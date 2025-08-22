Premium|Artificial Intelligence : सरकारकडून सार्वजनिक क्षेत्रात एआयचा वापर

लेखक : ऋषिराज तायडेआर्टिफिशियल इंटेलिजन्स म्हणजेच कृत्रिम बुद्धिमत्ता आल्याने आता नोकऱ्या जाणार असे समज गैरसमज लोकांमध्ये पसरलेले असताना दुसरीकडे सार्वजनिक क्षेत्रात सरकारकडून केले जाणारे प्रयत्न हे देशपातळीवरील मोठ्या समस्या सोडविण्यात यशस्वी ठरताना दिसत आहेत. कोणत्या क्षेत्रात सध्या सरकारकडून काय प्रयोग केले जात आहेत हे समजून घेऊया..१. स्मार्ट सिटीसाठी 'आययूडीएक्स' भारतीय शहरातील नगरविकास, शहर प्रशासन आणि शहरी सेवांसंदर्भातील माहितीची देवाणघेवाण करण्यासाठी भारत सरकारच्या गृहनिर्माण आणि शहरविकास मंत्रालयाच्या वतीने 'इंडिया अर्बन डेटा एक्स्चेंज' (आययूडीएक्स) प्रणालीचा वापर करण्यात येत आहे. स्मार्ट सिटी मिशनने विकसित केलेली ही प्रणाली बंगळूरच्या इंडियन इन्स्टिट्यूट ऑफ सायन्सने अंमलात आणली आहे. शहरी समस्यांना तोंड देण्यासाठी, शहरांचा एकात्मिक विकास करण्यासाठी आययूडीएक्स उपलब्ध माहितीचे कृत्रिम बुद्धिमत्तेद्वारे विश्लेषण करून त्यांचा गरजेनुसार वापर करण्यास मदत करते. .२. आयडीयल ट्रेन प्रोफाइलभारतीय रेल्वेने प्रत्येक रेल्वेच्या आरक्षणाचा विचार करून राखीव मेल एक्सप्रेस गाड्यांमध्ये 'आयडियल ट्रेन प्रोफाइल' प्रणाली तयार केली आहे. कृत्रिम बुद्धिमत्तेच्या मदतीने २०० हून अधिक गाड्यांतील रिकाम्या आसनांचे योग्य पद्धतीने वाटप केल्याने कमीत कमी लोक कन्फर्म तिकिटांपासून वंचित राहिले. रेल्वेचा तांत्रिक विभाग असलेल्या सेंटर फॉर रेल्वे इन्फॉर्मेशन सिस्टम्सद्वारे (क्रीस) ही प्रणाली तयार करण्यात आली आहे..Premium|wealth creation: चातुर्मासातील अर्थव्रत.३. आधारप्रणित पेमेंट सिस्टिमनॅशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडियाद्वारे (एनसीपीआय) विकसित केलेली, आधारप्रणित पेमेंट सिस्टिम ही ग्राहकाला आधार कार्डद्वारे व्यवहार करण्यास मदत करते. त्यामध्ये निधी हस्तांतरित करणे, पेमेंट करणे, रोख रक्कम जमा करणे, पैसे काढणे इत्यादी व्यवहार करता येते. या प्रणालीद्वारे ग्राहकांना आधार-आधारित आणि बायोमेट्रिक प्रमाणीकरणाद्वारे कोणत्याही ग्राहक केंद्रावरून किंवा मायक्रो एटीएमवरून व्यवहार करता येतात. २०१६ मध्ये सुरू झालेल्या या प्रणालीच्या माध्यमातून ऑक्टोबर २०१९ पर्यंत २०८ दशलक्ष व्यवहार झाल्याचे एनपीसीआयच्या आकडेवारीवरून स्पष्ट होते. .४. बहुभाषिक मॉडेल - भारतजेनकेंद्रीय विज्ञान आणि तंत्रज्ञान मंत्रालयाने सार्वजनिक सेवासुविधांसाठी खास जनरेटिव्ह एआयच्या मदतीने भारतजेन हा उपक्रम सुरू केला आहे. देशातील सामाजिक, सांस्कृतिक आणि भाषिक विविधता लक्षात घेतून त्यादृष्टीने बहुभाषिक मॉडेल विकसित केले आहे. केंद्रीय विज्ञान व तंत्रज्ञान मंत्री डॉ. जितेंद्र सिंह यांनी दिल्लीत झालेल्या भारतजेन शिखर परिषदेत हे मॉडेल सादर केले. सरकारद्वारे विकसित केलेला हा पहिला मल्टीमॉडेल असलेला लार्ज लँग्वेज मॉडेल प्रकल्प आहे. हा प्रकल्प आयआयटी मुंबईद्वारे नॅशनल मिशन ऑन इंटरडिसीप्लिनरी सायबर-फिजिकल सिस्टीम्सअंतर्गत राबवला जातो..५. कृषी क्षेत्रासाठी 'प्रोजेक्स फार्म वाइब्स'उपलब्ध परिस्थितीचे विश्लेषण करून पिकांना सिंचन, खते, पोषण मूलद्रव्यांबाबत रिअल टाईम माहिती देणे, त्याबाबत शिफारशी करण्यासाठी मायक्रोसॉफ्ट आणि बारामती अॅग्री डेव्हलपमेंट ट्रस्टद्वारे प्रोजेक्ट फार्म वाइब्स हा प्रकल्प राबवण्यात येतो. या प्रकल्पामुळे पीक उत्पादनात ४० टक्के वाढ झाली असून, पाणी-खतांचा वापर कमी होऊन खर्चही घटल्याचे शेतकरी सांगतात. .६. एआयने वाढविली शाळेतील पटसंख्यासरकारी शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या घटत्या संख्येचा अभ्यास करून त्रिपुरामध्ये आयएएस अधिकारी चांदनी चंद्रन यांनी एआय आधारित उपक्रम सुरू केला. शालेय अभ्यासक्रम, विद्यार्थ्यांचे करिअरचे स्वप्न, कलागुण, अन्य उपक्रमांसाठी एआयचा वापर करून तो वर्गखोल्यांमध्ये आकांक्षा बोर्डवर दाखवण्यास सुरुवात केली. त्यामुळे तेथील शाळांमधील विद्यार्थ्यांची उपस्थिती ७० टक्क्यांपर्यंत वाढल्याचे निदर्शनास आले. याशिवाय केंद्र सरकारने विद्यार्थ्यांच्या गरजांनुसार डिजिटल इन्फ्रास्ट्रक्चर फॉर नॉलेज शेअरिंग (दीक्षा) प्लॅटफॉर्मवर एआयचा वापर करण्याचा निर्णय घेतला आहे..७. स्मार्ट सिग्नलने वाहतूक कोंडीवर मातबंगळूरमध्ये वाहतूक कोंडीची समस्या सोडवण्यासाठी विविध चौकात स्मार्ट सिग्नल बसवण्यात आले आहे. तेथील गर्दीचा अंदाज घेऊन सिग्नलच्या वेळेत बदल केला जातो. त्यासाठी एआय-चालित अॅडॉप्टिव्ह ट्रॅफिक कंट्रोल सिस्टमचा वापर केला जातो. (लेखक 'सकाळ'च्या मुंबई आवृत्तीत वरिष्ठ उपसंपादक म्हणून कार्यरत आहेत. ).सकाळ+ चे सदस्य व्हा ब्रेक घ्या, डोकं चालवा, कोडे सोडवा!शॉपिंगसाठी 'सकाळ प्राईम डील्स'च्या भन्नाट ऑफर्स पाहण्यासाठी क्लिक करा.Read latest Marathi news, Watch Live Streaming on Esakal and Maharashtra News. Breaking news from India, Pune, Mumbai. Get the Politics, Entertainment, Sports, Lifestyle, Jobs, and Education updates. And Live taja batmya on Esakal Mobile App. Download the Esakal Marathi news Channel app for Android and IOS.