प्रभाव पडला. यामध्ये छत्रपती शिवरायांच्या लढायांना वेगळेच महत्त्व आहे. याच लढायांचा आढावा या सदरातून घेतला जाईल....प्राचीन काळी भारत हा वैभवशाली देश होता. शिल्पकला, योगशास्त्र, भाषा, संगीत, अध्यात्म, तत्त्वज्ञान, वैद्यकशास्त्र इ. बाबी याच्या साक्षी आहेत. याशिवाय उपनिषदे, पुराणे, बौद्ध-जैन ग्रंथ इत्यादी ग्रंथांमधील उच्चकोटीच्या तत्त्वज्ञानाचे केलेले विश्लेषण. नालंदा, विक्रमशीला, तक्षशीला या विद्यापीठांमधून दिले जाणारे विविधांगी शिक्षण व या निवासी विद्यापीठांमध्ये विद्याभ्यास करणारे देशोदेशीचे हजारो विद्यार्थी इत्यादी गोष्टी त्याच्या साक्षीदार आहेत. त्यामुळेच आपण असे म्हणतो किंवा इतिहासातून ऐकतो, की बहुतांश ज्ञान हे भारतातून सर्व जगभर पसरले. याच भूमीत राम व रावण यांच्या सैन्याचे घनघोर युद्ध झाले आणि महाभारतामध्ये वर्णिलेले रथीमहारथींचे युद्ध येथेच झाले. याखेरीजही अनेक युद्धप्रसंग घडले की ज्यामुळे इथला इतिहास-भूगोल बदलला आणि जनमानसावर खोलवर प्रभाव पडला. या उत्क्रांतीच्या अगदी सुरुवातीपासून संघर्ष, झुंज, लढाई, युद्ध माणसाच्या सोबतीला आहेत. आजपर्यंत अनेक राज्यकर्ते या भारतभूमीवर होऊन गेले. मात्र छत्रपती शिवाजी महाराजांनी तुटपुंज्या साधनांसह भौगोलिक स्थितीचा योग्य वापर करून बलाढ्य शत्रूंना नमविण्याचे अतुलनीय कौशल्य जगाला दाखवून दिले. त्याचाच आढावा या लेखमालेत आपण घेणार आहोत..Traditional weapons of India: तलवार ते तोफा भारतीय शस्त्रव्यवसायाचा अज्ञात इतिहास .उत्क्रांतीच्या अगदी सुरुवातीच्या टप्प्यापासून आजवर माणसाला जगण्यासाठी संघर्ष करावा लागलेला आहे. मानवाच्या एका टप्प्यावर त्याच्याकडे सुबत्ता आणि समृद्धी येत मुलभूत गरजांची पूर्तता झाली. तेव्हा तो सखोल विचार करू लागला. त्यावेळी मानवाच्या संस्कृतीचा सर्वांगीण विकास होत गेला. मात्र, या सुबत्तेचा मोठा दुष्परिणाम म्हणजे, समाज हळूहळू आळशी व अविवेकी बनत जातो. संशोधनाची, नावीन्याची प्रवृत्ती नाहिशी होत जाते. अशा समाजाने प्रदीर्घ काळ कुठल्या संघर्षाला, प्रश्नांना तोंड दिले नसेल तर तो कुचकामी बनतो. मागची पिढी काबाडकष्ट करून विपुल संपत्ती जमविते आणि पुढच्या पिढीला काहीच काम करायची गरज नाही, अशी शक्यता निर्माण करते तेव्हा पुढची पिढी स्वाभाविक आळशी, ऐतखाऊ जन्माला येते. त्या पुढच्या पिढ्या तर जमविलेली संपत्ती लवकरात लवकर कशी संपेल याच उन्मादात राहते.इतिहासाचा अभ्यास का करावा? याच्या अनेक कारणांपैकी एक महत्त्वाचे कारण म्हणजे, इतिहास, घटना आपल्याला वर्तमानातल्या चुका टाळायला शिकवतो आणि भविष्यात काय करायला हवे आणि काय करायला नको? ते शिकवत असतो. त्यामुळेच इतिहासातील अशाच गोष्टी समाजाला सांगायला हव्यात की, ज्या प्रेरणादायी असतील, माणसाला माणसाशी प्रेमाने वागायला मदत करतील, गटा-गटांमध्ये, समुदायांमध्ये तेढ निर्माण होणार नाही असाच उद्बोधक इतिहास समाजाला व देशाला प्रगतीकडे नेत असतो. अन्यथा इतिहासात अशा अनेक घटना, प्रसंग, माहिती अशी असते की जी लाजीरवाणी असते, धक्कादायक असते, मनाला उद्वेग आणणारी असते. अशा इतिहासातून अशक्त व मागास समाजाचीच निर्मिती होणार. त्यामुळेच संपूर्ण मानवजातीचा इतिहास हा प्राणघातक सूडाचा, रक्तरंजित युद्धाचा जसा आहे तसाच तो अशा घटना का घडल्या याच्या मागोव्याचा देखील आहे..अन्नाची लढाई पहिलीभला मोठा वारसा, परंपरा असूनही आपण आज तुलनेने मागे का पडलो? काळाचे चक्र असे का बरं फिरले असावे? या इतिहासाचा थोडा आढावा येथे घेणे उद्बोधक ठरेल. सुरुवातीच्या काळात मानव निसर्गाशी झुंज देत होता, त्याच्या अस्तित्वासाठी लढत होता. कारण त्याच्यासमोर मुख्य आव्हान होते, ‘टिकून राहणे’. प्राचीन काळी अन्नाचे स्रोत, पाण्याचे साठे, निसर्गातील संसाधने मर्यादित होती. एखाद्या मानवी समूहाला मासेमारीसाठी चांगली नदी किंवा शिकारीसाठी प्राण्यांचे भरपूर प्रमाण असलेले जंगल सापडले, तर ते तिथेच स्थायिक होण्याचा प्रयत्न करीत. दुसरा मानवी समूह त्याच संसाधनांवर हक्क सांगत असे, तेव्हा त्यांच्यात संघर्ष व्हायचा. अन्नाचा तुटवडा म्हणजे मृत्यू, त्यामुळे ‘अन्नासाठी लढणे’ ही मानवाची प्राथमिक गरज बनली. याशिवाय सुरुवातीला मानवी समूह हा हिंस्र प्राण्यांच्या व अन्य टोळ्यांच्या धोक्याखाली वावरत होता. स्वतःच्या कुटुंबाचे व टोळीचे संरक्षण करण्यासाठी शस्त्रे उचलणे भाग होते. ‘दुसऱ्याने आपल्यावर हल्ला करण्यापूर्वी आपणच त्यांच्यावर हल्ला करणे’ ही संरक्षणात्मक रणनीती अनेकवेळा मानवी युद्धाला कारणीभूत ठरली.नैसर्गिक गुहा आणि पाण्याचा चांगला स्रोत असलेल्या सुरक्षित जागा मर्यादित होत्या. थंडी, पाऊस आणि प्राण्यांपासून वाचण्यासाठी असलेल्या सुरक्षित जागांवर ताबा मिळविणे म्हणजे निवाऱ्याची देखील त्याला गरज होती. याच भावनेतून ‘आपली भूमी/प्रदेश’ ही संकल्पना विकसित होत गेली. शिकारीसाठीचा परिसर आणि वास्तव्यासाठी सुरक्षित जागा टिकवून ठेवण्यासाठी इतर समूहांना हाकलून लावणे गरजेचे वाटे. या प्रादेशिक वर्चस्वातून मानवी समूहांमध्ये संघर्ष होऊ लागले. अनेकदा पर्जन्यवृष्टी, भीषण दुष्काळ, रोगराई इत्यादी विविध संकटे आली. एखाद्या भागातील हवामान राहण्यायोग्य राहत नसे, तेव्हा तेथील टोळ्या अन्य सुपीक प्रदेशाकडे स्थलांतर करत. आधीच तिथे राहणाऱ्या लोकांशी त्यांचा प्रदेशासाठी संघर्ष होऊ लागला.उत्क्रांतीच्या दृष्टीने स्वतःच्या पिढीचा विस्तार करणे हा सजीवांचा मुलतः स्वभाव आहे. त्यासाठी अनेकदा अन्य समूहातील स्त्रीयांचे अपहरण किंवा स्वतःच्या समूहातील स्त्रीयांचे संरक्षण या कारणावरूनही मानवी समूहांमध्ये संघर्ष उद्भवले. मानवीसमूह हा भटक्या जीवनाकडून म्हणजे शिकारीकडून स्थिर जीवनाकडे म्हणजे शेतीकडे वळला, तेव्हा या संघर्षाचे, युद्धाचे स्वरूप बदलले. शेतीमुळे अन्न साठवण्याची सोय झाली. भूमी ही ‘मालमत्ता’ बनली आणि कायमस्वरूपी वस्त्या निर्माण झाल्या. या साठवलेल्या अन्नाची चोरी रोखण्यासाठी किंवा उपजाऊ जमीन बळकाविण्यासाठी संघटित युद्धांची सुरुवात झाली. मानव हा सामाजिक प्राणी आहे. सुरुवातीला ‘समूह, टोळी, कबिला’ हीच त्याची ओळख होती. आपल्या समूहातील सदस्यांचे रक्षण करणे आणि परक्यांना शत्रू मानणे हा प्राथमिक विचार मानवाच्या मेंदूत घट्ट रुजत गेला. ‘आपल्या समूहातील लोक’ आणि ‘बाहेरचे लोक’ असा फरक करण्याची प्रवृत्तीची उत्क्रांत झाली. स्वतःच्या समूहाप्रती निष्ठा आणि परक्या समूहाबद्दल अविश्वास यातून संघर्षाची ठिणगी पडू लागली. आपल्या समूहातील सदस्याला मारल्याचा सूड घेणे किंवा युद्धात विजय मिळवून समाजात ‘शूरवीर’ म्हणून प्रतिष्ठा मिळविणे याची सुरुवात झाली. यामुळे संघर्षाचे रूपांतर पिढ्यानपिढ्या चालणाऱ्या वैरामध्ये होत गेले. यातून अनेक चांगल्या-वाईट गोष्टी होत गेल्या. समूहाची एकजूट, एकोपा वाढला. बाह्य शत्रूशी लढल्यामुळे समूहात अंतर्गत शिस्त आणि नेतृत्व विकसित होत गेले. मानवाच्या समूहांना ओळख निर्माण होत गेली, समाजव्यवस्था विकसीत होत गेली, संस्कृती निर्माण झाली. या संघर्षातूनच मानवाचा विकास झाला. मात्र मानवी संघर्ष उच्चतम कोटीला पोहोचत गेला. माणूस एकाजागी स्थायिक झाल्यानंतर समुहांमध्ये झालेली युद्धे, केवळ दोन गटांतील, सैन्यातील संघर्ष राहिला नाही, तर ती तत्कालीन इतिहास, संस्कृती, तंत्रज्ञान, भूगोल आणि मानवी बुद्धिमत्तेचा आविष्कार म्हणून उदयास आली. मानवाच्या उत्क्रांतीसोबतच शस्त्रे आणि रणनीती बदलत गेली. प्राचीन युद्धतंत्राचा हा प्रवास मानवी इतिहासातील अत्यंत थरारक आणि महत्त्वाचा अध्याय आहे..Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.धर्मयुद्ध आणि स्वर्गयुद्ध मानवाची शारीरिक शक्तीच नव्हे तर त्याची मानसिक धैर्याची कसोटीदेखील पाहू लागली. सैन्याची व्यूहरचना (चक्रव्यूह, पद्मव्यूह, गरुडव्यूह, मकरव्यूह इ.), वेगवान हालचालींसाठी प्राण्यांचा वापर ( घोडे, हत्ती, उंट इ.), उपलब्ध वस्तू, धातूंपासून व तंत्रज्ञानापासून बनविलेली विविध अस्त्र-शस्त्र/संरक्षणात्मक साधने (तलवारी, तोफा, बंदूका इ.), शत्रूच्या हालचालींची गुप्तहेरांमार्फत मिळविलेली माहिती इत्यादींद्वारे पराभूत होणारे जिंकू लागले आणि सहज विजयी होऊ या उन्मादात राहणारे पराजित होत गेले. घडून गेलेले युद्ध हे पराजित व विजयी झालेल्या दोन्ही समुहांसाठी आनंददायी असत नाही. कारण दोघांचेही कमालीचे नुकसान यातून झालेले असते. मात्र या भावनेतून लोकांना सावरायचे कसे? व्यक्तीने व्यक्तीशी, समाजाने समाजाशी आणि राष्ट्रांनी राष्ट्रांशी गुण्या-गोविंदाने, सलोख्याने आणि समंजसपणाने वागावे आणि आपल्या जीवनात, समाजात व जगात शांतता नांदावी, असे प्रत्येकालाच वाटत आले आहे. परंतु मानवाच्या मनःपटलावर हजारो वर्षांपासून संघर्षाची प्रवृत्ती असते, त्यामुळे ठरावीक कालखंडानंतर ती स्वाभाविकपणे उफाळून येते. केवळ माणसांमध्येच नव्हे, तर मुंग्यांसारख्या क्षुल्लक वाटणाऱ्या अनेक प्राण्यांचाही संघर्ष झाल्याचे आपण पाहतो आणि ऐकतो. आपल्यावर आक्रमण होत आहे असे वाटले, तर पशुपक्षीही प्रतिकार करून प्रतिहल्ला करतात.युद्ध केवळ शस्त्रांनीच नाही, तर मनावर विजय मिळवूनही जिंकले जात असे. शंख फुंकणे, मोठ्या नगाऱ्यांचा आवाज करणे, हत्तींची गर्जना आणि सैन्याचा एकसारखा जयघोष यांमुळे शत्रूच्या मनात धडकी भरविली जात असे. या मानसिक बाबींमुळे युद्धाचा संभाव्य परिणाम आधीच होत असे. युद्ध हे प्रथम मनातून जिंकावे लागते. यासाठी शत्रूच्या मानसिक स्थितीचा अंदाज घेऊन त्याच्या कमजोरीवर हल्ला करणे युद्धशास्त्रीयदृष्ट्या महत्त्वाचे असते. कधी कधी रणांगणावर प्रत्यक्ष लढण्यापेक्षा, युद्धाच्या अगोदर शत्रूचे विविध प्रकारे खच्चीकरण करणे, त्याला अंकित करून घेणे हे कुशल नेतृत्वाचे कसब असते..असे नेतृत्व केवळ युद्धकाळातच नाही तर शांततेच्या काळात आपल्या देशाच्या, समूहाच्या प्रगतीसाठी महत्त्वाचे ठरते. कारण असा नायक हा युद्धात वापरले जाणारे डावपेच, नीती दैनंदिन आयुष्यात वापरतो आणि समाजाची उन्नती घडवून आणतो. कमीत कमी शक्ती वापरून शत्रूचे कमाल नुकसान करा, शत्रूला सतत गुंतवत, गोंधळात ठेवा, शत्रूच्या प्रदेशात लढायला त्याला भाग पाडा, शत्रूच्या ताकदीविरुद्ध त्याचीच ताकद वापरा. युद्ध-संघर्ष म्हणजे केवळ शस्त्र घेऊन भांडणे, मारामारी नव्हे तर आपल्यातील सुप्त गुण ओळखणे, शत्रूची कमतरता ओळखणे म्हणजे आपण कोणत्याही स्थितीत पराभूत होत नाही. आज व्यवसाय जगतात देखील स्पर्धकांची सखोल माहिती घेणे, बाजारपेठेवर ताबा मिळविणे, मर्यादित संसाधनांतून कमाल नफा मिळविणे यासाठी याच युद्धनीती वापरल्या जातात. खेळांमध्येही, समोरच्या व्यक्तीची कमजोरी शोधणे, आक्रमक आणि संरक्षणात्मक रणनीती आखणे याला महत्त्व आहे. आता आपण 'एआय' आणि 'मॅगलेव्ह'सारख्या वेगवान तंत्रज्ञानाद्वारे मानवाचा मेंदू ताब्यात घेण्याच्या संघर्षमय स्पर्धेच्या टप्यावर पोहोचलो आहोत.(लेखक इतिहास अभ्यासक असून, छत्रपती शिवरायांच्या लढायांबद्दल संशोधन केले आहे.). 