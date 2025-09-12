प्रीमियम आर्टिकल
Premium| AI in movies: सिनेमाच्या पडद्यावर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने इतिहास घडतोय!
AI characters in films: रुपेरी पडद्यावरचे एआय पात्रे आपल्या मनात भीती, करुणा आणि तात्त्विक विचारांची ठिणगी पेटवायला लागली आहेत. हीच त्यांच्या अस्तित्वाची ताकद आहे
ब्रिजेश सिंह
brijeshbsingh@gmail.com
आज आपण कृत्रिम बुद्धिमत्तेने अधिकाधिक आकार घेत असलेल्या युगाच्या उंबरठ्यावर उभे असताना, सिनेमॅटिक कथा एक इशारा आणि प्रेरणा म्हणून काम करतात. त्या आपल्याला आठवण करून देतात, की एआयचे भविष्य केवळ कोड आणि अल्गोरिदमबद्दल नाही; तर नैतिकता, सहानुभूती आणि माणूस असण्याचा अर्थ काय, या चिरंतन प्रश्नाबद्दल आहे.
दैनंदिन बातम्या आणि तांत्रिक चर्चांमध्ये ‘एआय’ हा शब्द लोकप्रिय होण्याआधीच, सिनेमाने त्याच्या अनेक रूपांची स्वप्ने पाहण्यास सुरुवात केली होती - मदत करणाऱ्या सोबत्यांपासून ते मानवजातीच्या सर्वात वाईट स्वप्नांपर्यंत. कृत्रिम बुद्धिमत्तेची (एआय) ही रुपेरी पडद्यावरची गाथा केवळ विज्ञान-कथा नाही; तर आपण तयार करत असलेल्या विचार करणाऱ्या यंत्रांबद्दलच्या आपल्या खोल आशा आणि सर्वात मोठ्या चिंता दर्शवणारा तो एक आरसा आहे.