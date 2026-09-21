Premium|Artificial General Intelligence : एजीआयची चर्चा; प्रगत एआय, अब्जावधींचे हितसंबंध आणि अमेरिका-चीन स्पर्धेच्या पार्श्वभूमीवर खरे धोके कोणते?

गेल्या काही वर्षांत आर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच एआय अर्थात कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या क्षेत्रात झालेली प्रगती अक्षरशः थक्क करणारी आहे. काही वर्षांपूर्वी संगणकाला माणसासारखे लिहिता येणे, चित्र समजणे किंवा कोड तयार करणे म्हणजे आश्चर्याची गोष्ट होती. मात्र, आजची अत्याधुनिक एआय मॉडेल्स त्यापेक्षाही कितीतरी पुढे गेली आहेत. ती केवळ प्रश्नांची उत्तरे देत नाहीत, तर कोड लिहितात, संशोधनात मदत करतात, संगणकावर विविध कामे करतात आणि काही बाबतींत अनेक टप्प्यांची कामे स्वतःहून पूर्ण करण्याचाही प्रयत्न करतात. या वेगवान प्रगतीच्या पार्श्वभूमीवर आता ‘एजीआय’ (AGI) हा शब्द पुन्हा चर्चेत आला आहे. एजीआय म्हणजे Artificial General Intelligence अर्थात ‘कृत्रिम सामान्य बुद्धिमत्ता’. विशेष म्हणजे, एआयच्या क्षेत्रातील आघाडीच्या अँथ्रॉपिक, ओपनएआय आणि गुगल डीपमाइंडसारख्या कंपन्यांकडूनच अत्यंत प्रगत एआयच्या संभाव्य धोक्यांबाबत इशारे दिले जात आहेत. ...पण इथे एक महत्त्वाचा प्रश्न उपस्थित होतो. एजीआय खरेच इतकी जवळ आली आहे का? की तिच्या आगमनाविषयीची भाषा ही तंत्रज्ञानाच्या शर्यतीचा, राजकारणाचा आणि अब्जावधी डॉलरच्या व्यावसायिक हितसंबंधांचा भाग आहे?.एजीआय म्हणजे नेमके काय?एजीआयची एकच, सर्वमान्य व्याख्या आजही अस्तित्वात नाही. साध्या भाषेत सांगायचे, तर सध्याच्या बहुतांश एआय प्रणाली विशिष्ट प्रकारची कामे करण्यामध्ये अत्यंत सक्षम आहेत. मात्र, एजीआयकडून माणसासारखी व्यापक बौद्धिक क्षमता अपेक्षित आहे - नवे काम समजून घेणे, विविध क्षेत्रांतील ज्ञानाचा उपयोग करणे, समस्यांवर तर्कशुद्ध विचार करणे आणि नवीन परिस्थितीनुसार स्वतःला जुळवून घेणे. ओपनएआयच्या मते, एजीआय म्हणजे अशी अत्यंत स्वायत्त प्रणाली जी आर्थिकदृष्ट्या महत्त्वाच्या बहुतेक कामांमध्ये माणसांपेक्षा चांगली कामगिरी करू शकेल. मात्र, एजीआयच्या आगमनाची अचूक वेळ निश्चित सांगता येत नसल्याचेही मान्य केले जाते. गुगल डीपमाइंडकडून मात्र एजीआय आता केवळ दूरच्या भविष्याची कल्पना नसून पुढच्या दशकात साध्य करण्यासारखे ठोस उद्दिष्ट बनले आहे, अशी भूमिका मांडण्यात आली आहे.एजीआयनंतरच्या Artificial Superintelligence अर्थात एएसआय (ASI)च्या संभाव्य मार्गांचाही आता विचार केला जात आहे. मग एजीआय खरोखरच इतकी जवळ आली आहे का? याचे प्रामाणिक उत्तर आहे - कदाचित; पण निश्चितपणे सांगता येत नाही. कारण आजच्या एआयमध्ये झालेली प्रगती नक्कीच लक्षणीय आहे. एआय एजंट्स आता अनेक टप्प्यांची कामे करू शकतात. मानवाच्या देखरेखीखाली काम करणाऱ्या स्वयंचलित ‘एआय रिसर्चर’च्या दिशेनेही महत्त्वाची प्रगती होत आहे..एआय टूल्स.अत्यंत सक्षम एआय एजंट्ससाठी प्रभावी सुरक्षा यंत्रणा विकसित करण्यावरही भर दिला जात आहे. एजंट्सची क्षमता वाढत गेल्याने त्यांच्यासाठी अधिक अत्याधुनिक सुरक्षा उपायांची गरज भासणार आहे.अँथ्रॉपिकच्या बाबतीत तर काही प्रयोग अधिक चिंताजनक चित्र दाखवतात. कंपनीने स्वतःच्या सायबर सुरक्षा चाचण्यांमध्ये क्लॉड मॉडेल्सनी इंटरनेटशी जोडलेल्या संगणकीय प्रणालींमध्ये अनधिकृत प्रवेश केल्याच्या काही घटना जाहीर केल्या आहेत. कंपनीने स्पष्ट केले आहे, की संबंधित घटना विशेष चाचणी वातावरणात झाल्या असून त्यासाठी काही सुरक्षा नियंत्रणे जाणीवपूर्वक काढण्यात आली होती. उद्या सकाळी एआय माणसांवर नियंत्रण मिळवणार आहे, असा याचा अर्थ नाही. मात्र, एआयला अधिक स्वायत्तता दिली तर अनपेक्षित वर्तनाची शक्यता वाढू शकते, हा मुद्दा आता केवळ विज्ञानकथेपुरता राहिलेला नाही... पण इशारे देणाऱ्या कंपन्यांचाच त्यात फायदा आहे का, हा प्रश्नही तितकाच महत्त्वाचा आहे.आज एआयच्या क्षेत्रात प्रचंड पैसा गुंतला आहे. कंपन्यांची किंमत, गुंतवणूकदारांचा उत्साह, चिप्स आणि डेटा सेंटरवरील गुंतवणूक अशा सगळ्यांचा आधार भविष्यात एआय किती मोठी होणार आहे यावर आहे. त्यामुळे एखाद्या कंपनीने ‘एजीआय जवळ आली आहे’ असे सांगितले तर त्याकडे फक्त वैज्ञानिक विधान म्हणून पाहता येणार नाही. त्यात व्यावसायिक संदर्भही असू शकतो. अँथ्रॉपिकने संभाव्य आयपीओसाठी नॅस्डॅकची निवड केल्याचे वृत्त आहे आणि कंपनीने सार्वजनिक बाजारपेठेत प्रवेशाची तयारी केल्याची माहिती समोर आली आहे. ओपनएआयबाबतही आयपीओच्या शक्यतेच्या आणि प्रचंड मूल्यांकनाच्या चर्चा सुरू आहेत. सप्टेंबर २०२६मध्ये कंपनी सुमारे १.२ ट्रिलियन डॉलरच्या मूल्यांकनावर नवीन निधी उभारण्याचा विचार करत असल्याचे वृत्त आले. मात्र, इथे एक विरोधाभासही दिसतो. आयपीओ आणि प्रचंड मूल्यांकनाच्या चर्चा सुरू असतानाच ओपनएआयचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सॅम ऑल्टमन यांनी २०२६मध्ये आयपीओ होणार नसल्याचे सांगितले आणि अत्यंत प्रगत एआयच्या संभाव्य धोक्यांकडे गांभीर्याने पाहण्याची गरज व्यक्त केली. म्हणूनच ‘कंपन्या गुंतवणूक मिळवण्यासाठीच एजीआयची भीती दाखवत आहेत’ किंवा ‘कंपन्या फक्त लोकांच्या सुरक्षेसाठी इशारे देत आहेत’ यापैकी एकच निष्कर्ष काढणे योग्य ठरणार नाही..Premium|AI non-human corporations : एआय चालवणार कंपन्या; अर्जेंटिनाच्या नव्या संकल्पनेची जगभरात चर्चा.वैज्ञानिक चिंता आणि व्यावसायिक हितसंबंध हे दोन्ही एकाच वेळी अस्तित्वात असू शकतात. एजीआयच्या चर्चेत आणखी एक गोष्ट लक्षात घेणे आवश्यक आहे - आजची अत्याधुनिक एआय कितीही प्रभावी असली, तरी ती माणसासारखी सर्व बाबतींत समजूतदार आहे, असे अजून म्हणता येत नाही. एआय मॉडेल्स कोड लिहू शकतात, गणिती समस्या सोडवू शकतात, मोठ्या प्रमाणावर माहितीचे विश्लेषण करू शकतात आणि काही वेळा स्वतःहून अनेक टप्प्यांची कामेही करू शकतात; पण याचा अर्थ त्यांना जगाची माणसासारखी समज आहे, असा होत नाही. अनेक मॉडेल्स अजूनही चुकीची माहिती आत्मविश्वासाने देऊ शकतात, साध्या समस्यांमध्ये अनपेक्षित चुका करू शकतात किंवा त्यांना दिलेल्या उद्दिष्टाचा वेगळाच अर्थ लावू शकतात. त्यामुळे ‘एआय किती सक्षम आहे?’ आणि ‘एआयला एजीआय म्हणता येईल का?’ हे दोन वेगळे प्रश्न आहेत.एखाद्या मॉडेलने एखाद्या परीक्षेत किंवा विशिष्ट कामात माणसापेक्षा चांगली कामगिरी केली, तरी ते सर्व प्रकारच्या बौद्धिक कामांमध्ये माणसापेक्षा चांगले काम करेलच असे नाही. त्यामुळे एजीआय जवळ आल्याच्या दाव्यांकडे पाहताना केवळ एखाद्या मॉडेलची प्रभावी कामगिरी न पाहता, त्याची सातत्यपूर्ण कामगिरी, नवीन परिस्थितीत जुळवून घेण्याची क्षमता, चुका ओळखण्याची क्षमता आणि दीर्घकाळ स्वायत्तपणे काम करण्याची क्षमता यांचाही विचार करावा लागेल. यात अमेरिका-चीन स्पर्धा कुठे येते? एआयची चर्चा आता केवळ तंत्रज्ञानाची राहिलेली नाही. ती राष्ट्रीय सुरक्षेची आणि जागतिक सामर्थ्याची चर्चाही बनली आहे. अमेरिकेला एआयच्या क्षेत्रात चीनपेक्षा आघाडी कायम ठेवायची आहे. अमेरिकेच्या सरकारच्या २०२६च्या धोरणांमध्येही जगातील सर्वात प्रगत एआय विकसित करण्याला राष्ट्रीय स्पर्धात्मकता आणि राष्ट्रीय सुरक्षेशी जोडण्यात आले आहे. अँथ्रॉपिकचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी दारिओ अमोडेई यांनीही अमेरिकेची एआयमधील आघाडी टिकवण्याचे महत्त्व स्पष्टपणे मांडले आहे. कंपनीने अमेरिकेच्या राष्ट्रीय सुरक्षा संस्थांसाठी एआयचा वापर वाढवण्याचे समर्थन केले आहे. दुसरीकडे चीन स्वतःच्या एआय क्षमतेचा वेगाने विकास करत आहे. त्यामुळे अमेरिकेत एआयला जास्त कठोरपणे नियंत्रित करण्याच्या मागण्या वाढल्या तर चीन पुढे जाईल, अशी भीती व्यक्त केली जात आहे... आणि उलटपक्षी, अमेरिका अतिशय वेगाने पुढे गेली तर चीनही तसाच वेग वाढवेल. त्यातून एक विचित्र परिस्थिती निर्माण होते. सुरक्षेसाठी वेग कमी करायचा असेल तर दुसरा देश पुढे जाण्याची भीती... वेग वाढवायचा असेल तर सुरक्षिततेकडे दुर्लक्ष होण्याची भीती. म्हणजेच ही केवळ ‘एआय विरुद्ध मानव’ अशी गोष्ट नाही..त्यात ‘अमेरिका विरुद्ध चीन’ ही भू-राजकीय स्पर्धाही मिसळली आहे. मग पुढे काय करायचे? सगळ्यात पहिले म्हणजे दोन टोकांची भूमिका टाळायला हवी. ‘एजीआय उद्या येणार आणि मानवजातीचा अंत होणार’ असे मानणेही योग्य नाही आणि ‘एआयमध्ये कोणताही गंभीर धोका नाही’ असे म्हणणेही योग्य नाही. आपल्याला त्याऐवजी पुराव्यावर आधारित सावधगिरी स्वीकारावी लागेल. प्रगत एआय मॉडेल्सची स्वतंत्र सुरक्षा चाचणी झाली पाहिजे. कंपन्यांनी स्वतःच्या मॉडेल्सची क्षमता आणि अपयश याबद्दल अधिक पारदर्शक माहिती द्यायला हवी. मॉडेल्सना इंटरनेट, संगणक प्रणाली, आर्थिक व्यवहार किंवा महत्त्वाच्या पायाभूत सुविधांपर्यंत थेट प्रवेश देताना कठोर नियंत्रण असायला हवे. तसेच, एआयच्या विकासावर नियंत्रण ठेवण्याची जबाबदारी केवळ एआय कंपन्यांवर सोपवणेही योग्य नाही. सरकारे, विद्यापीठे, स्वतंत्र संशोधन संस्था आणि आंतरराष्ट्रीय संस्था यांचा सहभाग आवश्यक आहे. याहूनही महत्त्वाचे म्हणजे, एजीआय कधी येईल, या प्रश्नापेक्षा एजीआय आली तर तिच्यावर आपले नियंत्रण किती असेल, हा प्रश्न अधिक महत्त्वाचा आहे. एआयमधील प्रगती थांबवणे कदाचित वास्तववादी उपाय नसेल; पण प्रत्येक नवीन क्षमता लगेच बाजारात आणण्याची घाई करणेही योग्य नाही. एखाद्या मॉडेलला अधिक स्वायत्तता, अधिक संगणकीय शक्ती आणि वास्तविक जगातील साधनांपर्यंत अधिक प्रवेश देण्यापूर्वी त्याची स्वतंत्र चाचणी, सुरक्षा तपासणी आणि जबाबदारीची स्पष्ट व्यवस्था असायला हवी.शेवटी एजीआय ही केवळ तंत्रज्ञानाची परीक्षा नाही... ती मानवी संस्थांचीही परीक्षा आहे. कंपन्यांना नवकल्पना करण्याचे स्वातंत्र्य हवे, सरकारांना राष्ट्रीय सुरक्षा जपायची आहे, गुंतवणूकदारांना परतावा हवा आहे आणि समाजाला सुरक्षित भविष्य हवे आहे. या सगळ्यांचा समतोल साधणे सोपे नाही. म्हणूनच आजचा योग्य प्रश्न ‘एजीआय कधी येणार?’ हा नसून, ‘ती आली तर आपण तिच्यासाठी किती तयार आहोत?’ हा आहे. कारण एआय किती बुद्धिमान होईल, याचा निर्णय कदाचित पुढची काही वर्षे घेतील; पण त्या बुद्धिमत्तेला किती अधिकार द्यायचे, कोणत्या मर्यादा घालायच्या आणि अंतिम नियंत्रण कुणाकडे ठेवायचे, हा निर्णय मात्र माणसांनाच घ्यावा लागणार आहे.akahate@gmail.comलेखक माहिती-तंत्रज्ञान विषयाचे अभ्यासक आहेत..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. 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