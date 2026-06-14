Premium|AI non-human corporations : एआय चालवणार कंपन्या; अर्जेंटिनाच्या नव्या संकल्पनेची जगभरात चर्चा

अच्युत गोडबोले, रोहित पांढारकर - saptrang@esakal.comएकेकाळी आयर्लंडनं आपल्या देशात कर कमी केले आणि नियम सोपे केले तेव्हा ॲपल, गुगल आणि मेटा यांच्यासारख्या अनेक कंपन्या आयर्लंडकडे धावत गेल्या. अर्जेंटिनाला ‘एआय’च्या बाबतीत हेच करायचं आहे. आयर्लंडमध्ये थोडं तरी नियमन होतं. अर्जेंटिनाला तेही काढून टाकायचे आहे. यामुळे अर्जेंटिनामध्ये प्रचंड गुंतवणूक होईल , असा त्यांचा विश्वास आहे. अर्जेंटिनाचे राष्ट्राध्यक्ष हाविएर मिलेई यांनी नुकतीच म्हणजे जून २०२६ मध्ये एक अशी कल्पना मांडली आहे, की जिच्यामुळे जगभरात मोठी खळबळ माजली आहे. एखाद्या सायन्स फिक्शन मधील वाटावी अशी ही कल्पना म्हणजे ‘नॉन-ह्युमन कॉर्पोरेशन’ किंवा ‘मानवविरहित कंपनी’. साध्या भाषेत सांगायचं तर अशा कंपन्या जिथे व्यवस्थापन, निर्णयप्रक्रिया आणि दैनंदिन कामकाज मोठ्या प्रमाणावर एआय एजंट्स किंवा रोबोट्सकडून चालवलं जाईल. ही कल्पना त्यांनी ‘फायनान्शिअल टाइम्स’मध्ये प्रकाशित केलेल्या लेखातून मांडली. त्यात त्यांनी एआयसाठी अर्जेंटिनाला जगातील सर्वांत मुक्त आणि कमी नियमन असलेला देश बनवण्याचं स्वप्न मांडलंय.मिलेई यांचं म्हणणं असं आहे, की इतिहासात जसं १६०२ मध्ये डच ईस्ट इंडिया कंपनीमुळे ‘लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी’ ही संकल्पना आली आणि त्यानंतर भांडवलशाही व औद्योगिक क्रांतीला वेग मिळाला, तसंच आज एआयच्या युगात नवीन कायदेशीर चौकट तयार करण्याची गरज आहे. त्यांच्या मते एआयवर सुरुवातीपासून जास्त नियम लादले तर नवकल्पनांचा गळा घोटला जाईल. त्यामुळे अर्जेंटिनानं एआय कंपन्यांना मोकळं वातावरण द्यावं म्हणजे ते स्वतःची भरभराट करू शकतील, एआय कंपन्यांवर कमी कर आकारणी करावी आणि एआय-चालित कंपन्यांसाठी स्वतंत्र कायदेशीर दर्जा निर्माण करावा..जगातील मुक्त बाजारपेठमिलेई याची तुलना औद्योगिक क्रांतीची करतात. त्यावेळी जेव्हा लिमिटेड लायबिलिटी कंपनीची कल्पना आली तेव्हा उद्योजकांना मोठे धोके पत्करणं शक्य झालं. त्यामुळेच आधुनिक अर्थव्यवस्था उभी राहिली. आता एआय एजंट्सना तोच दर्जा आपण दिला तर एआयची आर्थिक क्रांती मुक्तपणे फुलेल असं त्यांचं म्हणणं आहे. मिलेई यांच्या एकंदरच लिबर्टेरियन (Anarcho-capitalist) विचारसरणीशी हे धोरण तंतोतंत जुळणारं आहे. ‘एआय’ ला कोणत्याही कायदेशीर बंधनात न ठेवता जगातील सर्वांत मुक्त बाजारपेठ (AI Haven) अर्जेंटिनाला बनवण्याचा त्यांचा मानस त्यांनी यात स्पष्ट केला आहे. ज्याप्रमाणे अमेरिकेमध्ये एच वन - बी व्हिसाच्या कमतरतेमुळे तंत्रज्ञांना त्रास व्हायला लागला तेव्हा त्यांना आपल्याकडे खेचण्यासाठी कॅनडानं उदार व्हिसा धोरण राखत कंपन्यांना आणि हुशार तंत्रज्ञांना आपल्याकडे वळवण्याचा प्रयत्न केला तसाच काहीसा प्रयत्न मिलेई इथे अर्जेंटिनाकडे आर्थिक गुंतवणूक खेचण्यासाठी करू पाहत आहेत. त्याबरोबरच ते जगामध्ये एका ‘एआयधार्जिण्या राष्ट्रीय धोरणाचा’ नवा पायंडा देखील पाडत आहेत.तीस वर्षांचा कालावधीही कल्पना ऐकायला खूप भविष्यवादी किंवा फ्युचरिस्टिक वाटते. कल्पना करा की एखादी कंपनी आहे, तिचे मालक किंवा शेअर होल्डर्स एआय आहेत (काही प्रमाणात माणसं सुद्धा शेअर होल्डर असू शकतात), तिचा सीईओ एआय आहे, मॅनेजर्स आणि सर्व कर्मचारी हे सुद्धा एआयच आहेत. आर्थिक निर्णय एआय घेतो, ग्राहक सेवा एआय करते, पुरवठा साखळी एआय सांभाळते आणि मानवी हस्तक्षेप अत्यल्प असतो. अशा प्रकारच्या कंपन्या पुढच्या दशकात वास्तवात येऊ शकतात, असं अनेक तंत्रज्ञान तज्ज्ञ मानतात. त्यामुळे मिलेई यांना वाटतं, की अर्जेंटिनाने आत्ताच पुढाकार घेतला तर जगभरातले एआय स्टार्टअप्स आणि गुंतवणूकदार अर्जेंटिनाकडे वळतील. त्याकरिता आयर्लंडचं उदाहरण दिलं जातं. एकेकाळी आयर्लंडनं आपल्या देशात कर कमी केले आणि नियम सोपे केले तेव्हा ॲपल, गुगल आणि मेटा यांच्यासारख्या अनेक कंपन्या आयर्लंडकडे धावत गेल्या.अर्जेंटिनाला एआयच्या बाबतीत हेच करायचं आहे. आयर्लंडमध्ये थोडं तरी नियमन होतं. अर्जेंटिनाला तेही काढून टाकायचे आहे. यामुळे अर्जेंटिनामध्ये प्रचंड गुंतवणूक होईल असा त्यांचा विश्वास आहे. अर्जेंटिनानं ‘सुपर RIGI’ नावाची एक विशेष गुंतवणूक योजना तयार केली आहे. या योजनेत ज्या कंपन्या एक अब्ज अमेरिकन डॉलर्स म्हणजे जवळजवळ साडेआठ हजार कोटी भारतीय रुपयांपेक्षा जास्त गुंतवणूक करतील, त्यांना तब्बल तीस वर्षांसाठी कर सवलत आणि इतर सोयी मिळतील. तीस वर्षे. म्हणजे आजचे एखादं मूल मोठं होऊन नोकरी करायला लागेपर्यंत ती कंपनी या सुविधांचा फायदा घेऊ शकते. यात ‘एआय’ डेटा सेंटर्स, इलेक्ट्रिक वाहनं, अणुऊर्जा प्रकल्प, खनिज तेल आणि वायू या सगळ्यांचा समावेश आहे..Premium|AI Mission Profit vs Non Profit Dispute : नफा की जनकल्याण? अब्जावधी डॉलर्सच्या खर्चामुळे 'एआय' संस्थांनी बदलली आपली मूळ नियमावली.सुरक्षेच्या मुद्याकडे दुर्लक्षहा लेख मिलेई यांनी एकट्यानं नाही लिहिला. त्यांच्यासोबत होते त्यांचे मंत्री ते म्हणजे फेडेरिको स्टुर्झेनगेर. हे मंत्री अर्जेंटिनाच्या नियमन आणि राज्य रूपांतरण खात्याचे प्रमुख आहेत. दोघांनी मिळून हा लेख जून २०२६ मध्ये फायनान्शियल टाइम्सला दिला आणि जगभरात खळबळ उडाली. पण यावर प्रचंड टीकाही होत आहे. सर्वांत मोठा प्रश्न आहे जबाबदारीचा. समजा एखाद्या एआय कंपनीनं चूक केली, एखादा आर्थिक घोटाळा झाला किंवा एखाद्या एआयनं चुकीचा निर्णय घेऊन हजारो लोकांचं नुकसान केलं. मग अशा वेळी जबाबदार कोण? कंपनीचा मालक? एआय तयार करणारी कंपनी? की स्वतः एआय? टीकाकार म्हणतात की ‘नॉन-ह्युमन कॉर्पोरेशन’ ही संकल्पना कायदेशीरदृष्ट्या खूप धोकादायक ठरू शकते. कारण शेवटी शिक्षा कोणाला करायची हा प्रश्न निर्माण होतो. याच मुद्द्यावर प्रसिद्ध इतिहासकार आणि लेखक युवाल नोह हरारी यांनीही टीका केली आहे. हरारी अनेक वर्षांपासून सांगत आहेत, की एआय ही फक्त आणखी एक मशीन नाही. ती निर्णय घेऊ शकते, माहितीवर प्रभाव टाकू शकते आणि समाजरचना बदलू शकते. त्यामुळे पूर्णपणे स्वायत्त एआय कंपन्यांना कायदेशीर दर्जा देण्यापूर्वी अत्यंत काळजी घेणं गरजेचं आहे, असं त्यांचं म्हणणं आहे. दुसरी टीका म्हणजे आर्थिक फसवणुकीची. काही तज्ज्ञांना भीती आहे की अशा कंपन्या करचुकवेगिरी, मनी लॉन्डरिंग किंवा जबाबदारी टाळण्यासाठी वापरल्या जाऊ शकतात. जर एखादी कंपनी कागदावर एआय चालवत असेल पण प्रत्यक्षात तिच्यामागे काही श्रीमंत व्यक्ती असतील, तर चुकीच्या कृत्यांसाठी जबाबदारी टाळणं सोपं होऊ शकतं. तिसरी टीका म्हणजे सुरक्षिततेची. आजची एआय मॉडेल्स अजूनही चुका करतात, भ्रम निर्माण करतात, पक्षपाती निर्णय घेतात आणि कधी कधी अनपेक्षित वर्तन करतात. अशा परिस्थितीत पूर्णपणे स्वायत्त कंपन्यांना मुक्तपणे काम करू देणं धोकादायक ठरू शकतं, असं अनेक संशोधकांचं मत आहे.‘किल स्वीच’ यंत्रणा हवीमात्र समर्थकांचं म्हणणं वेगळं आहे. त्यांच्या मते जगातले अनेक देश एआयवर नियमांचं ओझं टाकत आहेत. युरोपमध्ये कडक एआय कायदे आहेत. अमेरिकेतही नियमनाबद्दल चर्चा सुरू आहे. अशा वेळी जर अर्जेंटिना एआयसाठी मुक्त क्षेत्र बनला तर जगभरातील स्टार्टअप्स, गुंतवणूकदार आणि संशोधक तिकडे आकर्षित होऊ शकतात. त्यामुळे रोजगार, गुंतवणूक आणि तंत्रज्ञान विकासाला चालना मिळू शकते. समर्थक आणखी एक मुद्दा मांडतात. इंटरनेटच्या सुरुवातीच्या काळातही अनेक लोक घाबरले होते. पण जर त्या काळात खूप कडक नियम लादले असते तर आजच्या अनेक मोठ्या तंत्रज्ञान कंपन्या अस्तित्वात आल्याच नसत्या. त्यांच्यामते एआयसाठीही सुरुवातीला अधिक स्वातंत्र्य द्यायला हवं. आता तज्ज्ञ सांगतात, की हे सगळं सुरक्षितपणे व्हायचं असेल, तर काही गोष्टी अनिवार्य आहेत. प्रत्येक ‘एआय’ एजंटची ओळख क्रिप्टोग्राफिकली म्हणजे गणितीयरीत्या पडताळता यायला हवी. एखादी ‘किल स्विच’ म्हणजे बंद करण्याची यंत्रणा हार्डवेअर स्तरावर असायला हवी. ‘एआय’ कंपन्यांच्या कृतींवर सतत लक्ष ठेवणारी एक स्वतंत्र यंत्रणा हवी आणि सर्वांत महत्त्वाचं म्हणजे या सगळ्याचं ध्येय मानवी कल्याण असायला हवं, नाहीतर ‘एआय’ अर्थव्यवस्था माणसाला मागे टाकेल..या सगळ्याचं भवितव्य काय?खरं सांगायचं तर सध्या हे एक मोठं प्रयोगशील धोरण वाटतं. जर अर्जेंटिना खरंच अशा कंपन्यांसाठी कायदा मंजूर करू शकला, तर तो जगातला पहिला मोठा प्रयोग ठरेल. त्यातून प्रचंड गुंतवणूक येऊ शकते. काही अभिनव कंपन्या तिथे स्थापन होऊ शकतात. पण त्याचवेळी कायदेशीर गोंधळ, फसवणूक, जबाबदारीचे प्रश्न आणि सुरक्षा धोकेही निर्माण होऊ शकतात. पुढची काही वर्षे हा प्रयोग यशस्वी होतो की नाही हे पाहणं खूप महत्त्वाचं ठरणार आहे. आज जसं लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी ही जगभरात सामान्य गोष्ट वाटते, तसंच २०-३० वर्षांनी ‘एआय-चालित कॉर्पोरेशन’ ही संकल्पनाही सामान्य वाटू शकते. पण त्यासाठी मजबूत कायदे, जबाबदारीची स्पष्ट व्यवस्था आणि सुरक्षिततेची चौकट तयार करावी लागेल. पूर्ण स्वातंत्र्य किंवा पूर्ण नियंत्रण याऐवजी मधला मार्ग शोधावा लागेल. सध्या तरी अर्जेंटिनाने जगासमोर एक धाडसी आणि वादग्रस्त कल्पना ठेवली आहे. काही लोकांना ती पुढच्या औद्योगिक क्रांतीची सुरुवात वाटते, तर काहींना ती भविष्यातल्या मोठ्या संकटाचं निमंत्रण वाटते. पुढची काही वर्षे या वादाचा निकाल ठरवतील..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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