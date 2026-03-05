Premium|Study Room : भारताच्या विकासात कृत्रिम बुद्धिमत्तेची महत्त्वपूर्ण भूमिका

लेखक : सुदर्शन कुडचेजगभर विज्ञान-तंत्रज्ञानात वेगाने बदल होत असून त्याच्या केंद्रस्थानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता आहे. मानवी विचार, निर्णयक्षमता आणि शिकण्याची प्रक्रिया संगणकीय प्रणालीत विकसित करण्याचा हा प्रयत्न आहे. भारतासाठी ती केवळ तांत्रिक नव्हे तर सामाजिक व आर्थिक परिवर्तनाचे साधन ठरू शकते. संशोधन, उद्योग व प्रशासनात तिचा वापर वाढत आहे. आकडेवारी, भाषा, प्रतिमा व आवाज यांच्या विश्लेषणावर आधारित ही यंत्रणा शिक्षण, आरोग्य, शेती, उद्योग आणि प्रशासन अशा विविध क्षेत्रांत उपयोगी ठरत आहे..भारतातील कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा प्रवासभारतामध्ये माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्राची मजबूत पायाभूत रचना तयार झाल्यानंतर कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या संशोधनाला चालना मिळाली. डिजिटल सेवा, मोबाईल संप्रेषण आणि इंटरनेटचा व्यापक प्रसार यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेसाठी आवश्यक असलेली माहितीची उपलब्धता वाढली. केंद्र सरकारने देशात नव्या तंत्रज्ञानाला प्रोत्साहन देण्यासाठी विविध उपक्रम हाती घेतले. कौशल्य विकास कार्यक्रम, संशोधन निधी, नवउद्योगांना सहाय्य आणि सार्वजनिक क्षेत्रातील वापर यांमुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा विस्तार झाला.एआय-संबंधी भारताचे जागतिक स्तरावरील प्रदर्शन आणि परिषदागेल्या काही वर्षांत भारताने कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित आंतरराष्ट्रीय परिषद आणि प्रदर्शनांचे आयोजन केले. अशा कार्यक्रमांमध्ये तंत्रज्ञानातील नवे शोध, सामाजिक उपयोग, नैतिकता आणि भविष्यातील दिशा यावर सखोल चर्चा झाली. राजधानीत आयोजित करण्यात आलेल्या मोठ्या प्रदर्शनात शेकडो उद्योजकांनी आपली उत्पादने आणि सेवा सादर केल्या. कृषी व्यवस्थापन, आरोग्य तपासणी, भाषांतर सेवा, शैक्षणिक सहाय्यक साधने, स्मार्ट शहरांची संकल्पना अशा अनेक क्षेत्रांतील प्रयोग लोकांसमोर मांडले गेले. या प्रदर्शनामुळे भारताची तांत्रिक क्षमता आणि संशोधन सामर्थ्य जगासमोर आले..Premium|Study Room : कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा गैरवापर टाण्यासाठी नियमनाची तातडीची गरज आहे!.कृत्रिम बुद्धिमत्तेचा उद्योगक्षेत्रावरील परिणामकृत्रिम बुद्धिमत्ता उद्योगांसाठी मोठी संधी ठरत आहे. उत्पादन क्षेत्रात स्वयंचलन, गुणवत्ता नियंत्रण आणि खर्च कमी करण्यासाठी तिचा वापर होत आहे, तर बँकिंग व वित्तीय सेवांमध्ये फसवणूक ओळख आणि जोखीम विश्लेषणासाठी ती उपयुक्त आहे. लघु व मध्यम उद्योगांनी स्थानिक गरजांनुसार अनुप्रयोग विकसित केले असून भारतीय भाषांतील साधनांमुळे तंत्रज्ञानाचा लाभ ग्रामीण व शहरी भागात पोहोचत आहे.शेती, आरोग्य आणि शिक्षणातील उपयोगहवामान अंदाज, माती तपासणी आणि उत्पादनवाढीसाठी कृत्रिम बुद्धिमत्ता शेतकऱ्यांना मदत करते. आरोग्य क्षेत्रात लवकर निदान व रुग्ण व्यवस्थापनात ती उपयुक्त ठरते, तर शिक्षणात विद्यार्थ्यांच्या गरजेनुसार मार्गदर्शन प्रणाली विकसित होत आहेत..नैतिकता आणि सामाजिक आव्हानेकृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या वाढीसोबत काही महत्त्वाची आव्हानेही पुढे येतात. माहितीची गोपनीयता, रोजगारातील बदल, निर्णय प्रक्रियेतील पारदर्शकता आणि तांत्रिक असमानता ही प्रमुख मुद्दे आहेत. काही कामांमध्ये स्वयंचलित यंत्रांचा वापर वाढल्यास पारंपरिक रोजगारांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे नव्या कौशल्यांचे प्रशिक्षण आणि पुनर्प्रशिक्षण महत्त्वाचे ठरते. तसेच कृत्रिम बुद्धिमत्तेवर आधारित निर्णय मानवी मूल्यांशी सुसंगत राहावेत यासाठी स्पष्ट धोरणांची आवश्यकता आहे. कोणत्याही प्रकारच्या भेदभावाला आळा घालणे आणि सर्वसमावेशक विकास सुनिश्चित करणे ही शासनाची जबाबदारी आहे.भविष्यातील दिशाभारतातील लोकसंख्या, माहितीचा प्रचंड साठा आणि तांत्रिक कौशल्य यामुळे कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या विकासासाठी मोठी संधी उपलब्ध आहे. संशोधन संस्था, उद्योग आणि शासन यांच्यातील सहकार्यामुळे या क्षेत्रात नवोन्मेषाला चालना मिळेल. स्थानिक भाषांमध्ये तंत्रज्ञान विकसित करण्यावर भर दिल्यास समाजाच्या सर्व घटकांपर्यंत त्याचा लाभ पोहोचेल. जागतिक पातळीवर तंत्रज्ञान क्षेत्रात स्पर्धा वाढत असताना भारताने संतुलित आणि जबाबदार दृष्टिकोन ठेवणे आवश्यक आहे. विकास आणि नैतिकता यांचा समतोल साधत पुढे जाणे हेच दीर्घकालीन यशाचे सूत्र ठरेल..निष्कर्षकृत्रिम बुद्धिमत्ता ही भारतासाठी परिवर्तनाची मोठी संधी आहे. आर्थिक, सामाजिक आणि प्रशासकीय क्षेत्रात ती महत्त्वाची भूमिका बजावू शकते. मात्र तिचा वापर जबाबदारीने आणि सर्वसमावेशकतेने करणे आवश्यक आहे. योग्य धोरणे आणि सक्षम मनुष्यबळ यांच्या आधारावर भारत या क्षेत्रात प्रभावी स्थान निर्माण करू शकतो..सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates, मराठी ताज्या बातम्या, मराठी ब्रेकिंग न्यूज, मराठी ताज्या घडामोडी. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.