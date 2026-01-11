Premium|Ancient Indian wars : प्राचीन भारतातील महत्त्वपूर्ण युद्धे

अनिकेत यादव - इतिहास अभ्यासक माणूस हा उपजतच संघर्षशील प्रवृत्तीचा आहे. म्हणूनच उत्क्रांतीच्या सुरुवातीच्या टप्प्यापासूनच माणूस निसर्गाशी व पुढे समूहाशी संघर्ष करीत आला आहे. मानवी संस्कृतीच्या विकासात ‘युद्ध’ हा अत्यंत परिणामकारक घटक आहे. परस्परांशी शत्रुत्वाचे नाते असलेल्या दोन पक्षांनी स्वतःच्या हिताच्या रक्षणार्थ हातात शस्त्रे धारण करून परस्परांशी लढण्यास सिद्ध होणे म्हणजे ‘युद्ध’ अशी व्याख्या शुक्रनीती या ग्रंथात केल्याचे दिसून येते. युद्ध, युद्धानंतर काही काळ अस्वस्थ शांतता, त्या शांततेच्या पोटात भावी युद्धाची बीजे आणि ती बीजे रुजली, वाढली की पुन्हा युद्ध...! असे असंख्य वाद, विवाद, युद्धे, क्रांती, घटना यांनीच जगाच्या इतिहासाची पाने भरलेली आहेत. राज्ये जन्मली, वाढली, बुडाली. जय-पराजय होत राहिले. कोणत्याही देशाचा इतिहास याला अपवाद नाही.भारताचा प्राचीन इतिहासही अनेक संघर्षांनी आणि युद्धांनी व्यापलेला आहे, ज्यांनी केवळ इतिहास-भूगोलच बदलला नाही, तर भारतीय संस्कृतीची दिशाच बदलली. या युद्धांच्या कथा शेकडो वर्षे होऊन देखील आजही सांगितल्या जातात, अभ्यासली जातात आणि त्याप्रमाणे लढलीही जातात. छत्रपती शिवाजी महाराजांनी देखील अशाच काही प्राचीन युद्धांचा, युद्धनीतींचा अभ्यास करून आपल्या आयुष्यात डावपेच रचले, व्यूहरचना आखली. त्यामुळे अशा काही ऐतिहासिक आणि प्रभावशाली युद्धांबाबतची आपण माहिती घेणे आवश्यक आहे. .Premium|Hoysaleswara Temple: कर्नाटकमधील हळेबिडूचे होयसळेश्वर मंदिर; शिल्पकला आणि सांस्कृतिक ठेवा.दाशराज्ञ युद्ध (ऋग्वेद काळ)हे युद्ध भारताच्या ज्ञात इतिहासातील पहिले महत्त्वाचे युद्ध मानले जाते. ऋग्वेदामध्ये प्रामुख्याने देवताविषयक स्तुतींचा संग्रह असला, तरी याच्या सातव्या मंडलात या युद्धाची माहिती येते. दाशराज्ञ (अर्थात दहा राजांचे) युद्ध हे भरतवंशी राजा सुदास आणि वायव्येकडील दहा राजांमध्ये परुष्णी (रावी) नदीच्या काठी लढले गेले; ज्यात राजा सुदास आणि त्यांचे ऋषी वशिष्ठ विजयी झाले, ज्यामुळे पुढे ‘कुरू’ राज्याच्या निर्मितीचा पाया रचला गेला. हे युद्ध प्रामुख्याने तत्कालीन कुल/गण/समूहांमधील वर्चस्व (अस्तित्व वाढविणे), नदीमधील पाणी वापरण्याचा हक्क (अन्नपाणी), नदीकाठची सुपीक जमीन-गवताळ प्रदेश मिळविणे (राज्यविस्ताराची महत्त्वाकांक्षा) आणि दुधदुभत्या गाईंच्या प्राप्तीसाठी (संपत्ती) झाले. वशिष्ठांनी केलेल्या सुनियोजित मार्गदर्शनामुळे १० विरुद्ध १ असा अद्भुत विजय प्राप्त झाल्याने ऋषिसमूहांचे, विशेषतः वशिष्ठ कुलाचे महत्त्व समाजात वाढले. मात्र यात मोठ्या प्रमाणात जीवितहानी, वित्तहानी झाली आणि अनेक पराक्रमी योद्धे धारातीर्थी पडले.राम-रावण युद्ध (रामायण काळ)‘वाल्मिकीरचित रामायण’ व ‘व्यास (व त्यांचे अन्य शिष्य) रचित महाभारत’ या दोन्ही ग्रंथांचा मुख्य विषयच मुळी ‘युद्ध’ हा आहे. त्यामुळे हे दोन्ही ग्रंथ युद्धांशी निगडित असंख्य बाबींवर प्रकाश टाकतात. लंकायुद्धाचे सर्वांत मोठे वैशिष्ट्य म्हणजे या युद्धामुळे उत्तर व दक्षिण भारत हे एकत्रितरीत्या भारतीय इतिहासाच्या मुख्य पटावर आले. काही अभ्यासकांच्या मते, या ग्रंथाचे नाव ‘पौलत्स्यवध’ असे होते. पौलस्त्य म्हणजे रावण, आणि रावणासोबतच्या युद्धसंबंधित घटनांमुळे या ग्रंथाचे नाव तसे ठेवलेले होते. मात्र पुढे श्रीरामाशी संबंधित अनेक घटना ग्रंथात आल्यामुळे याचे नाव ‘रामायण’ असे झाले असावे.‘सीताहरण’ हे या युद्धाचे तात्कालिक कारण मानले जात असले, तरी मुळात हे युद्ध आर्य (कुलीन/नियमांनी वागणारा मानवी समूह) आणि राक्षस (अर्निबंध वागणारा मानवी समूह) यांच्यातील वर्चस्ववादाचा परिणाम होते. विश्वामित्रांना यज्ञामध्ये त्रास देणाऱ्या मारीच, सुबाहू वगैरे राक्षसी प्रवृत्तीच्या माणसांचा युवावस्थेत असतानाच राम-लक्ष्मणांनी अत्यंत पराक्रम गाजवून निःपात केला. म्हणजे अगदी तरूणपणापासूनच राम-लक्ष्मणांमध्ये धाडसी गुणांचा विकास होऊ लागला होता. रामायणातील अरण्यकांड व युद्धकांड यामध्ये युद्धांचे उल्लेख आढळतात. रामायणातील अरण्यकांडामध्ये काही राक्षसांसोबतच्या युद्धाचे वर्णन आलेले आहे. दंडकारण्यामध्ये राहणाऱ्या मुनी, तपस्वींना त्रास देणाऱ्या राक्षसांचा निःपात करण्याचे रामाने ठरविले. ‘राक्षस’ ही नरभक्षक जमात लंकाधिपती रावणाची अंकित असल्याची त्यांना माहिती मिळाली. त्यावरून आपला संघर्ष शेवटी कोणाशी होणार? हे रामास समजले. तेव्हापासून शत्रूची, शत्रूच्या सेनेची, त्यांच्या बलस्थानांची, कमतरतेची माहिती घेण्यास त्यांनी सुरवात केली. या काळात ऋषीमुनी राक्षसांकडून होणाऱ्या अन्यायाच्या तक्रारी राम-लक्ष्मणांकडे करीत होते. तेव्हा सीतेने असे म्हटले की, ‘‘आपण वनात असताना मुनीवृत्तीने वागावे, क्षात्रधर्माने वागू नये, राक्षसांशी अकारण वैर पत्करू नये. अयोध्येस परत गेल्यावर पुन्हा क्षात्रधर्माचे पालन करावे.’’ परंतु रामाने ‘क्षात्रधर्माचे पालन व राक्षसांचे पारिपत्य करणे’ हे माझे कर्तव्य आहे असे सांगितले..पुढे वनवासात राक्षसांच्या प्रदेशात आगमन; विराध वध; शुर्पणखा-खर-दूषण-त्रिशीरा आदींशी संघर्ष; सीतेचे मायावी मारिचाद्वारे रावणाकडून हरण; सीतेच्या शोधार्थ दक्षिणेकडे प्रवास, शत्रूच्या विरुद्ध लढण्यासाठी वानर समूहास मित्र बनविणे; लंकेची इत्थंभूत माहिती घेण्यासाठी हनुमानाची हेर म्हणून रवानगी; समुद्री बेटावरील लंकेसारख्या अनवट ठिकाणी पोहोचण्यासाठी अशक्यप्राय सेतूची निर्मिती; शत्रूगोटातून बिभीषणासारख्या प्रमुख व्यक्तीस फोडणे; प्रहस्त-अहिरावण-कुंभकर्ण-इंद्रजित (मेघनाद) इत्यादी रावणाच्या सैन्यातील एकसे बढकर एक योद्ध्यांवरील विजय; लंकाधिपती रावणवध याद्वारे श्रीरामांच्या अतुलनीय युद्धकौशल्याचे, शस्त्रनिपुणतेचे, बुद्धीचातुर्याचे व मुत्सद्दीपणाचे गुणदर्शन आपल्याला होते.श्रीरामाने युद्धापूर्वी लंकेचा (युद्धभूमीचा) व शत्रूचा (राक्षस सेनेचा) सखोल अभ्यास केला आणि वानरराज सुग्रीव व वानरांशी मैत्री करून सैन्यबळ उभे केले. हनुमानाने लंका दहन करून केवळ भौतिक नुकसान केले नाही, तर शत्रूचे मानसिक खच्चीकरणही केले. राक्षसांनी या युद्धात मायावी युद्धाचा (कूटयुद्ध) अवलंब केला. इंद्रजिताने मायावी सीतेला मारून राम आणि वानरसेनेला मानसिक धक्का दिला होता. रामायणात वर्णिलेले वानर अन्यत्र कोठेही दिसत नाहीत. राक्षस सर्वत्र दिसत असले तरी, त्यांच्या मनोवृत्ती व वर्तणुकीमुळे त्यांची गणना राक्षसांमध्ये होत असे. रावणाशी लढताना राम लक्ष्मणांसोबत भली मोठी वानरसेना होती. मात्र खर, दूषण, त्रिशीरा या शस्त्रसज्ज व त्यांच्यासोबत आलेल्या असंख्य राक्षसांना एकट्या रामानेच मारून टाकले.(या ग्रंथात सगर राजाची व त्याने केलेल्या युद्धाची माहिती येते. काही राजांनी बाहू राजाच्या राज्यावर हल्ला केल्यामुळे ते सर्वजण अरण्यात पळून गेले. तिथे बाहू राजा आणि त्याची पत्नी कालिंदी यांच्यापोटी सगर राजाचा जन्म झाला. पुढे सगराने मोठा झाल्यानंतर अयोध्येवर स्वारी करून सर्व राज्य मिळविले, अश्वमेध यज्ञ केला. अगदी समुद्रावर देखील ताबा मिळविल्यामुळे समुद्राला ‘सागर’ असे नाव पडल्याची आख्यायिका सांगितली जाते.)याच ग्रंथात आपल्याला युद्धात वापरल्या जाणाऱ्या विविध शस्त्रांचा; संजीवनीसारख्या काही औषधी वनस्पतींचा; दगड व अन्य घटकांद्वारे बनविण्यात आलेल्या तरंगत्या पुलाचा; नल-नील सारख्या स्थापत्यविशारदांचा; कुंभकर्ण चालवीत असलेल्या महाकाय यंत्रमानवाचा; पुष्पक विमानासारख्या विविध यंत्रांचा; इंद्रजिताने वापरलेल्या मायावी अस्त्रांचा; बदलणाऱ्या ऋतू-मौसमाचा; डोंगर-नद्या-भूप्रदेशांचा; वानर-राक्षस-जांबुवंत-जटायू या जमातींचा; रूढी-परंपरांचा परिचय होतो. यातील अनेक बाबींबाबत पुढे माहिती, संदर्भ नसल्यामुळे आपण मागे पडलो. आणि मूलतः आपलीच नावीन्याची, संशोधनाची आवड संपत गेल्याने हा दुर्मिळ अभियांत्रिकी/वैज्ञानिक ठेवा नष्ट होत गेला..Premium|Indian History and Warfare : भारतीय इतिहासातील युद्धकला; छत्रपती शिवरायांच्या लढायांचा आढावा.कौरव-पांडव युद्ध (महाभारत काळ)प्राचीन भारतीय इतिहासातील हे सर्वांत मोठे युद्ध मानले जाते. कौटुंबिक भांडणाचे रूपांतर महायुद्धात कसे होऊ शकते, याचे हे उत्तम उदाहरण आहे. हस्तिनापुराच्या सत्तेसाठी धृतराष्ट्रपुत्र (कौरव) आणि पांडूपुत्र (पांडव) यांच्यात हा संघर्ष सुरू झाला. तत्कालीन भारतखंडातील बहुसंख्य राजे विविध कारणांनी या युद्धात ओढले गेल्यामुळे या युद्धाने विशाल स्वरूप धारण केले. या युद्धात लाखो सैनिक मरण पावले, आणि कौरवकुलाचा नाश झाला. या युद्धाचे परिणाम केवळ सामरिक नव्हते, तर धर्म, नैतिकता आणि मानवी जीवनाच्या सर्व पैलूंवर खोल प्रभाव टाकणारे होते.महाभारताच्या या ग्रंथात आपल्याला भीम-अर्जुनाचा पराक्रम व श्रीकृष्णाचे बुद्धिचातुर्य विशेष उठून दिसते. यामध्ये द्रुपद राजाचा पराभव; द्रौपदी स्वयंवरावेळी सर्व राजांशी युद्ध; इंद्राचा पराभव; पांडवांची पाशुपत व अन्य अस्त्र-शस्त्रांची प्राप्ती; वनवास काळातील युद्ध सराव; राजसूय यज्ञाच्यावेळी जरासंध व भीमाचे अनेक दिवस चाललेले युद्ध; बकासूर-किर्मीर-निवातकवच इ. राक्षसांशी युद्ध; कुबेराच्या सैन्याचा पराभव; मणिमान या कुबेराच्या सेनापतीचा वध; कीचक व त्यांचे भाऊ अनुकिचक यांचा वध; सौगंधिक वनातील राक्षसांचा वध; जटासूर वध; अज्ञातवासात विराटसेनेच्या बाजूने कौरवसैन्याचा केलेला पराभव; दुःशासन, दुर्याधन व अन्य कौरवांना एकट्याने मारणाऱ्या भीमाचा पराक्रम; कवचकुंडले असतानाही कर्णाचा भीमाने केलेला पराभव; भीष्म-द्रोण-भीम-अर्जुन-कर्ण-शल्य इ. कसलेल्या यौद्धांचा पराक्रम, अश्वविद्येत निपुण असलेला नकुल; गौ व पशुपालनामध्ये विशेष ज्ञान असलेला सहदेव इत्यादींची सखोल व विस्तृत माहिती मिळते. याशिवाय नाग, गंधर्व, राक्षस, यक्ष, किन्नर, कुबेर इत्यादी समूहांची; चतुरंग सेनेची (हत्ती, घोडे, रथ व पायदळ); मल्लयुद्ध, वृक्षयुद्ध, द्वंद्वयुद्ध, मुक्त व अमुक्त शस्त्रयुद्ध, मुष्टियुद्ध इत्यादींची; विविध नावीन्यपूर्ण शस्त्र-अस्त्रांची; नीती-अनीतीच्या नियमांची; युद्धात जखमी झालेल्या सैनिकांसाठी औषधोपचार व शल्यक्रियेची युद्धभूमीजवळच असलेल्या सोईची; याशिवाय तत्कालीन राज्ये, गणतंत्र, त्यांच्यामधील परंपरा, साम्राज्यविस्तार यांचीही विपुल माहिती या ग्रंथातून मिळते. १८ पर्व/अध्याय आणि एक लाख श्लोकांच्या या ग्रंथामध्ये १८ दिवस चाललेले कौरव-पांडवांचे युद्धच नव्हे तर धर्म, राजनीती, शास्त्र, विज्ञान, लोककथा, परंपरा यांचे सखोल दर्शन होते. ‘जे महाभारतात नाही, ते जगात कोठेही नाही’ (यन्नेहास्ति न तत्क्वचित्) असे या ग्रंथाबद्दल सार्थपणे म्हटले जाते, कारण यात मानवी जीवनातील सर्व भावभावनांचे आणि समस्यांचे वर्णन येते. आणि म्हणूनच या ग्रंथाला पाचवा वेद मानले जाते. महाभारतातील अनेक बोधकथा आजही आपणास प्रेरणा देतात..अजातशत्रूची युद्धे (बौद्ध काळ)मगध सम्राट अजातशत्रूने आपल्या विस्तारवादी महत्त्वाकांक्षेपोटी आजूबाजूच्या राज्यांना एकछत्राखाली आणून स्ववर्चस्व प्रस्थापित करण्यासाठी युद्धे केली. यामध्ये कोसल राज्याविरुद्धचे युद्ध प्रमुख मानले जाते. कोसलचा राजा प्रसेनजित (जो अजातशत्रूचा मामा होता) याच्याशी काशीच्या महसुलावरून उभयतांमध्ये संघर्षाची ठिणगी पडली. सुरवातीला युद्धात प्रसेनजितला यश मिळाले, परंतु शेवटी अजातशत्रूने त्याचा पराभव केला. वैशाली (लिच्छवि/वज्जी संघ) विरुद्धचे युद्ध अजातशत्रूच्या कारकिर्दीतील मोठे आणि महत्त्वाचे मानले जाते. काहींच्या मते हे युद्ध सुमारे १६ वर्षे चालले. वैशालीच्या लिच्छवि/वज्जी व अन्य संघांना हरविणे कठीण असल्याचे पाहून अजातशत्रूने कूटनीतीचा वापर करून त्यांच्यामध्ये फूट पाडली. वैशालीवर आक्रमणासाठी त्याने नद्यांच्या संगमावर एका संरक्षक किल्ल्याची (पाटलीपुत्र) उभारणी केली. ‘महाशिलाकंटक’ (दगड फेकणारे यंत्र) नावाचे व ‘रथमूसळ’ (टोकदार पाती असलेला रथ, की जो वेगाने धावत वाटेतील शत्रूंचा फडशा पाडत असे) नावाच्या काही विनाशकारी शस्त्रांचा व नावीन्यपूर्ण तंत्रज्ञानाचा वापर केला. अशा प्रकारे, अजातशत्रूने कोसल, काशी, वैशाली आणि अंग यासारखी राज्ये जिंकून मगधला उत्तर भारतातील सर्वांत शक्तिशाली साम्राज्य बनविले. याशिवाय नंद व मौर्य साम्राज्याची युद्धे, सिकंदर व पोरस युद्ध, चंद्रगुप्त मौर्य व ग्रीक साम्राज्यातील युद्ध (दोन्ही राज्यांच्या संस्कृती व व्यापारावर परिणाम झालेले), शेरशाह सूरी आणि विक्रमादित्य यांची युद्धे, पानिपतची युद्धे (क्रूर शासकांचा भारतात प्रवेश), मुघल व महाराणा प्रताप यांच्या सैन्यामधील हल्दीघाटीचे युद्ध इत्यादी युद्धांनी भारतीय इतिहासाला वेगळीच दिशा दिली.भारतीय युद्ध हे केवळ सैनिकी संघर्ष न राहता सांस्कृतिक, धार्मिक आणि सामाजिक जाणिवांचे मिश्रण आहे. या युद्धांमुळे त्या त्या कालखंडातील विविध साम्राज्यांचा विकास किंवा नाश झाला. युद्धशास्त्र आणि शस्त्रास्त्रांचा विकास झाला. भारतभूमीच्या ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक आणि सांस्कृतिक रचनेवर मोठा प्रभाव पडला. यामुळेच भारतीय युद्धे हा केवळ लढायांचा इतिहास न राहता, त्या त्या वेळेची जीवनशैली, धर्म, कला, वर्तन आणि परंपरांचा देखील दस्तावेज झालेला आहे. युद्ध ही विनाशकारी घटना असली, तरी त्यातूनच महान साम्राज्यांची निर्मिती झाली. या युद्धांमुळेच ‘एकछत्री सम्राट’ होण्याची स्वप्ने राजे-महाराजांना पडू लागली आणि आजही ती स्वप्ने उराशी बाळगून विविध राज्यकर्ते शेजारील देश बळकविताना आपण पाहतो.(लेखक इतिहास अभ्यासक असून, छत्रपती शिवरायांच्या लढायांबद्दल संशोधन केले आहे.).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.